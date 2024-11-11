Трамп будет поддерживать Украину и НАТО, - министр обороны Британии Гили

Дональд Трамп во время прошлого президентства не отвернулся от НАТО и нет оснований полагать, что отвернется сейчас.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News, об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Гили.

"Что касается президента Трампа, он признает, что страны обеспечивают безопасность пользуясь из силы, как это делают такие альянсы, как НАТО. И я ожидаю, что США останутся рядом с такими союзниками, как Великобритания, и будут поддерживать Украину столько времени, сколько потребуется", - считает Гили.

Он также выразил мнение, что США под руководством Трампа сохранят приверженность европейской безопасности и даже усилят ее. Однако он подчеркнул, что странам ЕС необходимо увеличить расходы на оборону, и Трамп "справедливо подтолкнул" их сделать больше для улучшения финансирования НАТО.

По словам Гили, Британия взяла обязательство тратить на оборону 2,5% ВВП и уже увеличила расходы в 2025 году на 3 млрд фунтов стерлингов ($3,8 млрд).

Министр обороны также заявил, что преданность США НАТО сохранялась и при предыдущей администрации Трампа, и он не имеет оснований полагать, что поддержка прекратится сейчас. По его словам, Америка признает как важность самого Альянса, так и важность предотвращения развития "дальнейшего конфликта" в Европе.

Напомним, высокий представитель ЕС Жозеп Боррель считает, что избрание Трампа это возможность для пробуждения Европы, а также глубоких трансформаций мира и смещения геополитического баланса.

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