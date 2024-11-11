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Новини Війна
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Україна та Захід втратять занадто багато, якщо РФ нав’яже право найсильнішого, - глава МЗС Франції Барро

Глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро закликав дати шанс адміністрації Трампа щодо України

Очільник МЗС Франції Жан-Ноель Барро вважає, що союзники не повинні упереджено ставитися до позиції адміністрації новообраного президента США Дональда Трампа щодо завершення війни РФ проти України. А Київ має визначити самостійно час і умови для участі в переговорному процесі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Стикаючись зі спекуляціями про те, якими можуть бути позиції або ініціативи нової адміністрації США, я думаю, що ми абсолютно не повинні поспішати й повинні дати (адміністрації - ред.) час", - заявив Барро.

Він переконаний, що будь-які мирні ініціативи мають гарантувати, що Україна сама визначить терміни та умови для участі в переговорному процесі.

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Водночас, зазначив французький дипломат, західні союзники мають надати Києву всі необхідні засоби для відсічі російським військам.

"Україна і міжнародна спільнота втратять занадто багато, якщо Росія нав’яже право найсильнішого", - наголосив Барро.

Нагадаємо, напередодні старший радник Трампа Брайан Ланза заявив, адміністрація новообраного президента США зосередиться на досягненні миру в Україні, а не на тому, щоб дозволити країні відвоювати окуповані Росією території. У перехідній адміністрації Трампа відхрестилися від слів радника Ланзи.

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Автор: 

США (22497) Франція (3041) Трамп Дональд (5471)


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..західні союзники мають надати Києву всі необхідні засоби для відсічі російським військам.

Залишилося переконатися, що трампакс не вважає своє дупло і хайло необхідними засобами для тьорок з ******, а то як присосеться
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11.11.2024 15:53 Відповісти
З середини 2025 економіка ********** почне сипатись і повністю стане неконтрольованою. Єдина надія ***** на агресивний "миротворчий" ізоляціонізм Трампа". Нам потрібно якось пережити цю зиму...
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11.11.2024 16:03 Відповісти
Европа только сейчас это увидела?
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11.11.2024 16:11 Відповісти
Ні, Європа це бачила і в 2019 році, але ж вумний український нарід 73% робив свою ганебну і не виправну справу, а зараз і залишилася тільки надія на Європу. Що Вовавн Херпіду Потужний вже не вселяє надії на перемогу і побудову країни мрій? А як вселяв у 2019 році, як всі бігли, щоб поставити галочку - одні за кацапську мову, другі за 4 тисячі баксів, треті за припинення війні, четверті за "зелену країну мрій..." і всі отримали ганьбу і розчарування, ждодна група не отримала обіцяного.
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11.11.2024 20:33 Відповісти
Я за Зе не голосовала. Политики приходят и уходят, а война в Европе, если Украина не устоит, Западу надо. Очевидно, нет.
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11.11.2024 22:55 Відповісти
 
 