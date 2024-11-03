Плани Трампа щодо припинення війни в Україні можуть бути неприйнятними для Путіна, - WP

Плани кандидата в президенти США Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні можуть бути неприйнятними для російського диктатора Володимира Путіна.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі The Washington Post.

Як зазначається, Росія вдає байдужість до виборів у США, але тихо підтримує Трампа. І хоча міжнародний порядок денний Трампа більше до вподоби Кремлю, але навіть його плани щодо припинення війни в Україні можуть бути неприйнятними для російського диктатора Володимира Путіна.

Згідно із заявами американських офіційних осіб та раніше оприлюдненими документами, Кремль і російська військова розвідка скерували численні кампанії з дезінформації проти Гарріс та її соратника Тіма Волза, а також поставили під сумнів дійсність результатів голосування.

Також видання зауважує, що для Путіна вибори у США відбуваються в критичний момент, коли він і президент України Володимир Зеленський стикаються зі зростаючим тиском, адже війна Росії проти України триває вже майже три роки.

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Відколи Росія вторглася в Україну в лютому 2022 року, Кремль намагався підірвати підтримку Заходом України, а кандидатура Трампа узгоджується з порядком денним Москви, оскільки він неодноразово критикував витрати США на допомогу Києву.

Однак, зауважують у виданні, у Москві настрої поки що "більш приглушені і відверто байдужі, порівняно з минулими виборчими роками".

За останні вісім років відносини між РФ та США лише погіршилися, особливо після вторгнення Росії в Україну. Мало хто в Москві вірить, що Трамп зможе повністю їх змінити, особливо після того, як мало що змінилося під час його першого терміну.

"Звичайно, вони хочуть Трампа - це зрозуміло, але результат цих виборів не змінить правила гри для Росії. Ситуація стала справді жахливою. Американсько-російські відносини зайшли в глухий кут. І всі є заручниками цього - навіть Путін", - зазначив колишній чиновник Кремля, який ще працює в урядових колах і говорив на умовах анонімності.

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Однак, як зазначається в матеріалі, перемога Трампа може бути пов'язана з ризиком для Росії, бо незрозуміло, чи погодиться Путін на будь-яку угоду, запропоновану Трампом, щоб припинити війну, що своєю чергою може призвести до розладу між ними.

"Вікно можливостей може з'явитися, але воно дуже вузьке і дуже крихке", – зазначила старший науковий співробітник Центру Карнегі Росія-Євразія Тетяна Станова.

Кандидат від Республіканської партії на посаду віце-президента Джей Ді Венс запропонував план, згідно з яким Росія збереже за собою вже захоплені території, а вздовж нинішньої лінії фронту буде створена демілітаризована буферна зона. Він також заявив, що Україні доведеться прийняти нейтралітет.

Водночас два колишні радники Трампа, Фред Флейц і генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлог, також запропонували план, який передбачає тимчасове припинення вогню вздовж нинішніх ліній бойових дій, тоді як Україна отримає подальші поставки зброї від Заходу лише за умови, що вона вступить у мирні переговори з Росією. І хоча ці пропозиції зазнали різкої критики через те, що українські території передаються Росії, аналітики зауважують, що незрозуміло, чи зможе РФ прийняти ці умови.

Для Путіна це дуже поганий сценарій. Путін не хоче території. Він хоче Україну", - наголосила Станова.

Вона прогнозує низку зустрічей і дискусій між Росією та Сполученими Штатами щодо України, які зрештою зайдуть у глухий кут.

"Трамп ніколи не запропонує Путіну те, чого він хоче в Україні", – додала вона.

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