Трамп не відмовиться від підтримки України попри свої попередні заяви, - глава МЗС Франції Барро
Новообраний президент США Дональд Трамп не буде відмовлятися від подальшої підтримки України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Le Parisien заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.
"Трамп занадто мудрий, щоб погодитися на найбільшу за останні 75 років територіальну анексію. Занадто мудрий, щоб забути, що жоден справедливий і тривалий мир не може бути укладений за спинами українців і над головами європейців. Це означало б закріплення права найсильнішого, що мало б дуже серйозні наслідки в Європі та інших регіонах світу", - зазначив Барро.
Він також вкотре наголосив, що Франція продовжить підтримувати Україну. А також те, що українці мають вирішити, коли розпочати мирні переговори. А їхні союзники повинні дозволити їм зробити це з позиції сили.
Нагадаємо, напередодні старший радник Трампа Брайан Ланза заявив, адміністрація новообраного президента США зосередиться на досягненні миру в Україні, а не на тому, щоб дозволити країні відвоювати окуповані Росією території. У перехідній адміністрації Трампа відхрестилися від слів радника Ланзи.
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Все вирішує Америка? Благослови її Господь.
Як думаєш?
Тобто ти вважаєш, що Трамп не зможе припинити війну?
Ну тоді це буде УДАР по репутації Трампа.
А для Трампа репутація - це ВСЕ - він не дасть її паплюжити - розсердиться і точно покаже лілі-путіну як 60 тамагавків одночасно залітають на російську авіабазу.
Як думаєш?
😂👍
чи передасть, цей потужний дідуган, все що зажав? чи надасть дозвіл використовувати зброю, за її призначенням? чи видасть чек, на ті гроші, що покриваються пилом в загашниках?
бо, щось вже заїбало, оце обсмоктування одного і того ж.
Одне ясно - буде менше брехні, як на внутрішню так і на зовнішню аудиторію.
Друже слухати потрібно ВСІХ кого захочеш - але ВИСНОВКИ робити лише СВОЇ.
А висновок один - "каламуть воду щоб ніхто нічого не розумів і лови в ній жирну рибу".
Вище я так і написав - "слухати потрібно ВСІХ кого захочеш - але ВИСНОВКИ робити лише СВОЇ", ти лише повторив мене.
Коли фактів нема - що робити? Ну... просто жити не пробував?
У 2023 році ви бачите як Арєстовіч втікає з України і починає топити за кацапів. Тепер у вас є інший факт, що значно підвищує вірогідність підозри до ступеню який дає право сказати - я ЗНАЮ що Арєстович - кріт.
Так зрозуміло?
В 2027 році Ілон Маск стане першим в історії долларовим ТРІЛЛІОНЕРОМ і зможе купити собі... ВСЮ росію - навіщо "олігарху" маску дріб'язкова Україна?
гойда!
Я взагалі вважаю, що Маск зовсім скоро буде вирішувати долі цілих країн купуючи їх уряди та президентів - росії так це точно.
гойда, ольгіно - гойда!
До чого ВІРА до МАТЕМАТИЧНОЇ теорії економіки?
Гроші - це ТОВАР, що найбільш ходовий в економіці - це визначення ГРОШЕЙ.
А ТОВАРОМ виміряється по еквіваленту вартісь любого ІНШОГО ТОВАРУ.
Сідай, - одиниця - не здав економічну теорію.
Тому, звичайно, що ГРОШИМА виміряється БУДЬ-ЯКИЙ інший товар.
ндаа... понабирають в ольгіно школоту - тошно читати
В Америці, Благослови її Господь, таких як ти ставлять просте запитання: "якщо ти такий розумний, чому ти такий бідний?" 🤣
Так что твои познания в Америке нуждаются в совершенствовании.
Це феерично - конгеніально - ти реально думаєш що є дурні, які можуть зробити НАВПАКИ?
Купити щось дорого, а продати дешево??? 🤣
Друже - переставай гнати чепуху - економіка це не твоє...
Любий вислів людини це повчання іншої в тій чи іншій формі.
От ви, теж мене повчаєте, хоча вважаєте що не такі як я... буває.
МаскАль навіть твітор не зміг купити за "власні" кошти хоча був найбагатшою людиною світу на той момент, довелось брати гроші у банках, які доречі влетіли на тій операції на шалені кошти, але то таке.
"як ітльки бабушке прішют болтушки - она станєт дедушкой" 🤣
Друже - ти настільки далекий в економіці Акул Уолт Стріт - що просто видихни.
Суть проста - Акції, Кредити придумані спеціально для того, щоб ТІ ХТО їх НЕМАЄ - завжди були ніщими лузерами - зрозумів нє?
Син новообраного президента СШАДональд Трамп-молодший заявив, що президент України Володимир Зеленський «втратить допомогу». За його словами, це станеться через 38 днів. Відповідне відео Трамп-молодший опублікував в Instagram.
У сторіс на Інстаграм він опублікував чорно-білий мем, де на українського президента сипляться долари та підписав: «У тебе залишилося 38 днів до втрати допомоги».
Очевидно, що син Трампа мав на увазі дату 17 грудня - коли виборці офіційно затвердять перемогу республіканця на виборах.
https://glavcom.ua/world/observe/ukrajina-vtratit-dopomohu-vid-ssha-sin-trampa-zrobiv-zajavu-1030568.html
В 2016 году - есть Deep State. Глубинное государство, болото. От которого Трамп спасет США. Представитель Дипстейт это Хитлари Клинтон, которая хочет втягивать США в войну.
В 2024 году - плохой Зеленский крадет американские деньги. Феминистки угнетают мужчин. Эмигранты вредят американцам. Но придет Трамп и спасет их от этого всего. Есть враг и Трамп который спасает от этого врага.
Так что весь этот пост Джуниора это папа-спаситель от плохого Зеленского.
через 3 місяці все буде ясно.
може трамп і нашептав вночі це тобі на вушко, але бажано було б почути це від нього самого