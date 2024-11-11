Трамп і Путін не говорили по телефону, планів щодо контактів поки немає, - Пєсков
У Кремлі заявили, що інформація про розмову Дональда Трампа та Володимира Путіна є хибною, цього не було.
Про це повідомив речник Путіна Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
За його словами, конкретних планів щодо контактів Путіна та Трампа поки немає.
Нагадаємо, видання The Washington Post повідомило, що новообраний президент США Дональд Трамп та диктатор РФ Володимир Путін провели телефонну розмову 7 листопада 2024 року.
Міністерство закордонних справ України заявило, що повідомлення про те, що Київ був заздалегідь поінформований про телефонну розмову між новообраним президентом США Дональдом Трампом і диктатором РФ Володимиром Путіним, є неправдивими.
Топ коментарі
+11 Slava Holt
показати весь коментар11.11.2024 11:10
+8 Анатолий Воробей #585495
показати весь коментар11.11.2024 11:10
+6 Igor Grytselyak
показати весь коментар11.11.2024 11:05
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
лілі-путін вписав в конституцію Запоріжжя і Херсон - за виписку - стаття держзрада
тому без Запоріжжя та Херсону ніяких замороків ніколи не буде - хватить малость про ната та ефімерні целі севео.
Трамп розмрвляв з "васільічєм".
Трамп телефоном попросив путіна «не загострювати». Той у відповідь піднімає у повітря літаки, які летять до пускових рубежів, але розвертаються і летять назад без пусків. У перекладі на мову політики це означає: я планував, міг розбити їм енергетику, бо 2,5 місяці накопичував ракети, але не став, бо почув прохання.
Це однозначний сигнал путіна Трампу - я хочу продовження розмови. Без України про Україну. Але не лише. Про новий розподіл світу.
Все, що робив путін всі ці останні роки було спрямоване на те, аби сидіти за столом переговорів світових лідерів і мати вплив там на ухвалення рішень. Шанс досягнути цього в нього зʼявляється у вигляді невеликого віконця після перемоги Трампа.
Демократи з ним навряд чи б зустрічалися. А Трамп буде.
Проте, далі починаються нюанси. У путіна все добре на полі бою, його війська просуваються вперед, а заряджене пропагандою суспільство чекає «параду перемоги».
Проте, основне, це його вже існуючі домовленості з Іраном, Північною Кореєю та Китаєм. Він вже переорієнтував свою економіку і ВПК на ці країни. І як угода не буде спільною, ( а вона такою бути не може хоча б стосовно Ірану і Кореї), то путін кине своїх партнерів.
І ось тут вступає логіка авторитарного світу. Бо Трамп - це лише на наступні чотири роки, а от Сі таких обмежень не має.
Хоч в 72 роки - наступні чотири роки також мають значення… І їх хочеться провести без санкцій і кримінального переслідування. І без колапсу економіки. Тим паче, що опції перенести deal (а Трамп цілком людина угоди), на наступну розмову, не вийде.
Тут можна далі прогнозувати, що зробить Трамп у разі зриву угоди, «не закінчивши всі війни»… Але і путін, і Сі, розуміють, що він навряд чи піде на глобальну ескалацію. А відтак за зрив угоди їм нічого не буде. Хіба що більший ізоляціонізм Америки, що цілком відповідає їхнім планам…
Тому попереду надважливе вузьке вікно можливостей у кілька місяців. Очевидно одне: для українського фронту вони будуть дуже важкими.
https://t.me/officialeurosolidarity/12726