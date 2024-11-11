Ближайшие 4-5 месяцев будут решающими в войне, Украина стремится усилить позицию перед переговорами, - Reuters

Украина на фоне победы Дональда Трампа хочет усилить свои позиции перед вероятными переговорами.

Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника Украины, передает Цензор.НЕТ.

Так, поскольку победа Трампа приближает перспективу переговоров о прекращении войны, Украина борется за то, чтобы занять самую сильную позицию для любых переговоров, отмечает издание.

По словам украинского чиновника, следующие 4-5 месяцев будут решающими.

"Эта зима является критическим моментом... Я надеюсь, что война приближается к концу. Прямо сейчас мы определим позиции обеих сторон в переговорах, стартовые позиции", - сказал он.

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