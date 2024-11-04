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Новини
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Є важливі зрушення щодо постачання артилерії від партнерів, - Зеленський провів нараду із Сирським, Баргилевичем та Умєровим

Володимир Зеленський на нараді

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з головкомом Олександром Сирським, начальником Генштабу Анатолієм Баргилевичем та міністром оборони України Рустемом Умєровим.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, детально говорили щодо ситуації на фронті.

"Покровський напрямок, Курахівський, Торецький, а також Купʼянський - найбільша увага.

Окрема доповідь щодо Курської операції і знищення російських сил у визначених районах поблизу нашого державного кордону", - наголошує глава держави.

За словами Зеленського, є важливі зрушення в питаннях щодо постачання від партнерів для фронту - фіксується збільшення постачання згідно з пакетами підтримки. Кращими стали результати в постачанні щодо артилерії.

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"Міністр оборони доповів щодо постачання дронів українського виробництва для Сил оборони. Затверджені плани постачання виконуються, і я вдячний за це всім виробникам.

Доручив міністру оборони додатково збільшити замовлення українських дронів для відповідних наших операцій", - резюмував Зеленський.

Нагадаємо, раніше Сирський заявив, що наразі ЗСУ стримують один із найпотужніших наступів військ РФ від початку повномасштабного вторгнення.

Автор: 

безпілотник (4430) Зеленський Володимир (24558) допомога (8484) бойові дії (4184) Сирський Олександр (664)


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Топ коментарі
+15
потужні зрушення чи незламні?
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04.11.2024 13:15 Відповісти
+13
Та яка арта - тиж виробляєшь по 20 штук САУ Богдана на місяц. Там, на фронті все вже завалено Богданами - ніде міномет поставити.
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04.11.2024 13:35 Відповісти
+12
Важливі зрушення - якась європейська країна погодилась надати Україні три самохідні гармати замість двох?
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04.11.2024 13:16 Відповісти
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потужні зрушення чи незламні?
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04.11.2024 13:15 Відповісти
Ох....ні.
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04.11.2024 13:34 Відповісти
Зламні, але ж потужні
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04.11.2024 15:35 Відповісти
Важливі зрушення - якась європейська країна погодилась надати Україні три самохідні гармати замість двох?
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04.11.2024 13:16 Відповісти
І повториться диво, яке ми спостерігали від поставок "Леопардів" та F-16.
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04.11.2024 13:18 Відповісти
Це вже навіть не смішно(( Особливо стратег Баргилевич, який по фаху тиловик.
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04.11.2024 13:23 Відповісти
Прострочка грає президента.
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04.11.2024 13:32 Відповісти
Та яка арта - тиж виробляєшь по 20 штук САУ Богдана на місяц. Там, на фронті все вже завалено Богданами - ніде міномет поставити.
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04.11.2024 13:35 Відповісти
Так это ж он сказал - ему верить - себя не уважать
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04.11.2024 15:40 Відповісти
Він щось наплутав. 20 таких стовбурів на місяць - можуть свердлити хіба що у Дюсельдорфі.
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04.11.2024 19:19 Відповісти
Таке життя у цього тіла - або сплутав або передоз. Скоріш за все друге.
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05.11.2024 08:09 Відповісти
Смішно, як би не було так сумно
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04.11.2024 13:37 Відповісти
вова, подай у відставку
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04.11.2024 13:40 Відповісти
Краще втопись у ставку
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04.11.2024 13:54 Відповісти
Чинна ситуація він-він для ворогів. Зе залишається у кріслі - горе Україні, Зе натякають що він має піти - знову додаткові можливості для ворога. Дурні у 2019 році вибрали уряд поразки.
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04.11.2024 14:52 Відповісти
А чо? Напевне те, що коїться за командування Сирского самого Зєлєнского повністю влаштовує. От Залужний не влаштовував, тому звільнив. Напевне про справжні плани Зєлєнского ми не знаємо - вони дійсно засекречені.
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04.11.2024 13:45 Відповісти
Сумно...
Пухнасте звірятко наближається.
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04.11.2024 13:50 Відповісти
"є важливі зрушення в питаннях щодо постачання від партнерів для фронту - фіксується збільшення постачання згідно з пакетами підтримки". Что значит "фіксується"? Кем фіксується ? Для кого фіксується? Ты Верховный Главнокомандующий или пацан у обочины дороги, наблюдающий за прохлдяшей мимо колонны бронетехники?
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04.11.2024 14:24 Відповісти
Он - верховный ГАВНОКОМАНДУЮЩИЙ и этим все сказано.
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04.11.2024 14:57 Відповісти
Так без вариантов - "пацан на обочине дороги, наблюдающий за проходящей мимо колонны бронитехники" Точно сказано.
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04.11.2024 15:58 Відповісти
Ты хоть покушал?
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04.11.2024 16:10 Відповісти
Два дебила- это сила. А если три, так это мощь!!!!
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04.11.2024 16:38 Відповісти
🔥ПРОКУРОРСЬКІ ІНВАЛІДИ МЕНЕ НЕ ЗУПИНЯТЬ! НАВІТЬ НЕ НАМАГАЙТЕСЯ! - ПОРОШЕНКО ДО ТАТАРОВА
https://www.youtube.com/shorts/Dk96KB8AhlM
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04.11.2024 16:38 Відповісти
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04.11.2024 17:39 Відповісти
Ксюша, раньше так и было, там целая комиссия была. Сам проходил в своей поликлинике для вуза, даже не школы
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04.11.2024 19:03 Відповісти
https://mediabrama.com/shop/img/16x9/2176703.mp4?v=1730715811 - а в это время собчачка рвет и мечет об упущенных шансах...
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04.11.2024 19:20 Відповісти
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04.11.2024 19:22 Відповісти
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04.11.2024 19:23 Відповісти
скумбрия?)
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04.11.2024 20:29 Відповісти
Ксюша Собчак.

Хоча це та кацапська коняка повинна була б нашу карлу на колінках тримати.
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04.11.2024 23:49 Відповісти
Про скумбрию - тыць левым кликом по синему, выше.
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05.11.2024 00:39 Відповісти
Незламно-потужний гундос!
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04.11.2024 21:12 Відповісти
Йщов третій рік потужного Головнокомандування ЗЄ.

Третій рік армія трималася на тому, що дають інші країни та волонтери, а потужний Говноголокомандувач писав відосики.
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04.11.2024 23:48 Відповісти
Тому що всі ініціативи пресікаються совковими призначенцями. Т
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05.11.2024 06:59 Відповісти
 
 