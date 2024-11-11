Росії доведеться відповісти за свої воєнні злочини та заплатити за спричинені руйнування, - Боррель

Росії доведеться заплатити за війну в Україні, навіть якщо вона закінчиться угодою.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням Le Monde, про це заявив високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель.

"Якщо мир має бути миром, а не просто припиненням вогню, він має бути справедливим і тривалим. Це попередження тим, хто каже, що ця війна повинна закінчитися, тому ми можемо закінчити її якомога швидше, незважаючи ні на що", - заявив він.

Нагадаємо, 10 листопада Боррель відвідав село Ягідне на Чернігівщині, яке постраждало від російської окупації.

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