Трамп і Путін не говорили по телефону, планів щодо контактів поки немає, - Пєсков

У Кремлі заявили, що інформація про розмову Дональда Трампа та Володимира Путіна є хибною, цього не було.

Про це повідомив речник Путіна Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

За його словами, конкретних планів щодо контактів Путіна та Трампа поки немає.

Нагадаємо, видання The Washington Post повідомило, що новообраний президент США Дональд Трамп та диктатор РФ Володимир Путін провели телефонну розмову 7 листопада 2024 року.

Міністерство закордонних справ України заявило, що повідомлення про те, що Київ був заздалегідь поінформований про телефонну розмову між новообраним президентом США Дональдом Трампом і диктатором РФ Володимиром Путіним, є неправдивими.

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