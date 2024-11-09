УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10552 відвідувача онлайн
Новини
837 6

Туск зустрінеться з лідерами Євросоюзу та генсеком НАТО: говоритимуть про війну в Україні

Туск обговорить із лідерами ЄС війну в Україні

Прем'єр Польщі Дональд Туск незабаром зустрінеться з президентом Франції Емманюелем Макроном, прем'єром Британії Кіром Стармером, генсеком НАТО Марком Рютте, а також лідерами північних і балтійських країн. Туск говоритиме з ними про трансатлантичну співпрацю і війну Росії проти України.

Про це пише агенція Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначає видання, майбутнє допомоги Україні є одним з головних питань, що стоять перед Європейським Союзом після перемоги Дональда Трампа на виборах у США. Оскільки Трамп критикував рівень підтримки України з боку США та обіцяв покласти край російсько-українській війні ще до вступу на посаду, не пояснюючи, як саме.

"Безсумнівно, що цей новий політичний ландшафт є серйозним викликом для всіх, особливо в контексті можливого закінчення російсько-української війни в результаті угоди між, наприклад, президентом Росії і новим президентом США... Найближчими днями ми будемо дуже інтенсивно координувати співпрацю з країнами, які мають дуже схожий погляд на геополітичну і трансатлантичну ситуацію і ситуацію в Україні", - сказав очільник польського уряду.

Читайте також: Фон дер Ляєн і Трамп обговорили оборону та Україну

Туск розповів, що президент Франції Емманюель Макрон і глава НАТО Марк Рютте незабаром відвідають Варшаву, а він зустрінеться з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером або у Варшаві, або в Лондоні. Туск також зустрінеться з лідерами північних і балтійських країн у Стокгольмі.

"Все, звичайно, буде в контексті нових викликів, що стоять перед нашою батьківщиною, всім регіоном, Європейським Союзом і західним співтовариством", - сказав прем'єр Польщі.

Туск також повторив те, що раніше вже заявляв напередодні президентських виборів у США, а саме, що незалежно від результату, Європа повинна взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку, і майбутнє України не може бути вирішене без України.

Читайте також: Євросоюз говоритиме з Трампом про важливість стримування російської загрози,- фон дер Ляєн

Автор: 

НАТО (6436) Польща (8491) Туск Дональд (514) Євросоюз (13381)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а, де він їх підловив?
де вони тусять?
ще не наговорилися про війну в україні?
чи дуже трампа сцикуєте?
показати весь коментар
09.11.2024 17:03 Відповісти
******** варіант совкового анекдоту "а поговорить" (С) ))
показати весь коментар
09.11.2024 17:10 Відповісти
Краще вже співайте про війну! Ефект той самий нульовий, але гостям веселіше
показати весь коментар
09.11.2024 17:07 Відповісти
Зустрінуться попериливати з пустого в порожнє і та майже 3 роки.
показати весь коментар
09.11.2024 17:13 Відповісти
Що воно таке туск,такаж прокацаська гнида су....
показати весь коментар
09.11.2024 18:33 Відповісти
А про війну в росії він говорити не буде? Що це за кацапське формулювання: "війна в Україні"
показати весь коментар
09.11.2024 18:57 Відповісти
 
 