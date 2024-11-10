Боррель посетил село Ягодное, где российские оккупанты держали сотни гражданских в подвале школы. ФОТО

В рамках своего визита в Украину высокий представитель ЕС Жозеп Боррель посетил село Ягодное на Черниговщине, которое пострадало от российской оккупации.

Об этом главный дипломат Евросоюза сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"В Ягодном российские оккупанты месяц удерживали целое село - 370 человек - в подвале школы на (площади, - ред.) 170 м2. Их тяжелое испытание возвращает нас в самые темные дни европейской истории", - написал Боррель.

Он добавил, что "это событие является ужасным напоминание о том, как выглядит жизнь простых украинцев под российской оккупацией".

Напомним, что село Ягодное в Черниговской области было захвачено российскими оккупантами в марте 2022 года. Когда войска РФ вошли в село, они выгнали мужчин, женщин и детей из домов, угрожая им оружием, и отвели в подвал местной школы, где продержали четыре недели. В течение 28 дней, с 3 марта по 31 марта 2022 года более 350 жителей села находились в подвале, площадью 197 м². Во время пребывания в подвале умерло 10 человек.

Ранее сообщалось, что 9 ноября Жозеп Боррель приехал в Украину с рабочим визитом.

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