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Трамп провів телефонну розмову з Путіним і закликав того не загострювати війну в Україні, - WP

Трамп розмовляв із Путіним 7 листопада

Новообраний президент США Дональд Трамп та диктатор РФ Володимир Путін провели телефонну розмову у четвер, 7 листопада.

Про це пише The Washington Post з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією джерел, Трамп порадив Путіну не загострювати війну в Україні та нагадав йому про значну військову присутність США в Європі.

Також видання пише, що Трамп і Путін говорили про необхідність миру на європейському континенті. Новообраний президент США  "висловив зацікавленість" у подальших розмовах з Путіним, щоб обговорити "якнайшвидше завершення війни в Україні".

Зазначається, що це була перша телефонна розмова між Путіним та Трампом з моменту перемоги республіканця на виборах.

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WP пише, що уряд України нібито знав про дзвінок Трампа Путіну і не заперечував проти проведення розмови. Як зазначають співрозмовники видання, українські посадовці розуміють, що Трамп  буде взаємодіяти з Путіним щодо дипломатичного вирішення війни, яку Росія розв'язала проти України. 

Раніше повідомлялося, що у середу, 6 листопада, президент України Володимир Зеленський провів розмову з переможцем президентських виборів у США Дональдом Трампом.

Згодом ЗМІ повідомляли, що до цієї розмови долучався й мільярдер Ілон Маск, який активно підтримує Трампа. 

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Автор: 

путін володимир (23758) Трамп Дональд (5471)


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Топ коментарі
+58
Не соглашусь с Трампом, что Зеленский лучший продавец в истории. Лучшая сделака была у Клинтона, когда он нам продал бумажку, с надписью "Будапештский меморандум", за нашу ядерку.
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10.11.2024 22:07
+29
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10.11.2024 22:20
+22
Путлєр лізе далі - мабуть не почув
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10.11.2024 22:20
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типу пуйло там щось вирішує

доки китайські боси зацікавлені в аналізі ******** технологій та техніки Заходу, війна триватиме

потім піднебесна за 3-5 років доопрацює надбану інформацію і вже бахне або по Європі, або й по самим піндосам (через Тайвань)
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11.11.2024 00:13 Відповісти
хм... ну навіщо Китаю бахати по Європі чи по Штатах, з яких вона кормиться? щорічний торговий оборот з ними приблизно 1,5 трлн доларів. який їм сенс бахати по Європі? щоби що?
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11.11.2024 01:32 Відповісти
а для чого починаються війни з країнами, з якими до цього торгували?

бо можна мати все майже задарма
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11.11.2024 10:48 Відповісти
ну такоє.. це колись в давнину так працювало. Європа і Америка китайцям цікава як цілісний організм, а не зруйнований війною. бо тоді витрати на війну, а потім відбудова того цілісного організму будуть космічно більшими за ймовірні здобутки, які у процесі війни потрібно буде ще здобути. а тут велике питання. не зможе Китай тягатися військово з Америкою, Європою, Японією, Австралією, Південною Кореєю та іншими їхніми союзниками. На папері можна багато чого переможного намалювати, а в реальності буде зовсім навпаки. в реальності Китай не так уже й давно від В'єтнаму отримав таких пістов, що за кілька тижнів змушений був звернути своє "сво" у В'єтнамі..
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11.11.2024 12:12 Відповісти
Прохудали лідери США якщо починають вести телефонні розмови з шизонутими військовими злочинцями!
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11.11.2024 01:18 Відповісти
Ну, всі засікли 24 години? Хто не вірить, що буде як з Кім Чен Іром?
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11.11.2024 03:37 Відповісти
Пишуть про бойовий виліт ту95, добре поговорили...
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11.11.2024 05:50 Відповісти
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11.11.2024 08:24 Відповісти
А маніяк Путлер мав Трампа на увазі! У нього свої, маніяцькі, галюцинації. Поговорили, і Путя тут же наказав підняти в повітря стратегічні бомбардувальники. Щоб боялись! І бояться! Наче в них своїх бомбардувальників нема...
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11.11.2024 08:45 Відповісти
- Володья, донт ескалейт пліз!
- Окей, Донні, олл райт, донт воррі!

- Запускайтє тушкі!
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11.11.2024 08:48 Відповісти
Так «закликав не загострювати» чи «порадив не загострювати»?
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11.11.2024 09:07 Відповісти
Палка дискусія навколо відданої ядерки. А уявити, яка була б її доля хоч би за часів Януковича?
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11.11.2024 10:42 Відповісти
А чого всі так навколо халяви зосереджені? Віддали чи не віддали. Так це ж від клятого совка лишилося, не наше було - нічого й рот роззявляти. Тут інше цікаво. Ізраїль створив усе з нуля за 20 з лишнім років. А з 1991 року скільки часу пройшло? При тому що напрацювань тут було точно більше, ніж в Ізраїлі? Але ж українці ******* - всі нам винні)
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11.11.2024 10:57 Відповісти
Получил инструкции от *****.
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11.11.2024 10:44 Відповісти
Алло люди, может полицию мобилизувать, ТЦК, суддив, нет ? нету армии, экономики, ВПК, и поки не будет этих ьрех, то будет каждая шляпа говорить что делать Украине. Завтра отдай ЗАпорожье, чрез год отдай Днепр, и еще через год Львов.
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12.11.2024 14:33 Відповісти
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