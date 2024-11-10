Перше, що зробить Трамп, це збільшить видобуток нафти і газу у США. Це буде погано для бюджету Путіна, - Волкер

Щоб змусити диктатора Росії Володимира Путіна погодитися на припинення війни проти України переможцем президентських виборів у США, експрезидент Дональд Трамп може опустити світові ціни на нафту.

Про це колишній спецпредставник США під час переговорів з Україною Курт Волкер заявив The Kyiv Independent в інтерв'ю, передає Цензор.НЕТ.

Він вважає, що Трампу доведеться нелегко з Путіним, тому що той "найхитріший і найпідступніший противник, якого ви тільки можете собі уявити, тому що у нього немає проблем з брехнею, обманом, шахрайством, нападами, вбивствами".

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Оскільки інтерес Путіна – не угода, а бажання захопити всю Україну, Волкер припускає, що Трамп "виявлятиме силу" і переконуватиме Путіна в тому, що йому нашкодить і що "коштуватиме йому надто дорого, якщо він продовжить війну".

Журналіст попросив американця розповісти про можливі сценарії того, як Трамп може продемонструвати цю силу.

"Думаю, що перше, що зробить Трамп, це збільшить видобуток нафти і газу у США, щоб спробувати наповнити світові ринки якомога більшою кількістю дешевої енергії. Це буде добре для економіки США, це буде добре для світової економіки. Це також буде погано для бюджету Путіна, і тому я думаю, що це те, що він майже гарантовано зробить", – сказав Волкер.

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На його думку, друге, що зробить Трамп – використовує "дуже жорсткий" підхід до Ірану, щоб змінити Близький Схід, і це продемонструє і Путіну, і голові КНР Сі Цзіньпіну "інший спосіб взаємодії зі світом порівняно з тим, що бачили досі".

"Потім, коли справа дійде до самої України, я думаю, він шукатиме підтримки для програми ленд-лізу, дозволяючи Україні позичати гроші, щоб купувати американську зброю. Це те, що було в планах два роки і ніколи не використовувалося під час адміністрації [нинішнього президента США Джо] Байдена", – заявив Волкер.

Він вважає, що Трамп не проти дозволити Україні позичити для цих цілей $500 млрд.

"Цього має бути достатньо, щоб сказати Путіну, що він не може витратити більше, він не може переграти цього, і це також може вказати шлях до врегулювання", – сказав Волкер.