Военные КНДР в первом бою на Курщине пытались найти слабые места в обороне ВСУ, - NYT
Солдаты КНДР совместно с российской 810-й бригадой морской пехоты впервые вступили в бой с украинскими военными на территории Курской области.
Об этом пишет издание The New York Times, передает Цензор.НЕТ.
Дату боестолкновения не называют, но это первый зафиксированный случай прямого столкновения Сил обороны Украины с северокорейскими солдатами на фронте.
"По словам украинского чиновника, участие было ограниченным и, вероятно, имело целью проверить украинскую линию на наличие слабых мест", - пишет издание.
Информацию подтвердил украинский чиновник и источники в американском правительстве.
Чиновник Украины не предоставил никаких подробностей о потерях, однако официальный представитель США сказал, что значительное количество северокорейских военных было уничтожено.
Накануне издание Financial Times заявило, что произошло первое боевое столкновение украинских бойцов и северокорейских военных.
Впоследствии информацию подтвердил министр обороны Украины Рустем Умеров.
Участие войск КНДР в войне РФ против Украины
Напомним, что ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.
25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.
28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".
В Пентагоне сообщили, что украинские войска могут использовать предоставленное им американское оружие против северокорейских военных, если КНДР вступит в войну против Украины на стороне России.
Представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что примерно несколько тысяч северокорейских солдат уже отправились в Курскую область в России. Меньшее их количество уже находится в Курской области.
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