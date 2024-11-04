Сирський доповів Зеленському про Курську операцію та ліквідацію ворога біля нашого держкордону: Будемо знищувати росіян і військових КНДР
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про сьогоднішню нараду, проведену президентом Володимиром Зеленським.
Як інформує Цензор.НЕТ, у телеграм-каналі Сирський нагадав, що нарада з президентом України Володимиром Зеленським відбулася за участі міністра оборони Рустема Умєрова та начальника Генштабу Анатолія Баргилевича.
"Говорили про фронт, Покровський, Курахівський, Торецький, а також Купʼянський напрямки. Доповів щодо Курської операції і знищення російських сил у визначених районах поблизу нашого державного кордону. Ми працюємо і будемо знищувати росіян, військових КНДР, всіх, хто буде загрожувати Україні", - додав Сирський.
Раніше Зеленський повідомив, що є важливі зрушення щодо постачання артилерії від партнерів. За даними ЦПД, перші військові КНДР вже потрапили під обстріл у Курській області.
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