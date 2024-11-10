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Боррель відвідав село Ягідне, де російські окупанти тримали сотні цивільних у підвалі школи. ФОТО

У межах свого візиту до України високий представник ЄС Жозеп Боррель відвідав село Ягідне на Чернігівщині, яке постраждало від російської окупації.

Про це головний дипломат Євросоюзу повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"У Ягідному російські окупанти місяць утримували ціле село - 370 осіб - у підвалі школи на (площі, - ред.) 170 м2. Їхнє тяжке випробування повертає нас у найтемніші дні європейської історії", - написав Боррель.

Він додав, що "ця подія є жахливим нагадування про те, як виглядає життя простих українців під російською окупацією".

Боррель побував у Ягідному

Нагадаємо, що село Ягідне в Чернігівській області було захоплене російськими окупантами у березні 2022 року. Коли війська РФ увійшли до села, вони вигнали чоловіків, жінок та дітей із будинків, погрожуючи їм зброєю, та відвели до підвалу місцевої школи, де протримали чотири тижні. Впродовж 28 днів, з 3 березня по 31 березня 2022 року понад 350 мешканців села перебували у підвалі, площею 197 м². Під час перебування у підвалі померло 10 осіб.

Раніше повідомлялося, що 9 листопада Жозеп Боррель приїхав в Україну з робочим візитом.

Читайте також: Боррель про допомогу Україні: Маємо робити більше і швидше. Недостатньо зупинити стрілу - потрібно бити по стрільцю

Автор: 

візит (1584) Чернігівщина (1584) Боррель Жозеп (1074) воєнні злочини (1859)


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Топ коментарі
+19
Це лише верхівка айсбергу. Злочини кацапів гірші за злочини нацистської Німеччини. Різниця лише в менших масштабах, поки що
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10.11.2024 23:15
+11
Саме так. Можна лише уявити особі за відомими прикладами з визволених територій, що вони витворяли на досі окупованих землях України. Але і це стане відомим і кацапо-рашисти будуть покарані.
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10.11.2024 23:22
+5
Германия лишь приболела ненадолго , при Гитлере. Соссия нацисткой была всегда!
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11.11.2024 00:03
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Це лише верхівка айсбергу. Злочини кацапів гірші за злочини нацистської Німеччини. Різниця лише в менших масштабах, поки що
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10.11.2024 23:15 Відповісти
Саме так. Можна лише уявити особі за відомими прикладами з визволених територій, що вони витворяли на досі окупованих землях України. Але і це стане відомим і кацапо-рашисти будуть покарані.
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10.11.2024 23:22 Відповісти
Германия лишь приболела ненадолго , при Гитлере. Соссия нацисткой была всегда!
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11.11.2024 00:03 Відповісти
Надо было его там закрыть на 28 дней. Сказали бы ЕС он отпуск взял дзен свой медитировать. И запустить туда ещё 369 любителей русского мира из переселенцев ( они же жалуются что жить негде?)
Ну и естественно так как ходить по большому и по малому придется на пол то и кормёжка должна быть как в оригинале-- пол чашки Бурды какой нибудь в день.
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10.11.2024 23:32 Відповісти
Сходите к врачу, у Вас явные проблемы с головой, возможно врождённые, но есть шанс, что приобретенные. Во втором случае Вас могут вылечить, в первом - назначить медикаментозную терапию. Главное, не опускайте руки, у Вас есть шанс быть нормальным, или хотя бы препаратами сглаживать симптомы.
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10.11.2024 23:38 Відповісти
Нет, я просто все образование получал на русском языке.
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11.11.2024 00:23 Відповісти
Вы наверное очень давно живёте в Германии кстати, нормальные это кто по вашему? Немецкие куколды? Спасибо, я как нибудь и без медикаментов проживу как нибудь.
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11.11.2024 00:26 Відповісти
Нормальные - это не садисты, как минимум. Нормальные - это те, которые не считают, что им все должны. Нормальные - это те кто не диктует инфантильные предложения.
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11.11.2024 14:06 Відповісти
Это печально что у вас настолько искривлено восприятие реальности. Обязательно поговорите на эту тему с вашим лечащим врачом.
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11.11.2024 15:21 Відповісти
А мали час для евакуації. В місто, наприклад. Іноді здається, що так вигідно не робити.
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11.11.2024 01:50 Відповісти
 
 