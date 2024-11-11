Трамп хоче посадити Україну та РФ за стіл переговорів у перший день на посаді, - AP
Обраний президент США Дональд Трамп у перший день на посаді планує посадити Україну та Росію за стіл переговорів.
Про це пише Associated Press, передає Цензор.НЕТ.
Раніше Трамп неодноразово заявляв, що зможе зупинити війну РФ проти України за добу.
Його прессекретарка Керолайн Лівітт повідомила після офіційного оголошення про перемогу на виборах, що тепер Трамп зможе дати старт переговорам щодо миру в Україні.
"Перший день (приходу Трампа на посаду президента. - ред.) включає посадку України та Росії за стіл переговорів, щоб покласти край цій війні", - сказала вона.
Раніше видання FT повідомило, що Дональд Трамп окреслив план щодо завершення війни в Україні. У ньому Україна не вступає в НАТО, а на Путіна чиниться економічний тиск.
Дональд Трамп після виборів запевнив, що його мета - зупинити всі війни у світі.
За даними The Telegraph, новий "мирний план" Трампа щодо України передбачає розміщення європейських військ у буферній зоні.
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Треба пригрозити Україні повним припиненням допомоги.
Але тоді умови за столом диктуватиме росія.
Якщо спробувати росії чимось пригрозити, є ризик, що ***** дипломатичною мовою тупо пішле куди подалі.
Тому залишається тільки один варіант.
Іран має 3 в світі запаси нафти та 2 запаси газу. Санкції їм до сраки.
Параша це 2 в 1, нафти газу дофіга + бидло яке готове жерти рєпу тільки щоб Вялічіє було.
Санкції на такі країни накладати безглуздо, тим паче коли накладає їх тільки "західний світ".
гімназіста-дрочуна
При демократах все почалось: ядерна зброя, Крим, ...
Чи потрібно почекати 2 місяці поки Трамп стане президентом?
1. Меморандум - то є заява про наміри, і ничого більше.
2. Ядерною зброєю Україна ніколи не володіла. Те, що було на її території
до 1994 року повністю контролювалось іншою державою (розробка, виробництво, ТО, охорона). Мова могла іти лише про компенсації. Кравчик і Чучма здали все за 900М дол, плюс пара млн. собі у кишеню. Якось так...
И вот таким дерьмом кормят людей.
Дурні просто Дурні, або діти які народились вже за України можуть такі нісенітниці писати.
Ну і так, вся та яо без повного циклу виробництва, якого у нас немає, через 10-20 років перетворилась би на гарбуза.
Те що агенти кремля комуняки КК обміняли яо на буси, то вже інше питання, але у нас не було жодних шансів ті боєголовки зберегти.
хтось з рідних служив у 90-х чи 00-х у війську?
де поділась найбільша в Європі сухопутна армія(нагугли скільки літаків гелікоптерів танків бпм арти сау у нас було на 91) ?
Квітуча богата країна не розплачується за газ ракетами та літаками, не продає "надлишкове" майно в азію та африку за ціною металобрухту(офіційно по документах звісно).
І раз ти такий равдоруб а всі навкруги мошенніки маніпулятори, то доведи аргументовано, а не тупими лозунгами яким чином ми могли зберегти ядрьону зброю...
якби не вони то ми б уххх.
країна яка розплачується ракетами за газ, апріотрі не може володіти такою мега дорогою цяцькою як ЯО, все крапка.
Але так винні у цьому кляті кацапи, не переплутай.
хто всравсі, невістка...
Некоректно казати, що в 90-х роках так само як в Україні за рішенням вищого керівництва держави відбулось і ядерне роззброєння Білорусі та Казахтану.
Адже Указом Президента України від 05.04.1992р. та наказом міністра оборони стратегічні ядерні сили (СЯС), дислоковані на території України, були прийняті до складу її збройних сил, а також створено в МОУ спеціальний орган - Центр адміністративного управляння військами СЯС.
Цими рішеннями командуванню ЗСУ були підпорядковані 19-та та 46-а ракетні дивізії 43-ї ракетної армії на чолі з генералом Михтюком В.О., військовослужбовці якої прийняли присягу на вірність народу України.
Таким чином, Україна де-факто і де-юре стала ядерною державою у 1992 році.
Натомість, в Білорусі і Казахстані СЯС весь час залишались у підпорядкування Стратегічних сил СНД на чолі з генералом армії рф Максимовим Ю.П., який був одночасно Головнокомандуючим РВСП рф, а всі військовослужбовці СЯС у Білорусі і Казахстані одразу ж прийняли присягу рф.
Тому а ні Білорусь, а ні Казахстан ніколи не контролювали стратегічні ядерні сили, розміщені за часів СРСР на їх території, а відтак вони не можуть вважатись такими, що набули ядерного статусу, через що і відмовитись від ядерної зброї вони аж ніяк не могли, бо її у них і не було.
Що стосується ПАР, то в цієї держави була власна засекречена ядерна програма, що не дозволяє назвати її ядерною державою де-юре. Та і де-факто як такої ядерної зброї у ПАР не було за відсутності засобів доставки ядерних боєзарядів, яких налічувалось не більше десятка. Всі вони фактично являли собою громоздкі взірці-напівфабрикати, спроможні на підрив у стаціонарних умовах. І потребували ще багатьох випробувань.
Проте вже після першого такого випробування наміри уряду Преторії опанувати ЯЗ стали очевидні США й всім іншим ядерним державам, що організували проти ПАР міжнародну ізоляцію.
В кінці-кінців під тиском Світу, тобто не добровільно, зазнаючи значних економічних втрат, ПАР відмовилась від подальшої підтримки свої ядерної програми і ліквідувала всі наявні в неї дослідні взірці ЯЗ під міжнародним контролем, тобто США.
Вони очевидні:
1. У питаннях безпеки нікому не можна довіряти.
2. Ті, хто має ядерний статус, тепер ніколи від нього не відмовляться, а ті, хто не має - будуть до нього прагнути. Усіми правдами та неправдами.
Світ перетвориться на "ковбойський дикий захід". Тільки ось замість кольта в руках буде ядерна зброя ...
Трамп телефоном попросив путіна «не загострювати». Той у відповідь піднімає у повітря літаки, які летять до пускових рубежів, але розвертаються і летять назад без пусків. У перекладі на мову політики це означає: я планував, міг розбити їм енергетику, бо 2,5 місяці накопичував ракети, але не став, бо почув прохання.
Це однозначний сигнал путіна Трампу - я хочу продовження розмови. Без України про Україну. Але не лише. Про новий розподіл світу.
Все, що робив путін всі ці останні роки було спрямоване на те, аби сидіти за столом переговорів світових лідерів і мати вплив там на ухвалення рішень. Шанс досягнути цього в нього зʼявляється у вигляді невеликого віконця після перемоги Трампа.
Демократи з ним навряд чи б зустрічалися. А Трамп буде.
Проте, далі починаються нюанси. У путіна все добре на полі бою, його війська просуваються вперед, а заряджене пропагандою суспільство чекає «параду перемоги».
Проте, основне, це його вже існуючі домовленості з Іраном, Північною Кореєю та Китаєм. Він вже переорієнтував свою економіку і ВПК на ці країни. І як угода не буде спільною, ( а вона такою бути не може хоча б стосовно Ірану і Кореї), то путін кине своїх партнерів.
І ось тут вступає логіка авторитарного світу. Бо Трамп - це лише на наступні чотири роки, а от Сі таких обмежень не має.
Хоч в 72 роки - наступні чотири роки також мають значення… І їх хочеться провести без санкцій і кримінального переслідування. І без колапсу економіки. Тим паче, що опції перенести deal (а Трамп цілком людина угоди), на наступну розмову, не вийде.
Тут можна далі прогнозувати, що зробить Трамп у разі зриву угоди, «не закінчивши всі війни»… Але і путін, і Сі, розуміють, що він навряд чи піде на глобальну ескалацію. А відтак за зрив угоди їм нічого не буде. Хіба що більший ізоляціонізм Америки, що цілком відповідає їхнім планам…
Тому попереду надважливе вузьке вікно можливостей у кілька місяців. Очевидно одне: для українського фронту вони будуть дуже важкими.
https://t.me/officialeurosolidarity/12726
Москва
Кремль
ШИФРОВКА
Резидентурам США, Канади
Резидентурі ГРУ в Україні
Резидентурі СВР в Україні
Резидентурі ФСБ в Україні
Цілком таємно
Прочитати, запам'ятати, носій знищити
Як коштом України РФ може опустити США?
Завдання:
етааа, ми шибко жолтая азіята, однако, можемо скрєпно опустити білих європейців і англо-саксів.
Маємо:
Будапештський, шибко, меморандум, що з понтом захищає територіальну цілісність і недоторканість України, однако.
Завдання: однако шибко дискредитувати США як гаранта про цілісність і недоторканість України, і не лише України.
Наші сексоти:
етаааа, оперативні псевдоніми Деменція і Довбой-б, тобто Трампмп і Маскск шибко. І, звісно, ЗЄіБєня однако.
Психологічний портрет Дональда Трампа. Psychological portrait of Donald Trump.
https://zemlj.blogspot.com/2016/11/101.html?m=1
Діємо:
через 5-6 ефективних менеджерів зобов'язати ЗЄіБєнєю розпочати переговори й закінчити війну з підписаним договором про відкладення звільнення тимчасово окупуваних територій України на колись, на потім, можливо коли-небудь, відповідно до вимог США однако.
Результат:
з огляду на здачу України в світі починається шибко скрєпне нівелювання, дискредитування, опускання США як гаранта світового порядку,
спускання Будапештського меморандуму в унітаз, однако,
тут же атака Китаю на Тайвань шибко,
Північної Кореї на Південну однако,
шибко Іран починає тощо,
офіційне й шибко безкарне застосування однако скрєпної атомної зброї!
Наказ:
етааа, шибко за работу, таваріщі!
Підпис здєсь:
онако Хайль шибко Путіна!
оперативная псевдоніма Ху-ло однако.
46. Психологічний портрет Путіна. Аналітичні матеріали політичного психолога
http://zemlj.blogspot.com/2014
/03/blog-post_697.html