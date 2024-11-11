России придется ответить за свои военные преступления и заплатить за причиненные разрушения, - Боррель

России придется заплатить за войну в Украине, даже если она закончится соглашением.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой Le Monde, об этом заявил высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.

"Если мир должен быть миром, а не просто прекращением огня, он должен быть справедливым и длительным. Это предупреждение тем, кто говорит, что эта война должна закончиться, поэтому мы можем закончить ее как можно скорее, несмотря ни на что", - заявил он.

Напомним, 10 ноября Боррель посетил село Ягодное на Черниговщине, которое пострадало от российской оккупации.

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