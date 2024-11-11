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Новости
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России придется ответить за свои военные преступления и заплатить за причиненные разрушения, - Боррель

Високий представник ЄС Жозеп Боррель

России придется заплатить за войну в Украине, даже если она закончится соглашением.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой Le Monde, об этом заявил высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.

"Если мир должен быть миром, а не просто прекращением огня, он должен быть справедливым и длительным. Это предупреждение тем, кто говорит, что эта война должна закончиться, поэтому мы можем закончить ее как можно скорее, несмотря ни на что", - заявил он.

Напомним, 10 ноября Боррель посетил село Ягодное на Черниговщине, которое пострадало от российской оккупации.

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россия (95381) Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
+5
Не тільки за спричинені руйнування! А за вбитих сотні тисяч українців, шо не повинні кацапи відповідати?!
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11.11.2024 08:28
+3
Та шо ви кажете...не може бути....оце так новина....
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11.11.2024 08:32
+3
Репарації платить сторона, що програла війну.
А по факту ЗЄ злив війну *****.
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11.11.2024 09:06
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11.11.2024 08:25 Ответить
Не тільки за спричинені руйнування! А за вбитих сотні тисяч українців, шо не повинні кацапи відповідати?!
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11.11.2024 08:28 Ответить
За все ей придется заплатить. Куда эта дура денется
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11.11.2024 08:33 Ответить
Та шо ви кажете...не може бути....оце так новина....
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11.11.2024 08:32 Ответить
А для цього мордор треба перемогти. Але цього нехочуть а ні в нато, а ні в пентагоні.
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11.11.2024 08:58 Ответить
Репарації платить сторона, що програла війну.
А по факту ЗЄ злив війну *****.
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11.11.2024 09:06 Ответить
Репарації платить сторона, яку продавили на репарації на переговорах. В нашій війні болотну гадюку не задавили, вибрали вибори, а тому репарації їм в горлянку не запхнуть.
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11.11.2024 09:11 Ответить
Одні кіздьожі
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11.11.2024 09:07 Ответить
Бла бла бла
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11.11.2024 10:15 Ответить
Круті чуваки ці політики; тільки ніхто з них за базар не відповідає.
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11.11.2024 10:38 Ответить
 
 