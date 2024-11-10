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Новости
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Франция передаст Украине новую партию ракет SCALP, - министр обороны Лекарня

Протерміновані SCALP для Києва

Франция передаст Украине новую партию из около десяти ракет SCALP, а также ракеты для ПВО типа Mistral.

Об этом министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил в интервью Le Journal du Dimanche, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он отметил, что партнеры должны поддерживать помощь Украине на стабильном уровне, поскольку это также позволит украинской власти рассматривать политические решения, когда она решит это сделать.

"Военная поддержка является важной, и даже когда война закончится, украинскую армию нужно будет продолжать укреплять", - сказал Лекорню.

Министр подчеркнул, что Франция продолжит учебную программу для 2 тысяч украинских военных, которых тренируют на французском оборудовании.

Глава Минобороны страны прогнозирует, что зимой удары России вглубь территории Украины могут усилиться. По его словам, Франция передаст Украине зенитные ракеты Mistral и ракеты SCALP.

Чтобы позволить Украине наносить удары за линией фронта, в последние дни я подписал новую передачу около десяти ракет SCALP, как и обещал президент Франции Владимиру Зеленскому", - заявил министр.

Справочно

SCALP - это французская версия крылатых ракет Storm Shadow, которые являются совместной разработкой Великобритании и Франции. Французский и британские версии ракеты почти идентичны. Отличия заключаются лишь в программном обеспечении и самолетах-носителях.

Дальность ракет SCAL составляет 560 км. Но есть экспортный вариант с уменьшенной дальностью до 290 км и с меньшей боевой частью.

помощь (7752) ракеты (3549) Франция (3487) Лекорню Себастьян (69)


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Топ комментарии
+13
Дякуємо Франція!!!
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10.11.2024 12:40
+5
Ну так - 10 Скальпів і ні в чому собі не відмовляите
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10.11.2024 12:40
+4
Ага, краще б було передати ЗСУ 0 ракет. От тоді б ЗСУ точно моглиб собі ні в чому не відмовляти.
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10.11.2024 13:23
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Дякуємо Франція!!!
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10.11.2024 12:40 Ответить
Ну так - 10 Скальпів і ні в чому собі не відмовляите
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10.11.2024 12:40 Ответить
Ага, краще б було передати ЗСУ 0 ракет. От тоді б ЗСУ точно моглиб собі ні в чому не відмовляти.
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10.11.2024 13:23 Ответить
" нє трєба скігліті, трєба браті лопаті і годуваті свою сім'ю." + "лопата-челендж" хто ще бачив G2 з лопатою?
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10.11.2024 13:33 Ответить
якщо з 10 шт декілька вразять якесь російське лайно на морі або в порту, то навіть це дуже добре
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10.11.2024 13:34 Ответить
Для Європи багато. Для людей які готують свої "армії" воювати три дні занадто багато. Здивували.
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10.11.2024 14:33 Ответить
Просто молодці.
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10.11.2024 14:35 Ответить
А зелений вождь сказав, що у нас своїх вже 100! ...
Думаю, що союзникам незручно нав'язувати свої ракети..., тим більше, таке враження, що їх ніхто особливо то й не просить!...
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10.11.2024 12:53 Ответить
Як же не просить? Вся росія просить щоб Українські ракети прилетіли до них...
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10.11.2024 13:04 Ответить
ну чому ж? нещодавно вова у Стармера просив.
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10.11.2024 13:53 Ответить
Дякуємо, друзі.
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10.11.2024 16:47 Ответить
В своїх промовах Мікрон щедріший ніж при реальній допомозі зброєю. Але й за те велика подяка бо скоро і того не отримаємо.
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10.11.2024 18:15 Ответить
Міняємо москальські скальпи на французькі.
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10.11.2024 22:59 Ответить
 
 