Трамп провів телефонну розмову з Путіним і закликав того не загострювати війну в Україні, - WP
Новообраний президент США Дональд Трамп та диктатор РФ Володимир Путін провели телефонну розмову у четвер, 7 листопада.
Про це пише The Washington Post з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.
За інформацією джерел, Трамп порадив Путіну не загострювати війну в Україні та нагадав йому про значну військову присутність США в Європі.
Також видання пише, що Трамп і Путін говорили про необхідність миру на європейському континенті. Новообраний президент США "висловив зацікавленість" у подальших розмовах з Путіним, щоб обговорити "якнайшвидше завершення війни в Україні".
Зазначається, що це була перша телефонна розмова між Путіним та Трампом з моменту перемоги республіканця на виборах.
WP пише, що уряд України нібито знав про дзвінок Трампа Путіну і не заперечував проти проведення розмови. Як зазначають співрозмовники видання, українські посадовці розуміють, що Трамп буде взаємодіяти з Путіним щодо дипломатичного вирішення війни, яку Росія розв'язала проти України.
Раніше повідомлялося, що у середу, 6 листопада, президент України Володимир Зеленський провів розмову з переможцем президентських виборів у США Дональдом Трампом.
Згодом ЗМІ повідомляли, що до цієї розмови долучався й мільярдер Ілон Маск, який активно підтримує Трампа.
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доки китайські боси зацікавлені в аналізі ******** технологій та техніки Заходу, війна триватиме
потім піднебесна за 3-5 років доопрацює надбану інформацію і вже бахне або по Європі, або й по самим піндосам (через Тайвань)
бо можна мати все майже задарма
- Окей, Донні, олл райт, донт воррі!
- Запускайтє тушкі!