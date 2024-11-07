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Во время войны мы увидели несостоятельность определенных европейских подходов, - Зеленский

Зеленський виступив на саміті Європейської політичної спільноти в Будапешті

Президент Владимир Зеленский заявил, что во время продолжающейся российской войны Украина увидела несостоятельность определенных европейских подходов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил во время выступления на саммите Европейского политического сообщества в Будапеште.

"Во время этой войны мы увидели несостоятельность определенных европейских подходов. Например, чем ближе страна к России, тем слабее становится концепция нейтралитета. Быстрое присоединение Финляндии и Швеции к НАТО показало, как европейские лидеры и лидеры Альянса на самом деле представляют себе гарантированную безопасность - не на словах, а через НАТО. Украина приняла это к сведению", - подчеркнул Зеленский.

Также читайте: КНДР сейчас, по сути, ведет войну в Европе, - Зеленский

Автор: 

Европа (1941) Зеленский Владимир (21085) членство в НАТО (1548)


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Топ комментарии
+12
Повну твою неспроможність ми побачили,менш ніж за рік розвалити армію,кацапи стабільно наступають.якщо хто не в курсі.
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07.11.2024 17:33 Ответить
+9
Хто би розказував про неспроможність,тільки не ти,гундоса *****..
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07.11.2024 17:36 Ответить
+5
Вальодіна бидлодипломатія не дае йому богато чого побачити.
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07.11.2024 17:52 Ответить
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Є речі, що виправляються лише піздюлями.
Європа це сама проходила. Забула, доведеться нагадувати.
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07.11.2024 17:31 Ответить
Повну твою неспроможність ми побачили,менш ніж за рік розвалити армію,кацапи стабільно наступають.якщо хто не в курсі.
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07.11.2024 17:33 Ответить
Хто би розказував про неспроможність,тільки не ти,гундоса *****..
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07.11.2024 17:36 Ответить
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07.11.2024 17:46 Ответить
Вальодіна бидлодипломатія не дае йому богато чого побачити.
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07.11.2024 17:52 Ответить
А ты какой?! Брыхло (((((( шут на весь мир
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07.11.2024 17:53 Ответить
А твоя спроможність -цюцюркою по клавішах піаніно!
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07.11.2024 17:54 Ответить
Дурні європейці думали, що всі виділені Україні гроші підуть за призначенням.
Ага... Щас!
Такий підхід при Вовочці не працює!
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07.11.2024 17:57 Ответить
Наблюдается четкая линия путтлера в заявлениях зеледента. Помощь идет, а оно по путлеровски запад обвиняет. Еще раз поздравляю 73% имбецилов с очередной победой клована...

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07.11.2024 18:04 Ответить
Хтось йому закриє пельку нарешті !
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07.11.2024 18:06 Ответить
Шашлики застряли в горлі
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07.11.2024 18:18 Ответить
Дорого українці платять, за вибір 2019 році, (кров'ю).
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07.11.2024 19:04 Ответить
Всім до лІДОРА як до Луни пішки
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07.11.2024 19:19 Ответить
"Під час цієї війни ми побачили неспроможність певних європейських підходів"... Володя Боневтік Потужно-Просрочений почав зміщати акценти винуватості в ситуації в Україні із США на Європу. Якось сцикотно Трампа. А ти, Боневтіке-Просрочений не бачиш своєю неспроможності? Все, що твориться поганого в Україні - це наслідки твоїх дебільних дій.
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07.11.2024 20:12 Ответить
Спроможний,плять,обізвався
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07.11.2024 20:33 Ответить
Токсичність зебидла відома з 2019року.І всьому світу, крім самого зебидла...
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07.11.2024 22:33 Ответить
 
 