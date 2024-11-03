Українським десантникам та морпіхам передали на Сумщину велику партію дронів і техніки

Лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко привіз допомогу бригадам, які беруть участь в українській операції на Сумщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Європейської солідарності".

"І хоча пріоритет для нас - це Донеччина та Харківщина, але сьогодні привезли на Сумщину десантникам та морпіхам велику партію техніки", - говорить Порошенко.

36-та бригада морської піхоти, 170-й полк логістики ДШВ, 80-а, 82-а, 95-а бригада ДШВ, 132-й розвідувальний батальйон, 33-й інженерний батальйон загалом отримали:

500 високоякісних FPV-дронів "Вирій" 8" з платами ініціації та батареями;

2 розвідувальні безпілотники тактичного рівня "Посейдон" для наведення артилерії та розвідки;

13 комплексів купольного РЕБ "Шатро" 4Д на рамі для встановлення на автомобіль, щоб прикривати підвіз БК, евакуацію та бійців на позиціях;

9 додаткових модернізованих четвертих модулів з іншими діапазонами до купольного РЕБ "Шатро" для комплексів, які вже передавали раніше;

9 квадтрокоптерів DJI Mavic 3Т з нічним баченням;

2 прально-душові комплекси;

55 сучасних автономних дизельних обігрівачів для бліндажів;

3 квадроцикли для швидкого пересування, підвозу БК та евакуації поранених;

12 шин для бойових автомобілів HMMWV;

12 шин для вантажівок ЗіЛ, 8 шин для вантажівок МАЗ, 12 шин для тягачів УРАЛ;

Детектори дронів "Ванільний цукорок";

Зарядні станції EcoFlow Delta 2 MAX;

Вантаж електроніки, зокрема телевізори 55" для контролю за сектором.











Як наголошують у "Європейській солідарності", Порошенко продовжує щомісяця передавати на фронт по 4000 FPV - це більш ніж півтора мільйона доларів тільки на FPV-дрони найвищої якості.

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"Звісно, я мрію, щоб нарешті влада почала поставляти достатню кількість якісних дронів в армію. Бо гроші на це є, можливість є. Наші воїни мають бити ворога, а не думати, як забезпечити себе. Бити, не економлячи. Але поки цього влада не забезпечує, ми страхуємо - сьогодні тут зібралися одні з найкращих екіпажів у ЗСУ, і ми лише на цій точці передали їм півтисячі дронів", - розповів пʼятий президент.

"Тут, на фронті, хочеться передати вітання пану Татарову, який поставив завдання прокурорам-"інвалідам". Ті заарештували рахунки моїх підприємств, щоб перешкодити виділенню коштів на підтримку армії. Без відкриття кримінальних справ, без будь-яких статусів або підозр - наказ заарештувати рахунки як речовий доказ і поновити ганебну практику, яка триває понад два роки", - обурився Порошенко.

"Не бавтеся! Якщо не можете допомогти, то хоча б не заважайте. Та не думайте, що вам вдасться сховатися від відповідальності. Я вітав слова Президента Зеленського про те, що країні потрібна єдність. Але я не думаю, що це та єдність, якої від вас чекає український народ і наші партнери", - зауважив Порошенко.