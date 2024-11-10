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Новини
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Перше, що зробить Трамп, це збільшить видобуток нафти і газу у США. Це буде погано для бюджету Путіна, - Волкер

Трамп

Щоб змусити диктатора Росії Володимира Путіна погодитися на припинення війни проти України переможцем президентських виборів у США, експрезидент Дональд Трамп може опустити світові ціни на нафту.

Про це колишній спецпредставник США під час переговорів з Україною Курт Волкер заявив The Kyiv Independent в інтерв'ю, передає Цензор.НЕТ.

Він вважає, що Трампу доведеться нелегко з Путіним, тому що той "найхитріший і найпідступніший противник, якого ви тільки можете собі уявити, тому що у нього немає проблем з брехнею, обманом, шахрайством, нападами, вбивствами".

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Оскільки інтерес Путіна – не угода, а бажання захопити всю Україну, Волкер припускає, що Трамп "виявлятиме силу" і переконуватиме Путіна в тому, що йому нашкодить і що "коштуватиме йому надто дорого, якщо він продовжить війну".

Журналіст попросив американця розповісти про можливі сценарії того, як Трамп може продемонструвати цю силу.

"Думаю, що перше, що зробить Трамп, це збільшить видобуток нафти і газу у США, щоб спробувати наповнити світові ринки якомога більшою кількістю дешевої енергії. Це буде добре для економіки США, це буде добре для світової економіки. Це також буде погано для бюджету Путіна, і тому я думаю, що це те, що він майже гарантовано зробить", – сказав Волкер.

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На його думку, друге, що зробить Трамп – використовує "дуже жорсткий" підхід до Ірану, щоб змінити Близький Схід, і це продемонструє і Путіну, і голові КНР Сі Цзіньпіну "інший спосіб взаємодії зі світом порівняно з тим, що бачили досі".

"Потім, коли справа дійде до самої України, я думаю, він шукатиме підтримки для програми ленд-лізу, дозволяючи Україні позичати гроші, щоб купувати американську зброю. Це те, що було в планах два роки і ніколи не використовувалося під час адміністрації [нинішнього президента США Джо] Байдена", – заявив Волкер.

Він вважає, що Трамп не проти дозволити Україні позичити для цих цілей $500 млрд.

"Цього має бути достатньо, щоб сказати Путіну, що він не може витратити більше, він не може переграти цього, і це також може вказати шлях до врегулювання", – сказав Волкер.

Автор: 

путін володимир (23758) Трамп Дональд (5471) Волкер Курт (609)


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Топ коментарі
+13
Цивілізовані страни не можуть приспати одну оскаженілу потвору?
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10.11.2024 00:07
+12
головне щоб худий не помер, поки товстий схудне.
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10.11.2024 00:04
+7
пNздіти - не мішки ворочати
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10.11.2024 00:07
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головне щоб худий не помер, поки товстий схудне.
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10.11.2024 00:04 Відповісти
Помре Засрашка, бо товсті дядьки у світі так вирішили. Хоча й потихеньку її доводять але доведуть.
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10.11.2024 02:18 Відповісти
пNздіти - не мішки ворочати
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10.11.2024 00:07 Відповісти
Цивілізовані страни не можуть приспати одну оскаженілу потвору?
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10.11.2024 00:07 Відповісти
він їм не заважає
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10.11.2024 00:28 Відповісти
💯
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10.11.2024 08:07 Відповісти
Та взагалі-то вже давно і конкретно задовбує, особливо коли у вибори втручається, не кажучи вже про полоній і новачок.
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10.11.2024 22:36 Відповісти
Isolda, що таке страни, щось на кшталт сравни ?
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10.11.2024 10:41 Відповісти
Якби ж то лиш одну...
Їх на росії десятки мільйонів.
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10.11.2024 12:22 Відповісти
Епоха нафти стрімко закінчується - треба встигнути нагрітись на стратегічних запасах,
які раніше притримували.
Ну а хмуйло попав під гарячу руку.
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10.11.2024 00:10 Відповісти
Тільки за останні роки чомусь різко вирости інвестиції глобальних корпорацій у розвідку і буріння.
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10.11.2024 00:13 Відповісти
Інвестиції в буріння виросли, бо треба встигнути урвати своє.
Бідні краіїни продовжать нюхати вихлоп, то ж життя триває.
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10.11.2024 09:29 Відповісти
Волкер розумна людина, чому таке говорить про ринок нафти- незрозуміло.
Повна собівартість видобутку нафти у роісії- +-40 доларів за барель із податками.
Собівартість сланцевої нафти - +- 50 доларів за барель.
Буде сильнотпадати ціна, першим зменшиться американський видобуток..
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10.11.2024 00:11 Відповісти
не обов'язково це має бути сланцева місцева нафта. найбільші розвідані запаси нафти у світі у Венесуелі. Якщо не вдасться домовитись із тим шофером автобуса Мадуро, то по сусідству є Гайана, яка має ненабагато менше нафти, ніж Венесуела. Ось там американці точно можуть розвернутись з нафтою по повній.
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10.11.2024 00:16 Відповісти
Яким боком США, як держава, а тим більше Трумп до Гайани?
Ці радянські уявлення про світ можна вже було забути.
Добувають і продають нафту не держави, а у більшості приаїватні компанії.

Техмінімум- Держава США може регулювати на своїй території тільки видачу ліцензій на видобуток нафти на ФЕДЕРАЛЬНИХ ЗЕМЛЯХ.

Що стосується Венесуели, там вже працює REPSOL. Чи захоче Мадуро ще когось пускати- це бабця ВАНГА тільки може пепредбачити. Минулої каденції Трампа, Мадуро на бублику крутив всі пропозиції.

Помимо ExxonMobil, разведку на гайанском шельфе также ведет канадская компания CGX Energy, а в октябре 2023 года еще семь транснациональных компаний, включая China National Offshore Oil Corporation, QatarEnergy и французскую Total Energies, получили от правительства Гайаны лицензии на разработку нефтяных месторождений ...29 лист. 2023 р.

Так що реальних інструментів у президента США " збільшити" обсяги нафти досить скромні.
Т
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10.11.2024 02:12 Відповісти
та тим боком, що якщо Трумп поставить дійсно за мету обвалити ціну на нафту через збільшення її видобутку, то він зможе перебалакати із урядом Гайани, щоб та запустила до себе чим побільше американських нафтовидобувних компаній. і Гайані добре, і нафтовикам добре. Тим більше, що на ту Гайану вже накинув оком Мадуро на 2/3 земель Гайани, навіть референдум провів в Венесуелі, щоб приєднати до Венесуели 2/3 території Гайани... Тож тут Трумп ще може гарантувати Гайані безпеку.
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10.11.2024 02:21 Відповісти
Чому люди так ******* конспірологію і казки..
Навіть дев'ять жінок,не зможуть зробти щоб роди у них піся вагітності вібїдбулися через місяць після запліднення.
Це раз.
Хто вам сказав, що Трумп " зацікавлений обвалити ціни"? Нє , ну провда, цікаво взнати
Виходячи навіть із того, що його основні спонсори у тому числі і наафтовидобувні компанії.
Але то таке.
Промислова собівартість видобутку сланцевої нафти у УСША- 30- 35 долларі за барель із податками 60.
Повна собівартість бареля у роісії - 50- 55 із податками.
Хто кому буде Рабінович " після обвалу цін на нафту"?
Пр усій повазі, , люди, читайте не тільки газетні заголовки..
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10.11.2024 12:09 Відповісти
та трампісти уже більше року носяться із тими наративами "бури, дєтка, бури". тобто тут мова про збільшення видобутку нафти. уже навіть є офіційні дані про те, що у заповідних землях США знімають заборону на розробку нафтових свердловин. тобто все до того йде, що дійсно будуть бурити. нехай бурять. Українцям це точно на руку, бо ціни на нафту впадуть.
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10.11.2024 12:15 Відповісти
Дай Бог!
Але потрібно розуміти, що це небуде " обвалом цін", дійде до 60 за WTI все буріння припиниться.
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10.11.2024 12:37 Відповісти
ну з нинішніх 80 до 60 - то це теж вельми непогано. більше того, араби, у яких собівартість набагато нижча, ніж у москалів і амеиканців, щоб не втрачати свою частку ринку, будуть теж скидати ціни навіть нижче, ніж 60. тобто інерційно це теж зачепить світовий ринок нафти. або. або можуть поставити цапський тіньовий флот на припон. якщо буде політична воля. тобто можуть заборонити тим старим незастрахованим посудинам взагалі заходити в порти чи проходити чиїсь внутрішні води, щоб не було ризиків забруднення середовища.
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10.11.2024 12:47 Відповісти
Хм... Ціна і собівартість нафти - це ніщо в порівнянні з придавленням росії.
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10.11.2024 15:36 Відповісти
Якого " придавлення роісії"? Хто і чим " давити буде"?
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10.11.2024 18:13 Відповісти
В Венесуэле хреновая нефть. Годится только как топливо для большегрузов.
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10.11.2024 10:13 Відповісти
та то вже не принципово. тим більше, що вантажівки споживають більше палива, ніж легкові. до того ж, легкові все більше і більше переходять на електрокари. тому заповнення ринку навіть такою нафтою теж здатне суттєво вплинути на зниження цін.
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10.11.2024 10:29 Відповісти
Я недописав, а ви не зрозуміли. На бензин ідуть легкі фракції нафти. Щоб збільшити їх вихід важкі фракції розщеплюють. Але є настільки важкі фракції, що їх переробляти не вигідно - мазут (і бітум). Але мазут може згорати якщо його попередньо нагріти. Мазут іде як паливо для дуже невибагливих споживачів - танкерів, сухогрузів, на електростанції, етс.
Так от, венесуельська нафта дуже важка і використовується, в основному, як мазут. Ну і бітум))
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11.11.2024 15:16 Відповісти
та то вже лірика, як то кажуть. ясно чітко одне: для світового ринку наявність більшої кількості хоч і важкої гайанської нафти -це краще, ніж взагалі її відсутність. більша пропозиція в тому числі і такої нафти призведе до зниження світових цін на нафту.
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11.11.2024 15:32 Відповісти
не несіть ахінею.
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10.11.2024 10:52 Відповісти
вже хоцю бачити.
зробить? - привітаю...
поки що слюні в роті взбалтує...
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10.11.2024 00:15 Відповісти
ніфіга сайт не робить - хочь закликайся...
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10.11.2024 00:18 Відповісти
саме так.
Бо я клоунам не вірю, ге довіряю від поняття "взагалі"
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10.11.2024 00:19 Відповісти
і дуже правильно робите - нема кому довіряти
і вже не цікаво чий то клован український чи американський...
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10.11.2024 01:11 Відповісти
зробив помилку, хотів перепостити "ви і справді хoчете видалити"?
"хочю"
і ну і хотіть собі далі....
навіть не мігає....
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10.11.2024 00:27 Відповісти
Чекаєте, коли Трумп почне творити дива та мироточити?
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10.11.2024 00:18 Відповісти
А чого ніхто не бажає по-справжньому перекрити ***** електроніку? Та не тільки *****, а й Кіму ще надо перекривати. Бо коли розібрали північнокорейську ракету, що не розірвалася, то виявили дох...я західних компонентів...
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10.11.2024 00:32 Відповісти
ніхто ж не робить ту електроніку спеціально для *****.
а вже куда продукція розлітається?
можна зупипинити заводи..
і здрастуй кндр...
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10.11.2024 00:46 Відповісти
there will be no magic, stop dreaming...
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10.11.2024 00:34 Відповісти
дешева нафта спочатку зупинить розвиток зелених технологій а потім завалить і власне американське нафтодобування. Чудова ідея.
Маючи сотні мілярдів заморожених рашистських активів пропонують нам купувати зброю в борг!? Ще чудовіша ідея.
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10.11.2024 00:34 Відповісти
Дуже складно і довго. Бистріше вивести виробництво з Китаю і ввести податок у 100% для товарів з Китаю.
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10.11.2024 00:36 Відповісти
Тоді айфони будуть коштувати, як аавтомобілі.
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10.11.2024 02:06 Відповісти
І частина людей знову стане схожа на дорослих людей, а не на дітей дошкільного віку, що бавляться картинками.
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10.11.2024 13:15 Відповісти
це як наобоцяти вчителям по $4000 - головне брякнуть,
а там, барани, очікуйте...
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10.11.2024 00:41 Відповісти
закінчив 3,14стабол "трамбон" війну за 24 години, взявся за видобуток нафти з газом
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10.11.2024 00:49 Відповісти
і теж за 24 години,,,
завтра до вечора все буде порішане і здійснене..
очікуйте потужність!
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10.11.2024 00:54 Відповісти
"потужність" -"Це, безумовно, будуть рішення, які передбачатимуть менше втручання США в українські справи", - пояснив Туск, додавши, що "рішення щодо війни в Україні не можуть ухвалюватися через голови не лише українців, а й наші". (також ,очевидно,без врахування"оманських" домовленостей рішення не будуть прийматися)
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10.11.2024 08:16 Відповісти
Президент США Джо Байден напередодні підписав наказ, який забороняє інвестиції США в чутливі технології в Китаї, такі як комп'ютерні мікросхеми, та вимагатиме повідомляти уряд про фінансування в інших технологічних секторах, повідомило https://www.reuters.com/world/white-house-detail-plans-restricting-some-us-investments-china-source-2023-08-09/ Reuters .

Очікується, що згадувана заборона буде введена в дію наступного року, після кількох раундів громадського обговорення, включаючи початковий 45-денний період для коментування.

заборона вступила в силу!
за декілька діб, звільнилися всі інженери, громадяни сша з китайських компаній.
одним наказом знищена галузь електроніки китаю.
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10.11.2024 00:57 Відповісти
ніхто не буде робити собі в убиток, а обвалити ціни на нафту це собі в убиток + сауди.
на це тільки Рейган міг спромогтитися - цей ні....
хочя як поїде в Садівську Аравію? - заберу свої слова обратно...
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10.11.2024 01:04 Відповісти
Взашалі-то за певних обставин можна заробляти на кількості проданого.
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10.11.2024 02:07 Відповісти
налог на налог?
це вже проситься...
налог на налог? це вже проситься... і будете мати
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10.11.2024 02:11 Відповісти
Пішли заяви від політиків країн ЄС:

"Трамп спробує укласти з путіним угоду про припинення війни, яка не в інтересах України та Європи", - президент Чехії Павел.

"Найближчим часом від США очікується заява про дату припинення вогню в Україні, за якою лінією вона діятиме та гарантії безпеки для України. Цей план на стадії підготовки", - прем'єр-міністр Польщі Туск.
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10.11.2024 01:29 Відповісти
Перше, що зробить Трамп попризначає своїх дітей/родичів/друзів на державні посади у рамках непримиренної боротьби із «державною корупцією». Для України- нічого нового. Наступний етап- звільняти нелояльних і затикати рота критикам за допомогою «непідкупних» суддів та прокурорів, строго по закону під керівництвом умовного офісу, як і у нас. Велике будівництво мексиканської стіни через лояльні компанії із схильністю до заздалегідь узгодженої благодійності у крипті. Стандартний, веселий Жидковський (прізвище таке) сценарій. Смішно буде не всім. Точніше, всім буде не смішно.
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10.11.2024 01:42 Відповісти
Ленд-ліз на 500 млрд., Спочатку Помпео сцяє в очі, тепер Волкер, ну-ну.
Трамп блокував все що міг, починаючи з 2017 року.
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10.11.2024 01:42 Відповісти
Перше, що зробить Трамп попризначає своїх дітей/родичів/друзів на державні посади у рамках непримиренної боротьби із «державною корупцією». Для України- нічого нового. Наступний етап- звільняти нелояльних і затикати рота критикам за допомогою «непідкупних» суддів та прокурорів, строго по закону під керівництвом умовного офісу, як і у нас. Велике будівництво мексиканської стіни через лояльні компанії із схильністю до заздалегідь узгодженої благодійності у крипті. Стандартний, веселий Жидковський (прізвище таке) сценарій. Смішно буде не всім. Точніше, всім буде не смішно. Якщо одним словом- плагіат.
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10.11.2024 01:44 Відповісти
"Дай то Бог" щоб так й сталося як Волкер каже.
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10.11.2024 02:20 Відповісти
Срані байденісти вже волають що Америка проголосувала за фрекінг (видобуток газу) і "вбивства дітей в Газі".
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10.11.2024 02:49 Відповісти
А Ірану заборонить/обмежить продажу і експорт нафти і тому загальна кількість нафти на світовому ринку все одно знизится і ціна зросте і це буде ********* для х*йла вот така у Трампона економічна стратегія
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10.11.2024 03:19 Відповісти
Добре коли на зниження ціни на нафту погодиться
Саудівська Аравія .
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10.11.2024 07:12 Відповісти
Трамп може китай поставити раком за підтримку росії. А росія без китаю, як зеленський без єрмака
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10.11.2024 08:00 Відповісти
Довод прикольный))
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10.11.2024 10:18 Відповісти
Після падіння цін (якщо таке чтанеться) на нафту, пройде 7-8 місяців, перш ніж х.ло стане договірним. А Україні потрібна зброя. Багато зброї, різноманітної. І вже вчора.
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10.11.2024 11:47 Відповісти
Син новообраного президента СШАДональд Трамп-молодший заявив, що президент України Володимир Зеленський «втратить допомогу». За його словами, це станеться через 38 днів. Відповідне відео Трамп-молодший опублікував в Instagram.
У сторіс на Інстаграм він опублікував чорно-білий мем, де на українського президента сипляться долари та підписав: «У тебе залишилося 38 днів до втрати допомоги».
Очевидно, що син Трампа мав на увазі дату 17 грудня - коли виборці офіційно затвердять перемогу республіканця на виборах.
https://glavcom.ua/world/observe/ukrajina-vtratit-dopomohu-vid-ssha-sin-trampa-zrobiv-zajavu-1030568.html
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10.11.2024 12:38 Відповісти
 
 