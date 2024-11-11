Обрання Трампа президентом США це нагода для пробудження Європи, - Боррель

Обрання Дональда Трампа в США показує, що люди починають інакше сприймати політику та навіть інакше ставитися до правди. Світ очікує глибокі трансформації та зміщення геополітичного балансу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це шеф дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив в інтерв'ю Європейській правді

"Треба усвідомити, що ми не можемо доручати свою безпеку нікому іншому та маємо зайнятися нею самі. Якщо Європа хоче зберегти вплив у світі – то має бути більш об'єднаною. Потрібно розбудовувати сильнішу Європу", – підкреслив топдипломат ЄС.

За його словами, в ЄС усі погоджуються з необхідністю бути сильнішими і більш об'єднаними.

Боррель додав, що деякі кроки майбутньої адміністрації Трампа є зрозумілими, зокрема, рішення США, пов'язані з міжнародною торгівлею.

"Будуть запроваджені митні тарифи на китайську продукцію, тарифи на продукцію з ЄС. Але ми не знаємо, якою буде політика США щодо України", – зауважив він.

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