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Трамп провел телефонный разговор с Путиным и призвал не обострять войну в Украине, - WP

Трамп розмовляв із Путіним 7 листопада

Новоизбранный президент США Дональд Трамп и диктатор РФ Владимир Путин провели телефонный разговор в четверг, 7 ноября.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

По информации источников, Трамп посоветовал Путину не обострять войну в Украине и напомнил ему о значительном военном присутствии США в Европе.

Также издание пишет, что Трамп и Путин говорили о необходимости мира на европейском континенте. Новоизбранный президент США "выразил заинтересованность" в дальнейших разговорах с Путиным, чтобы обсудить "скорейшее завершение войны в Украине".

Отмечается, что это был первый телефонный разговор между Путиным и Трампом с момента победы республиканца на выборах.

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WP пишет, что правительство Украины якобы знало о звонке Трампа Путину и не возражало против проведения разговора. Как отмечают собеседники издания, украинские чиновники понимают, что Трамп будет взаимодействовать с Путиным относительно дипломатического решения войны, которую Россия развязала против Украины.

Ранее сообщалось, что в среду, 6 ноября, президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с победителем президентских выборов в США Дональдом Трампом.

Впоследствии СМИ сообщали, что к этому разговору присоединялся и миллиардер Илон Маск, активно поддерживающий Трампа.

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Автор: 

путин владимир (31236) Трамп Дональд (5162)


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Топ комментарии
+58
Не соглашусь с Трампом, что Зеленский лучший продавец в истории. Лучшая сделака была у Клинтона, когда он нам продал бумажку, с надписью "Будапештский меморандум", за нашу ядерку.
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10.11.2024 22:07
+29
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10.11.2024 22:20
+22
Путлєр лізе далі - мабуть не почув
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10.11.2024 22:20
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типу пуйло там щось вирішує

доки китайські боси зацікавлені в аналізі ******** технологій та техніки Заходу, війна триватиме

потім піднебесна за 3-5 років доопрацює надбану інформацію і вже бахне або по Європі, або й по самим піндосам (через Тайвань)
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11.11.2024 00:13 Ответить
хм... ну навіщо Китаю бахати по Європі чи по Штатах, з яких вона кормиться? щорічний торговий оборот з ними приблизно 1,5 трлн доларів. який їм сенс бахати по Європі? щоби що?
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11.11.2024 01:32 Ответить
а для чого починаються війни з країнами, з якими до цього торгували?

бо можна мати все майже задарма
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11.11.2024 10:48 Ответить
ну такоє.. це колись в давнину так працювало. Європа і Америка китайцям цікава як цілісний організм, а не зруйнований війною. бо тоді витрати на війну, а потім відбудова того цілісного організму будуть космічно більшими за ймовірні здобутки, які у процесі війни потрібно буде ще здобути. а тут велике питання. не зможе Китай тягатися військово з Америкою, Європою, Японією, Австралією, Південною Кореєю та іншими їхніми союзниками. На папері можна багато чого переможного намалювати, а в реальності буде зовсім навпаки. в реальності Китай не так уже й давно від В'єтнаму отримав таких пістов, що за кілька тижнів змушений був звернути своє "сво" у В'єтнамі..
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11.11.2024 12:12 Ответить
Прохудали лідери США якщо починають вести телефонні розмови з шизонутими військовими злочинцями!
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11.11.2024 01:18 Ответить
Ну, всі засікли 24 години? Хто не вірить, що буде як з Кім Чен Іром?
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11.11.2024 03:37 Ответить
Пишуть про бойовий виліт ту95, добре поговорили...
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11.11.2024 05:50 Ответить
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11.11.2024 08:24 Ответить
А маніяк Путлер мав Трампа на увазі! У нього свої, маніяцькі, галюцинації. Поговорили, і Путя тут же наказав підняти в повітря стратегічні бомбардувальники. Щоб боялись! І бояться! Наче в них своїх бомбардувальників нема...
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11.11.2024 08:45 Ответить
- Володья, донт ескалейт пліз!
- Окей, Донні, олл райт, донт воррі!

- Запускайтє тушкі!
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11.11.2024 08:48 Ответить
Так «закликав не загострювати» чи «порадив не загострювати»?
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11.11.2024 09:07 Ответить
Палка дискусія навколо відданої ядерки. А уявити, яка була б її доля хоч би за часів Януковича?
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11.11.2024 10:42 Ответить
А чого всі так навколо халяви зосереджені? Віддали чи не віддали. Так це ж від клятого совка лишилося, не наше було - нічого й рот роззявляти. Тут інше цікаво. Ізраїль створив усе з нуля за 20 з лишнім років. А з 1991 року скільки часу пройшло? При тому що напрацювань тут було точно більше, ніж в Ізраїлі? Але ж українці ******* - всі нам винні)
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11.11.2024 10:57 Ответить
Получил инструкции от *****.
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11.11.2024 10:44 Ответить
Алло люди, может полицию мобилизувать, ТЦК, суддив, нет ? нету армии, экономики, ВПК, и поки не будет этих ьрех, то будет каждая шляпа говорить что делать Украине. Завтра отдай ЗАпорожье, чрез год отдай Днепр, и еще через год Львов.
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12.11.2024 14:33 Ответить
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