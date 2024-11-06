Военные КНДР в первом бою на Курщине пытались найти слабые места в обороне ВСУ, - NYT

Солдаты КНДР совместно с российской 810-й бригадой морской пехоты впервые вступили в бой с украинскими военными на территории Курской области.

Об этом пишет издание The New York Times, передает Цензор.НЕТ.

Дату боестолкновения не называют, но это первый зафиксированный случай прямого столкновения Сил обороны Украины с северокорейскими солдатами на фронте.

"По словам украинского чиновника, участие было ограниченным и, вероятно, имело целью проверить украинскую линию на наличие слабых мест", - пишет издание.

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Информацию подтвердил украинский чиновник и источники в американском правительстве.

Чиновник Украины не предоставил никаких подробностей о потерях, однако официальный представитель США сказал, что значительное количество северокорейских военных было уничтожено.

Накануне издание Financial Times заявило, что произошло первое боевое столкновение украинских бойцов и северокорейских военных.

Впоследствии информацию подтвердил министр обороны Украины Рустем Умеров.

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Участие войск КНДР в войне РФ против Украины

Напомним, что ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.

25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.

28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".

В Пентагоне сообщили, что украинские войска могут использовать предоставленное им американское оружие против северокорейских военных, если КНДР вступит в войну против Украины на стороне России.

Представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что примерно несколько тысяч северокорейских солдат уже отправились в Курскую область в России. Меньшее их количество уже находится в Курской области.

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