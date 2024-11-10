Работаем с США над новыми оборонными пакетами, поддерживающими нашу систему ПВО, - Зеленский

Украина работает с партнерами из Соединенных Штатов Америки над новыми оборонными пакетами, которые поддерживают нашу систему противовоздушной обороны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"За эту неделю мы имеем также важные решения наших партнеров. То, что действительно помогает. Это Франция - есть решение о ракетном пакете. Мы продолжаем с Францией и чрезвычайную весомую программу тренировки наших воинов", - рассказал президент.

Также он добавил, что Украина работает с США над новыми оборонными пакетами, которые поддерживают систему ПВО.

"И это то, что крайне необходимо перед зимой - в условиях постоянных российских ударов. Мы нуждаемся в реальном прогрессе и по дальнобойности. Есть решение, которое позволяет американским подрядчикам работать в Украине для ремонта и обслуживания техники. Это значительно ускорит процессы", - подчеркнул Зеленский.

Ранее сообщалось, что в ближайшие недели в Украину прибудут более 500 ракет-перехватчиков к системам ПВО Patriot i NASAMS от Соединенных Штатов, которые должны удовлетворить потребности Киева до конца 2024 года.

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