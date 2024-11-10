Трамп провел телефонный разговор с Путиным и призвал не обострять войну в Украине, - WP
Новоизбранный президент США Дональд Трамп и диктатор РФ Владимир Путин провели телефонный разговор в четверг, 7 ноября.
Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.
По информации источников, Трамп посоветовал Путину не обострять войну в Украине и напомнил ему о значительном военном присутствии США в Европе.
Также издание пишет, что Трамп и Путин говорили о необходимости мира на европейском континенте. Новоизбранный президент США "выразил заинтересованность" в дальнейших разговорах с Путиным, чтобы обсудить "скорейшее завершение войны в Украине".
Отмечается, что это был первый телефонный разговор между Путиным и Трампом с момента победы республиканца на выборах.
WP пишет, что правительство Украины якобы знало о звонке Трампа Путину и не возражало против проведения разговора. Как отмечают собеседники издания, украинские чиновники понимают, что Трамп будет взаимодействовать с Путиным относительно дипломатического решения войны, которую Россия развязала против Украины.
Ранее сообщалось, что в среду, 6 ноября, президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с победителем президентских выборов в США Дональдом Трампом.
Впоследствии СМИ сообщали, что к этому разговору присоединялся и миллиардер Илон Маск, активно поддерживающий Трампа.
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доки китайські боси зацікавлені в аналізі ******** технологій та техніки Заходу, війна триватиме
потім піднебесна за 3-5 років доопрацює надбану інформацію і вже бахне або по Європі, або й по самим піндосам (через Тайвань)
бо можна мати все майже задарма
- Окей, Донні, олл райт, донт воррі!
- Запускайтє тушкі!