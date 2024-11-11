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Трамп и Путин не говорили по телефону, планов по контактам пока нет, - Песков

У Кремлі заявили, що Трамп та Путін не говорили

В Кремле заявили, что информация о разговоре Дональда Трампа и Владимира Путина является ложной, этого не было.

Об этом сообщил спикер Путина Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

По его словам, конкретных планов относительно контактов Путина и Трампа пока нет.

Напомним, издание The Washington Post сообщило, что новоизбранный президент США Дональд Трамп и диктатор РФ Владимир Путин провели телефонный разговор 7 ноября 2024 года.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что сообщения о том, что Киев не был заранее проинформирован о телефонном разговоре между новоизбранным президентом США Дональдом Трампом и диктатором РФ Владимиром Путиным, являются ложными.

Читайте: Открытость РФ к диалогу по Украине не означает изменения целей войны, - Песков

Автор: 

Песков Дмитрий (1857) путин владимир (31216) Трамп Дональд (5106)


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Топ комментарии
+11
Точно була розмова, неприємна, тому її не було....
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11.11.2024 11:10
+8
З вами підарами треба розмовляти Хаймерсами і F-16. Людської мови особини з мухосранська не розуміють.
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11.11.2024 11:10
+6
Отже(Суб'єктивний погляд на чутки(пєсков неспроста сказав про "целі сво"(тих целєй є список,і частина з них,якщо хтось забув,про відхід Нати до кордонів Варшавського договору,а друга частина про Україну(Якщо станеться інспірована Вашингтоном заморозки і 20% "нічиєї" території де-юре і окупованої москалями де-факто,а відходу,Нато,звичайно не буде,то ***** переможець в короткостроковій перспективі і милосердний: він же пішов на уступки щодо кордонів Нати((Розмови про повернення тих 20 % до України є лиш заспокійливі,бо московський лад,а з ним і язик ,і церква там зроблять свою справу,плюс це будуть вже добре підготовлені плацдарми з усіма атрибутами для подальшої війни в майбутньому(
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11.11.2024 11:05
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Правила форума Совет форумчан
Отже(Суб'єктивний погляд на чутки(пєсков неспроста сказав про "целі сво"(тих целєй є список,і частина з них,якщо хтось забув,про відхід Нати до кордонів Варшавського договору,а друга частина про Україну(Якщо станеться інспірована Вашингтоном заморозки і 20% "нічиєї" території де-юре і окупованої москалями де-факто,а відходу,Нато,звичайно не буде,то ***** переможець в короткостроковій перспективі і милосердний: він же пішов на уступки щодо кордонів Нати((Розмови про повернення тих 20 % до України є лиш заспокійливі,бо московський лад,а з ним і язик ,і церква там зроблять свою справу,плюс це будуть вже добре підготовлені плацдарми з усіма атрибутами для подальшої війни в майбутньому(
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11.11.2024 11:05 Ответить
мллл...ть скільки можна мусолити очевидне і закривати очі на реальне
лілі-путін вписав в конституцію Запоріжжя і Херсон - за виписку - стаття держзрада
тому без Запоріжжя та Херсону ніяких замороків ніколи не буде - хватить малость про ната та ефімерні целі севео.
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11.11.2024 12:54 Ответить
Іпсо?
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11.11.2024 11:07 Ответить
егеж,піськов нікада не врьйот
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11.11.2024 11:10 Ответить
Ще встигне зрадити Неньку.
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11.11.2024 11:10 Ответить
Точно була розмова, неприємна, тому її не було....
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11.11.2024 11:10 Ответить
Зараз на Прямому В.Гончарук каже що в жовтні США приимають бюджет і ні від демів ні від респів ніхто не заікнувся про віиськову допомогу Украіні
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11.11.2024 11:28 Ответить
Віримо! Ні Трамп , ні Прутін, а тим більше пургомьот Пєсков ніколи не брешуть.
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11.11.2024 11:09 Ответить
Вірити брехлиому.скаженому псу.котрий давно вже кусає без причини всіх кругом- бути в черговий раз покусаним цим псом...
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11.11.2024 11:10 Ответить
З вами підарами треба розмовляти Хаймерсами і F-16. Людської мови особини з мухосранська не розуміють.
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11.11.2024 11:10 Ответить
С Соссией надо разговаривать только "томагавками" по Кремлю , а потом спрашивать: "как дела?"
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11.11.2024 13:51 Ответить
Не могли вже домовитися як разом брехати?
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11.11.2024 11:11 Ответить
Звісно, розмови з ПТН не було.
Трамп розмрвляв з "васільічєм".
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11.11.2024 11:12 Ответить
кокєтнічають деффочки ))
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11.11.2024 11:12 Ответить
Створення невизначеності. Потім можна буде обирати між "розмова була" і "розмови не було" в залежності від обставин. Докази є на користь обох взаємопротилежних фактів.
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11.11.2024 11:13 Ответить
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11.11.2024 11:13 Ответить
По ходу, розкрадання виграло бій...
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11.11.2024 11:17 Ответить
Трамп подзвонив типу він босс, пуйло його заспокоїв, а потім викотив такий список хатєлок що всі офігіли. Тож вирішили їх озвучувати по одній за допомогою лакеїв по типу ланзи - варити жабу повільно. Але у лютому капітуляція має бути підписана
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11.11.2024 11:15 Ответить
чия капітуляція?
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11.11.2024 11:23 Ответить
Зіркової конфедерації АльдеБарана.
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11.11.2024 11:28 Ответить
аа, ну тоді зрозуміло.
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11.11.2024 11:32 Ответить
Ніт, ві всьо врьоті, звонив, світ поділили, Україну зливаааюють!!!! Ааааа!!!
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11.11.2024 11:26 Ответить
Трамп не став би приховувати розмову. Схоже Washington Post напі*дев.
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11.11.2024 11:28 Ответить
А вкидати таку дезу хіба не западло?
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11.11.2024 11:37 Ответить
Це Washington Post.
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11.11.2024 11:42 Ответить
думаю )(уйло звонив ...можливо через посередників,готує "многоходовочку"
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11.11.2024 11:45 Ответить
Ну якщо сам Піськов сказав що це неправда, то значить точно розмова була.
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11.11.2024 11:50 Ответить
Таке враження, що Пєсков теж з КВН вийшов.
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11.11.2024 11:55 Ответить
Цей підпуйловник піськів завжди бреше .
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11.11.2024 12:09 Ответить
"Всі брешуть "--- доктор Хаус .
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11.11.2024 12:25 Ответить
Трампа "пранканули" напевно )
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11.11.2024 12:51 Ответить
Вікторія Сюмар, нардеп, фракція Європейська Солідарність:
Трамп телефоном попросив путіна «не загострювати». Той у відповідь піднімає у повітря літаки, які летять до пускових рубежів, але розвертаються і летять назад без пусків. У перекладі на мову політики це означає: я планував, міг розбити їм енергетику, бо 2,5 місяці накопичував ракети, але не став, бо почув прохання.
Це однозначний сигнал путіна Трампу - я хочу продовження розмови. Без України про Україну. Але не лише. Про новий розподіл світу.
Все, що робив путін всі ці останні роки було спрямоване на те, аби сидіти за столом переговорів світових лідерів і мати вплив там на ухвалення рішень. Шанс досягнути цього в нього зʼявляється у вигляді невеликого віконця після перемоги Трампа.
Демократи з ним навряд чи б зустрічалися. А Трамп буде.
Проте, далі починаються нюанси. У путіна все добре на полі бою, його війська просуваються вперед, а заряджене пропагандою суспільство чекає «параду перемоги».
Проте, основне, це його вже існуючі домовленості з Іраном, Північною Кореєю та Китаєм. Він вже переорієнтував свою економіку і ВПК на ці країни. І як угода не буде спільною, ( а вона такою бути не може хоча б стосовно Ірану і Кореї), то путін кине своїх партнерів.
І ось тут вступає логіка авторитарного світу. Бо Трамп - це лише на наступні чотири роки, а от Сі таких обмежень не має.
Хоч в 72 роки - наступні чотири роки також мають значення… І їх хочеться провести без санкцій і кримінального переслідування. І без колапсу економіки. Тим паче, що опції перенести deal (а Трамп цілком людина угоди), на наступну розмову, не вийде.
Тут можна далі прогнозувати, що зробить Трамп у разі зриву угоди, «не закінчивши всі війни»… Але і путін, і Сі, розуміють, що він навряд чи піде на глобальну ескалацію. А відтак за зрив угоди їм нічого не буде. Хіба що більший ізоляціонізм Америки, що цілком відповідає їхнім планам…

Тому попереду надважливе вузьке вікно можливостей у кілька місяців. Очевидно одне: для українського фронту вони будуть дуже важкими.

https://t.me/officialeurosolidarity/12726
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11.11.2024 13:13 Ответить
верим
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11.11.2024 13:57 Ответить
 
 