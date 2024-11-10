Перше, що зробить Трамп, це збільшить видобуток нафти і газу у США. Це буде погано для бюджету Путіна, - Волкер
Щоб змусити диктатора Росії Володимира Путіна погодитися на припинення війни проти України переможцем президентських виборів у США, експрезидент Дональд Трамп може опустити світові ціни на нафту.
Про це колишній спецпредставник США під час переговорів з Україною Курт Волкер заявив The Kyiv Independent в інтерв'ю, передає Цензор.НЕТ.
Він вважає, що Трампу доведеться нелегко з Путіним, тому що той "найхитріший і найпідступніший противник, якого ви тільки можете собі уявити, тому що у нього немає проблем з брехнею, обманом, шахрайством, нападами, вбивствами".
Оскільки інтерес Путіна – не угода, а бажання захопити всю Україну, Волкер припускає, що Трамп "виявлятиме силу" і переконуватиме Путіна в тому, що йому нашкодить і що "коштуватиме йому надто дорого, якщо він продовжить війну".
Журналіст попросив американця розповісти про можливі сценарії того, як Трамп може продемонструвати цю силу.
"Думаю, що перше, що зробить Трамп, це збільшить видобуток нафти і газу у США, щоб спробувати наповнити світові ринки якомога більшою кількістю дешевої енергії. Це буде добре для економіки США, це буде добре для світової економіки. Це також буде погано для бюджету Путіна, і тому я думаю, що це те, що він майже гарантовано зробить", – сказав Волкер.
На його думку, друге, що зробить Трамп – використовує "дуже жорсткий" підхід до Ірану, щоб змінити Близький Схід, і це продемонструє і Путіну, і голові КНР Сі Цзіньпіну "інший спосіб взаємодії зі світом порівняно з тим, що бачили досі".
"Потім, коли справа дійде до самої України, я думаю, він шукатиме підтримки для програми ленд-лізу, дозволяючи Україні позичати гроші, щоб купувати американську зброю. Це те, що було в планах два роки і ніколи не використовувалося під час адміністрації [нинішнього президента США Джо] Байдена", – заявив Волкер.
Він вважає, що Трамп не проти дозволити Україні позичити для цих цілей $500 млрд.
"Цього має бути достатньо, щоб сказати Путіну, що він не може витратити більше, він не може переграти цього, і це також може вказати шлях до врегулювання", – сказав Волкер.
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Їх на росії десятки мільйонів.
які раніше притримували.
Ну а хмуйло попав під гарячу руку.
Бідні краіїни продовжать нюхати вихлоп, то ж життя триває.
Повна собівартість видобутку нафти у роісії- +-40 доларів за барель із податками.
Собівартість сланцевої нафти - +- 50 доларів за барель.
Буде сильнотпадати ціна, першим зменшиться американський видобуток..
Ці радянські уявлення про світ можна вже було забути.
Добувають і продають нафту не держави, а у більшості приаїватні компанії.
Техмінімум- Держава США може регулювати на своїй території тільки видачу ліцензій на видобуток нафти на ФЕДЕРАЛЬНИХ ЗЕМЛЯХ.
Що стосується Венесуели, там вже працює REPSOL. Чи захоче Мадуро ще когось пускати- це бабця ВАНГА тільки може пепредбачити. Минулої каденції Трампа, Мадуро на бублику крутив всі пропозиції.
Помимо ExxonMobil, разведку на гайанском шельфе также ведет канадская компания CGX Energy, а в октябре 2023 года еще семь транснациональных компаний, включая China National Offshore Oil Corporation, QatarEnergy и французскую Total Energies, получили от правительства Гайаны лицензии на разработку нефтяных месторождений ...29 лист. 2023 р.
Так що реальних інструментів у президента США " збільшити" обсяги нафти досить скромні.
Т
Навіть дев'ять жінок,не зможуть зробти щоб роди у них піся вагітності вібїдбулися через місяць після запліднення.
Це раз.
Хто вам сказав, що Трумп " зацікавлений обвалити ціни"? Нє , ну провда, цікаво взнати
Виходячи навіть із того, що його основні спонсори у тому числі і наафтовидобувні компанії.
Але то таке.
Промислова собівартість видобутку сланцевої нафти у УСША- 30- 35 долларі за барель із податками 60.
Повна собівартість бареля у роісії - 50- 55 із податками.
Хто кому буде Рабінович " після обвалу цін на нафту"?
Пр усій повазі, , люди, читайте не тільки газетні заголовки..
Але потрібно розуміти, що це небуде " обвалом цін", дійде до 60 за WTI все буріння припиниться.
Так от, венесуельська нафта дуже важка і використовується, в основному, як мазут. Ну і бітум))
зробить? - привітаю...
поки що слюні в роті взбалтує...
Бо я клоунам не вірю, ге довіряю від поняття "взагалі"
і вже не цікаво чий то клован український чи американський...
"хочю"
і ну і хотіть собі далі....
навіть не мігає....
а вже куда продукція розлітається?
можна зупипинити заводи..
і здрастуй кндр...
Маючи сотні мілярдів заморожених рашистських активів пропонують нам купувати зброю в борг!? Ще чудовіша ідея.
а там, барани, очікуйте...
завтра до вечора все буде порішане і здійснене..
очікуйте потужність!
Очікується, що згадувана заборона буде введена в дію наступного року, після кількох раундів громадського обговорення, включаючи початковий 45-денний період для коментування.
заборона вступила в силу!
за декілька діб, звільнилися всі інженери, громадяни сша з китайських компаній.
одним наказом знищена галузь електроніки китаю.
на це тільки Рейган міг спромогтитися - цей ні....
хочя як поїде в Садівську Аравію? - заберу свої слова обратно...
це вже проситься...
налог на налог? це вже проситься... і будете мати
"Трамп спробує укласти з путіним угоду про припинення війни, яка не в інтересах України та Європи", - президент Чехії Павел.
"Найближчим часом від США очікується заява про дату припинення вогню в Україні, за якою лінією вона діятиме та гарантії безпеки для України. Цей план на стадії підготовки", - прем'єр-міністр Польщі Туск.
Трамп блокував все що міг, починаючи з 2017 року.
Саудівська Аравія .
У сторіс на Інстаграм він опублікував чорно-білий мем, де на українського президента сипляться долари та підписав: «У тебе залишилося 38 днів до втрати допомоги».
Очевидно, що син Трампа мав на увазі дату 17 грудня - коли виборці офіційно затвердять перемогу республіканця на виборах.
https://glavcom.ua/world/observe/ukrajina-vtratit-dopomohu-vid-ssha-sin-trampa-zrobiv-zajavu-1030568.html