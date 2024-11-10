Трамп провів телефонну розмову з Путіним і закликав того не загострювати війну в Україні, - WP

Новообраний президент США Дональд Трамп та диктатор РФ Володимир Путін провели телефонну розмову у четвер, 7 листопада.

Про це пише The Washington Post з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією джерел, Трамп порадив Путіну не загострювати війну в Україні та нагадав йому про значну військову присутність США в Європі.

Також видання пише, що Трамп і Путін говорили про необхідність миру на європейському континенті. Новообраний президент США "висловив зацікавленість" у подальших розмовах з Путіним, щоб обговорити "якнайшвидше завершення війни в Україні".

Зазначається, що це була перша телефонна розмова між Путіним та Трампом з моменту перемоги республіканця на виборах.

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WP пише, що уряд України нібито знав про дзвінок Трампа Путіну і не заперечував проти проведення розмови. Як зазначають співрозмовники видання, українські посадовці розуміють, що Трамп буде взаємодіяти з Путіним щодо дипломатичного вирішення війни, яку Росія розв'язала проти України.

Раніше повідомлялося, що у середу, 6 листопада, президент України Володимир Зеленський провів розмову з переможцем президентських виборів у США Дональдом Трампом.

Згодом ЗМІ повідомляли, що до цієї розмови долучався й мільярдер Ілон Маск, який активно підтримує Трампа.

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