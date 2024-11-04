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Новини
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Сирський доповів Зеленському про Курську операцію та ліквідацію ворога біля нашого держкордону: Будемо знищувати росіян і військових КНДР

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про сьогоднішню нараду, проведену президентом Володимиром Зеленським.

Як інформує Цензор.НЕТ, у телеграм-каналі Сирський нагадав, що нарада з президентом України Володимиром Зеленським відбулася за участі міністра оборони Рустема Умєрова та начальника Генштабу Анатолія Баргилевича.

"Говорили про фронт, Покровський, Курахівський, Торецький, а також Купʼянський напрямки. Доповів щодо Курської операції і знищення російських сил у визначених районах поблизу нашого державного кордону. Ми працюємо і будемо знищувати росіян, військових КНДР, всіх, хто буде загрожувати Україні", - додав Сирський.

Нарада військового командування у Зеленського

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наразі ЗСУ стримують один із найпотужніших наступів військ РФ від початку повномасштабного вторгнення, - Сирський

Раніше Зеленський повідомив, що є важливі зрушення щодо постачання артилерії від партнерів. За даними ЦПД, перші військові КНДР вже потрапили під обстріл у Курській області.

Автор: 

Зеленський Володимир (24558) КНДР (1274) Сирський Олександр (664) Курськ (1172)


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Топ коментарі
+9
Телецирк для розумововідсталих
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04.11.2024 14:41 Відповісти
+5
Олександр Сирський розповів про сьогоднішню нараду

Не міг нарадуватись!
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04.11.2024 14:36 Відповісти
+5
Та да, донбас- пофігу, Дніпро-пофіг, Запоріжжя-пофігу! От в курське все- ок...
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04.11.2024 14:46 Відповісти
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Олександр Сирський розповів про сьогоднішню нараду

Не міг нарадуватись!
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04.11.2024 14:36 Відповісти
Це малоінформативно, хоч і некримінально. Цікаво, яка зараз польється за інформація.
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04.11.2024 14:36 Відповісти
Телецирк для розумововідсталих
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04.11.2024 14:41 Відповісти
так виглядає, що на початку нового року за курську мегаоперацію вже ніхто не згадуватиме у повідомленнях...
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04.11.2024 14:44 Відповісти
Та да, донбас- пофігу, Дніпро-пофіг, Запоріжжя-пофігу! От в курське все- ок...
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04.11.2024 14:46 Відповісти
Будєм фсєх бамбить
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04.11.2024 14:46 Відповісти
поц у формі не доповів коли в нього в планах кінцево здати Донбас?
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04.11.2024 14:49 Відповісти
Кацапи і так все знають про Курську операцію.

Нащо ще витрачати час на Зеленського?
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04.11.2024 14:59 Відповісти
А про Курахове доповів?
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04.11.2024 15:00 Відповісти
Що вони там друг другу брешуть ?
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04.11.2024 15:02 Відповісти
Українські бійці взяли в полон першого чучхеїста - https://t.me/supernova_plus/33030 фото .
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04.11.2024 15:29 Відповісти
Луганська, Донецька, Запорізька області вже *****???
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04.11.2024 15:39 Відповісти
на донбас *****, на наступ кацапів на запоріжжі туди ж, а от суджа - єво всьо!! ****** зелена тварь...
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04.11.2024 15:41 Відповісти
Сирський доповів Зеленському яке місто здасть наступним
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04.11.2024 16:05 Відповісти
Сирський доповів Зеленскому про близьке успішне завершення операції на Курщині? Оборонні рубежі на Сумщині так і не будують. Зельоні нахрапом можуть здати половину ще і Сумської області.
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04.11.2024 16:25 Відповісти
збір покидьків та зрадників
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04.11.2024 16:26 Відповісти
Доклад без вранья ... как просил Бутусов ... ИЛИ У НИХ СВОЯ ПРАВДА
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04.11.2024 18:59 Відповісти
 
 