Трамп підтримуватиме Україну та НАТО, - міністр оборони Британії Гілі

Дональд Трамп під час минулого президентства не відвернувся від НАТО і немає підстав вважати, що відвернеться зараз.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News, про це заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.

"Що стосується президента Трампа, він визнає, що країни забезпечують безпеку користуючись з сили, як це роблять такі альянси, як НАТО. І я очікую, що США залишаться поряд з такими союзниками, як Велика Британія, і підтримуватимуть Україну стільки часу, скільки буде потрібно", - вважає Гілі.

Він також висловив думку, що США під керівництвом Трампа збережуть прихильність до європейської безпеки та навіть посилять її. Однак він підкреслив, що країнам ЄС необхідно збільшити витрати на оборону, і Трамп "справедливо підштовхнув" їх зробити більше для поліпшення фінансування НАТО.

За словами Гілі, Британія взяла зобов'язання витрачати на оборону 2,5% ВВП і вже збільшила витрати у 2025 році на 3 млрд фунтів стерлінгів ($3,8 млрд).

Міністр оборони також заявив, що відданість США НАТО зберігалася і за попередньої адміністрації Трампа, і він не має підстав вважати, що підтримка припиниться зараз. За його словами, Америка визнає як важливість самого Альянсу, так і важливість запобігання розвитку "подальшого конфлікту" в Європі.

Нагадаємо, високий представник ЄС Жозеп Боррель вважає, що обрання Трампа це нагода для пробудження Європи, а також глибоких трансформацій світу та зміщення геополітичного балансу.

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