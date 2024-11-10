Боррель відвідав село Ягідне, де російські окупанти тримали сотні цивільних у підвалі школи. ФОТО

У межах свого візиту до України високий представник ЄС Жозеп Боррель відвідав село Ягідне на Чернігівщині, яке постраждало від російської окупації.

Про це головний дипломат Євросоюзу повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"У Ягідному російські окупанти місяць утримували ціле село - 370 осіб - у підвалі школи на (площі, - ред.) 170 м2. Їхнє тяжке випробування повертає нас у найтемніші дні європейської історії", - написав Боррель.

Він додав, що "ця подія є жахливим нагадування про те, як виглядає життя простих українців під російською окупацією".

Нагадаємо, що село Ягідне в Чернігівській області було захоплене російськими окупантами у березні 2022 року. Коли війська РФ увійшли до села, вони вигнали чоловіків, жінок та дітей із будинків, погрожуючи їм зброєю, та відвели до підвалу місцевої школи, де протримали чотири тижні. Впродовж 28 днів, з 3 березня по 31 березня 2022 року понад 350 мешканців села перебували у підвалі, площею 197 м². Під час перебування у підвалі померло 10 осіб.

Раніше повідомлялося, що 9 листопада Жозеп Боррель приїхав в Україну з робочим візитом.

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