Трамп не откажется от поддержки Украины, несмотря на свои предварительные заявления, - глава МИД Франции Барро

Новоизбранный президент США Дональд Трамп не будет отказываться от дальнейшей поддержки Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Le Parisien заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

"Трамп слишком мудр, чтобы согласиться на крупнейшую за последние 75 лет территориальную аннексию. Слишком мудр, чтобы забыть, что ни один справедливый и длительный мир не может быть заключен за спинами украинцев и над головами европейцев. Это означало бы закрепление права сильнейшего, что имело бы очень серьезные последствия в Европе и других регионах мира", - отметил Барро.

Он также в очередной раз подчеркнул, что Франция продолжит поддерживать Украину. А также то, что украинцы должны решить, когда начать мирные переговоры. А их союзники должны позволить им сделать это с позиции силы.

Напомним, накануне старший советник Трампа Брайан Ланза заявил, администрация новоизбранного президента США сосредоточится на достижении мира в Украине, а не на том, чтобы позволить стране отвоевать оккупированные Россией территории.

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