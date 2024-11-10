Трамп не відмовиться від підтримки України попри свої попередні заяви, - глава МЗС Франції Барро

Новообраний президент США Дональд Трамп не буде відмовлятися від подальшої підтримки України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Le Parisien заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.

"Трамп занадто мудрий, щоб погодитися на найбільшу за останні 75 років територіальну анексію. Занадто мудрий, щоб забути, що жоден справедливий і тривалий мир не може бути укладений за спинами українців і над головами європейців. Це означало б закріплення права найсильнішого, що мало б дуже серйозні наслідки в Європі та інших регіонах світу", - зазначив Барро.

Він також вкотре наголосив, що Франція продовжить підтримувати Україну. А також те, що українці мають вирішити, коли розпочати мирні переговори. А їхні союзники повинні дозволити їм зробити це з позиції сили.

Нагадаємо, напередодні старший радник Трампа Брайан Ланза заявив, адміністрація новообраного президента США зосередиться на досягненні миру в Україні, а не на тому, щоб дозволити країні відвоювати окуповані Росією території. У перехідній адміністрації Трампа відхрестилися від слів радника Ланзи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Франція передасть Україні нову партію ракет SCALP, - міністр оборони Лекорню