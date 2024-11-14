Я спокійний щодо політичних рішень Трампа. Це будуть мудрі рішення, - Дуда
Президент Польщі Анджей Дуда під час прессконференції з генсеком НАТО заявив, що новообраний президент США Дональд Трамп під час свого президентського терміну продовжить підтримку України.
Польський лідер підкреслив, що на сьогодні він не знає, яку політику щодо України вестиме президент Дональд Трамп, оскільки він ще не вступив на посаду й офіційно цього ніде не анонсував, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ZN.UA.
Однак, каже Дуда, він добре знає республіканця по першій президентській каденції і мав з ним тривалу розмову у квітні цього року.
"Можна сміливо сказати так: знаємо, що президент Дональд Трамп є успішною людиною, вродженим бійцем, який любить боротися і насамперед не любить програвати. Він є переможцем, що показали останні вибори у США. Президент Трамп, як ми знаємо, дуже шанує гроші американських платників податків, він багаторазово про це говорив, також на форумах НАТО. Якщо ми візьмемо це до уваги і те, скільки США вже інвестували в допомогу Україні, наскільки гігантські суми були передані захисникам України в різних формах – у вигляді бойової техніки і фінансової допомоги, аби Україна могла себе захистити, то мої висновки однозначні: я собі не уявляю, щоб президент Трамп дозволив Росії знищити Україну", – сказав президент Польщі.
Він також додав, що спокійний щодо політичних рішень президента Трампа і не має сумнівів, що "це будуть мудрі рішення".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Я спокійний щодо політичних рішень Трампа. Це будуть мудрі рішення, - Дуда
Дуже мудро. Хто тепер буде відвойовувати ті території ? Як не американці, то може поляки ?
Я спокійний щодо політичних рішень Трампа. Це будуть мудрі рішення, - Дуда
У 2024 році Варшава витратить на оборону 4,12% свого ВВП, а 2025 року планує витратити майже 5%. Це найбільший показник у країнах Північноатлантичного Альянсу.
Об'єми та номенклатура вже реалізованих та запланованих Варшавою закупок вражають.