Трамп хоче посадити Україну та РФ за стіл переговорів у перший день на посаді, - AP

Обраний президент США Дональд Трамп у перший день на посаді планує посадити Україну та Росію за стіл переговорів.

Про це пише Associated Press, передає Цензор.НЕТ.

Раніше Трамп неодноразово заявляв, що зможе зупинити війну РФ проти України за добу.

Його прессекретарка Керолайн Лівітт повідомила після офіційного оголошення про перемогу на виборах, що тепер Трамп зможе дати старт переговорам щодо миру в Україні.

"Перший день (приходу Трампа на посаду президента. - ред.) включає посадку України та Росії за стіл переговорів, щоб покласти край цій війні", - сказала вона.

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Раніше видання FT повідомило, що Дональд Трамп окреслив план щодо завершення війни в Україні. У ньому Україна не вступає в НАТО, а на Путіна чиниться економічний тиск.

Дональд Трамп після виборів запевнив, що його мета - зупинити всі війни у світі.

За даними The Telegraph, новий "мирний план" Трампа щодо України передбачає розміщення європейських військ у буферній зоні.

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