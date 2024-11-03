Украинским десантникам и морпехам передали на Сумщину крупную партию дронов и техники
Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко привез помощь бригадам, которые участвуют в украинской операции на Сумщине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Европейской солидарности".
"И хотя приоритет для нас - это Донецкая и Харьковская области, но сегодня привезли в Сумскую область десантникам и морпехам большую партию техники", - говорит Порошенко.
36-я бригада морской пехоты, 170-й полк логистики ДШВ, 80-я, 82-я, 95-я бригада ДШВ, 132-й разведывательный батальон, 33-й инженерный батальон в целом получили:
- 500 высококачественных FPV-дронов "Вырий" 8" с платами инициации и батареями;
- 2 разведывательных беспилотника тактического уровня Посейдон для наведения артиллерии и разведки;
- 13 комплексов купольного РЭБ "Шатро" 4Д на раме для установки на автомобиль, чтобы прикрывать подвоз БК, эвакуацию и бойцов на позициях;
- 9 дополнительных модернизированных четвертых модулей с другими диапазонами к купольному РЭБ "Шатро" для комплексов, которые уже передавали ранее;
- 9 квадрокоптеров DJI Mavic 3Т с ночным видением;
- 2 стирально-душевых комплекса;
- 55 современных автономных дизельных обогревателей для блиндажей;
- 3 квадроцикла для быстрого передвижения, подвоза БК и эвакуации раненых;
- 12 шин для боевых автомобилей HMMWV;
- 12 шин для грузовиков ЗИЛ, 8 шин для грузовиков МАЗ, 12 шин для тягачей УРАЛ;
- Детекторы дронов "Ванильный сахар";
- Зарядные станции EcoFlow Delta 2 MAX;
- Груз электроники, в частности телевизоры 55" для контроля за сектором.
Как отмечают в "Европейской солидарности", Порошенко продолжает ежемесячно передавать на фронт по 4000 FPV - это более чем полтора миллиона долларов только на FPV-дроны высокого качества.
"Конечно, я мечтаю, чтобы наконец власть начала поставлять достаточное количество качественных дронов в армию. Потому что деньги на это есть, возможность есть. Наши воины должны бить врага, а не думать, как обеспечить себя. Бить, не экономя. Но пока этого власть не обеспечивает, мы страхуем - сегодня здесь собрались одни из лучших экипажей в ВСУ, и мы только на этой точке передали им полтысячи дронов", - рассказал пятый президент.
"Здесь, на фронте, хочется передать привет господину Татарову, который поставил задачу прокурорам-"инвалидам". Те арестовали счета моих предприятий, чтобы помешать выделению средств на поддержку армии. Без открытия уголовных дел, без каких-либо статусов или подозрений - приказ арестовать счета как вещественное доказательство и возобновить позорную практику, которая длится более двух лет", - возмутился Порошенко.
"Не играйте! Если не можете помочь, то хотя бы не мешайте. И не думайте, что вам удастся спрятаться от ответственности. Я приветствовал слова Президента Зеленского о том, что стране нужно единство. Но я не думаю, что это то единство, которого от вас ждет украинский народ и наши партнеры", - отметил Порошенко.
Пожалуйста, подождите...
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від Петра Олексійовича і його команди ,
дякуємо 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
що роблять морпіхи на морях сумщини?
нормальна тєма.
на заході карпати. на півдні кримські гори. на півночі гори слобожанщини. на сході терикони.
ми захищені від дикунів антрофагов.
...Я вітав слова Президента Зеленського про те, що країні потрібна єдність. Але я не думаю, що це та єдність, якої від вас чекає український народ і наші партнери"
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Блазень - тупа мстива дріб'язкова потвора.
зупиніться негайно , так як військові вам цього не пробачать і не забудуть , особливо прокурорам Татарова і його шобли 😡
У вас за темою статті є якась альтернативна "правда"?
Минулих вихідних завезли в Донецьку область, прослідковуй в телеграмах:
https://t.me/PresidentPoroshenko Петро Порошенко ;
https://t.me/s/spravagromad Юрій Бірюков ;
https://t.me/s/Haidukevych Віталій Гайдукевич ;
https://t.me/s/spravagromad ГО "Справа Громад" ;
https://t.me/s/dragonspech Дмитро Каленчук-Вовнянко ;
та ін.
Сьогодні ми приїхали в гості до наших друзів - підрозділів Сил Спеціальних Операцій, які несуть службу на кордоні Сумщини.
Щодня вони, ризикуючи життям, проводять найскладніші операції «під носом» у росіян чи у ворожому тилу. Кожен бойовий вихід - таємний та детально спланований. Саме воїни ССО планують та реалізовують рейди, евакуацію полонених чи заручників, розбудовують мережу агентури. Пишаюсь, що мій підпис як Верховного Головнокомандувача стоїть під указом про створення цього роду військ.
Вони мали незакриті запити - звернулися до нашої команди. І от уже сьогодні ми на Сумщині та відвантажили воїнам:
🔹 прально-душовий комплекс
🔹 пересувну авторемонтну майстерню
🔹 400 FPV-дронів
🔹 5 «Мавіків»
🔹 6 комплексів РЕБу «Шатро»
🔹 10 зарядних станцій
🔹 три десятки систем «Starlink»
🔹 генератори
🔹 дизельні обігрівачі
🔹 детектори дронів «Ванільний цукорок»
Кожна наша поїздка на лінію фронту - це вантаж на суму близько 30 000 000 гривень. Бо коли росіяни тиснуть на всіх напрямках, немає нічого важливішого за підтримку Збройних Сил. Прямуємо далі, де нашої допомоги очікує ще 12 героїчних підрозділів.
"З цими хлопцями ми стабільно бачимося тут - на прикордонній смузі Сумської області.
Бригада відносно нова - на фронті з 2023 року. Добре підготовлена, зокрема інструкторами НАТО, і вже встигла продемонструвати високу ефективність на полі бою. А ми з колегами із «Європейської Солідарності» внесли пропозицію про відзначення представників 21 ОМБр парламентськими грамотами. Тож сьогодні мав честь особисто вручити військовослужбовцям Почесні Грамоти Верховної Ради «За заслуги перед Українським народом». Країна вами пишається!
Перед воїнами з 21 ОМБр стоять складні завдання, а найбільш важлива ударна сила для їх виконання - дрони. Їх кількість та якість дуже важливі. Ми підсилили бригаду сотнею FPV-шок та Mavic 3Т. Оскільки зима дихає у потилицю, привезли й десяток пічок.
Хлопці поділилися враженнями від використання нашого прально-душового комплексу. Кажуть, що це шматок цивілізації, острівець комфорту в полі. Коли знаєш, що повернешся із завдання та гарантовано відпочинеш і розслабишся. Так усе й передбачалося.
Ми не забуваємо про сумський напрямок, як і про інші важливі частини фронту. Ми знаходимо можливості допомагати Армії, навіть коли дехто ставить палиці в колеса".
Але є деякі принципові відмінності в такій допомозі ЗСУ від Пороха і Ахмета: перший веде облік об'єму допомоги свого фонду по закупівельним цінам; другий - по ринковим цінам продукції на всесвітньому ринку, навіть тої продукції, яку виготовляють його підприємства (ті ж самі командно-штабні бункери). А хто цікавиться футболом - той знає, як Ахметов вміє підняти продажну ціну на товар, який він пропонує...
"На плечах воїнів інженерних військ тримається потуга Збройних Сил.
Вони йдуть уперед, щоб створити перешкоди для наступу ворога. Забезпечують рух війська та зводять фортифікаційні споруди. Супроводжують підрозділи всіх видів і родів військ.
А коли ми переможемо - саме воїни-інженери останніми підуть із поля бою, розміновуючи та відбудовуючи.
Шана та вічна пам'ять воїнам-інженерам, які не повернулися з бойових завдань.
Честь та слава інженерним військам!"
А Порох заради збереження держави Україна стати диктатором не міг. Наприклад, зараз ЕрЗе будує автократичну державу - і що, скільки зараз шансів вижити, порівняно з 2019-тим роком?
Історія, як прокурори заблокували рахунки фірмам, що працюють з його фондом Петра Порошенка, як на мене, неймовірно цікава:
Спершу ЗЕботва (включно: чорнороті блогерині, майори-невдахи від політики і матюкливі спекулянтші землею) здійняли гучну істерику через слова Порошенка про те як він встав на захист Києва, в той час як прокурорські звалили. Далі ЄвроСолідарність протисла закон, яким заборонила підвищувати прокурорам з/п. А для розуміння, декларації за 2023 р. засвідчили з/п в прокурорів 100-146 тис.грн. Це в той час як сотні мобілізованих підприємців і фахових робочих сидять на ЗП солдат і сержантів. Підняти ЗП прокурорам мали на 25%. Уявляєте собі міру прокурорської люті?
Далі стається новий обстріл Києва - явно не останній. По Києву б'ють шахедами. Окрім ППО, шахеди здатні збивати системи радіоеолектронної боротьби - РЕБ. У держави РЕБів нестача. Зате РЕБи є... у Петра Порошенка.
Справа в тому, що прямо зараз на фронт передаються станції "Ай-Петрі" Порошенка, здатні глушити не тільки шахеди, а й КАБи. Так не ідеально глушить. Але систему навігації їм викривляє. КАБи падають - але не там куди цілять. Це дозволяє врятувати сотні життів на фронті і містах що зазнають атак ворожими БПЛА та КАБами. Ну от здавалося б, держава мусить негайно забезпечити виробництво систем "Ай-Петрі" і забезпечення ними армію...
Але ні. Яка така оборона? Який такий захіст Києва, Харкова та Запоріжжя? Прокурори - скривджені! Прокурорам зарплатні не підняли!
Знову таки Татаров... І прокурори блокують рахунки підприємствам, що працюють з Фондом Петра Порошенка. От аби знав, як переходити дорогу прокурорам!
І характерно - жодна зелена зараза з тої ЗЕкти, що обурювалися словами Порошенка про прокурорів що здриснули, коли він надавав обронцям Києва автівки, броніки, рації та кулемети і коли Порошенко забезпечував евакуацію людей з Ірпеня, так от жодна така зараза нині не подає голосу. Хоча вони дуже ******* плакатися як їм вночі шахеди спати не давали.
І не будуть давати - бо поруч нема РЕБ-станції "Ай-Петрі". Їхніми ж стараннями. Щиро сподіваюся, що все обмежиться тільки псуванням сну. Бо в Києві щойно люди втратили житло і майно. А у Харкові та в Запоріжжі люди від КАБів життя втрачають.
Одним словом, ми вкотре побачили, як влада любить говорити про єдність - але не тоді, коли єднатися треба з Порошенком і мільйонами його прибічників. Хай наавіть для захисту України - у влади тоді понад усе не Україна, а їхня влада.
І так. Прокурори ******* просторікувати про свій нереальний патріотизм. Але коли вибір постає між захистом українських міст і прокурорськими зарплатнями, їхній вибір - очевидний.