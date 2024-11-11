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Росії доведеться відповісти за свої воєнні злочини та заплатити за спричинені руйнування, - Боррель

Високий представник ЄС Жозеп Боррель

Росії доведеться заплатити за війну в Україні, навіть якщо вона закінчиться угодою.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням Le Monde, про це заявив високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель.

"Якщо мир має бути миром, а не просто припиненням вогню, він має бути справедливим і тривалим. Це попередження тим, хто каже, що ця війна повинна закінчитися, тому ми можемо закінчити її якомога швидше, незважаючи ні на що", - заявив він.

Нагадаємо,  10 листопада Боррель відвідав село Ягідне на Чернігівщині, яке постраждало від російської окупації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Боррель пояснив, як ЄС підтримуватиме Україну, якщо Трамп вирішить скоротити допомогу: У нас є безпекова угода на 10 років

Автор: 

росія (64923) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+5
Не тільки за спричинені руйнування! А за вбитих сотні тисяч українців, шо не повинні кацапи відповідати?!
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11.11.2024 08:28
+3
Та шо ви кажете...не може бути....оце так новина....
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11.11.2024 08:32
+3
Репарації платить сторона, що програла війну.
А по факту ЗЄ злив війну *****.
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11.11.2024 09:06
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11.11.2024 08:25 Відповісти
Не тільки за спричинені руйнування! А за вбитих сотні тисяч українців, шо не повинні кацапи відповідати?!
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11.11.2024 08:28 Відповісти
За все ей придется заплатить. Куда эта дура денется
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11.11.2024 08:33 Відповісти
Та шо ви кажете...не може бути....оце так новина....
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11.11.2024 08:32 Відповісти
А для цього мордор треба перемогти. Але цього нехочуть а ні в нато, а ні в пентагоні.
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11.11.2024 08:58 Відповісти
Репарації платить сторона, що програла війну.
А по факту ЗЄ злив війну *****.
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11.11.2024 09:06 Відповісти
Репарації платить сторона, яку продавили на репарації на переговорах. В нашій війні болотну гадюку не задавили, вибрали вибори, а тому репарації їм в горлянку не запхнуть.
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11.11.2024 09:11 Відповісти
Одні кіздьожі
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11.11.2024 09:07 Відповісти
Бла бла бла
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11.11.2024 10:15 Відповісти
Круті чуваки ці політики; тільки ніхто з них за базар не відповідає.
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11.11.2024 10:38 Відповісти
 
 