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Боррель посетил село Ягодное, где российские оккупанты держали сотни гражданских в подвале школы. ФОТО

В рамках своего визита в Украину высокий представитель ЕС Жозеп Боррель посетил село Ягодное на Черниговщине, которое пострадало от российской оккупации.

Об этом главный дипломат Евросоюза сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"В Ягодном российские оккупанты месяц удерживали целое село - 370 человек - в подвале школы на (площади, - ред.) 170 м2. Их тяжелое испытание возвращает нас в самые темные дни европейской истории", - написал Боррель.

Он добавил, что "это событие является ужасным напоминание о том, как выглядит жизнь простых украинцев под российской оккупацией".

Боррель побував у Ягідному

Напомним, что село Ягодное в Черниговской области было захвачено российскими оккупантами в марте 2022 года. Когда войска РФ вошли в село, они выгнали мужчин, женщин и детей из домов, угрожая им оружием, и отвели в подвал местной школы, где продержали четыре недели. В течение 28 дней, с 3 марта по 31 марта 2022 года более 350 жителей села находились в подвале, площадью 197 м². Во время пребывания в подвале умерло 10 человек.

Ранее сообщалось, что 9 ноября Жозеп Боррель приехал в Украину с рабочим визитом.

Читайте также: Боррель о помощи Украине: Должны делать больше и быстрее. Недостаточно остановить стрелу - нужно бить по стрелку

Автор: 

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Топ комментарии
+19
Це лише верхівка айсбергу. Злочини кацапів гірші за злочини нацистської Німеччини. Різниця лише в менших масштабах, поки що
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10.11.2024 23:15
+11
Саме так. Можна лише уявити особі за відомими прикладами з визволених територій, що вони витворяли на досі окупованих землях України. Але і це стане відомим і кацапо-рашисти будуть покарані.
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10.11.2024 23:22
+5
Германия лишь приболела ненадолго , при Гитлере. Соссия нацисткой была всегда!
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11.11.2024 00:03
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Це лише верхівка айсбергу. Злочини кацапів гірші за злочини нацистської Німеччини. Різниця лише в менших масштабах, поки що
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10.11.2024 23:15 Ответить
Саме так. Можна лише уявити особі за відомими прикладами з визволених територій, що вони витворяли на досі окупованих землях України. Але і це стане відомим і кацапо-рашисти будуть покарані.
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10.11.2024 23:22 Ответить
Германия лишь приболела ненадолго , при Гитлере. Соссия нацисткой была всегда!
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11.11.2024 00:03 Ответить
Надо было его там закрыть на 28 дней. Сказали бы ЕС он отпуск взял дзен свой медитировать. И запустить туда ещё 369 любителей русского мира из переселенцев ( они же жалуются что жить негде?)
Ну и естественно так как ходить по большому и по малому придется на пол то и кормёжка должна быть как в оригинале-- пол чашки Бурды какой нибудь в день.
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10.11.2024 23:32 Ответить
Сходите к врачу, у Вас явные проблемы с головой, возможно врождённые, но есть шанс, что приобретенные. Во втором случае Вас могут вылечить, в первом - назначить медикаментозную терапию. Главное, не опускайте руки, у Вас есть шанс быть нормальным, или хотя бы препаратами сглаживать симптомы.
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10.11.2024 23:38 Ответить
Нет, я просто все образование получал на русском языке.
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11.11.2024 00:23 Ответить
Вы наверное очень давно живёте в Германии кстати, нормальные это кто по вашему? Немецкие куколды? Спасибо, я как нибудь и без медикаментов проживу как нибудь.
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11.11.2024 00:26 Ответить
Нормальные - это не садисты, как минимум. Нормальные - это те, которые не считают, что им все должны. Нормальные - это те кто не диктует инфантильные предложения.
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11.11.2024 14:06 Ответить
Это печально что у вас настолько искривлено восприятие реальности. Обязательно поговорите на эту тему с вашим лечащим врачом.
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11.11.2024 15:21 Ответить
А мали час для евакуації. В місто, наприклад. Іноді здається, що так вигідно не робити.
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11.11.2024 01:50 Ответить
 
 