РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10887 посетителей онлайн
Новости
947 7

Избрание Трампа президентом США это возможность пробуждения Европы, - Боррель

Жозеп Боррель

Избрание Дональда Трампа в США показывает, что люди начинают иначе воспринимать политику и даже иначе относиться к правде. Мирожидает глубокие трансформации и смещение геополитического баланса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом шеф дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил в интервью Европейской правде

"Надо осознать, что мы не можем поручать свою безопасность никому другому и должны заняться ею сами. Если Европа хочет сохранить влияние в мире - то должна быть более объединенной. Нужно развивать более сильную Европу", - подчеркнул топ-дипломат ЕС.

По его словам, в ЕС все соглашаются с необходимостью быть сильнее и более объединенными.

Боррель добавил, что некоторые шаги будущей администрации Трампа являются понятными, в частности, решения США, связанные с международной торговлей.

"Будут введены таможенные тарифы на китайскую продукцию, тарифы на продукцию из ЕС. Но мы не знаем, какой будет политика США в отношении Украины", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": России придется ответить за свои военные преступления и заплатить за вызванные разрушения, - Боррель

Автор: 

Трамп Дональд (5106) Боррель Жозеп (784)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Отже(Суб'єктивний погляд на чутки(пєсков неспроста сказав про "целі сво"(тих целєй є список,і частина з них,якщо хтось забув,про відхід Нати до кордонів Варшавського договору,а друга частина про Україну(Якщо станеться інспірована Вашингтоном заморозки і 20% "нічиєї" території де-юре і окупованої москалями де-факто,а відходу,Нато,звичайно не буде,то ***** переможець в короткостроковій перспективі і милосердний: він же пішов на уступки щодо кордонів Нати((Розмови про повернення тих 20 % до України є лиш заспокійливі,бо московський лад,а з ним і язик ,і церква там зроблять свою справу,плюс це будуть вже добре підготовлені плацдарми з усіма атрибутами для подальшої війни в майбутньому(
показать весь комментарий
11.11.2024 11:02 Ответить
Виженіть Орбана з ЄС і 500 мільйонна Європа з 20% світового ВВП Може показати свою міць.
показать весь комментарий
11.11.2024 11:06 Ответить
Саме це є "наріжним каменем" політики куйла.Розшарпати Західний світ , розділити ,створити протиріччя .і з цього мати вигоду.ЦЕ Є ПОЛІТИКА РАШИСТСЬКОГО АНТИХРИСТА, МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ КОТРОГО ,Є 3,14ДЕРАЦІЯ
показать весь комментарий
11.11.2024 11:07 Ответить
Є повна аналогія з ордою Батия ( чи хто там засновник російської державності?) - Европа розділена, погано координується через феодалізм постійні наради та узгодження і вето, а Орда монолітна
показать весь комментарий
11.11.2024 11:51 Ответить
Просинайтеся і вилазьте з теплих ванн, а то заснете навіки.
показать весь комментарий
11.11.2024 11:11 Ответить
Невже Європа проміняє круасани з кавою на якесь пробудження?...
показать весь комментарий
11.11.2024 11:56 Ответить
А перед тим не було причин пробудитися?
показать весь комментарий
11.11.2024 12:19 Ответить
 
 