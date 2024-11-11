России придется ответить за свои военные преступления и заплатить за причиненные разрушения, - Боррель
России придется заплатить за войну в Украине, даже если она закончится соглашением.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой Le Monde, об этом заявил высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.
"Если мир должен быть миром, а не просто прекращением огня, он должен быть справедливым и длительным. Это предупреждение тем, кто говорит, что эта война должна закончиться, поэтому мы можем закончить ее как можно скорее, несмотря ни на что", - заявил он.
Напомним, 10 ноября Боррель посетил село Ягодное на Черниговщине, которое пострадало от российской оккупации.
Топ комментарии
+5 Sharikoff
показать весь комментарий11.11.2024 08:28
+3 Аркадий Станкович
показать весь комментарий11.11.2024 08:32
+3 Герхард
показать весь комментарий11.11.2024 09:06
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А по факту ЗЄ злив війну *****.