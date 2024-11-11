Трамп хочет посадить Украину и РФ за стол переговоров в первый день на должности, - AP

Избранный президент США Дональд Трамп в первый день на посту планирует посадить Украину и Россию за стол переговоров.

Об этом пишет Associated Press, передает Цензор.НЕТ.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что сможет остановить войну РФ против Украины за сутки.

Его пресс-секретарь Кэролайн Ливитт сообщила после официального объявления о победе на выборах, что теперь Трамп сможет дать старт переговорам по миру в Украине.

"Первый день (прихода Трампа на пост президента, - ред.) включает посадку Украины и России за стол переговоров, чтобы положить конец этой войне", - сказала она.

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Ранее издание FT сообщило, что Дональд Трамп очертил план по завершению войны в Украине. В нем Украина не вступает в НАТО, а на Путина оказывается экономическое давление.

Дональд Трамп после выборов заверил, что его цель - остановить все войны в мире.

По данным The Telegraph, новый "мирный план" Трампа относительно Украины предусматривает размещение европейских войск в буферной зоне.