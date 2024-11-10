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Новини
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Франція передасть Україні нову партію ракет SCALP, - міністр оборони Лекорню

Протерміновані SCALP для Києва

Франція передасть Україні нову партію із близько десяти ракет SCALP, а також ракети для ППО типу Mistral. 

Про це міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив в інтерв'ю Le Journal du Dimanche, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він зазначив, що партнери повинні підтримувати допомогу Україні на стабільному рівні, оскільки це також дозволить українській владі розглядати політичні рішення, коли вона вирішить це зробити.

"Військова підтримка є важливою, і навіть коли війна закінчиться, українську армію потрібно буде продовжувати зміцнювати", - сказав Лекорню.

Міністр наголосив, що Франція продовжить навчальну програму для 2 тисяч українських військових, яких тренують на французькому обладнанні.

Глава Міноборони країни прогнозує, що зимою удари Росії вглиб території України можуть посилитися. За його словами, Франція передасть Україні зенітні ракети Mistral та ракети SCALP.

Щоб дозволити Україні завдавати ударів за лінією фронту, останніми днями я підписав нову передачу близько десяти ракет SCALP, як і обіцяв президент Франції Володимиру Зеленському", - заявив міністр.

Довідково

SCALP - це французька версія крилатих ракет Storm Shadow, які є спільною розробкою Британії та Франції. Французький та британські версії ракети майже ідентичні. Відмінності полягають лише в програмному забезпеченні та літаках-носіях.

Дальність ракет SCAL становить 560 км. Але є експортний варіант зі зменшеною дальністю до 290 км та з меншою бойовою частиною. 

Автор: 

допомога (8291) ракети (4001) Франція (3041) Лекорню Себастьєн (76)


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Топ коментарі
+13
Дякуємо Франція!!!
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10.11.2024 12:40
+5
Ну так - 10 Скальпів і ні в чому собі не відмовляите
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10.11.2024 12:40
+4
Ага, краще б було передати ЗСУ 0 ракет. От тоді б ЗСУ точно моглиб собі ні в чому не відмовляти.
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10.11.2024 13:23
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Дякуємо Франція!!!
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10.11.2024 12:40 Відповісти
Ну так - 10 Скальпів і ні в чому собі не відмовляите
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10.11.2024 12:40 Відповісти
Ага, краще б було передати ЗСУ 0 ракет. От тоді б ЗСУ точно моглиб собі ні в чому не відмовляти.
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10.11.2024 13:23 Відповісти
" нє трєба скігліті, трєба браті лопаті і годуваті свою сім'ю." + "лопата-челендж" хто ще бачив G2 з лопатою?
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10.11.2024 13:33 Відповісти
якщо з 10 шт декілька вразять якесь російське лайно на морі або в порту, то навіть це дуже добре
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10.11.2024 13:34 Відповісти
Для Європи багато. Для людей які готують свої "армії" воювати три дні занадто багато. Здивували.
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10.11.2024 14:33 Відповісти
Просто молодці.
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10.11.2024 14:35 Відповісти
А зелений вождь сказав, що у нас своїх вже 100! ...
Думаю, що союзникам незручно нав'язувати свої ракети..., тим більше, таке враження, що їх ніхто особливо то й не просить!...
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10.11.2024 12:53 Відповісти
Як же не просить? Вся росія просить щоб Українські ракети прилетіли до них...
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10.11.2024 13:04 Відповісти
ну чому ж? нещодавно вова у Стармера просив.
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10.11.2024 13:53 Відповісти
Дякуємо, друзі.
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10.11.2024 16:47 Відповісти
В своїх промовах Мікрон щедріший ніж при реальній допомозі зброєю. Але й за те велика подяка бо скоро і того не отримаємо.
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10.11.2024 18:15 Відповісти
Міняємо москальські скальпи на французькі.
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10.11.2024 22:59 Відповісти
 
 