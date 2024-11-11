Избрание Трампа президентом США это возможность пробуждения Европы, - Боррель
Избрание Дональда Трампа в США показывает, что люди начинают иначе воспринимать политику и даже иначе относиться к правде. Мирожидает глубокие трансформации и смещение геополитического баланса.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом шеф дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил в интервью Европейской правде
"Надо осознать, что мы не можем поручать свою безопасность никому другому и должны заняться ею сами. Если Европа хочет сохранить влияние в мире - то должна быть более объединенной. Нужно развивать более сильную Европу", - подчеркнул топ-дипломат ЕС.
По его словам, в ЕС все соглашаются с необходимостью быть сильнее и более объединенными.
Боррель добавил, что некоторые шаги будущей администрации Трампа являются понятными, в частности, решения США, связанные с международной торговлей.
"Будут введены таможенные тарифы на китайскую продукцию, тарифы на продукцию из ЕС. Но мы не знаем, какой будет политика США в отношении Украины", - отметил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
феодалізмпостійні наради та узгодження і вето, а Орда монолітна