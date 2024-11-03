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Плани Трампа щодо припинення війни в Україні можуть бути неприйнятними для Путіна, - WP

Плани Трампа щодо війни можуть бути неприйнятними для Путіна

Плани кандидата в президенти США Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні можуть бути неприйнятними для російського диктатора Володимира Путіна.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі The Washington Post.

Як зазначається, Росія вдає байдужість до виборів у США, але тихо підтримує Трампа. І хоча міжнародний порядок денний Трампа більше до вподоби Кремлю, але навіть його плани щодо припинення війни в Україні можуть бути неприйнятними для російського диктатора Володимира Путіна.

Згідно із заявами американських офіційних осіб та раніше оприлюдненими документами, Кремль і російська військова розвідка скерували численні кампанії з дезінформації проти Гарріс та її соратника Тіма Волза, а також поставили під сумнів дійсність результатів голосування.

Також видання зауважує, що для Путіна вибори у США відбуваються в критичний момент, коли він і президент України Володимир Зеленський стикаються зі зростаючим тиском, адже війна Росії проти України триває вже майже три роки.

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Відколи Росія вторглася в Україну в лютому 2022 року, Кремль намагався підірвати підтримку Заходом України, а кандидатура Трампа узгоджується з порядком денним Москви, оскільки він неодноразово критикував витрати США на допомогу Києву.

Однак, зауважують у виданні, у Москві настрої поки що "більш приглушені і відверто байдужі, порівняно з минулими виборчими роками".

За останні вісім років відносини між РФ та США лише погіршилися, особливо після вторгнення Росії в Україну. Мало хто в Москві вірить, що Трамп зможе повністю їх змінити, особливо після того, як мало що змінилося під час його першого терміну.

"Звичайно, вони хочуть Трампа - це зрозуміло, але результат цих виборів не змінить правила гри для Росії. Ситуація стала справді жахливою. Американсько-російські відносини зайшли в глухий кут. І всі є заручниками цього - навіть Путін", - зазначив колишній чиновник Кремля, який ще працює в урядових колах і говорив на умовах анонімності.

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Однак, як зазначається в матеріалі, перемога Трампа може бути пов'язана з ризиком для Росії, бо незрозуміло, чи погодиться Путін на будь-яку угоду, запропоновану Трампом, щоб припинити війну, що своєю чергою може призвести до розладу між ними.

"Вікно можливостей може з'явитися, але воно дуже вузьке і дуже крихке", – зазначила старший науковий співробітник Центру Карнегі Росія-Євразія Тетяна Станова.

Кандидат від Республіканської партії на посаду віце-президента Джей Ді Венс запропонував план, згідно з яким Росія збереже за собою вже захоплені території, а вздовж нинішньої лінії фронту буде створена демілітаризована буферна зона. Він також заявив, що Україні доведеться прийняти нейтралітет.

Водночас два колишні радники Трампа, Фред Флейц і генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлог, також запропонували план, який передбачає тимчасове припинення вогню вздовж нинішніх ліній бойових дій, тоді як Україна отримає подальші поставки зброї від Заходу лише за умови, що вона вступить у мирні переговори з Росією. І хоча ці пропозиції зазнали різкої критики через те, що українські території передаються Росії, аналітики зауважують, що незрозуміло, чи зможе РФ прийняти ці умови.

Для Путіна це дуже поганий сценарій. Путін не хоче території. Він хоче Україну", - наголосила Станова.

Вона прогнозує низку зустрічей і дискусій між Росією та Сполученими Штатами щодо України, які зрештою зайдуть у глухий кут.

"Трамп ніколи не запропонує Путіну те, чого він хоче в Україні", – додала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хто б не переміг у США, Путін навряд чи піде на переговори з Україною, - CNN

Автор: 

путін володимир (24219) Трамп Дональд (6303)


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Топ коментарі
+15
Тому пуйла абсолютно влаштовує Байден і його "наступниця" Гарріс на посаді президента США. Саме при них росія буде потихеньку захоплювати те що хоче ціною життя тисяч найкращих українців під белькотіння з білого дому про "недопущення ескалації".
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03.11.2024 20:37 Відповісти
+9
Та зараз у останній вагон , всі пропутінські видання будуть писати, шо х* йло трампа не любить, він поганий і москва та США горшки побили у пісочниці ...тільки шоб допомогти трампу ...цей рудий віник, повинен програти , і все тоді буде ок !
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03.11.2024 20:25 Відповісти
+9
Якщо згадати, що кремлівський щур казав про "кордони НАТО до 1997 року", то всі ці ультиматуми від нього по Україні - це лише крок до "великої кремлівської мети". А з огляду на заяву цього "геостратега" про те, що "розпад СРСР був найбільшою геополітичною трагедією", то Сакартвело, Молдова і, звісно, Україна - то сходинки до відтворення "в'язниці народів! та "імперії зла".
Сподіваюсь, що це так і лишиться у хворій уяві цього недомірка і помре разом з ним. Бо якщо ні, то доведеться ховати і всю московію... Рано чи пізно, але доведеться, ІМХО
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03.11.2024 20:35 Відповісти
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03.11.2024 20:16 Відповісти
не читав, але засуджую.

значить Харріс з ним домовитися, правильно ?
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03.11.2024 21:49 Відповісти
***** на стол поклали план "визволення" Лівоберіжжя. Стервятники-генерали. А ***** - голубок зупинить війну ? Дуже смішно. Ну дуже.
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03.11.2024 20:17 Відповісти
Путін навіть не приховує, що йому потрібна вся Європа, не тільки Україна.
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03.11.2024 20:20 Відповісти
Що, Вовкi Аляску вiддасть?
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03.11.2024 20:22 Відповісти
Та зараз у останній вагон , всі пропутінські видання будуть писати, шо х* йло трампа не любить, він поганий і москва та США горшки побили у пісочниці ...тільки шоб допомогти трампу ...цей рудий віник, повинен програти , і все тоді буде ок !
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03.11.2024 20:25 Відповісти
Що саме буде ок ? Давайте будем багато балакати і нічого не робити, бо ескалація ? Оце ок ? Чи в Німеччині буде ок ?
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03.11.2024 21:09 Відповісти
Плани Трампа прийнятні для всіх:
і для пу, в жля сі, і для хо, і для ина...
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03.11.2024 20:28 Відповісти
Кажуть що Трамп особисто ненавидить ***** за те що він трахнув Меланью хокейною ключкою ректально !
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03.11.2024 20:31 Відповісти
Чесно кажучи, ви вже з@їб@ли цими роликами з прокремлівською кацапнею та жидами! Ну, скільки можна?! Оті усі трампісти на зарплаті кремля сидять (окрім Г. Каспарова), а ви тут їх піарите.
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03.11.2024 21:24 Відповісти
А можна такий план! Пуйло виходить з Украiни, натомiсть отримуе Аляску взамiн!
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03.11.2024 20:35 Відповісти
Трамп - старий. Невже Америка так постаріла ?
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03.11.2024 20:35 Відповісти
Як гівно мамонта !
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03.11.2024 21:07 Відповісти
Старий, але молодший за Байдена і не вживав алкоголь ніколи, тому здоровіший.
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03.11.2024 21:15 Відповісти
Якщо згадати, що кремлівський щур казав про "кордони НАТО до 1997 року", то всі ці ультиматуми від нього по Україні - це лише крок до "великої кремлівської мети". А з огляду на заяву цього "геостратега" про те, що "розпад СРСР був найбільшою геополітичною трагедією", то Сакартвело, Молдова і, звісно, Україна - то сходинки до відтворення "в'язниці народів! та "імперії зла".
Сподіваюсь, що це так і лишиться у хворій уяві цього недомірка і помре разом з ним. Бо якщо ні, то доведеться ховати і всю московію... Рано чи пізно, але доведеться, ІМХО
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03.11.2024 20:35 Відповісти
Тому пуйла абсолютно влаштовує Байден і його "наступниця" Гарріс на посаді президента США. Саме при них росія буде потихеньку захоплювати те що хоче ціною життя тисяч найкращих українців під белькотіння з білого дому про "недопущення ескалації".
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03.11.2024 20:37 Відповісти
При Трампині теж буде, тільки швидше - бо допомоги старий дебіл нам не обіцяв
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03.11.2024 22:53 Відповісти
ВП дем помийка
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03.11.2024 20:57 Відповісти
Ой знову гадання на кавовій гущі . І ніби поважне видання. Воістину ми живемо в епоху зламу авторитетів і всього що ще залишається стабільним.

І вибрання Блазня у президенти України це тільки частина загальносвітової моди.
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03.11.2024 21:00 Відповісти
План Трампа жахливий але він хоча б є. А що Гарріс - продовжить політику неескалації, і цей жах з втратами людей та територій триватиме ще мінімум чотири роки?
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03.11.2024 21:01 Відповісти
К сожалению, мы не протянем 4 роки
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03.11.2024 21:09 Відповісти
Вона вже уникає питань про НАТО і щодо подальшої підтримки дальше немає конкретики, що будуть передавати якими резервами і т.д., Також немає конкретики щодо головного спонсора цієї війни Китая.

ті самі слова Байдена про те що будуть з нами до кінця, тільки от той кінець може з такою підтримкою і дирявими санкціями швидко прийти.
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03.11.2024 21:38 Відповісти
Але у Трампа його план економічного тиску на рашу може стикнутись з опором лобістів торгівлі з Китаєм, та європейців і весь економічний тиск здується як і у Байдена.
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03.11.2024 21:40 Відповісти
Головна теза економічного тиску Трампа - drill baby drill. Що цілком збігається з інтересами Китаю. Тобто ніякого опору не буде.
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03.11.2024 22:20 Відповісти
Не можу сказати що буде ні за Трампа який багато ****...ть до виборів але потім робить по іншому ні за Гарріс яка явно буде продовжувати політику що ще Обама почав а Байден продовжив.

Але за Трампа проти Китаю були введені додаткові мита, а деми при приході до влади одразу зняли, що дало їм багато ресурсів в тому числі підтримувати рашу у війні.
Чи буде Трамп це робити ще раз, не впевнений китайське лоббі досить сильне і він уже міг це зрозуміти та не буде йти проти нього цього разу.
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03.11.2024 22:47 Відповісти
Саме ця стратегія - "drill, baby, drill", тобто відновлення робіт з будівництва трубопроводу Keystone XL і збільшення видобутку нафти - має реальний шанс завдати шкоди економіці Мордору. Якщо ціна на нафту впаде, ведення війни стане економічно невигідним для кацапів.
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04.11.2024 00:33 Відповісти
Нагадаю що саме при президентстві Трампа нам надали першу зброю від США. Тому мені дивно що в Україні розганяють зрадоньку щодо нього
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03.11.2024 21:04 Відповісти
Це про Джавеліни, які Трамп заборонив застосовувати на окупованих територіях?
Джерела: https://www.businessinsider.com/republicans-leaving-out-key-detail-trump-javelin-sale-to-ukraine-2019-11 [1] https://www.washingtonpost.com/world/europe/us-military-aid-bolsters-ukraines-front-lines-but-the-trump-drama-makes-kyiv-nervous/2019/11/19/79ece332-070e-11ea-9118-25d6bd37dfb1_story.html [2] https://foreignpolicy.com/2019/10/03/far-from-the-front-lines-javelin-missiles-go-unused-in-ukraine/ [3] https://foreignpolicy.com/2019/11/15/trump-resisted-ukraine-sale-javelin-antitank-missile/ [4] https://www.politico.com/news/2021/04/12/ukraine-us-missile-weapons-russia-480985 [5] https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/02/27/ukraine-us-arms-supply/ [6]
Байден хоча б по окупованим територіям України і на 100 км вглиб росії дозволив бити американською зброєю, а тут трампісти його зжирають весь час.
А Трамп навіть на окупованих територіях заборонив застосовувати свої Джавеліни. А вже під час великої війни постійно плакався, що https://youtu.be/Sx9PJu-PU-A допомога Україні провокує Третю світову війну , навіть , не кажучи вже про .
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03.11.2024 21:47 Відповісти
Ага а Обама давав ковдри, коли все починалось, надав не тільки джавеліни, а те що не використовувати в наступальних діях, не бачу різниці з тими заборонами які зараз. Нагадаю що Байден не допомагав Україні коли почалась повномаштабна війна, він чекав що нам глина. Але в цілому я не бачу нічого поганого в Байдені, а бачу погане саме в Гаріс
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04.11.2024 14:02 Відповісти
Не надав, а продав, крім того декілька десятків штук, які у війні з його союзниками кацапами нічого б не вирішили
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03.11.2024 23:26 Відповісти
Трамп непереварює Україну. Він думає, що через неї в нього були проблеми під час його президентства. А він не з тих людей, що забуває про таке.
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03.11.2024 21:08 Відповісти
Саме так. Українці вилили на нього стільки бруду, що тепер не уявляю, як це можна виправити. Самі винні. Треба бути хоч трохи розумнішими!

А з точки зору ідеології - Україна вкрай ліва країна і Росія вкрай ліва. Для Трампа це війна двох ліваків. А він правий. (Ніт.) Тобто це війна між двома його ідеологічними ворогами.
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03.11.2024 22:25 Відповісти
Ти віриш що Трампиня читає Цензор? )))
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03.11.2024 22:57 Відповісти
Усі ліві блогери України фінісуються з американського бюджету. А майже усі блогери саме ліві. Звичайно, що Трамп обурений тим, що за його гроші українці його ж поливают брудом. Це не один тільки Цензор. Це майже усі ЗМІ.

Ну а про видатний візіт Зеленського до заводу у Пенсільванії він точно обізнаний)))
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03.11.2024 23:35 Відповісти
Ліві блогери це тобто прозахідні і проамериканські. Цікаво, а якими б мали бути блогери що фінансуються за гроші США... мабуть антиамериканськими. Хоча он Ілонка вже називає чинного канцлера Німеччини дебілом - крутіше ніж "ліверна ковбаса" від зелених - і агітує за партію руснявих підстилок, антизахідників, антиамериканістів, антиглобалістів. Чудовий вибір, чудові союзники.
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23.12.2024 17:58 Відповісти
When elected President, Trump will smite Putin with all his mighty might. If he somehow does not, it will all be Biden's fault. And Zelensky's, of course. Everything is Zelensky's fault. He is so small and ridiculous, and blaming him is safe and fun.
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03.11.2024 21:49 Відповісти
Ага. Уже начинают разгонять понты типо ***** не согласен с планами Тампона. А потом типо Тампон с *****м поговорит и он типо согласится. И ето Тампон выставит как большую победу. Да ПНХ со своими манипуляциями.
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03.11.2024 22:07 Відповісти
Росія не підтримує Трампа. Просто подивіться усі висловлювання Путіна на цей рахунок і ви це зрозумієте. Природньо, що Путіну набагато легше домовитись із чиновницею Харіс ніж із бізнесменом Трампом. Бо Путін і сам чиновник. І був чиновником усе життя. (Як і Харріс.)
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03.11.2024 22:13 Відповісти
ти такий самий брехун,як і *****.
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03.11.2024 23:01 Відповісти
А ти всеж послухай свого улюбленця, а не просто клич його за погонялом. Може щось і зрозумієш. (Ніт)
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03.11.2024 23:37 Відповісти
Доречі, десь бачив відос на цю тему від людини, яка добре знає Путіна. Але тобі то заскладно буде таке дивитись.
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03.11.2024 23:39 Відповісти
Махатов ти йолоп😂😂😂І прізвище в тебе москальске😉
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04.11.2024 07:44 Відповісти
А ти ворог України
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05.11.2024 01:42 Відповісти
Трампон програє вибори. Перемога прокурора Харіс на даний час гарантована, а засуджений злочинець трамп відправиться мотати свій заслужений строк
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03.11.2024 23:28 Відповісти
На цю мить гарантована перемога Трампа
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03.11.2024 23:42 Відповісти
Якщо путін не погодиться на умови трампа, то трамп застосує ядерну зброю по **********
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04.11.2024 00:03 Відповісти
Демократи усім набридли
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04.11.2024 01:37 Відповісти
 
 