Є важливі зрушення щодо постачання артилерії від партнерів, - Зеленський провів нараду із Сирським, Баргилевичем та Умєровим
Президент України Володимир Зеленський провів нараду з головкомом Олександром Сирським, начальником Генштабу Анатолієм Баргилевичем та міністром оборони України Рустемом Умєровим.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, детально говорили щодо ситуації на фронті.
"Покровський напрямок, Курахівський, Торецький, а також Купʼянський - найбільша увага.
Окрема доповідь щодо Курської операції і знищення російських сил у визначених районах поблизу нашого державного кордону", - наголошує глава держави.
За словами Зеленського, є важливі зрушення в питаннях щодо постачання від партнерів для фронту - фіксується збільшення постачання згідно з пакетами підтримки. Кращими стали результати в постачанні щодо артилерії.
"Міністр оборони доповів щодо постачання дронів українського виробництва для Сил оборони. Затверджені плани постачання виконуються, і я вдячний за це всім виробникам.
Доручив міністру оборони додатково збільшити замовлення українських дронів для відповідних наших операцій", - резюмував Зеленський.
Нагадаємо, раніше Сирський заявив, що наразі ЗСУ стримують один із найпотужніших наступів військ РФ від початку повномасштабного вторгнення.
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Пухнасте звірятко наближається.
https://www.youtube.com/shorts/Dk96KB8AhlM
Хоча це та кацапська коняка повинна була б нашу карлу на колінках тримати.
Третій рік армія трималася на тому, що дають інші країни та волонтери, а потужний Говноголокомандувач писав відосики.