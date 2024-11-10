Франція передасть Україні нову партію ракет SCALP, - міністр оборони Лекорню

Франція передасть Україні нову партію із близько десяти ракет SCALP, а також ракети для ППО типу Mistral.

Про це міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив в інтерв'ю Le Journal du Dimanche, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він зазначив, що партнери повинні підтримувати допомогу Україні на стабільному рівні, оскільки це також дозволить українській владі розглядати політичні рішення, коли вона вирішить це зробити.

"Військова підтримка є важливою, і навіть коли війна закінчиться, українську армію потрібно буде продовжувати зміцнювати", - сказав Лекорню.

Міністр наголосив, що Франція продовжить навчальну програму для 2 тисяч українських військових, яких тренують на французькому обладнанні.

Глава Міноборони країни прогнозує, що зимою удари Росії вглиб території України можуть посилитися. За його словами, Франція передасть Україні зенітні ракети Mistral та ракети SCALP.

Щоб дозволити Україні завдавати ударів за лінією фронту, останніми днями я підписав нову передачу близько десяти ракет SCALP, як і обіцяв президент Франції Володимиру Зеленському", - заявив міністр.

Довідково

SCALP - це французька версія крилатих ракет Storm Shadow, які є спільною розробкою Британії та Франції. Французький та британські версії ракети майже ідентичні. Відмінності полягають лише в програмному забезпеченні та літаках-носіях.

Дальність ракет SCAL становить 560 км. Але є експортний варіант зі зменшеною дальністю до 290 км та з меншою бойовою частиною.