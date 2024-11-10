На пораженном в Брянской области складе были боеприпасы, ракеты к РСЗО и КАБ, - ЦПД
В ночь на воскресенье, 10 ноября 2024 года, Силы обороны ударили по вражеским складам с боеприпасами в Брянской области РФ.
Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко, передает Цензор.НЕТ.
"Брянская область, поражен склад БК с артиллерийскими боеприпасами, ракетами к РСЗО, а также КАБ", - заверил он.
Ранее в Генштабе сообщили, что склады с боеприпасами поражены в Брянской области.
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показать весь комментарий10.11.2024 15:30 Ответить Мне нравится 6
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