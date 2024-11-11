УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8638 відвідувачів онлайн
Новини Війна
4 528 12

Найближчі 4-5 місяців будуть вирішальними у війні, Україна прагне посилити позицію перед переговорами, - Reuters

Вирішальні місяці у війні: матеріал Reuters

Україна на тлі перемоги Дональда Трампа хоче посилити свої позиції перед ймовірними переговорами.

Про це пише видання Reuters із посиланням на високопоставленого чиновника України, передає Цензор.НЕТ.

Так, оскільки перемога Трампа наближає перспективу переговорів про припинення війни, Україна бореться за те, щоб зайняти найсильнішу позицію для будь-яких переговорів, зазначає видання.

За словами українського чиновника, наступні 4-5 місяців будуть вирішальними.

"Ця зима є критичним моментом... Я сподіваюся, що війна наближається до кінця. Прямо зараз ми визначимо позиції обох сторін у переговорах, стартові позиції", - сказав він.

Читайте: Трамп хоче посадити Україну та РФ за стіл переговорів у перший день на посаді, - AP

Автор: 

Трамп Дональд (5471)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+10
Таких "вирішальних" місяців було вже штук 30.
Досить рухати повітря ...
показати весь коментар
11.11.2024 15:18
+8
Треба не прагнути, а валити по говностану всім, чим можна. Щоб вони не спали, як ми неспимо..
показати весь коментар
11.11.2024 15:12
+6
Якщо продовжиться таке ж "посилення позиції" як до цього,то ну його нах.
показати весь коментар
11.11.2024 15:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Треба не прагнути, а валити по говностану всім, чим можна. Щоб вони не спали, як ми неспимо..
показати весь коментар
11.11.2024 15:12 Відповісти
Якщо продовжиться таке ж "посилення позиції" як до цього,то ну його нах.
показати весь коментар
11.11.2024 15:13 Відповісти
Американські та европейски болтуни знов замість зброї дадуть ПОТУЖНЕ БЛА-БЛА-БЛА?
показати весь коментар
11.11.2024 15:13 Відповісти
Таких "вирішальних" місяців було вже штук 30.
Досить рухати повітря ...
показати весь коментар
11.11.2024 15:18 Відповісти
Это последние 100500 решающих месяцев!
показати весь коментар
12.11.2024 00:35 Відповісти
Знов критичний момент, скільки ж можна
показати весь коментар
11.11.2024 15:18 Відповісти
Взагалі-то "посиленням позицій"наразі займається *****, а наш сонцесяйний вештається по закордонах, записує вечірні відосики та рахує КАБи не звертаючи уваги на той трешняк, що відбувається на фронтах
показати весь коментар
11.11.2024 15:21 Відповісти
Залужный был хреновый: при нём война стала позиционной. Зато сейчас нормально: фронт движется
показати весь коментар
11.11.2024 15:39 Відповісти
Про вирішальні місяці ми чуємо вже третій рік.
показати весь коментар
11.11.2024 16:22 Відповісти
показати весь коментар
11.11.2024 21:14 Відповісти
показати весь коментар
11.11.2024 21:16 Відповісти
Як коштом України РФ може опустити США?

Москва

Кремль

ШИФРОВКА

Резидентурам США, Канади

Резидентурі ГРУ в Україні

Резидентурі СВР в Україні

Резидентурі ФСБ в Україні

Цілком таємно

Прочитати, запам'ятати, носій знищити

Як коштом України РФ може опустити США?

Завдання:

етааа, ми шибко жолтая азіята, однако, можемо скрєпно опустити білих європейців і англо-саксів.

Маємо:

Будапештський, шибко, меморандум, що з понтом захищає територіальну цілісність і недоторканість України, однако.

Завдання: однако шибко дискредитувати США як гаранта про цілісність і недоторканість України, і не лише України.

Наші сексоти:

етаааа, оперативні псевдоніми Деменція і Довбой-б, тобто Трампмп і Маскск шибко. І, звісно, ЗЄіБєня однако.

Психологічний портрет Дональда Трампа. Psychological portrait of Donald Trump.

https://zemlj.blogspot.com/2016/11/101.html?m=1

Діємо:

через 5-6 ефективних менеджерів зобов'язати ЗЄіБєнєю розпочати переговори й закінчити війну з підписаним договором про відкладення звільнення тимчасово окупуваних територій України на колись, на потім, можливо коли-небудь, відповідно до вимог США однако.

Результат:

з огляду на здачу України в світі починається шибко скрєпне нівелювання, дискредитування, опускання США як гаранта світового порядку,

спускання Будапештського меморандуму в унітаз, однако,

тут же атака Китаю на Тайвань шибко,

Північної Кореї на Південну однако,

шибко Іран починає тощо,

офіційне й шибко безкарне застосування однако скрєпної атомної зброї!

Наказ:

етааа, шибко за работу, таваріщі!

Підпис здєсь:

онако Хайль шибко Путіна!

оперативная псевдоніма Ху-ло однако.

46. Психологічний портрет Путіна. Аналітичні матеріали політичного психолога

http://zemlj.blogspot.com/2014
/03/blog-post_697.html

показати весь коментар
12.11.2024 15:40 Відповісти
 
 