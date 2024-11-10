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На враженому у Брянській області складі були боєприпаси, ракети до РСЗВ та КАБи, - ЦПД

У ніч проти неділі, 10 листопада 2024 року, Сили оборони вдарили по ворожих складах з боєприпасами у Брянській області РФ. 

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко, передає Цензор.НЕТ.

"Брянська область, уражено склад БК з артилерійськими боєприпасами, ракетами до РСЗВ, а також КАБ", - запевнив він.

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Удар по складах під Брянськом

Раніше у Генштабі повідомили, що склади з боєприпасами уражено у Брянській області. 

Автор: 

боєприпаси (2269) Брянськ (131) росія (65129) Коваленко Андрій (22)


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кацапи думали, що у ста шестидесяти кілометрах від Шостки можно таємно у великому місті привозити і розвантажувати ракети і бомби. Тупі довбойоби.
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10.11.2024 15:30 Відповісти
можливо, що саме так, а цілком логічніше вважати, що покладаються на своїх агентів у ОПЄрмаку та не тільки там?
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10.11.2024 15:35 Відповісти
жОПа не комунікує з росіянами, які за кріпту зливають інформацію. Цим займаються інші структури, тому у жопі про це взнають постфактум, коли вже іде детонація, і це викладено у мережу.
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10.11.2024 15:47 Відповісти
це вітання кацапів з дньом мусара.
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10.11.2024 16:08 Відповісти
 
 