Українським десантникам та морпіхам передали на Сумщину велику партію дронів і техніки
Лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко привіз допомогу бригадам, які беруть участь в українській операції на Сумщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Європейської солідарності".
"І хоча пріоритет для нас - це Донеччина та Харківщина, але сьогодні привезли на Сумщину десантникам та морпіхам велику партію техніки", - говорить Порошенко.
36-та бригада морської піхоти, 170-й полк логістики ДШВ, 80-а, 82-а, 95-а бригада ДШВ, 132-й розвідувальний батальйон, 33-й інженерний батальйон загалом отримали:
- 500 високоякісних FPV-дронів "Вирій" 8" з платами ініціації та батареями;
- 2 розвідувальні безпілотники тактичного рівня "Посейдон" для наведення артилерії та розвідки;
- 13 комплексів купольного РЕБ "Шатро" 4Д на рамі для встановлення на автомобіль, щоб прикривати підвіз БК, евакуацію та бійців на позиціях;
- 9 додаткових модернізованих четвертих модулів з іншими діапазонами до купольного РЕБ "Шатро" для комплексів, які вже передавали раніше;
- 9 квадтрокоптерів DJI Mavic 3Т з нічним баченням;
- 2 прально-душові комплекси;
- 55 сучасних автономних дизельних обігрівачів для бліндажів;
- 3 квадроцикли для швидкого пересування, підвозу БК та евакуації поранених;
- 12 шин для бойових автомобілів HMMWV;
- 12 шин для вантажівок ЗіЛ, 8 шин для вантажівок МАЗ, 12 шин для тягачів УРАЛ;
- Детектори дронів "Ванільний цукорок";
- Зарядні станції EcoFlow Delta 2 MAX;
- Вантаж електроніки, зокрема телевізори 55" для контролю за сектором.
Як наголошують у "Європейській солідарності", Порошенко продовжує щомісяця передавати на фронт по 4000 FPV - це більш ніж півтора мільйона доларів тільки на FPV-дрони найвищої якості.
"Звісно, я мрію, щоб нарешті влада почала поставляти достатню кількість якісних дронів в армію. Бо гроші на це є, можливість є. Наші воїни мають бити ворога, а не думати, як забезпечити себе. Бити, не економлячи. Але поки цього влада не забезпечує, ми страхуємо - сьогодні тут зібралися одні з найкращих екіпажів у ЗСУ, і ми лише на цій точці передали їм півтисячі дронів", - розповів пʼятий президент.
"Тут, на фронті, хочеться передати вітання пану Татарову, який поставив завдання прокурорам-"інвалідам". Ті заарештували рахунки моїх підприємств, щоб перешкодити виділенню коштів на підтримку армії. Без відкриття кримінальних справ, без будь-яких статусів або підозр - наказ заарештувати рахунки як речовий доказ і поновити ганебну практику, яка триває понад два роки", - обурився Порошенко.
"Не бавтеся! Якщо не можете допомогти, то хоча б не заважайте. Та не думайте, що вам вдасться сховатися від відповідальності. Я вітав слова Президента Зеленського про те, що країні потрібна єдність. Але я не думаю, що це та єдність, якої від вас чекає український народ і наші партнери", - зауважив Порошенко.
Будь ласка, зачекайте...
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від Петра Олексійовича і його команди ,
дякуємо 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
що роблять морпіхи на морях сумщини?
нормальна тєма.
на заході карпати. на півдні кримські гори. на півночі гори слобожанщини. на сході терикони.
ми захищені від дикунів антрофагов.
...Я вітав слова Президента Зеленського про те, що країні потрібна єдність. Але я не думаю, що це та єдність, якої від вас чекає український народ і наші партнери"
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Блазень - тупа мстива дріб'язкова потвора.
зупиніться негайно , так як військові вам цього не пробачать і не забудуть , особливо прокурорам Татарова і його шобли 😡
У вас за темою статті є якась альтернативна "правда"?
Минулих вихідних завезли в Донецьку область, прослідковуй в телеграмах:
https://t.me/PresidentPoroshenko Петро Порошенко ;
https://t.me/s/spravagromad Юрій Бірюков ;
https://t.me/s/Haidukevych Віталій Гайдукевич ;
https://t.me/s/spravagromad ГО "Справа Громад" ;
https://t.me/s/dragonspech Дмитро Каленчук-Вовнянко ;
та ін.
Сьогодні ми приїхали в гості до наших друзів - підрозділів Сил Спеціальних Операцій, які несуть службу на кордоні Сумщини.
Щодня вони, ризикуючи життям, проводять найскладніші операції «під носом» у росіян чи у ворожому тилу. Кожен бойовий вихід - таємний та детально спланований. Саме воїни ССО планують та реалізовують рейди, евакуацію полонених чи заручників, розбудовують мережу агентури. Пишаюсь, що мій підпис як Верховного Головнокомандувача стоїть під указом про створення цього роду військ.
Вони мали незакриті запити - звернулися до нашої команди. І от уже сьогодні ми на Сумщині та відвантажили воїнам:
🔹 прально-душовий комплекс
🔹 пересувну авторемонтну майстерню
🔹 400 FPV-дронів
🔹 5 «Мавіків»
🔹 6 комплексів РЕБу «Шатро»
🔹 10 зарядних станцій
🔹 три десятки систем «Starlink»
🔹 генератори
🔹 дизельні обігрівачі
🔹 детектори дронів «Ванільний цукорок»
Кожна наша поїздка на лінію фронту - це вантаж на суму близько 30 000 000 гривень. Бо коли росіяни тиснуть на всіх напрямках, немає нічого важливішого за підтримку Збройних Сил. Прямуємо далі, де нашої допомоги очікує ще 12 героїчних підрозділів.
"З цими хлопцями ми стабільно бачимося тут - на прикордонній смузі Сумської області.
Бригада відносно нова - на фронті з 2023 року. Добре підготовлена, зокрема інструкторами НАТО, і вже встигла продемонструвати високу ефективність на полі бою. А ми з колегами із «Європейської Солідарності» внесли пропозицію про відзначення представників 21 ОМБр парламентськими грамотами. Тож сьогодні мав честь особисто вручити військовослужбовцям Почесні Грамоти Верховної Ради «За заслуги перед Українським народом». Країна вами пишається!
Перед воїнами з 21 ОМБр стоять складні завдання, а найбільш важлива ударна сила для їх виконання - дрони. Їх кількість та якість дуже важливі. Ми підсилили бригаду сотнею FPV-шок та Mavic 3Т. Оскільки зима дихає у потилицю, привезли й десяток пічок.
Хлопці поділилися враженнями від використання нашого прально-душового комплексу. Кажуть, що це шматок цивілізації, острівець комфорту в полі. Коли знаєш, що повернешся із завдання та гарантовано відпочинеш і розслабишся. Так усе й передбачалося.
Ми не забуваємо про сумський напрямок, як і про інші важливі частини фронту. Ми знаходимо можливості допомагати Армії, навіть коли дехто ставить палиці в колеса".
Але є деякі принципові відмінності в такій допомозі ЗСУ від Пороха і Ахмета: перший веде облік об'єму допомоги свого фонду по закупівельним цінам; другий - по ринковим цінам продукції на всесвітньому ринку, навіть тої продукції, яку виготовляють його підприємства (ті ж самі командно-штабні бункери). А хто цікавиться футболом - той знає, як Ахметов вміє підняти продажну ціну на товар, який він пропонує...
"На плечах воїнів інженерних військ тримається потуга Збройних Сил.
Вони йдуть уперед, щоб створити перешкоди для наступу ворога. Забезпечують рух війська та зводять фортифікаційні споруди. Супроводжують підрозділи всіх видів і родів військ.
А коли ми переможемо - саме воїни-інженери останніми підуть із поля бою, розміновуючи та відбудовуючи.
Шана та вічна пам'ять воїнам-інженерам, які не повернулися з бойових завдань.
Честь та слава інженерним військам!"
А Порох заради збереження держави Україна стати диктатором не міг. Наприклад, зараз ЕрЗе будує автократичну державу - і що, скільки зараз шансів вижити, порівняно з 2019-тим роком?
Історія, як прокурори заблокували рахунки фірмам, що працюють з його фондом Петра Порошенка, як на мене, неймовірно цікава:
Спершу ЗЕботва (включно: чорнороті блогерині, майори-невдахи від політики і матюкливі спекулянтші землею) здійняли гучну істерику через слова Порошенка про те як він встав на захист Києва, в той час як прокурорські звалили. Далі ЄвроСолідарність протисла закон, яким заборонила підвищувати прокурорам з/п. А для розуміння, декларації за 2023 р. засвідчили з/п в прокурорів 100-146 тис.грн. Це в той час як сотні мобілізованих підприємців і фахових робочих сидять на ЗП солдат і сержантів. Підняти ЗП прокурорам мали на 25%. Уявляєте собі міру прокурорської люті?
Далі стається новий обстріл Києва - явно не останній. По Києву б'ють шахедами. Окрім ППО, шахеди здатні збивати системи радіоеолектронної боротьби - РЕБ. У держави РЕБів нестача. Зате РЕБи є... у Петра Порошенка.
Справа в тому, що прямо зараз на фронт передаються станції "Ай-Петрі" Порошенка, здатні глушити не тільки шахеди, а й КАБи. Так не ідеально глушить. Але систему навігації їм викривляє. КАБи падають - але не там куди цілять. Це дозволяє врятувати сотні життів на фронті і містах що зазнають атак ворожими БПЛА та КАБами. Ну от здавалося б, держава мусить негайно забезпечити виробництво систем "Ай-Петрі" і забезпечення ними армію...
Але ні. Яка така оборона? Який такий захіст Києва, Харкова та Запоріжжя? Прокурори - скривджені! Прокурорам зарплатні не підняли!
Знову таки Татаров... І прокурори блокують рахунки підприємствам, що працюють з Фондом Петра Порошенка. От аби знав, як переходити дорогу прокурорам!
І характерно - жодна зелена зараза з тої ЗЕкти, що обурювалися словами Порошенка про прокурорів що здриснули, коли він надавав обронцям Києва автівки, броніки, рації та кулемети і коли Порошенко забезпечував евакуацію людей з Ірпеня, так от жодна така зараза нині не подає голосу. Хоча вони дуже ******* плакатися як їм вночі шахеди спати не давали.
І не будуть давати - бо поруч нема РЕБ-станції "Ай-Петрі". Їхніми ж стараннями. Щиро сподіваюся, що все обмежиться тільки псуванням сну. Бо в Києві щойно люди втратили житло і майно. А у Харкові та в Запоріжжі люди від КАБів життя втрачають.
Одним словом, ми вкотре побачили, як влада любить говорити про єдність - але не тоді, коли єднатися треба з Порошенком і мільйонами його прибічників. Хай наавіть для захисту України - у влади тоді понад усе не Україна, а їхня влада.
І так. Прокурори ******* просторікувати про свій нереальний патріотизм. Але коли вибір постає між захистом українських міст і прокурорськими зарплатнями, їхній вибір - очевидний.