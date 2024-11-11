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Новости Война
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Украина и Запад потеряют слишком много, если РФ навяжет право сильнейшего, - глава МИД Франции Барро

Глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро закликав дати шанс адміністрації Трампа щодо України

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро считает, что союзники не должны предвзято относиться к позиции администрации новоизбранного президента США Дональда Трампа по завершению войны РФ Украины. А Киев должен определить самостоятельно время и условия для участия в переговорном процессе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Сталкиваясь со спекуляциями о том, какими могут быть позиции или инициативы новой администрации США, я думаю, что мы абсолютно не должны спешить и должны дать (администрации, - ред.) время", - заявил Барро.

Он убежден, что любые мирные инициативы должны гарантировать, что Украина сама определит сроки и условия для участия в переговорном процессе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп не откажется от поддержки Украины несмотря на свои предыдущие заявления, - глава МИД Франции Барро

В то же время, отметил французский дипломат, западные союзники должны предоставить Киеву все необходимые средства для отпора российским войскам.

"Украина и международное сообщество потеряют слишком много, если Россия навяжет право самого сильного", - подчеркнул Барро.

Напомним, накануне старший советник Трампа Брайан Ланза заявил, администрация новоизбранного президента США сосредоточится на достижении мира в Украине, а не на том, чтобы позволить стране отвоевать оккупированные Россией территории. В переходной администрации Трампа открестились от слов советника Ланзы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ближайшие 4-5 месяцев будут решающими в войне, Украина стремится усилить позицию перед переговорами, - Reuters

Автор: 

США (26439) Франция (3497) Трамп Дональд (5106)


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..західні союзники мають надати Києву всі необхідні засоби для відсічі російським військам.

Залишилося переконатися, що трампакс не вважає своє дупло і хайло необхідними засобами для тьорок з ******, а то як присосеться
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11.11.2024 15:53 Ответить
З середини 2025 економіка ********** почне сипатись і повністю стане неконтрольованою. Єдина надія ***** на агресивний "миротворчий" ізоляціонізм Трампа". Нам потрібно якось пережити цю зиму...
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11.11.2024 16:03 Ответить
Европа только сейчас это увидела?
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11.11.2024 16:11 Ответить
Ні, Європа це бачила і в 2019 році, але ж вумний український нарід 73% робив свою ганебну і не виправну справу, а зараз і залишилася тільки надія на Європу. Що Вовавн Херпіду Потужний вже не вселяє надії на перемогу і побудову країни мрій? А як вселяв у 2019 році, як всі бігли, щоб поставити галочку - одні за кацапську мову, другі за 4 тисячі баксів, треті за припинення війні, четверті за "зелену країну мрій..." і всі отримали ганьбу і розчарування, ждодна група не отримала обіцяного.
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11.11.2024 20:33 Ответить
Я за Зе не голосовала. Политики приходят и уходят, а война в Европе, если Украина не устоит, Западу надо. Очевидно, нет.
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11.11.2024 22:55 Ответить
 
 