Є важливі зрушення щодо постачання артилерії від партнерів, - Зеленський провів нараду із Сирським, Баргилевичем та Умєровим

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з головкомом Олександром Сирським, начальником Генштабу Анатолієм Баргилевичем та міністром оборони України Рустемом Умєровим.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, детально говорили щодо ситуації на фронті.

"Покровський напрямок, Курахівський, Торецький, а також Купʼянський - найбільша увага.

Окрема доповідь щодо Курської операції і знищення російських сил у визначених районах поблизу нашого державного кордону", - наголошує глава держави.

За словами Зеленського, є важливі зрушення в питаннях щодо постачання від партнерів для фронту - фіксується збільшення постачання згідно з пакетами підтримки. Кращими стали результати в постачанні щодо артилерії.

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"Міністр оборони доповів щодо постачання дронів українського виробництва для Сил оборони. Затверджені плани постачання виконуються, і я вдячний за це всім виробникам.

Доручив міністру оборони додатково збільшити замовлення українських дронів для відповідних наших операцій", - резюмував Зеленський.

Нагадаємо, раніше Сирський заявив, що наразі ЗСУ стримують один із найпотужніших наступів військ РФ від початку повномасштабного вторгнення.