На пораженном в Брянской области складе были боеприпасы, ракеты к РСЗО и КАБ, - ЦПД

В ночь на воскресенье, 10 ноября 2024 года, Силы обороны ударили по вражеским складам с боеприпасами в Брянской области РФ.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко, передает Цензор.НЕТ.

"Брянская область, поражен склад БК с артиллерийскими боеприпасами, ракетами к РСЗО, а также КАБ", - заверил он.

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Ранее в Генштабе сообщили, что склады с боеприпасами поражены в Брянской области.