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Новости
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Работаем с США над новыми оборонными пакетами, поддерживающими нашу систему ПВО, - Зеленский

Президент Володимир Зеленський

Украина работает с партнерами из Соединенных Штатов Америки над новыми оборонными пакетами, которые поддерживают нашу систему противовоздушной обороны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"За эту неделю мы имеем также важные решения наших партнеров. То, что действительно помогает. Это Франция - есть решение о ракетном пакете. Мы продолжаем с Францией и чрезвычайную весомую программу тренировки наших воинов", - рассказал президент.

Также он добавил, что Украина работает с США над новыми оборонными пакетами, которые поддерживают систему ПВО.

"И это то, что крайне необходимо перед зимой - в условиях постоянных российских ударов. Мы нуждаемся в реальном прогрессе и по дальнобойности. Есть решение, которое позволяет американским подрядчикам работать в Украине для ремонта и обслуживания техники. Это значительно ускорит процессы", - подчеркнул Зеленский.

Ранее сообщалось, что в ближайшие недели в Украину прибудут более 500 ракет-перехватчиков к системам ПВО Patriot i NASAMS от Соединенных Штатов, которые должны удовлетворить потребности Киева до конца 2024 года.

Также читайте: Зеленский просил Остина, чтобы Украина была приоритетом для США в предоставлении ATACMS, тот отказал, - WSJ

Автор: 

Зеленский Владимир (20311) ПВО (2732) США (26542)


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Топ комментарии
+12
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10.11.2024 21:35
+11
Три роки вже триває війна і всі ці ж три роки ішак "потужно" працює, але результат, навіть, не нульовий. Все гірше і гірше. А чи потрібен нам такий "працовнік"?
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10.11.2024 21:22
+11
Бу-бу-бу. Бачимо на фронті результати твого ''працювання''.
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10.11.2024 21:25
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Три роки вже триває війна і всі ці ж три роки ішак "потужно" працює, але результат, навіть, не нульовий. Все гірше і гірше. А чи потрібен нам такий "працовнік"?
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10.11.2024 21:22 Ответить
Головне, що буде весною. Щоб не трапилося з Трампом, Венс ще гірший.
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10.11.2024 21:22 Ответить
Результати пакетів кожного ранку оголошує DeepState
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10.11.2024 21:22 Ответить
Розсмішив капці Трампа.
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10.11.2024 21:23 Ответить
Бу-бу-бу. Бачимо на фронті результати твого ''працювання''.
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10.11.2024 21:25 Ответить
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10.11.2024 21:35 Ответить
Пакеты, ракеты, *****-ты, саммиты, мирные планы---если в доме нету плану---то кури марихуану! Во карнавал взрыв-пакетов! Дела идут контора пишет.
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10.11.2024 22:03 Ответить
Потужний, хоч би не надірвався ляпотіть.
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10.11.2024 22:04 Ответить
Коли вже цей блазень повернеться до родини їсти скумбрію по 7 грн. І перестане імітувати діяльність на посаді президента України
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10.11.2024 22:06 Ответить
Ось таку скумбрію по 8грн., купує моя зеЛенка в соціальному магазині бункера ОПи...
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11.11.2024 10:32 Ответить
А коли Гундом Потужний почне працювати зі своїми, українськими оборонними підприємствами?
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10.11.2024 22:19 Ответить
Аж з 2019 працює! Все доводить до банкрутств та відсутності рахунків
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10.11.2024 22:32 Ответить
Працюємо зі США над новими оборонними пакетами, - Зеленський. Забув додати: "Потужно!"
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10.11.2024 22:24 Ответить
Мівіна "Потужна" і мівіна "Потужна плюс" - для найстійкіших фанатів Піськограя! Для офісу і "проти чєчєнцов" цілодобово. Смак одобрено Скумбрією
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10.11.2024 22:31 Ответить
Я заходжу сюди коменти почитати.
Хоча й ситуація важка, все ж якась аналітика ще й гумором та емоціями.
А от хто дивиться його відосики?
Х.м. скільки ж ще із "73%" його дивляться? Це мазохізм чи zомбячєство?
п.с. крім того я вважаю що о.п. має бути знищено ©
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10.11.2024 22:28 Ответить
Зелена муха знов розказує, як вона у полі з волами орала.
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10.11.2024 23:20 Ответить
Бедоносный
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10.11.2024 23:54 Ответить
Вiн, вана, воно - працюють. А чого ж Одеса стала такою вразливою? Де ранiше ППО працювала, тепер навiть натяку на тее немае. Таке враження, як прорiдив. останнiй шахед тiеi ночi лiтав по Одесi , кола нарiзав, як у себе дома.
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11.11.2024 01:17 Ответить
вова,йди
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11.11.2024 06:18 Ответить
"Україна" неймовірно працьовита... Працює, працює без кінця і краю.......
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11.11.2024 07:48 Ответить
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11.11.2024 08:35 Ответить
щоб з лісу не вийшли ніколи.
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11.11.2024 12:50 Ответить
 
 