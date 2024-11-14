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Я спокійний щодо політичних рішень Трампа. Це будуть мудрі рішення, - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда під час прессконференції з генсеком НАТО заявив, що новообраний президент США Дональд Трамп під час свого президентського терміну продовжить підтримку України.

Польський лідер підкреслив, що на сьогодні він не знає, яку політику щодо України вестиме президент Дональд Трамп, оскільки він ще не вступив на посаду й офіційно цього ніде не анонсував, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ZN.UA.

Однак, каже Дуда, він добре знає республіканця по першій президентській каденції і мав з ним тривалу розмову у квітні цього року.

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"Можна сміливо сказати так: знаємо, що президент Дональд Трамп є успішною людиною, вродженим бійцем, який любить боротися і насамперед не любить програвати. Він є переможцем, що показали останні вибори у США. Президент Трамп, як ми знаємо, дуже шанує гроші американських платників податків, він багаторазово про це говорив, також на форумах НАТО. Якщо ми візьмемо це до уваги і те, скільки США вже інвестували в допомогу Україні, наскільки гігантські суми були передані захисникам України в різних формах – у вигляді бойової техніки і фінансової допомоги, аби Україна могла себе захистити, то мої висновки однозначні: я собі не уявляю, щоб президент Трамп дозволив Росії знищити Україну", – сказав президент Польщі.

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Він також додав, що спокійний щодо політичних рішень президента Трампа і не має сумнівів, що "це будуть мудрі рішення".

Автор: 

Дуда Анджей (771) Трамп Дональд (5550)


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Топ коментарі
+5
То відмовтеся від допомоги поляків, якщо вони заробляють через війну. А те, що поляки не загинули і не знищені їх міста говорить про те, що поляки і їх політики розумні, не допустили, щоб бути голими до враження кацапів, а вступили до ЄС і НАТО. Наші політики і мудрий нарід без мила ліз в дупу ворога, віддаючи їм всю ядерну зброю і виганяв військових НАТО з України, які приїзджали на навчання, відмовлялися їхати на саміти НАТО і владі це подобалося, бо вона годувалася з рук кацапів.
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14.11.2024 18:37
+3
Після того як він заблокував минулого року військову допомогу, що дозволило кацапам провести вдалі операції ?
Дуже мудро. Хто тепер буде відвойовувати ті території ? Як не американці, то може поляки ?
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14.11.2024 18:20
+3
А як так вийшло, що у 2019 році українці так раділи своєму вибору, який їм обіцяв закінчення війни та кінець епохи бідності, мають останню надію на Трампа? Що ж пішло не так? Звичайно підтримка потрібна, але наш Боневтік Потіжний мав виготовити багато своєї зброї, а решту просити у партнерів, а як виявилося Боневтік вміє тільки брехати на марафоні і ображати партнерів: "Де наша зброя, нас вбивають!". Якимсь чином нагадує батька-алкаша, який все пропив, а з приходом зими і великих морозів вимагає сусіда Васю і Колю дати гроші і одягнути його дітей, бо їм немає в чому йти до школи. І не просто просить, а соромить їх, що:" дітям немає в чому вийти на вулицю, вам не соромно, що вони замерзнуть?"
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14.11.2024 18:32
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Я спокійний щодо політичних рішень Трампа. Це будуть мудрі рішення, - Дуда
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14.11.2024 18:19 Відповісти
Головне, щоб українці були спокійні від рішень вибраного ними Боневтіка. Він обіцяв мудрі рішення, бо яка справа українців, особливо 73% до президента США?
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14.11.2024 18:24 Відповісти
Ну якщо Дуда сказав - не буде ж він слів на вітер кидати
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14.11.2024 18:20 Відповісти
Після того як він заблокував минулого року військову допомогу, що дозволило кацапам провести вдалі операції ?
Дуже мудро. Хто тепер буде відвойовувати ті території ? Як не американці, то може поляки ?
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14.11.2024 18:20 Відповісти
Та ти спокійний,що тобі((Скільки поляків загинуло?Скільки населених пунктів постраждало в Польщі?Попри вашу підтримку,ви найбільше й заробляєте через війну.
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14.11.2024 18:25 Відповісти
То відмовтеся від допомоги поляків, якщо вони заробляють через війну. А те, що поляки не загинули і не знищені їх міста говорить про те, що поляки і їх політики розумні, не допустили, щоб бути голими до враження кацапів, а вступили до ЄС і НАТО. Наші політики і мудрий нарід без мила ліз в дупу ворога, віддаючи їм всю ядерну зброю і виганяв військових НАТО з України, які приїзджали на навчання, відмовлялися їхати на саміти НАТО і владі це подобалося, бо вона годувалася з рук кацапів.
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14.11.2024 18:37 Відповісти
Хіба я закликаю відмовитися?)Просто людина далека від проблем українців Дуда.А про ядерну зброю,то я вже дуже сумніваюся,що помогла б(Тут недавно який генерал натівський заявив,що вони б вписалися ,але в москалів ядерка,так ніби в тих,що хотіли б вписатися менше ядерки(
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14.11.2024 18:43 Відповісти
Я чомусь думаю, що Дуда не далекий до проблем українціву, він точно в темі, бо через Польщу йде майже 80% озброєння партнерів і допомоги - гуманітарки. За Україну ніхто не збирається вписуватися, бо не бажають на рівному місці підставляти свій народ і свою країну під удари кацапських ракет. То хіба поляк робить щось погане для Польщі?
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14.11.2024 18:47 Відповісти
О(Для поляків)Тому українці йому як...нова робоча сила,наприклад.
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14.11.2024 19:02 Відповісти
Так, українці є новою робочою силою в Польщі і за цю роботу можуть і мало отримувати грошей. Але ж це не вина поляків, що українці їдуть до них і погоджуються працювати навіть за невелику платню, а мабуть вина української влади і головного винуватця Зеленського, який обіцяв кінець епохи бідності і об'явлення в Польщі на роботу в Україну, а виявилося це популізмом і брехнею. Не просто українці поїхали до Польщі, а поїхали спасти своїх дітей і своє життя, бо Зеленський замість озброєння під час війни всі гроші закатав в асфальт. І правда та, що більше половини тих українців вже ніколи не повернуться в Україну, там вони мають роботу, там їх діти вивчили польську мову і навчаються в польських школах і вишах, то думаєте по закінченню вишу вони повернуться до України?
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14.11.2024 19:10 Відповісти
Це ж 73% і обрали його(
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14.11.2024 19:15 Відповісти
І найгірше в цьому всьому, що навіть такі великі втрати не змусили їх поміняти політику, змінити систему. Все як і було: тотальне беззаконня. Тому логічно в разі можливості люди продовжують тікати з цієї території, де бардак, свавілля чиновників, беззаконня, хабарництво і ракети, що падають на голови.
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18.11.2024 16:01 Відповісти
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14.11.2024 18:26 Відповісти
орбан, фіцо, ердоган "и примкнувший к ним дуда" )))
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14.11.2024 18:30 Відповісти
Дуда не примкнув до цієї компашки. Він лиже дупу трампону, щоби той у майбутньому продав ляхам багато ******** зброї для захисту від кацапні, бо ж побачив, що захисту у політичних папірцях у ********* світі вже не знайдеш та яким став насправді Європейський "союз" з тими продажними повіями фіцами/орбанами/лє пенами.
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14.11.2024 21:46 Відповісти
А як так вийшло, що у 2019 році українці так раділи своєму вибору, який їм обіцяв закінчення війни та кінець епохи бідності, мають останню надію на Трампа? Що ж пішло не так? Звичайно підтримка потрібна, але наш Боневтік Потіжний мав виготовити багато своєї зброї, а решту просити у партнерів, а як виявилося Боневтік вміє тільки брехати на марафоні і ображати партнерів: "Де наша зброя, нас вбивають!". Якимсь чином нагадує батька-алкаша, який все пропив, а з приходом зими і великих морозів вимагає сусіда Васю і Колю дати гроші і одягнути його дітей, бо їм немає в чому йти до школи. І не просто просить, а соромить їх, що:" дітям немає в чому вийти на вулицю, вам не соромно, що вони замерзнуть?"
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14.11.2024 18:32 Відповісти
Наш алкаш скоріше героїновий наркоша, а гроші він благополучно пронюхав та заховав у офшоах та Швейцарських банках ,тай за дітей він своїх подбав на столітя вперед, а нашим дітям воно нічяво нє должєн.
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14.11.2024 18:44 Відповісти
Ещё один идиот!!! Как можно быть спокойным, когда кнопка в руках неадеквата больного нарциссизмом...
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14.11.2024 18:49 Відповісти
Ну..., подивимось на ,,спокій", коли рашка до вас ,,завітає"......
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14.11.2024 18:49 Відповісти
Ну добре, а що вони зараз мають робити? Відправити свою армію в Україну? Чи можливо ще щось є чого я не можу зрозуміти?
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14.11.2024 18:52 Відповісти

Я спокійний щодо політичних рішень Трампа. Це будуть мудрі рішення, - Дуда


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14.11.2024 18:56 Відповісти
Зараз, ідеальна армія для Польщі - це така, оцінивши силу якої, потенційний агресор, читай - Росія, вирішив би не нападати на неї, бо такі бойові дії обійдуться для агресора занадто дорого.

У 2024 році Варшава витратить на оборону 4,12% свого ВВП, а 2025 року планує витратити майже 5%. Це найбільший показник у країнах Північноатлантичного Альянсу.
Об'єми та номенклатура вже реалізованих та запланованих Варшавою закупок вражають.
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14.11.2024 19:02 Відповісти
It would be very unwise for president of any country to say that Trump's decisions will be anything but the epitome of wisdom.
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14.11.2024 19:56 Відповісти
Хвалити Трампа, компліментарно про нього говорить - це звичайно необхідність, бо він нарцис і цим все сказано. Але якщо ми чекаємо від нього мудрих рішень насправді, то може бути велике розчарування, бо мудрість і Трамп це не знак рівняння, а скоріш навпаки.
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14.11.2024 20:21 Відповісти
Дудек ,мав на увазі решення Трампушки щодо Польщі,а про нас він ніц нє мувів...
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14.11.2024 21:06 Відповісти
 
 