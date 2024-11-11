Украина и Запад потеряют слишком много, если РФ навяжет право сильнейшего, - глава МИД Франции Барро

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро считает, что союзники не должны предвзято относиться к позиции администрации новоизбранного президента США Дональда Трампа по завершению войны РФ Украины. А Киев должен определить самостоятельно время и условия для участия в переговорном процессе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Сталкиваясь со спекуляциями о том, какими могут быть позиции или инициативы новой администрации США, я думаю, что мы абсолютно не должны спешить и должны дать (администрации, - ред.) время", - заявил Барро.

Он убежден, что любые мирные инициативы должны гарантировать, что Украина сама определит сроки и условия для участия в переговорном процессе.

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В то же время, отметил французский дипломат, западные союзники должны предоставить Киеву все необходимые средства для отпора российским войскам.

"Украина и международное сообщество потеряют слишком много, если Россия навяжет право самого сильного", - подчеркнул Барро.

Напомним, накануне старший советник Трампа Брайан Ланза заявил, администрация новоизбранного президента США сосредоточится на достижении мира в Украине, а не на том, чтобы позволить стране отвоевать оккупированные Россией территории. В переходной администрации Трампа открестились от слов советника Ланзы.

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