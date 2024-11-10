Працюємо зі США над новими оборонними пакетами, які підтримують нашу систему ППО, - Зеленський

Україна працює з партнерами із Сполучених Штатів Америки над новими оборонними пакетами, які підтримують нашу систему протиповітряної оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент Володимир Зеленський.

"За цей тиждень ми маємо також важливі рішення наших партнерів. Те, що дійсно допомагає. Це Франція – є рішення про ракетний пакет. Ми продовжуємо з Францією і надзвичайну вагому програму тренування наших воїнів", - розповів президент.

Також він додав, що Україна працює з США над новими оборонними пакетами, які підтримують систему ППО.

"І це те, що вкрай необхідно перед зимою – в умовах постійних російських ударів. Ми потребуємо реального прогресу і щодо далекобійності. Є рішення, яке дозволяє американським підрядникам працювати в Україні для ремонту і обслуговування техніки. Це значно прискорить процеси", - підкреслив Зеленський.

Раніше повідомлялось, що найближчими тижнями в Україну прибудуть понад 500 ракет-перехоплювачів до систем ППО Patriot i NASAMS від Сполучених Штатів, які мають задовольнити потреби Києва до кінця 2024 року.

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