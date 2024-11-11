Найближчі 4-5 місяців будуть вирішальними у війні, Україна прагне посилити позицію перед переговорами, - Reuters

Україна на тлі перемоги Дональда Трампа хоче посилити свої позиції перед ймовірними переговорами.

Про це пише видання Reuters із посиланням на високопоставленого чиновника України, передає Цензор.НЕТ.

Так, оскільки перемога Трампа наближає перспективу переговорів про припинення війни, Україна бореться за те, щоб зайняти найсильнішу позицію для будь-яких переговорів, зазначає видання.

За словами українського чиновника, наступні 4-5 місяців будуть вирішальними.

"Ця зима є критичним моментом... Я сподіваюся, що війна наближається до кінця. Прямо зараз ми визначимо позиції обох сторін у переговорах, стартові позиції", - сказав він.

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