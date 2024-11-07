Во время войны мы увидели несостоятельность определенных европейских подходов, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что во время продолжающейся российской войны Украина увидела несостоятельность определенных европейских подходов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил во время выступления на саммите Европейского политического сообщества в Будапеште.
"Во время этой войны мы увидели несостоятельность определенных европейских подходов. Например, чем ближе страна к России, тем слабее становится концепция нейтралитета. Быстрое присоединение Финляндии и Швеции к НАТО показало, как европейские лидеры и лидеры Альянса на самом деле представляют себе гарантированную безопасность - не на словах, а через НАТО. Украина приняла это к сведению", - подчеркнул Зеленский.
Топ комментарии
+12 Владимир Николенко #234291
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+9 Kryva Bereza
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+5 Старый зольдат
показать весь комментарий07.11.2024 17:52 Ответить Ссылка
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Європа це сама проходила. Забула, доведеться нагадувати.
Ага... Щас!
Такий підхід при Вовочці не працює!