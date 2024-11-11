Ближайшие 4-5 месяцев будут решающими в войне, Украина стремится усилить позицию перед переговорами, - Reuters
Украина на фоне победы Дональда Трампа хочет усилить свои позиции перед вероятными переговорами.
Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника Украины, передает Цензор.НЕТ.
Так, поскольку победа Трампа приближает перспективу переговоров о прекращении войны, Украина борется за то, чтобы занять самую сильную позицию для любых переговоров, отмечает издание.
По словам украинского чиновника, следующие 4-5 месяцев будут решающими.
"Эта зима является критическим моментом... Я надеюсь, что война приближается к концу. Прямо сейчас мы определим позиции обеих сторон в переговорах, стартовые позиции", - сказал он.
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Цілком таємно
Прочитати, запам'ятати, носій знищити
Як коштом України РФ може опустити США?
Завдання:
етааа, ми шибко жолтая азіята, однако, можемо скрєпно опустити білих європейців і англо-саксів.
Маємо:
Будапештський, шибко, меморандум, що з понтом захищає територіальну цілісність і недоторканість України, однако.
Завдання: однако шибко дискредитувати США як гаранта про цілісність і недоторканість України, і не лише України.
Наші сексоти:
етаааа, оперативні псевдоніми Деменція і Довбой-б, тобто Трампмп і Маскск шибко. І, звісно, ЗЄіБєня однако.
Психологічний портрет Дональда Трампа. Psychological portrait of Donald Trump.
https://zemlj.blogspot.com/2016/11/101.html?m=1
Діємо:
через 5-6 ефективних менеджерів зобов'язати ЗЄіБєнєю розпочати переговори й закінчити війну з підписаним договором про відкладення звільнення тимчасово окупуваних територій України на колись, на потім, можливо коли-небудь, відповідно до вимог США однако.
Результат:
з огляду на здачу України в світі починається шибко скрєпне нівелювання, дискредитування, опускання США як гаранта світового порядку,
спускання Будапештського меморандуму в унітаз, однако,
тут же атака Китаю на Тайвань шибко,
Північної Кореї на Південну однако,
шибко Іран починає тощо,
офіційне й шибко безкарне застосування однако скрєпної атомної зброї!
Наказ:
етааа, шибко за работу, таваріщі!
Підпис здєсь:
онако Хайль шибко Путіна!
оперативная псевдоніма Ху-ло однако.
46. Психологічний портрет Путіна. Аналітичні матеріали політичного психолога
http://zemlj.blogspot.com/2014
/03/blog-post_697.html