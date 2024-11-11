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Трамп хоче посадити Україну та РФ за стіл переговорів у перший день на посаді, - AP

Трамп хоче посадити Україну та Росію за стіл переговорів

Обраний президент США Дональд Трамп у перший день на посаді планує посадити Україну та Росію за стіл переговорів.

Про це пише Associated Press, передає Цензор.НЕТ.

Раніше Трамп неодноразово заявляв, що зможе зупинити війну РФ проти України за добу.

Його прессекретарка Керолайн Лівітт повідомила після офіційного оголошення про перемогу на виборах, що тепер Трамп зможе дати старт переговорам щодо миру в Україні.

"Перший день (приходу Трампа на посаду президента. - ред.) включає посадку України та Росії за стіл переговорів, щоб покласти край цій війні", - сказала вона.

Також читайте: Трамп і Путін не говорили по телефону, планів щодо контактів поки немає, - Пєсков

Раніше видання FT повідомило, що Дональд Трамп окреслив план щодо завершення війни в Україні. У ньому Україна не вступає в НАТО, а на Путіна чиниться економічний тиск.

Дональд Трамп після виборів запевнив, що його мета - зупинити всі війни у світі.

За даними The Telegraph, новий "мирний план" Трампа щодо України передбачає розміщення європейських військ у буферній зоні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп підтримуватиме Україну та НАТО, - міністр оборони Британії Гілі

Автор: 

Трамп Дональд (5471)


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Топ коментарі
+15
Рузвельт хочет посадить евреев и нацистов за стол переговоров.
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11.11.2024 12:09
+9
Если он угрожает Украине, то Украине нет смысла вообще обращать на США внимание.
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11.11.2024 12:14
+9
а якщо не великих забаганок у каців? те, що вони говорили про манатки НАТО на кордони 97-го року, то вони від цього відмовляться. тобто тут діє принцип - вимагай багато, отримаєш менше. це і буде компроміс. тобто каци відмовляться від манатків на кордони 97-го року, відмовляться від херсонщини і запоріжчини, натомість має там бути коридор у Крим, тобто там має бути демілітаризована зона. відмовляться від денацифікації і демілітаризації. бо вони прекрасно знають, що на них ніхто не нападе. Фінляндія на них ніколи не нападе, Швеція на них ніколи не нападе, так само як і Україна на них ніколи не нападе... натомість вони отримають Крим, Донецьку і Луганську області і гарантію не вступу України в НАТО. і на це все готовий погодитись Трамп. та і наші зелені таке теж схавають. юридично ніхто не буде ці території визнавати за кацапами, проте частину санкцій з них можуть зняти. принаймні на час каденції Трампа така конструкція перемир'я може існувати... а гарантію невступу України до НАТО ху йло розглядає виключно для подальшого поглинання України після Трампа. все, що найбільш пече ху йла і його чекістів - це невступ України до НАТО і інших військових союзів. йому пох по суті, що шведи з фінами уже в НАТО. проте йому дуже непох, що Україна може бути в НАТО. за це він (патрушев, чемезов, інші члени політбюро) готовий хоч кілька мільйонів свого м'яса покласти в українську землю, щоб добитися свого. Трамп свої війська в Україну на війну точно не пошле. Трамп тут буде кайфувати від образу миротворця. і йому там пох скільки областей залишиться в Україні. ганьби для нього не буде, бо тут нема американських війск і вони не воюють. ганьба для них була, коли вони з Афгану пішли. та й то це вже всі забули. так само як і про В'єтнам.
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11.11.2024 12:56
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Рузвельт хочет посадить евреев и нацистов за стол переговоров.
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11.11.2024 12:09 Відповісти
Та скоріш муссоліні доморощений.
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11.11.2024 13:36 Відповісти
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11.11.2024 16:12 Відповісти
Арахамія з Умєровим, Подоляком і командою давно на поготові. Потрібна лиш відмашка Єрмака.
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11.11.2024 12:11 Відповісти
Кацапи хочуть завершити війну на своїх умовах,якщо забаганки будуть великі це може роздратувати Трампа в цьому наш шанс.
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11.11.2024 12:32 Відповісти
а якщо не великих забаганок у каців? те, що вони говорили про манатки НАТО на кордони 97-го року, то вони від цього відмовляться. тобто тут діє принцип - вимагай багато, отримаєш менше. це і буде компроміс. тобто каци відмовляться від манатків на кордони 97-го року, відмовляться від херсонщини і запоріжчини, натомість має там бути коридор у Крим, тобто там має бути демілітаризована зона. відмовляться від денацифікації і демілітаризації. бо вони прекрасно знають, що на них ніхто не нападе. Фінляндія на них ніколи не нападе, Швеція на них ніколи не нападе, так само як і Україна на них ніколи не нападе... натомість вони отримають Крим, Донецьку і Луганську області і гарантію не вступу України в НАТО. і на це все готовий погодитись Трамп. та і наші зелені таке теж схавають. юридично ніхто не буде ці території визнавати за кацапами, проте частину санкцій з них можуть зняти. принаймні на час каденції Трампа така конструкція перемир'я може існувати... а гарантію невступу України до НАТО ху йло розглядає виключно для подальшого поглинання України після Трампа. все, що найбільш пече ху йла і його чекістів - це невступ України до НАТО і інших військових союзів. йому пох по суті, що шведи з фінами уже в НАТО. проте йому дуже непох, що Україна може бути в НАТО. за це він (патрушев, чемезов, інші члени політбюро) готовий хоч кілька мільйонів свого м'яса покласти в українську землю, щоб добитися свого. Трамп свої війська в Україну на війну точно не пошле. Трамп тут буде кайфувати від образу миротворця. і йому там пох скільки областей залишиться в Україні. ганьби для нього не буде, бо тут нема американських війск і вони не воюють. ганьба для них була, коли вони з Афгану пішли. та й то це вже всі забули. так само як і про В'єтнам.
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11.11.2024 12:56 Відповісти
Дякую за підтримку,кеп.
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11.11.2024 13:04 Відповісти
І дагаваріцця па сєрєдінє?
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11.11.2024 12:12 Відповісти
Скорее по Днепру...по середине Украины и за счет Украины..А за это Украине пообещать очередную "морковку"-ЕС-лет через десять...может быть...если что...если вдруг.. И НАТО,лет через 50,если раша вдруг...по писте...или..может быть.По другому-никак.Знаем мы эти обещания,исключительно за счет Украины и вопреки ее интересам..
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11.11.2024 12:38 Відповісти
Ну, це не складно.
Треба пригрозити Україні повним припиненням допомоги.
Але тоді умови за столом диктуватиме росія.
Якщо спробувати росії чимось пригрозити, є ризик, що ***** дипломатичною мовою тупо пішле куди подалі.
Тому залишається тільки один варіант.
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11.11.2024 12:12 Відповісти
Если он угрожает Украине, то Украине нет смысла вообще обращать на США внимание.
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11.11.2024 12:14 Відповісти
Якби у нас була власне виробництво всієї необхідної зброї і власне джерело валюти, так, можна було б слідкувати за виборами в США як за футбольним матчем.
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11.11.2024 12:16 Відповісти
Так плевать уже. Выбрали Трампа. Послать его нахер, а не давать ему самоутверждаться за счет Украины.
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11.11.2024 12:17 Відповісти
Donald Trump, go fuck yourself
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11.11.2024 12:18 Відповісти
І воювати саперними лопатками?
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11.11.2024 12:51 Відповісти
Да как мы обойдемся без Америки вокруг которой вертится весь мир.
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11.11.2024 13:08 Відповісти
ти від кацапів чи від подоляка з дєрьмаком. щось кацапським засмерділо.
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11.11.2024 16:16 Відповісти
Я за поддержку Америки и ценю эту поддержку. Но если этой поддержки нет, то это новая реальность.
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11.11.2024 16:23 Відповісти
Той, хто хоче шукає способи, а той, хто не хоче, шукає виправдання ...
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11.11.2024 15:32 Відповісти
Якщо "хріновому танцюристу яйця заважають" - відріжте їх йому ...
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11.11.2024 15:35 Відповісти
я так зрозумів, що привіт прутіну від МКС і цьому миротворцю вже теж по@уй...
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11.11.2024 12:17 Відповісти
і навіть по виборах, треба трампити мозок день у день, намагаючись прогнозувати його майбутні дії?
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11.11.2024 12:18 Відповісти
На кацапії вже марку трамповка реєструють. Хоча можуть прогоріти.
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11.11.2024 12:20 Відповісти
Як економічно тиснутимуть - як на Іран з кндр, що вони навіть в змозі виготовляти та продавати росії балістичні ракети? Тоді путін точно злякається і побіжить на переговори.
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11.11.2024 12:25 Відповісти
корейці траву їдять, моляться на пухляка, та клепають ракети, зброю, бо кляті імперіалісти з південної частини півосторва сплять і бачать як би захопити такий райський куточок(нічого не нагадує, особам старше 50-ти)..
Іран має 3 в світі запаси нафти та 2 запаси газу. Санкції їм до сраки.
Параша це 2 в 1, нафти газу дофіга + бидло яке готове жерти рєпу тільки щоб Вялічіє було.
Санкції на такі країни накладати безглуздо, тим паче коли накладає їх тільки "західний світ".
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11.11.2024 13:10 Відповісти
Зеленський з єрмаком давно про це мріють.Вони вже марять лаврами голубів миру.Пох на яких умовах,спишуть негатив на союзників.Їм аби владу втримати
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11.11.2024 12:27 Відповісти
Це шанс для зелі завалити пуйла.
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11.11.2024 12:28 Відповісти
вологі думки
гімназіста-дрочуна
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11.11.2024 12:40 Відповісти
Нехай спочатку виконає зобовязання США по Будапештському меморандуму, або поверне ядерну зброю. Якби не їх посередництво і боягузтво то нам не потрібно б було зараз захищати свою країну. З ядерною зброєю на нас би жодна свинособака не тявкнула б!
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11.11.2024 12:41 Відповісти
Забовязання дружить, необіжать і дулі не тикать?
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11.11.2024 13:37 Відповісти
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11.11.2024 15:38 Відповісти
Зараз президент Байден
При демократах все почалось: ядерна зброя, Крим, ...

Чи потрібно почекати 2 місяці поки Трамп стане президентом?
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11.11.2024 14:58 Відповісти
Є бажання спитати - а сам Трамп у ціх, так би мовити, перемовинах на стороні (союзної, партнерскої)України, чи пуйла? Якщо Трамп грається в те, що він "над схваткою", то це нічим добрим ні для нас, ні для нього не закінчиться. Союзники США побачать( в котрий раз) що розраховувати на них неможна, вороги почнуть виривати шматки зі столу американских інтересів. Війни будуть повсюду. Бо можно, бо хочуть їх вести 9
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11.11.2024 12:51 Відповісти
Олег Новіков.
1. Меморандум - то є заява про наміри, і ничого більше.
2. Ядерною зброєю Україна ніколи не володіла. Те, що було на її території
до 1994 року повністю контролювалось іншою державою (розробка, виробництво, ТО, охорона). Мова могла іти лише про компенсації. Кравчик і Чучма здали все за 900М дол, плюс пара млн. собі у кишеню. Якось так...
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11.11.2024 13:03 Відповісти
Про ядерное оружие это чушь. Даже если там не было кодов, их легко можно взламать. Идея что владела Москва это пропаганда Кремля. Типа, великая Москва все контролирует. Это все скрывало русский блеф.
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11.11.2024 13:10 Відповісти
Челы. Пфф. У Украины не было ядерного оружия, мы сделали им услугу, когда отобрали его. Те же люди - мы не можем допустить распада России, так как ядерное оружие окажется у множества государств.

И вот таким дерьмом кормят людей.
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11.11.2024 13:14 Відповісти
Вторая отмазка уже в прошлом: ядерные технологии и оружие уже расползаются. Стараниями всё той же эрефии и до её возможного распада. Претензии "полотенец" и "пухляка" на "вяличие" тому свидетельства ...
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11.11.2024 15:59 Відповісти
Так смішно читати постійно про те як кляті амери забрали у богатої та квітучої країни ядрьоні боеголовки, так наче ці люди не жили у буремних 90-тих, коли грошей не було щоб солдата банально одягти та нагодувати.
Дурні просто Дурні, або діти які народились вже за України можуть такі нісенітниці писати.
Ну і так, вся та яо без повного циклу виробництва, якого у нас немає, через 10-20 років перетворилась би на гарбуза.
Те що агенти кремля комуняки КК обміняли яо на буси, то вже інше питання, але у нас не було жодних шансів ті боєголовки зберегти.
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11.11.2024 13:20 Відповісти
Я не верю в определенность. Любой кто втирает о неизбежности чего-то манипулятор.
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11.11.2024 13:30 Відповісти
Иначе говоря, фатализм это философия мошенников, которые не хотят брать ответственности за свои поступки. Вот в нашем случае виновата не нищая Украина, а те кто её обманули. Будь то США, Россия или наши коммуняки. Разницы нет.
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11.11.2024 13:31 Відповісти
скільки тобі рочків ?
хтось з рідних служив у 90-х чи 00-х у війську?
де поділась найбільша в Європі сухопутна армія(нагугли скільки літаків гелікоптерів танків бпм арти сау у нас було на 91) ?
Квітуча богата країна не розплачується за газ ракетами та літаками, не продає "надлишкове" майно в азію та африку за ціною металобрухту(офіційно по документах звісно).
І раз ти такий равдоруб а всі навкруги мошенніки маніпулятори, то доведи аргументовано, а не тупими лозунгами яким чином ми могли зберегти ядрьону зброю...
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11.11.2024 14:01 Відповісти
Так да. Украину сознательно обезуоружали, чтобы она стала легкой жертвой России. Чтобы теперь её было легко убивать.
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11.11.2024 14:10 Відповісти
ага і обезаружівалі її кляті американці, а не свої рідненька обрані народом представники та генерали, так так знаю,
якби не вони то ми б уххх.
країна яка розплачується ракетами за газ, апріотрі не може володіти такою мега дорогою цяцькою як ЯО, все крапка.
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11.11.2024 14:51 Відповісти
Ты манипулируешь и снимаешь вину. То что коммуняки виноваты я согласен. Но также те кто пользовались тем что они коммуняки.
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11.11.2024 15:06 Відповісти
з головою у вас все добре? винувата не жертва, чию власність відібрали, а гопник , який відібрав?? хворі люди
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12.11.2024 04:33 Відповісти
спочатку навчись читати а вже потім коментуй, сам же напевно, чи твої батьки, голосували за владу яка продала 1 армію Європи по африкам азіям, та віддала КАЦАПАМ всю яо за буси.
Але так винні у цьому кляті кацапи, не переплутай.
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12.11.2024 12:24 Відповісти
пішов на
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13.11.2024 00:29 Відповісти
ахахаха значить точно голосував.
хто всравсі, невістка...
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13.11.2024 00:39 Відповісти
Україна - перша й нажаль єдина держава у Світі, яка заради миру добровільно відмовилась від власної ядерної зброї, третьої за своєю потужністю.

Некоректно казати, що в 90-х роках так само як в Україні за рішенням вищого керівництва держави відбулось і ядерне роззброєння Білорусі та Казахтану.
Адже Указом Президента України від 05.04.1992р. та наказом міністра оборони стратегічні ядерні сили (СЯС), дислоковані на території України, були прийняті до складу її збройних сил, а також створено в МОУ спеціальний орган - Центр адміністративного управляння військами СЯС.
Цими рішеннями командуванню ЗСУ були підпорядковані 19-та та 46-а ракетні дивізії 43-ї ракетної армії на чолі з генералом Михтюком В.О., військовослужбовці якої прийняли присягу на вірність народу України.
Таким чином, Україна де-факто і де-юре стала ядерною державою у 1992 році.
Натомість, в Білорусі і Казахстані СЯС весь час залишались у підпорядкування Стратегічних сил СНД на чолі з генералом армії рф Максимовим Ю.П., який був одночасно Головнокомандуючим РВСП рф, а всі військовослужбовці СЯС у Білорусі і Казахстані одразу ж прийняли присягу рф.
Тому а ні Білорусь, а ні Казахстан ніколи не контролювали стратегічні ядерні сили, розміщені за часів СРСР на їх території, а відтак вони не можуть вважатись такими, що набули ядерного статусу, через що і відмовитись від ядерної зброї вони аж ніяк не могли, бо її у них і не було.
Що стосується ПАР, то в цієї держави була власна засекречена ядерна програма, що не дозволяє назвати її ядерною державою де-юре. Та і де-факто як такої ядерної зброї у ПАР не було за відсутності засобів доставки ядерних боєзарядів, яких налічувалось не більше десятка. Всі вони фактично являли собою громоздкі взірці-напівфабрикати, спроможні на підрив у стаціонарних умовах. І потребували ще багатьох випробувань.
Проте вже після першого такого випробування наміри уряду Преторії опанувати ЯЗ стали очевидні США й всім іншим ядерним державам, що організували проти ПАР міжнародну ізоляцію.
В кінці-кінців під тиском Світу, тобто не добровільно, зазнаючи значних економічних втрат, ПАР відмовилась від подальшої підтримки свої ядерної програми і ліквідувала всі наявні в неї дослідні взірці ЯЗ під міжнародним контролем, тобто США.
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11.11.2024 13:37 Відповісти
Ну і які наслідки призведе приклад наївного "миролюбства" України?
Вони очевидні:
1. У питаннях безпеки нікому не можна довіряти.
2. Ті, хто має ядерний статус, тепер ніколи від нього не відмовляться, а ті, хто не має - будуть до нього прагнути. Усіми правдами та неправдами.

Світ перетвориться на "ковбойський дикий захід". Тільки ось замість кольта в руках буде ядерна зброя ...
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11.11.2024 16:31 Відповісти
Вікторія Сюмар, нардеп, фракція Європейська Солідарність:
Трамп телефоном попросив путіна «не загострювати». Той у відповідь піднімає у повітря літаки, які летять до пускових рубежів, але розвертаються і летять назад без пусків. У перекладі на мову політики це означає: я планував, міг розбити їм енергетику, бо 2,5 місяці накопичував ракети, але не став, бо почув прохання.
Це однозначний сигнал путіна Трампу - я хочу продовження розмови. Без України про Україну. Але не лише. Про новий розподіл світу.
Все, що робив путін всі ці останні роки було спрямоване на те, аби сидіти за столом переговорів світових лідерів і мати вплив там на ухвалення рішень. Шанс досягнути цього в нього зʼявляється у вигляді невеликого віконця після перемоги Трампа.
Демократи з ним навряд чи б зустрічалися. А Трамп буде.
Проте, далі починаються нюанси. У путіна все добре на полі бою, його війська просуваються вперед, а заряджене пропагандою суспільство чекає «параду перемоги».
Проте, основне, це його вже існуючі домовленості з Іраном, Північною Кореєю та Китаєм. Він вже переорієнтував свою економіку і ВПК на ці країни. І як угода не буде спільною, ( а вона такою бути не може хоча б стосовно Ірану і Кореї), то путін кине своїх партнерів.
І ось тут вступає логіка авторитарного світу. Бо Трамп - це лише на наступні чотири роки, а от Сі таких обмежень не має.
Хоч в 72 роки - наступні чотири роки також мають значення… І їх хочеться провести без санкцій і кримінального переслідування. І без колапсу економіки. Тим паче, що опції перенести deal (а Трамп цілком людина угоди), на наступну розмову, не вийде.
Тут можна далі прогнозувати, що зробить Трамп у разі зриву угоди, «не закінчивши всі війни»… Але і путін, і Сі, розуміють, що він навряд чи піде на глобальну ескалацію. А відтак за зрив угоди їм нічого не буде. Хіба що більший ізоляціонізм Америки, що цілком відповідає їхнім планам…

Тому попереду надважливе вузьке вікно можливостей у кілька місяців. Очевидно одне: для українського фронту вони будуть дуже важкими.

https://t.me/officialeurosolidarity/12726
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11.11.2024 13:11 Відповісти
Товарищ Си мечтает чтобы Трамп побил горшки с Европой. Тогда Европа перестанет помогать США и те окажутся на один с Китаем.
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11.11.2024 13:16 Відповісти
усе в Божих руках
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11.11.2024 13:56 Відповісти
Яким нада бути дебілом щоб посадити за стіл переговорів маніяка і жертву !!!!!!
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11.11.2024 13:50 Відповісти
невже в нього нема жодного радника зі здоровим глуздом? як можна домовлятись з патологічним брехуном?
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11.11.2024 13:54 Відповісти
усе в Божих руках...
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11.11.2024 23:55 Відповісти
Це вже давно треба було робити, а не фаберже морочити. Але тоді було не вигідно,зараз нарешті оріентири будуть інші,а не просто воюйте шоб воювать
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11.11.2024 14:28 Відповісти
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11.11.2024 16:11 Відповісти
Очередная сказка не стоящая внимания и тем более обсуждения .
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11.11.2024 22:33 Відповісти
Зелі достатньо спитати у ***** по телефону: чи буде він звільняти територію за якихось умов? Якщо однозначно ні, то він більше з цією тварюкою не розмовлятиме.
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12.11.2024 10:54 Відповісти
Як коштом України РФ може опустити США?

Москва

Кремль

ШИФРОВКА

Резидентурам США, Канади

Резидентурі ГРУ в Україні

Резидентурі СВР в Україні

Резидентурі ФСБ в Україні

Цілком таємно

Прочитати, запам'ятати, носій знищити

Як коштом України РФ може опустити США?

Завдання:

етааа, ми шибко жолтая азіята, однако, можемо скрєпно опустити білих європейців і англо-саксів.

Маємо:

Будапештський, шибко, меморандум, що з понтом захищає територіальну цілісність і недоторканість України, однако.

Завдання: однако шибко дискредитувати США як гаранта про цілісність і недоторканість України, і не лише України.

Наші сексоти:

етаааа, оперативні псевдоніми Деменція і Довбой-б, тобто Трампмп і Маскск шибко. І, звісно, ЗЄіБєня однако.

Психологічний портрет Дональда Трампа. Psychological portrait of Donald Trump.

https://zemlj.blogspot.com/2016/11/101.html?m=1

Діємо:

через 5-6 ефективних менеджерів зобов'язати ЗЄіБєнєю розпочати переговори й закінчити війну з підписаним договором про відкладення звільнення тимчасово окупуваних територій України на колись, на потім, можливо коли-небудь, відповідно до вимог США однако.

Результат:

з огляду на здачу України в світі починається шибко скрєпне нівелювання, дискредитування, опускання США як гаранта світового порядку,

спускання Будапештського меморандуму в унітаз, однако,

тут же атака Китаю на Тайвань шибко,

Північної Кореї на Південну однако,

шибко Іран починає тощо,

офіційне й шибко безкарне застосування однако скрєпної атомної зброї!

Наказ:

етааа, шибко за работу, таваріщі!

Підпис здєсь:

онако Хайль шибко Путіна!

оперативная псевдоніма Ху-ло однако.

46. Психологічний портрет Путіна. Аналітичні матеріали політичного психолога

http://zemlj.blogspot.com/2014
/03/blog-post_697.html

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12.11.2024 15:43 Відповісти
 
 