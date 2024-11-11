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Новини
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Трамп і Путін не говорили по телефону, планів щодо контактів поки немає, - Пєсков

У Кремлі заявили, що Трамп та Путін не говорили

У Кремлі заявили, що інформація про розмову Дональда Трампа та Володимира Путіна є хибною, цього не було.

Про це повідомив речник Путіна Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

За його словами, конкретних планів щодо контактів Путіна та Трампа поки немає.

Нагадаємо, видання The Washington Post повідомило, що новообраний президент США Дональд Трамп та диктатор РФ Володимир Путін провели телефонну розмову 7 листопада 2024 року.

Міністерство закордонних справ України заявило, що повідомлення про те, що Київ був заздалегідь поінформований про телефонну розмову між новообраним президентом США Дональдом Трампом і диктатором РФ Володимиром Путіним, є неправдивими.

Читайте: Відкритість РФ до діалогу щодо України не означає зміни цілей війни, - Пєсков

Автор: 

Пєсков Дмитро (1607) путін володимир (23758) Трамп Дональд (5471)


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Топ коментарі
+11
Точно була розмова, неприємна, тому її не було....
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11.11.2024 11:10
+8
З вами підарами треба розмовляти Хаймерсами і F-16. Людської мови особини з мухосранська не розуміють.
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11.11.2024 11:10
+6
Отже(Суб'єктивний погляд на чутки(пєсков неспроста сказав про "целі сво"(тих целєй є список,і частина з них,якщо хтось забув,про відхід Нати до кордонів Варшавського договору,а друга частина про Україну(Якщо станеться інспірована Вашингтоном заморозки і 20% "нічиєї" території де-юре і окупованої москалями де-факто,а відходу,Нато,звичайно не буде,то ***** переможець в короткостроковій перспективі і милосердний: він же пішов на уступки щодо кордонів Нати((Розмови про повернення тих 20 % до України є лиш заспокійливі,бо московський лад,а з ним і язик ,і церква там зроблять свою справу,плюс це будуть вже добре підготовлені плацдарми з усіма атрибутами для подальшої війни в майбутньому(
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11.11.2024 11:05
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Отже(Суб'єктивний погляд на чутки(пєсков неспроста сказав про "целі сво"(тих целєй є список,і частина з них,якщо хтось забув,про відхід Нати до кордонів Варшавського договору,а друга частина про Україну(Якщо станеться інспірована Вашингтоном заморозки і 20% "нічиєї" території де-юре і окупованої москалями де-факто,а відходу,Нато,звичайно не буде,то ***** переможець в короткостроковій перспективі і милосердний: він же пішов на уступки щодо кордонів Нати((Розмови про повернення тих 20 % до України є лиш заспокійливі,бо московський лад,а з ним і язик ,і церква там зроблять свою справу,плюс це будуть вже добре підготовлені плацдарми з усіма атрибутами для подальшої війни в майбутньому(
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11.11.2024 11:05 Відповісти
мллл...ть скільки можна мусолити очевидне і закривати очі на реальне
лілі-путін вписав в конституцію Запоріжжя і Херсон - за виписку - стаття держзрада
тому без Запоріжжя та Херсону ніяких замороків ніколи не буде - хватить малость про ната та ефімерні целі севео.
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11.11.2024 12:54 Відповісти
Іпсо?
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11.11.2024 11:07 Відповісти
егеж,піськов нікада не врьйот
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11.11.2024 11:10 Відповісти
Ще встигне зрадити Неньку.
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11.11.2024 11:10 Відповісти
Точно була розмова, неприємна, тому її не було....
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11.11.2024 11:10 Відповісти
Зараз на Прямому В.Гончарук каже що в жовтні США приимають бюджет і ні від демів ні від респів ніхто не заікнувся про віиськову допомогу Украіні
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11.11.2024 11:28 Відповісти
Віримо! Ні Трамп , ні Прутін, а тим більше пургомьот Пєсков ніколи не брешуть.
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11.11.2024 11:09 Відповісти
Вірити брехлиому.скаженому псу.котрий давно вже кусає без причини всіх кругом- бути в черговий раз покусаним цим псом...
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11.11.2024 11:10 Відповісти
З вами підарами треба розмовляти Хаймерсами і F-16. Людської мови особини з мухосранська не розуміють.
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11.11.2024 11:10 Відповісти
С Соссией надо разговаривать только "томагавками" по Кремлю , а потом спрашивать: "как дела?"
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11.11.2024 13:51 Відповісти
Не могли вже домовитися як разом брехати?
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11.11.2024 11:11 Відповісти
Звісно, розмови з ПТН не було.
Трамп розмрвляв з "васільічєм".
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11.11.2024 11:12 Відповісти
кокєтнічають деффочки ))
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11.11.2024 11:12 Відповісти
Створення невизначеності. Потім можна буде обирати між "розмова була" і "розмови не було" в залежності від обставин. Докази є на користь обох взаємопротилежних фактів.
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11.11.2024 11:13 Відповісти
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11.11.2024 11:13 Відповісти
По ходу, розкрадання виграло бій...
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11.11.2024 11:17 Відповісти
Трамп подзвонив типу він босс, пуйло його заспокоїв, а потім викотив такий список хатєлок що всі офігіли. Тож вирішили їх озвучувати по одній за допомогою лакеїв по типу ланзи - варити жабу повільно. Але у лютому капітуляція має бути підписана
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11.11.2024 11:15 Відповісти
чия капітуляція?
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11.11.2024 11:23 Відповісти
Зіркової конфедерації АльдеБарана.
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11.11.2024 11:28 Відповісти
аа, ну тоді зрозуміло.
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11.11.2024 11:32 Відповісти
Ніт, ві всьо врьоті, звонив, світ поділили, Україну зливаааюють!!!! Ааааа!!!
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11.11.2024 11:26 Відповісти
Трамп не став би приховувати розмову. Схоже Washington Post напі*дев.
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11.11.2024 11:28 Відповісти
А вкидати таку дезу хіба не западло?
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11.11.2024 11:37 Відповісти
Це Washington Post.
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11.11.2024 11:42 Відповісти
думаю )(уйло звонив ...можливо через посередників,готує "многоходовочку"
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11.11.2024 11:45 Відповісти
Ну якщо сам Піськов сказав що це неправда, то значить точно розмова була.
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11.11.2024 11:50 Відповісти
Таке враження, що Пєсков теж з КВН вийшов.
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11.11.2024 11:55 Відповісти
Цей підпуйловник піськів завжди бреше .
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11.11.2024 12:09 Відповісти
"Всі брешуть "--- доктор Хаус .
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11.11.2024 12:25 Відповісти
Трампа "пранканули" напевно )
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11.11.2024 12:51 Відповісти
Вікторія Сюмар, нардеп, фракція Європейська Солідарність:
Трамп телефоном попросив путіна «не загострювати». Той у відповідь піднімає у повітря літаки, які летять до пускових рубежів, але розвертаються і летять назад без пусків. У перекладі на мову політики це означає: я планував, міг розбити їм енергетику, бо 2,5 місяці накопичував ракети, але не став, бо почув прохання.
Це однозначний сигнал путіна Трампу - я хочу продовження розмови. Без України про Україну. Але не лише. Про новий розподіл світу.
Все, що робив путін всі ці останні роки було спрямоване на те, аби сидіти за столом переговорів світових лідерів і мати вплив там на ухвалення рішень. Шанс досягнути цього в нього зʼявляється у вигляді невеликого віконця після перемоги Трампа.
Демократи з ним навряд чи б зустрічалися. А Трамп буде.
Проте, далі починаються нюанси. У путіна все добре на полі бою, його війська просуваються вперед, а заряджене пропагандою суспільство чекає «параду перемоги».
Проте, основне, це його вже існуючі домовленості з Іраном, Північною Кореєю та Китаєм. Він вже переорієнтував свою економіку і ВПК на ці країни. І як угода не буде спільною, ( а вона такою бути не може хоча б стосовно Ірану і Кореї), то путін кине своїх партнерів.
І ось тут вступає логіка авторитарного світу. Бо Трамп - це лише на наступні чотири роки, а от Сі таких обмежень не має.
Хоч в 72 роки - наступні чотири роки також мають значення… І їх хочеться провести без санкцій і кримінального переслідування. І без колапсу економіки. Тим паче, що опції перенести deal (а Трамп цілком людина угоди), на наступну розмову, не вийде.
Тут можна далі прогнозувати, що зробить Трамп у разі зриву угоди, «не закінчивши всі війни»… Але і путін, і Сі, розуміють, що він навряд чи піде на глобальну ескалацію. А відтак за зрив угоди їм нічого не буде. Хіба що більший ізоляціонізм Америки, що цілком відповідає їхнім планам…

Тому попереду надважливе вузьке вікно можливостей у кілька місяців. Очевидно одне: для українського фронту вони будуть дуже важкими.

https://t.me/officialeurosolidarity/12726
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11.11.2024 13:13 Відповісти
верим
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11.11.2024 13:57 Відповісти
 
 