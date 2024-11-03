Украинским десантникам и морпехам передали на Сумщину крупную партию дронов и техники

Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко привез помощь бригадам, которые участвуют в украинской операции на Сумщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Европейской солидарности".

"И хотя приоритет для нас - это Донецкая и Харьковская области, но сегодня привезли в Сумскую область десантникам и морпехам большую партию техники", - говорит Порошенко.

36-я бригада морской пехоты, 170-й полк логистики ДШВ, 80-я, 82-я, 95-я бригада ДШВ, 132-й разведывательный батальон, 33-й инженерный батальон в целом получили:

500 высококачественных FPV-дронов "Вырий" 8" с платами инициации и батареями;

2 разведывательных беспилотника тактического уровня Посейдон для наведения артиллерии и разведки;

13 комплексов купольного РЭБ "Шатро" 4Д на раме для установки на автомобиль, чтобы прикрывать подвоз БК, эвакуацию и бойцов на позициях;

9 дополнительных модернизированных четвертых модулей с другими диапазонами к купольному РЭБ "Шатро" для комплексов, которые уже передавали ранее;

9 квадрокоптеров DJI Mavic 3Т с ночным видением;

2 стирально-душевых комплекса;

55 современных автономных дизельных обогревателей для блиндажей;

3 квадроцикла для быстрого передвижения, подвоза БК и эвакуации раненых;

12 шин для боевых автомобилей HMMWV;

12 шин для грузовиков ЗИЛ, 8 шин для грузовиков МАЗ, 12 шин для тягачей УРАЛ;

Детекторы дронов "Ванильный сахар";

Зарядные станции EcoFlow Delta 2 MAX;

Груз электроники, в частности телевизоры 55" для контроля за сектором.











Как отмечают в "Европейской солидарности", Порошенко продолжает ежемесячно передавать на фронт по 4000 FPV - это более чем полтора миллиона долларов только на FPV-дроны высокого качества.

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"Конечно, я мечтаю, чтобы наконец власть начала поставлять достаточное количество качественных дронов в армию. Потому что деньги на это есть, возможность есть. Наши воины должны бить врага, а не думать, как обеспечить себя. Бить, не экономя. Но пока этого власть не обеспечивает, мы страхуем - сегодня здесь собрались одни из лучших экипажей в ВСУ, и мы только на этой точке передали им полтысячи дронов", - рассказал пятый президент.

"Здесь, на фронте, хочется передать привет господину Татарову, который поставил задачу прокурорам-"инвалидам". Те арестовали счета моих предприятий, чтобы помешать выделению средств на поддержку армии. Без открытия уголовных дел, без каких-либо статусов или подозрений - приказ арестовать счета как вещественное доказательство и возобновить позорную практику, которая длится более двух лет", - возмутился Порошенко.

"Не играйте! Если не можете помочь, то хотя бы не мешайте. И не думайте, что вам удастся спрятаться от ответственности. Я приветствовал слова Президента Зеленского о том, что стране нужно единство. Но я не думаю, что это то единство, которого от вас ждет украинский народ и наши партнеры", - отметил Порошенко.