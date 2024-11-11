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Новости Война
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Ближайшие 4-5 месяцев будут решающими в войне, Украина стремится усилить позицию перед переговорами, - Reuters

Вирішальні місяці у війні: матеріал Reuters

Украина на фоне победы Дональда Трампа хочет усилить свои позиции перед вероятными переговорами.

Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника Украины, передает Цензор.НЕТ.

Так, поскольку победа Трампа приближает перспективу переговоров о прекращении войны, Украина борется за то, чтобы занять самую сильную позицию для любых переговоров, отмечает издание.

По словам украинского чиновника, следующие 4-5 месяцев будут решающими.

"Эта зима является критическим моментом... Я надеюсь, что война приближается к концу. Прямо сейчас мы определим позиции обеих сторон в переговорах, стартовые позиции", - сказал он.

Читайте: Трамп хочет посадить Украину и РФ за стол переговоров в первый день на посту, - AP

Автор: 

Трамп Дональд (5106)


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Топ комментарии
+10
Таких "вирішальних" місяців було вже штук 30.
Досить рухати повітря ...
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11.11.2024 15:18
+8
Треба не прагнути, а валити по говностану всім, чим можна. Щоб вони не спали, як ми неспимо..
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11.11.2024 15:12
+6
Якщо продовжиться таке ж "посилення позиції" як до цього,то ну його нах.
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11.11.2024 15:13
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Треба не прагнути, а валити по говностану всім, чим можна. Щоб вони не спали, як ми неспимо..
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11.11.2024 15:12 Ответить
Якщо продовжиться таке ж "посилення позиції" як до цього,то ну його нах.
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11.11.2024 15:13 Ответить
Американські та европейски болтуни знов замість зброї дадуть ПОТУЖНЕ БЛА-БЛА-БЛА?
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11.11.2024 15:13 Ответить
Таких "вирішальних" місяців було вже штук 30.
Досить рухати повітря ...
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11.11.2024 15:18 Ответить
Это последние 100500 решающих месяцев!
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12.11.2024 00:35 Ответить
Знов критичний момент, скільки ж можна
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11.11.2024 15:18 Ответить
Взагалі-то "посиленням позицій"наразі займається *****, а наш сонцесяйний вештається по закордонах, записує вечірні відосики та рахує КАБи не звертаючи уваги на той трешняк, що відбувається на фронтах
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11.11.2024 15:21 Ответить
Залужный был хреновый: при нём война стала позиционной. Зато сейчас нормально: фронт движется
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11.11.2024 15:39 Ответить
Про вирішальні місяці ми чуємо вже третій рік.
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11.11.2024 16:22 Ответить
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11.11.2024 21:14 Ответить
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11.11.2024 21:16 Ответить
Як коштом України РФ може опустити США?

Москва

Кремль

ШИФРОВКА

Резидентурам США, Канади

Резидентурі ГРУ в Україні

Резидентурі СВР в Україні

Резидентурі ФСБ в Україні

Цілком таємно

Прочитати, запам'ятати, носій знищити

Як коштом України РФ може опустити США?

Завдання:

етааа, ми шибко жолтая азіята, однако, можемо скрєпно опустити білих європейців і англо-саксів.

Маємо:

Будапештський, шибко, меморандум, що з понтом захищає територіальну цілісність і недоторканість України, однако.

Завдання: однако шибко дискредитувати США як гаранта про цілісність і недоторканість України, і не лише України.

Наші сексоти:

етаааа, оперативні псевдоніми Деменція і Довбой-б, тобто Трампмп і Маскск шибко. І, звісно, ЗЄіБєня однако.

Психологічний портрет Дональда Трампа. Psychological portrait of Donald Trump.

https://zemlj.blogspot.com/2016/11/101.html?m=1

Діємо:

через 5-6 ефективних менеджерів зобов'язати ЗЄіБєнєю розпочати переговори й закінчити війну з підписаним договором про відкладення звільнення тимчасово окупуваних територій України на колись, на потім, можливо коли-небудь, відповідно до вимог США однако.

Результат:

з огляду на здачу України в світі починається шибко скрєпне нівелювання, дискредитування, опускання США як гаранта світового порядку,

спускання Будапештського меморандуму в унітаз, однако,

тут же атака Китаю на Тайвань шибко,

Північної Кореї на Південну однако,

шибко Іран починає тощо,

офіційне й шибко безкарне застосування однако скрєпної атомної зброї!

Наказ:

етааа, шибко за работу, таваріщі!

Підпис здєсь:

онако Хайль шибко Путіна!

оперативная псевдоніма Ху-ло однако.

46. Психологічний портрет Путіна. Аналітичні матеріали політичного психолога

http://zemlj.blogspot.com/2014
/03/blog-post_697.html

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12.11.2024 15:40 Ответить
 
 