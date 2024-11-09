Туск зустрінеться з лідерами Євросоюзу та генсеком НАТО: говоритимуть про війну в Україні

Прем'єр Польщі Дональд Туск незабаром зустрінеться з президентом Франції Емманюелем Макроном, прем'єром Британії Кіром Стармером, генсеком НАТО Марком Рютте, а також лідерами північних і балтійських країн. Туск говоритиме з ними про трансатлантичну співпрацю і війну Росії проти України.

Про це пише агенція Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначає видання, майбутнє допомоги Україні є одним з головних питань, що стоять перед Європейським Союзом після перемоги Дональда Трампа на виборах у США. Оскільки Трамп критикував рівень підтримки України з боку США та обіцяв покласти край російсько-українській війні ще до вступу на посаду, не пояснюючи, як саме.

"Безсумнівно, що цей новий політичний ландшафт є серйозним викликом для всіх, особливо в контексті можливого закінчення російсько-української війни в результаті угоди між, наприклад, президентом Росії і новим президентом США... Найближчими днями ми будемо дуже інтенсивно координувати співпрацю з країнами, які мають дуже схожий погляд на геополітичну і трансатлантичну ситуацію і ситуацію в Україні", - сказав очільник польського уряду.

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Туск розповів, що президент Франції Емманюель Макрон і глава НАТО Марк Рютте незабаром відвідають Варшаву, а він зустрінеться з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером або у Варшаві, або в Лондоні. Туск також зустрінеться з лідерами північних і балтійських країн у Стокгольмі.

"Все, звичайно, буде в контексті нових викликів, що стоять перед нашою батьківщиною, всім регіоном, Європейським Союзом і західним співтовариством", - сказав прем'єр Польщі.

Туск також повторив те, що раніше вже заявляв напередодні президентських виборів у США, а саме, що незалежно від результату, Європа повинна взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку, і майбутнє України не може бути вирішене без України.

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