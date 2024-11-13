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Новини
2 018 29

Ми не можемо передати Україні МіГ-29, поки НАТО не гарантує Польщі безпеку її повітряного простору, - Дуда

Дуда про передачу Україні МіГів

Варшава може передати Україні свої МіГ-29 за однієї принципової умови - НАТО має гарантувати Польщі безпеку її повітряного простору.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда на пресконференції за результатами зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте у Варшаві, передає "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що серед іншого Дуда та Рютте обговорили можливість передачі Україні польських МіГів.

"Ми використовуємо ці МіГи. Якщо ми їх віддамо, то є одна принципова умова: наше небо має бути захищене. Це питання Північноатлантичного альянсу, який гарантує безпеку нашого неба шляхом перекидання літаків інших країн НАТО для гарантування безпеки повітряного простору над Польщею", - заявив польський лідер.

Дуда зазначив, що тривають російські провокації та порушення повітряного простору країн НАТО.

"Поки у нас тут не буде повних гарантій, ми не зможемо передати наші літаки",- додав очільник Польської держави.

Читайте також: Сікорський - Зеленському про передачу МіГ-29: Польща зробила більше, ніж будь-яка інша країна

Що передувало?

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Польща відмовляється передавати літаки МіГ-29, хоча Україна домовилася з НАТО про відправлення літаків Альянсу до Польщі в обмін.

Пізніше у МЗС країни відповіли, що Польща передасть Україні свої літаки МіГ-29 тоді, коли отримає їм заміну від союзників.

Президент Польщі Анджей Дуда заявляв, що Польща передасть Україні решту своїх МіГ-29, коли союзники гарантуватимуть безпеку повітряного простору країни.

Своєю чергою глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що серед країн, які допомагають Україні, Польща зробила для України більше у співвідношенні до ВВП, ніж будь-яка інша країна.

Читайте також: Глава Міноборони Польщі Косіняк-Камиш проти передачі Україні МіГ-29: Вони патрулюють польське небо

Автор: 

НАТО (6429) Польща (8489) літак (2900) Дуда Анджей (770)


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Топ коментарі
+15
Що це за маячня? Ви ж в НАТО, я гарантує захист не тільки неба але землі і всієї теріторії Польщі.
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13.11.2024 22:50
+6
не розумію
нащо таке нато??
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13.11.2024 22:52
+6
Доки Дуда не проснеться о 4-йранку від вибуху "Кинжалу" над головою, нічого не втямить.
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13.11.2024 23:29
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Що це за маячня? Ви ж в НАТО, я гарантує захист не тільки неба але землі і всієї теріторії Польщі.
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13.11.2024 22:50 Відповісти
НАТО не гарантує
*********
Це НАТО поламалось, - несіть нове...

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13.11.2024 23:13 Відповісти
не розумію
нащо таке нато??
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13.11.2024 22:52 Відповісти
Так а що, роісії пропонують в НАТО вступати ?
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13.11.2024 23:30 Відповісти
Приїхали.
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13.11.2024 22:53 Відповісти
Не бажаєте Україні передавати Мігі-29? - Будете власноруч проти кацапів на землі воювати.
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13.11.2024 22:57 Відповісти
Тоді виходить ви (Польща) члени, якого Члена, або прутня , будучи членом , просите гарантії захисту Нати ?!
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13.11.2024 23:03 Відповісти
то, он яке нато?
не гарантує нічого, навіть своїм членам?

нагадаю, єрмачині, і всім конструкторам капітуляції україни, що нато вписано в конституцію україні!

от мені цікаво, хто саме підпише капітуляцію? зе!лідор? каливан? єрмачина?
хто проголосує? мар'яна проголосує, капітуляцію?
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13.11.2024 23:07 Відповісти
Усіх на гиляку ‼️
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13.11.2024 23:24 Відповісти
а що гарантує НАТО
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13.11.2024 23:07 Відповісти
Як ми бачимо - нічого. Тому літаків не буде ніколи.
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13.11.2024 23:19 Відповісти
Ну, зібратись членам в теплому кабінеті, посидіти на м'яких кріслах, висловити стурбованість. Піти на спільний обід, обговорити подорожчання устриць і білого вина. Прийняти резолюцію, смачно зригуючи Бордо. Порахувати членські внески країн-учасниць, із сумом побачити, що мадяри і словаки знову не сплатили за рік. Еххх, доведеться відкласти купівлю нового Mercedes бізнес-класу модельного 2024 року на кілька місяців. Втомитись від цієї вашої війни. Вийти до преси і сказати, що Ната підтримує територіальну цілісність України, двері Нати завжди широко відчинені, але їм ***** не треба ця ваша війна з рашкою, тому ніхто нікуди вас не вазьме.

Немало пунктів. Можна продовжувати далі
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13.11.2024 23:20 Відповісти
Доки Дуда не проснеться о 4-йранку від вибуху "Кинжалу" над головою, нічого не втямить.
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13.11.2024 23:29 Відповісти
Чому коден нитік думає, шо нічого кірм власноі війни людей у світі не має хвилювати? Дужу має хвилювати безпека його краіни, яка до того ж має спільки кордон з рашкою та білоруссю? Як ви думаєте???
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14.11.2024 11:06 Відповісти
Є таке слово - ні. Ху. Я. І збається всі вже бачили. Тому Дужа захищає в першу чергу те, що йому велить іхня конституція, а не мудрий наріт України
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14.11.2024 11:05 Відповісти
мючи захист від НАТО.Польща стає пасивним помічником рашистської окупації,не передаючи де-кілька літаків Україні...
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13.11.2024 23:08 Відповісти
НАТО не буде займатся закриттям польського неба - треба зменшити відчуття власної значущості.
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13.11.2024 23:18 Відповісти
"Мне не надо бегать быстрее медведя. Мне надо бегать быстрее тебя"
Польша знает что для собственной безопасности Германия и Австрия сдадут её кацапам.
Это планета такая. В случае шухера делить Польшу.
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13.11.2024 23:30 Відповісти
Нет никакой "собственной безопасности".
Путин будет лезть. пока не остановят.
У Германии есть перспектива стать одной большой ГДР.
А Австрия откроет для себя новые горизонты: очереди за картошкой
и партсобрания по понедельникам.
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14.11.2024 00:09 Відповісти
Мімо. Я розумію, шо тебе так росія все життя вчила: але тут порівняння невдале. Бо ти би не хотів би бути ні бігуном номер один ні номер два
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14.11.2024 11:04 Відповісти
что среди стран, которые помогают Украине, сделала для Украины больше в соотношении к ВВП, чем любая другая страна Источник:
Водочная бутылка весит 400 грамм. Вместе с содержимым 900 грамм. Значит в бутылке 0,9 литров водки.
Страны доноры считают отдельно военную помощь. Там лидеры Дания и страны Балтии где то 1,9 до 0,9 % от ВВП. Польша посчитала военную + гуманитарную от себе и перенаправленную от ЕС. Получилось в два раза больше.
Германия, чтоб в будущем Трамп не ныл про 2% военных расходов, в военный бюджет заложила (не ржать) реконструкцию автобанов.
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13.11.2024 23:25 Відповісти
260 танків - це заісно не польські
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14.11.2024 11:02 Відповісти
Дуда, чи Шольц, чи Трумп, чи будь- хто, у першу чергу лідери власних країн.
І чим раніше пересічні зрозуміють таку просту річ і відкинуть дитячі уявлення про оточуючий світ, тим краще буде для України.
Але у казки про добрих дядь так приємно вірити...
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13.11.2024 23:33 Відповісти
Якийсь довбаний сюрреалізм
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14.11.2024 00:16 Відповісти
А вам ще якісь ГАРАНТІЇ потрібні??? Члену НАТО потрібні ГАРАНТІЇ???

То може вам краще підписати щось типу будапештського меморандуму? Ви нам міги, а НАТО вам гарантії безпеки. Дуже ефективна річ. Спрацює на 100%.
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14.11.2024 00:27 Відповісти
Цікаво, мля... А членство в НАТО не гарантує безпеки? Якщо так то наюха нам така ната?
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14.11.2024 08:38 Відповісти
Бляха, ви такі цікаві: тобто якшо люди себе захистити хочуть, бо у них ПРЯМИЙ кордон щ рашкою, то у убому шось погано? Дуда реально на речі дивиться: НАТО нікому нічого не допоможе. Тим більше трамп прийшов, який так прямо і каже - Європа муситт сама розбиратись. То на фоні цього він має нам зброю віддати? Ви в адекваті взагалі чи ні???
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14.11.2024 10:58 Відповісти
 
 