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Новини
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Працюємо зі США над новими оборонними пакетами, які підтримують нашу систему ППО, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський

Україна працює з партнерами із Сполучених Штатів Америки над новими оборонними пакетами, які підтримують нашу систему протиповітряної оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент Володимир Зеленський.

"За цей тиждень ми маємо також важливі рішення наших партнерів. Те, що дійсно допомагає. Це Франція – є рішення про ракетний пакет. Ми продовжуємо з Францією і надзвичайну вагому програму тренування наших воїнів", - розповів президент.

Також він додав, що Україна працює з США над новими оборонними пакетами, які підтримують систему ППО.

"І це те, що вкрай необхідно перед зимою – в умовах постійних російських ударів. Ми потребуємо реального прогресу і щодо далекобійності. Є рішення, яке дозволяє американським підрядникам працювати в Україні для ремонту і обслуговування техніки. Це значно прискорить процеси", - підкреслив Зеленський.

Раніше повідомлялось, що найближчими тижнями в Україну прибудуть понад 500 ракет-перехоплювачів до систем ППО Patriot i NASAMS від Сполучених Штатів, які мають задовольнити потреби Києва до кінця 2024 року.

Також читайте: Зеленський просив Остіна, щоб Україна була пріоритетом для США в наданні ATACMS, той відмовив, - WSJ

Автор: 

Зеленський Володимир (23683) ППО (3143) США (22497)


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Топ коментарі
+12
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10.11.2024 21:35
+11
Три роки вже триває війна і всі ці ж три роки ішак "потужно" працює, але результат, навіть, не нульовий. Все гірше і гірше. А чи потрібен нам такий "працовнік"?
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10.11.2024 21:22
+11
Бу-бу-бу. Бачимо на фронті результати твого ''працювання''.
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10.11.2024 21:25
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Три роки вже триває війна і всі ці ж три роки ішак "потужно" працює, але результат, навіть, не нульовий. Все гірше і гірше. А чи потрібен нам такий "працовнік"?
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10.11.2024 21:22 Відповісти
Головне, що буде весною. Щоб не трапилося з Трампом, Венс ще гірший.
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10.11.2024 21:22 Відповісти
Результати пакетів кожного ранку оголошує DeepState
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10.11.2024 21:22 Відповісти
Розсмішив капці Трампа.
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10.11.2024 21:23 Відповісти
Бу-бу-бу. Бачимо на фронті результати твого ''працювання''.
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10.11.2024 21:25 Відповісти
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10.11.2024 21:35 Відповісти
Пакеты, ракеты, *****-ты, саммиты, мирные планы---если в доме нету плану---то кури марихуану! Во карнавал взрыв-пакетов! Дела идут контора пишет.
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10.11.2024 22:03 Відповісти
Потужний, хоч би не надірвався ляпотіть.
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10.11.2024 22:04 Відповісти
Коли вже цей блазень повернеться до родини їсти скумбрію по 7 грн. І перестане імітувати діяльність на посаді президента України
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10.11.2024 22:06 Відповісти
Ось таку скумбрію по 8грн., купує моя зеЛенка в соціальному магазині бункера ОПи...
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11.11.2024 10:32 Відповісти
А коли Гундом Потужний почне працювати зі своїми, українськими оборонними підприємствами?
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10.11.2024 22:19 Відповісти
Аж з 2019 працює! Все доводить до банкрутств та відсутності рахунків
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10.11.2024 22:32 Відповісти
Працюємо зі США над новими оборонними пакетами, - Зеленський. Забув додати: "Потужно!"
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10.11.2024 22:24 Відповісти
Мівіна "Потужна" і мівіна "Потужна плюс" - для найстійкіших фанатів Піськограя! Для офісу і "проти чєчєнцов" цілодобово. Смак одобрено Скумбрією
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10.11.2024 22:31 Відповісти
Я заходжу сюди коменти почитати.
Хоча й ситуація важка, все ж якась аналітика ще й гумором та емоціями.
А от хто дивиться його відосики?
Х.м. скільки ж ще із "73%" його дивляться? Це мазохізм чи zомбячєство?
п.с. крім того я вважаю що о.п. має бути знищено ©
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10.11.2024 22:28 Відповісти
Зелена муха знов розказує, як вона у полі з волами орала.
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10.11.2024 23:20 Відповісти
Бедоносный
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10.11.2024 23:54 Відповісти
Вiн, вана, воно - працюють. А чого ж Одеса стала такою вразливою? Де ранiше ППО працювала, тепер навiть натяку на тее немае. Таке враження, як прорiдив. останнiй шахед тiеi ночi лiтав по Одесi , кола нарiзав, як у себе дома.
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11.11.2024 01:17 Відповісти
вова,йди
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11.11.2024 06:18 Відповісти
"Україна" неймовірно працьовита... Працює, працює без кінця і краю.......
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11.11.2024 07:48 Відповісти
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11.11.2024 08:35 Відповісти
щоб з лісу не вийшли ніколи.
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11.11.2024 12:50 Відповісти
 
 