На враженому у Брянській області складі були боєприпаси, ракети до РСЗВ та КАБи, - ЦПД
У ніч проти неділі, 10 листопада 2024 року, Сили оборони вдарили по ворожих складах з боєприпасами у Брянській області РФ.
Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко, передає Цензор.НЕТ.
"Брянська область, уражено склад БК з артилерійськими боєприпасами, ракетами до РСЗВ, а також КАБ", - запевнив він.
Раніше у Генштабі повідомили, що склади з боєприпасами уражено у Брянській області.
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