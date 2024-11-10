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Трамп не откажется от поддержки Украины, несмотря на свои предварительные заявления, - глава МИД Франции Барро

Жан-Ноель Барро про допомогу Трампа Україні

Новоизбранный президент США Дональд Трамп не будет отказываться от дальнейшей поддержки Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Le Parisien заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

"Трамп слишком мудр, чтобы согласиться на крупнейшую за последние 75 лет территориальную аннексию. Слишком мудр, чтобы забыть, что ни один справедливый и длительный мир не может быть заключен за спинами украинцев и над головами европейцев. Это означало бы закрепление права сильнейшего, что имело бы очень серьезные последствия в Европе и других регионах мира", - отметил Барро.

Он также в очередной раз подчеркнул, что Франция продолжит поддерживать Украину. А также то, что украинцы должны решить, когда начать мирные переговоры. А их союзники должны позволить им сделать это с позиции силы.

Напомним, накануне старший советник Трампа Брайан Ланза заявил, администрация новоизбранного президента США сосредоточится на достижении мира в Украине, а не на том, чтобы позволить стране отвоевать оккупированные Россией территории.

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Франция (3487) поддержка (667) Трамп (5048)


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Топ комментарии
+5
У громадян що переслухали Рашкіна з Айзенбергом жорстоке похмілля. Вас же попереджували. Не слухайте російсько і україномовних інтерпретаторів. Без довгого занурення в американське культурне поле ви не зрозумієте що і як сказав і не сказав будь який спікер. Моє враження таке що ніхто не знає що буде робити Трамп, навіть сам Трамп. Але екзпердів у газетах розвелося як на собаці блох.
Одне ясно - буде менше брехні, як на внутрішню так і на зовнішню аудиторію.
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10.11.2024 13:05
+4
Поки всі політики світу займаються 3,14здобольством,***** знищують Україну і йому по коліна,завдяки вашій бездіяльності. Ви недолідери .Ви виростили *****-гітлера у третьому тисячолітті,своїми недолугими діями.
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10.11.2024 13:37
+3
Заспокоів
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10.11.2024 12:44
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10.11.2024 12:44 Ответить
Похрен на того Трампа. Пусть отъ.тся от Украины. Геополитик мамкин.
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10.11.2024 12:47 Ответить
Якщо Трамп самолічно припинить війну, то що виходить, що лілі-путін уже нічого не вирішує?
Все вирішує Америка? Благослови її Господь.
Як думаєш?
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10.11.2024 13:02 Ответить
Я думаю что если Трамп отказыввается помогать Украине. то он просто должен перестать лезть со своими ценными указаниями что и как делать.
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10.11.2024 13:09 Ответить
Ну... Поки НЕМАЄ фактів що США перестали допомагати Україні - а від Трампа лише заяви.
Тобто ти вважаєш, що Трамп не зможе припинити війну?
Ну тоді це буде УДАР по репутації Трампа.
А для Трампа репутація - це ВСЕ - він не дасть її паплюжити - розсердиться і точно покаже лілі-путіну як 60 тамагавків одночасно залітають на російську авіабазу.
Як думаєш?
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10.11.2024 13:14 Ответить
Мне все равно на репутацию Трампа. Мне главное чтобы он не лез в Украину.
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10.11.2024 13:18 Ответить
Ну це правильно - щоб припинити війну потрібно лізти в росію та вимагати від путіна припинити війну.
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10.11.2024 13:22 Ответить
"Репутація трампа" - новий аксимюрон

😂👍
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10.11.2024 13:29 Ответить
Мільярдери тому і мільярдери що мають репутацію в кругу мільярдерів - тобі цього не зрозуміти.
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10.11.2024 14:14 Ответить
зараз, останнє слово за байденом!
чи передасть, цей потужний дідуган, все що зажав? чи надасть дозвіл використовувати зброю, за її призначенням? чи видасть чек, на ті гроші, що покриваються пилом в загашниках?
бо, щось вже заїбало, оце обсмоктування одного і того ж.
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10.11.2024 12:52 Ответить
У громадян що переслухали Рашкіна з Айзенбергом жорстоке похмілля. Вас же попереджували. Не слухайте російсько і україномовних інтерпретаторів. Без довгого занурення в американське культурне поле ви не зрозумієте що і як сказав і не сказав будь який спікер. Моє враження таке що ніхто не знає що буде робити Трамп, навіть сам Трамп. Але екзпердів у газетах розвелося як на собаці блох.
Одне ясно - буде менше брехні, як на внутрішню так і на зовнішню аудиторію.
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10.11.2024 13:05 Ответить
А кого слухати, коли інших немає? Тебе?
Друже слухати потрібно ВСІХ кого захочеш - але ВИСНОВКИ робити лише СВОЇ.
А висновок один - "каламуть воду щоб ніхто нічого не розумів і лови в ній жирну рибу".
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10.11.2024 13:17 Ответить
Нікого не слухати. Збирати факти і робити власні висновки. Коли ж фактів нема то чесно сказати - я не знаю, і чекати до їх появи.
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10.11.2024 16:10 Ответить
Друже - як же ти збиреш факти, якщо НІКОГО не убдеш слухати?
Вище я так і написав - "слухати потрібно ВСІХ кого захочеш - але ВИСНОВКИ робити лише СВОЇ", ти лише повторив мене.
Коли фактів нема - що робити? Ну... просто жити не пробував?
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10.11.2024 16:49 Ответить
Я ж кажу збирати перевірені факти, а не думки і спекуляції. Довіряти тільки справам а не заявам.
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10.11.2024 18:13 Ответить
Вами ж і перевірені. Ну, візьмемо простий приклад. У 2006 му році ви бачите виступ Арєстовіча і Корча за одним столом з Дугіним на Сєлігєрє. Ви нотуєте цей факт і робите зарубку що, можливо, Арєстовіч і Корч - кроти. Але це тільки неперевірена підозра.
У 2023 році ви бачите як Арєстовіч втікає з України і починає топити за кацапів. Тепер у вас є інший факт, що значно підвищує вірогідність підозри до ступеню який дає право сказати - я ЗНАЮ що Арєстович - кріт.
Так зрозуміло?
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11.11.2024 03:35 Ответить
Одне ясно - Трамп буде робити тільки те, що корисне Трампу, тільки Трампу і нікому, крім Трампа.
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10.11.2024 16:17 Ответить
А звідки ясно? От мені не зовсім не ясно, бо я з ним персонально не дружив 20 років.
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10.11.2024 18:14 Ответить
Француз публично хвалит Трампа, что тот не поступил, как идиот.
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10.11.2024 13:14 Ответить
Дайте Трампу ще сто днів !
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10.11.2024 13:14 Ответить
А чьогоб він повинен відмовиитись?Коли борига ЗЕ запропонував йому замість грошей недра і землю(разом з рабами) амеріканським алігархам.Чи для стада ху...сос відосік не злипив в кацапській телегі.Так хто "барига"???Порошенко???Чи дешовий кріворізький чмошнік?
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10.11.2024 13:15 Ответить
прикольно звучить "американськи олігархам"
В 2027 році Ілон Маск стане першим в історії долларовим ТРІЛЛІОНЕРОМ і зможе купити собі... ВСЮ росію - навіщо "олігарху" маску дріб'язкова Україна?
гойда!
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10.11.2024 13:20 Ответить
Да похрен на того Маска.
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10.11.2024 13:23 Ответить
В смислє? Маск - найбагатша людина у ВСЬОМУ світі - а долари вирішують любу проблему.
Я взагалі вважаю, що Маск зовсім скоро буде вирішувати долі цілих країн купуючи їх уряди та президентів - росії так це точно.
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10.11.2024 13:26 Ответить
Все это чушь. Недавно было исследование которое сказало что какая-то дыра в Мичигане богаче Токио. Это деньги, а деньги они спекуляционны по природе.
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10.11.2024 13:30 Ответить
Я не русский, который верит в ресурсную экономику, а исключительно о том что деньгами не измеряется ничего. Кроме денег.
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10.11.2024 13:31 Ответить
тим більше якщо всі твої статки це акції, які можуть завтра стати мусором, чи взлетіти у ціні.
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10.11.2024 13:46 Ответить
Ну да... "дауни" Уолт-Стріт придумали акції, щоб школота розмишяляла "как все поделить в мусор" 🤣
гойда, ольгіно - гойда!
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10.11.2024 14:24 Ответить
Ахаха - ти просто економіст уровня сифілітіка лєніна.
До чого ВІРА до МАТЕМАТИЧНОЇ теорії економіки?
Гроші - це ТОВАР, що найбільш ходовий в економіці - це визначення ГРОШЕЙ.
А ТОВАРОМ виміряється по еквіваленту вартісь любого ІНШОГО ТОВАРУ.
Сідай, - одиниця - не здав економічну теорію.
Тому, звичайно, що ГРОШИМА виміряється БУДЬ-ЯКИЙ інший товар.
ндаа... понабирають в ольгіно школоту - тошно читати
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10.11.2024 14:22 Ответить
Деньги это просто деньги. Они ничего не значат.
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10.11.2024 14:26 Ответить
Якщо для тебе вони нічого не значать - то це твої проблеми.
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10.11.2024 14:54 Ответить
Друже в капіталізмі відсутнє слово "спекулянт" - це слово придумали комуністи для оправдання класової боротьби робітників з капіталістами.
В Америці, Благослови її Господь, таких як ти ставлять просте запитання: "якщо ти такий розумний, чому ти такий бідний?" 🤣
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10.11.2024 14:17 Ответить
Спекулянт это от слова speculate. Предполагать. От этого слова появилось выражение speculate on the stocks - играть на бирже и сходные выражения. Отсюда пошло слово спекулянт. Спекулянт это тот кто покупает что-то подешевке и предполагает(speculate) что это вырастет в цене.

Так что твои познания в Америке нуждаются в совершенствовании.
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10.11.2024 14:25 Ответить
Це називається БІЗНЕС - вкласти менше грошей, а заробити більше.
Це феерично - конгеніально - ти реально думаєш що є дурні, які можуть зробити НАВПАКИ?
Купити щось дорого, а продати дешево??? 🤣
Друже - переставай гнати чепуху - економіка це не твоє...
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10.11.2024 14:58 Ответить
Ви такий кумедний голодранець... "Економіка" точно не ваше і те що ви тут "щось" друкуєте лише підтверджує вашу еконоічну некомпетентність. Ви сьогодні снідали? На каву вистачило?
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10.11.2024 15:31 Ответить
що не так? які аргументи претензії? вас цікавить чи пив я сьогодні каву? пив.
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10.11.2024 15:39 Ответить
Ті хто вміють заробляти гроші на "Цензор" не заходять. Вони зайняті цим процесом і часу та бажання "вчити пересічних" і робити з них собі конкурентів у таких осіб не має. Якщо вам дійсно вистачає на ранкову каву то ви ще, або вже, не голодранець. З чим я вас і вітаю, але цього замало що брутально повчати інших.
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10.11.2024 16:52 Ответить
Дивні заяви про аудиторію "Цензора"
Любий вислів людини це повчання іншої в тій чи іншій формі.
От ви, теж мене повчаєте, хоча вважаєте що не такі як я... буває.
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10.11.2024 16:57 Ответить
як тільки маск почне продавати свої акції, відразу ціна на них почне падати зі швидкістю лавини.
МаскАль навіть твітор не зміг купити за "власні" кошти хоча був найбагатшою людиною світу на той момент, довелось брати гроші у банках, які доречі влетіли на тій операції на шалені кошти, але то таке.
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10.11.2024 13:42 Ответить
"як тільки" - ключове слово - це феерічно 🤣
"як ітльки бабушке прішют болтушки - она станєт дедушкой" 🤣
Друже - ти настільки далекий в економіці Акул Уолт Стріт - що просто видихни.
Суть проста - Акції, Кредити придумані спеціально для того, щоб ТІ ХТО їх НЕМАЄ - завжди були ніщими лузерами - зрозумів нє?
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10.11.2024 14:27 Ответить
Бреше. Трамп вже давно відмовився. І анонсував цю відмову різними каналами. Зокрема, сьогодні через сина:
Син новообраного президента СШАДональд Трамп-молодший заявив, що президент України Володимир Зеленський «втратить допомогу». За його словами, це станеться через 38 днів. Відповідне відео Трамп-молодший опублікував в Instagram.
У сторіс на Інстаграм він опублікував чорно-білий мем, де на українського президента сипляться долари та підписав: «У тебе залишилося 38 днів до втрати допомоги».
Очевидно, що син Трампа мав на увазі дату 17 грудня - коли виборці офіційно затвердять перемогу республіканця на виборах.
https://glavcom.ua/world/observe/ukrajina-vtratit-dopomohu-vid-ssha-sin-trampa-zrobiv-zajavu-1030568.html
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10.11.2024 13:26 Ответить
Дуже поганo що в США допомогу Україні асоціюють з зеленським. Це треш. Тупі американські виродки нічим не відрізняються від 73%українських.Всім POHUY.
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10.11.2024 13:47 Ответить
Методичка Трампа.
В 2016 году - есть Deep State. Глубинное государство, болото. От которого Трамп спасет США. Представитель Дипстейт это Хитлари Клинтон, которая хочет втягивать США в войну.

В 2024 году - плохой Зеленский крадет американские деньги. Феминистки угнетают мужчин. Эмигранты вредят американцам. Но придет Трамп и спасет их от этого всего. Есть враг и Трамп который спасает от этого врага.

Так что весь этот пост Джуниора это папа-спаситель от плохого Зеленского.
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10.11.2024 13:54 Ответить
Поки всі політики світу займаються 3,14здобольством,***** знищують Україну і йому по коліна,завдяки вашій бездіяльності. Ви недолідери .Ви виростили *****-гітлера у третьому тисячолітті,своїми недолугими діями.
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10.11.2024 13:37 Ответить
Це все путопорожні балачки, не слова а тільки справи покажуть що насправді у голові рижого та його правої руки МаскАля.
через 3 місяці все буде ясно.
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10.11.2024 13:43 Ответить
Ми вчора в курілці теж аналізували подальшу політику трампа. Консенсусу досягли тільки в одному, треба бахнути півка
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10.11.2024 14:35 Ответить
ублюдська манера розказувати що зробить чи не зробить певна особа. звідки ти знаєш жабоїд?
може трамп і нашептав вночі це тобі на вушко, але бажано було б почути це від нього самого
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10.11.2024 17:01 Ответить
Авжеж, він не відмовиться від підтримки, але й зброї надавати не буде.
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10.11.2024 17:19 Ответить
Ага , кожний день буде передавати нам свою " стурбованість " , головне емоційно.
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10.11.2024 20:44 Ответить
 
 