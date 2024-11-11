Найближчі 4-5 місяців будуть вирішальними у війні, Україна прагне посилити позицію перед переговорами, - Reuters
Україна на тлі перемоги Дональда Трампа хоче посилити свої позиції перед ймовірними переговорами.
Про це пише видання Reuters із посиланням на високопоставленого чиновника України, передає Цензор.НЕТ.
Так, оскільки перемога Трампа наближає перспективу переговорів про припинення війни, Україна бореться за те, щоб зайняти найсильнішу позицію для будь-яких переговорів, зазначає видання.
За словами українського чиновника, наступні 4-5 місяців будуть вирішальними.
"Ця зима є критичним моментом... Я сподіваюся, що війна наближається до кінця. Прямо зараз ми визначимо позиції обох сторін у переговорах, стартові позиції", - сказав він.
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+10 Валерий Коломиец #502756
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+8 Марина Нєчаєва #561431
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Цілком таємно
Прочитати, запам'ятати, носій знищити
Як коштом України РФ може опустити США?
Завдання:
етааа, ми шибко жолтая азіята, однако, можемо скрєпно опустити білих європейців і англо-саксів.
Маємо:
Будапештський, шибко, меморандум, що з понтом захищає територіальну цілісність і недоторканість України, однако.
Завдання: однако шибко дискредитувати США як гаранта про цілісність і недоторканість України, і не лише України.
Наші сексоти:
етаааа, оперативні псевдоніми Деменція і Довбой-б, тобто Трампмп і Маскск шибко. І, звісно, ЗЄіБєня однако.
Психологічний портрет Дональда Трампа. Psychological portrait of Donald Trump.
https://zemlj.blogspot.com/2016/11/101.html?m=1
Діємо:
через 5-6 ефективних менеджерів зобов'язати ЗЄіБєнєю розпочати переговори й закінчити війну з підписаним договором про відкладення звільнення тимчасово окупуваних територій України на колись, на потім, можливо коли-небудь, відповідно до вимог США однако.
Результат:
з огляду на здачу України в світі починається шибко скрєпне нівелювання, дискредитування, опускання США як гаранта світового порядку,
спускання Будапештського меморандуму в унітаз, однако,
тут же атака Китаю на Тайвань шибко,
Північної Кореї на Південну однако,
шибко Іран починає тощо,
офіційне й шибко безкарне застосування однако скрєпної атомної зброї!
Наказ:
етааа, шибко за работу, таваріщі!
Підпис здєсь:
онако Хайль шибко Путіна!
оперативная псевдоніма Ху-ло однако.
46. Психологічний портрет Путіна. Аналітичні матеріали політичного психолога
http://zemlj.blogspot.com/2014
/03/blog-post_697.html