Туск встретится с лидерами Евросоюза и генсеком НАТО: будут говорить о войне в Украине

Премьер Польши Дональд Туск вскоре встретится с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьером Британии Киром Стармером, генсеком НАТО Марком Рютте, а также лидерами северных и балтийских стран. Туск будет говорить с ними о трансатлантическом сотрудничестве и войне России против Украины.

Об этом пишет агентство Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечает издание, будущее помощи Украине является одним из главных вопросов, стоящих перед Европейским Союзом после победы Дональда Трампа на выборах в США. Поскольку Трамп критиковал уровень поддержки Украины со стороны США и обещал положить конец российско-украинской войне еще до вступления в должность, не объясняя, как именно.

"Несомненно, что этот новый политический ландшафт является серьезным вызовом для всех, особенно в контексте возможного окончания российско-украинской войны в результате соглашения между, например, президентом России и новым президентом США... В ближайшие дни мы будем очень интенсивно координировать сотрудничество со странами, которые имеют очень похожий взгляд на геополитическую и трансатлантическую ситуацию и ситуацию в Украине", - сказал глава польского правительства.

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Туск рассказал, что президент Франции Эмманюэль Макрон и глава НАТО Марк Рютте вскоре посетят Варшаву, а он встретится с премьер-министром Британии Киром Стармером либо в Варшаве, либо в Лондоне. Туск также встретится с лидерами северных и балтийских стран в Стокгольме.

"Все, конечно, будет в контексте новых вызовов, стоящих перед нашей родиной, всем регионом, Европейским Союзом и западным сообществом", - сказал премьер Польши.

Туск также повторил то, что ранее уже заявлял накануне президентских выборов в США, а именно, что независимо от результата Европа должна взять на себя большую ответственность за собственную безопасность, и будущее Украины не может быть решено без Украины.

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