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Обрання Трампа президентом США це нагода для пробудження Європи, - Боррель

Жозеп Боррель

Обрання Дональда Трампа в США показує, що люди починають інакше сприймати політику та навіть інакше ставитися до правди. Світ очікує глибокі трансформації та зміщення геополітичного балансу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це шеф дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив в інтерв'ю Європейській правді

"Треба усвідомити, що ми не можемо доручати свою безпеку нікому іншому та маємо зайнятися нею самі. Якщо Європа хоче зберегти вплив у світі – то має бути більш об'єднаною. Потрібно розбудовувати сильнішу Європу", – підкреслив топдипломат ЄС.

За його словами, в ЄС усі погоджуються з необхідністю бути сильнішими і більш об'єднаними.

Боррель додав, що деякі кроки майбутньої адміністрації Трампа є зрозумілими, зокрема, рішення США, пов'язані з міжнародною торгівлею.

"Будуть запроваджені митні тарифи на китайську продукцію, тарифи на продукцію з ЄС. Але ми не знаємо, якою буде політика США щодо України", – зауважив він.

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Автор: 

Трамп Дональд (5471) Боррель Жозеп (1074)


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Отже(Суб'єктивний погляд на чутки(пєсков неспроста сказав про "целі сво"(тих целєй є список,і частина з них,якщо хтось забув,про відхід Нати до кордонів Варшавського договору,а друга частина про Україну(Якщо станеться інспірована Вашингтоном заморозки і 20% "нічиєї" території де-юре і окупованої москалями де-факто,а відходу,Нато,звичайно не буде,то ***** переможець в короткостроковій перспективі і милосердний: він же пішов на уступки щодо кордонів Нати((Розмови про повернення тих 20 % до України є лиш заспокійливі,бо московський лад,а з ним і язик ,і церква там зроблять свою справу,плюс це будуть вже добре підготовлені плацдарми з усіма атрибутами для подальшої війни в майбутньому(
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11.11.2024 11:02 Відповісти
Виженіть Орбана з ЄС і 500 мільйонна Європа з 20% світового ВВП Може показати свою міць.
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11.11.2024 11:06 Відповісти
Саме це є "наріжним каменем" політики куйла.Розшарпати Західний світ , розділити ,створити протиріччя .і з цього мати вигоду.ЦЕ Є ПОЛІТИКА РАШИСТСЬКОГО АНТИХРИСТА, МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ КОТРОГО ,Є 3,14ДЕРАЦІЯ
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11.11.2024 11:07 Відповісти
Є повна аналогія з ордою Батия ( чи хто там засновник російської державності?) - Европа розділена, погано координується через феодалізм постійні наради та узгодження і вето, а Орда монолітна
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11.11.2024 11:51 Відповісти
Просинайтеся і вилазьте з теплих ванн, а то заснете навіки.
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11.11.2024 11:11 Відповісти
Невже Європа проміняє круасани з кавою на якесь пробудження?...
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11.11.2024 11:56 Відповісти
А перед тим не було причин пробудитися?
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11.11.2024 12:19 Відповісти
 
 