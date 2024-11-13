Ми не можемо передати Україні МіГ-29, поки НАТО не гарантує Польщі безпеку її повітряного простору, - Дуда

Варшава може передати Україні свої МіГ-29 за однієї принципової умови - НАТО має гарантувати Польщі безпеку її повітряного простору.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда на пресконференції за результатами зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте у Варшаві, передає "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що серед іншого Дуда та Рютте обговорили можливість передачі Україні польських МіГів.

"Ми використовуємо ці МіГи. Якщо ми їх віддамо, то є одна принципова умова: наше небо має бути захищене. Це питання Північноатлантичного альянсу, який гарантує безпеку нашого неба шляхом перекидання літаків інших країн НАТО для гарантування безпеки повітряного простору над Польщею", - заявив польський лідер.

Дуда зазначив, що тривають російські провокації та порушення повітряного простору країн НАТО.

"Поки у нас тут не буде повних гарантій, ми не зможемо передати наші літаки",- додав очільник Польської держави.

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Що передувало?

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Польща відмовляється передавати літаки МіГ-29, хоча Україна домовилася з НАТО про відправлення літаків Альянсу до Польщі в обмін.

Пізніше у МЗС країни відповіли, що Польща передасть Україні свої літаки МіГ-29 тоді, коли отримає їм заміну від союзників.

Президент Польщі Анджей Дуда заявляв, що Польща передасть Україні решту своїх МіГ-29, коли союзники гарантуватимуть безпеку повітряного простору країни.

Своєю чергою глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що серед країн, які допомагають Україні, Польща зробила для України більше у співвідношенні до ВВП, ніж будь-яка інша країна.

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