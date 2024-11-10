Франция передаст Украине новую партию ракет SCALP, - министр обороны Лекарня

Франция передаст Украине новую партию из около десяти ракет SCALP, а также ракеты для ПВО типа Mistral.

Об этом министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил в интервью Le Journal du Dimanche, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он отметил, что партнеры должны поддерживать помощь Украине на стабильном уровне, поскольку это также позволит украинской власти рассматривать политические решения, когда она решит это сделать.

"Военная поддержка является важной, и даже когда война закончится, украинскую армию нужно будет продолжать укреплять", - сказал Лекорню.

Министр подчеркнул, что Франция продолжит учебную программу для 2 тысяч украинских военных, которых тренируют на французском оборудовании.

Глава Минобороны страны прогнозирует, что зимой удары России вглубь территории Украины могут усилиться. По его словам, Франция передаст Украине зенитные ракеты Mistral и ракеты SCALP.

Чтобы позволить Украине наносить удары за линией фронта, в последние дни я подписал новую передачу около десяти ракет SCALP, как и обещал президент Франции Владимиру Зеленскому", - заявил министр.

Справочно

SCALP - это французская версия крылатых ракет Storm Shadow, которые являются совместной разработкой Великобритании и Франции. Французский и британские версии ракеты почти идентичны. Отличия заключаются лишь в программном обеспечении и самолетах-носителях.

Дальность ракет SCAL составляет 560 км. Но есть экспортный вариант с уменьшенной дальностью до 290 км и с меньшей боевой частью.