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На пораженном в Брянской области складе были боеприпасы, ракеты к РСЗО и КАБ, - ЦПД

В ночь на воскресенье, 10 ноября 2024 года, Силы обороны ударили по вражеским складам с боеприпасами в Брянской области РФ.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко, передает Цензор.НЕТ.

"Брянская область, поражен склад БК с артиллерийскими боеприпасами, ракетами к РСЗО, а также КАБ", - заверил он.

Также читайте: Склады с боеприпасами поражены в Брянской области, - Генштаб

Удар по складах під Брянськом

Ранее в Генштабе сообщили, что склады с боеприпасами поражены в Брянской области.

боеприпасы (2336) Брянск (115) россия (95497) Коваленко Андрей (20)


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кацапи думали, що у ста шестидесяти кілометрах від Шостки можно таємно у великому місті привозити і розвантажувати ракети і бомби. Тупі довбойоби.
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10.11.2024 15:30 Ответить
можливо, що саме так, а цілком логічніше вважати, що покладаються на своїх агентів у ОПЄрмаку та не тільки там?
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10.11.2024 15:35 Ответить
жОПа не комунікує з росіянами, які за кріпту зливають інформацію. Цим займаються інші структури, тому у жопі про це взнають постфактум, коли вже іде детонація, і це викладено у мережу.
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10.11.2024 15:47 Ответить
це вітання кацапів з дньом мусара.
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10.11.2024 16:08 Ответить
 
 