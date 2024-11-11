Избрание Трампа президентом США это возможность пробуждения Европы, - Боррель

Избрание Дональда Трампа в США показывает, что люди начинают иначе воспринимать политику и даже иначе относиться к правде. Мирожидает глубокие трансформации и смещение геополитического баланса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом шеф дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил в интервью Европейской правде

"Надо осознать, что мы не можем поручать свою безопасность никому другому и должны заняться ею сами. Если Европа хочет сохранить влияние в мире - то должна быть более объединенной. Нужно развивать более сильную Европу", - подчеркнул топ-дипломат ЕС.

По его словам, в ЕС все соглашаются с необходимостью быть сильнее и более объединенными.

Боррель добавил, что некоторые шаги будущей администрации Трампа являются понятными, в частности, решения США, связанные с международной торговлей.

"Будут введены таможенные тарифы на китайскую продукцию, тарифы на продукцию из ЕС. Но мы не знаем, какой будет политика США в отношении Украины", - отметил он.

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