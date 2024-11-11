Україна та Захід втратять занадто багато, якщо РФ нав’яже право найсильнішого, - глава МЗС Франції Барро
Очільник МЗС Франції Жан-Ноель Барро вважає, що союзники не повинні упереджено ставитися до позиції адміністрації новообраного президента США Дональда Трампа щодо завершення війни РФ проти України. А Київ має визначити самостійно час і умови для участі в переговорному процесі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Стикаючись зі спекуляціями про те, якими можуть бути позиції або ініціативи нової адміністрації США, я думаю, що ми абсолютно не повинні поспішати й повинні дати (адміністрації - ред.) час", - заявив Барро.
Він переконаний, що будь-які мирні ініціативи мають гарантувати, що Україна сама визначить терміни та умови для участі в переговорному процесі.
Водночас, зазначив французький дипломат, західні союзники мають надати Києву всі необхідні засоби для відсічі російським військам.
"Україна і міжнародна спільнота втратять занадто багато, якщо Росія нав’яже право найсильнішого", - наголосив Барро.
Нагадаємо, напередодні старший радник Трампа Брайан Ланза заявив, адміністрація новообраного президента США зосередиться на досягненні миру в Україні, а не на тому, щоб дозволити країні відвоювати окуповані Росією території. У перехідній адміністрації Трампа відхрестилися від слів радника Ланзи.
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