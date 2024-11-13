Ми не можемо передати Україні МіГ-29, поки НАТО не гарантує Польщі безпеку її повітряного простору, - Дуда
Варшава може передати Україні свої МіГ-29 за однієї принципової умови - НАТО має гарантувати Польщі безпеку її повітряного простору.
Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда на пресконференції за результатами зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте у Варшаві, передає "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що серед іншого Дуда та Рютте обговорили можливість передачі Україні польських МіГів.
"Ми використовуємо ці МіГи. Якщо ми їх віддамо, то є одна принципова умова: наше небо має бути захищене. Це питання Північноатлантичного альянсу, який гарантує безпеку нашого неба шляхом перекидання літаків інших країн НАТО для гарантування безпеки повітряного простору над Польщею", - заявив польський лідер.
Дуда зазначив, що тривають російські провокації та порушення повітряного простору країн НАТО.
"Поки у нас тут не буде повних гарантій, ми не зможемо передати наші літаки",- додав очільник Польської держави.
Що передувало?
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Польща відмовляється передавати літаки МіГ-29, хоча Україна домовилася з НАТО про відправлення літаків Альянсу до Польщі в обмін.
Пізніше у МЗС країни відповіли, що Польща передасть Україні свої літаки МіГ-29 тоді, коли отримає їм заміну від союзників.
Президент Польщі Анджей Дуда заявляв, що Польща передасть Україні решту своїх МіГ-29, коли союзники гарантуватимуть безпеку повітряного простору країни.
Своєю чергою глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що серед країн, які допомагають Україні, Польща зробила для України більше у співвідношенні до ВВП, ніж будь-яка інша країна.
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Це НАТО поламалось, - несіть нове...
нащо таке нато??
не гарантує нічого, навіть своїм членам?
нагадаю, єрмачині, і всім конструкторам капітуляції україни, що нато вписано в конституцію україні!
от мені цікаво, хто саме підпише капітуляцію? зе!лідор? каливан? єрмачина?
хто проголосує? мар'яна проголосує, капітуляцію?
Немало пунктів. Можна продовжувати далі
Польша знает что для собственной безопасности Германия и Австрия сдадут её кацапам.
Это планета такая. В случае шухера делить Польшу.
Путин будет лезть. пока не остановят.
У Германии есть перспектива стать одной большой ГДР.
А Австрия откроет для себя новые горизонты: очереди за картошкой
и партсобрания по понедельникам.
Водочная бутылка весит 400 грамм. Вместе с содержимым 900 грамм. Значит в бутылке 0,9 литров водки.
Страны доноры считают отдельно военную помощь. Там лидеры Дания и страны Балтии где то 1,9 до 0,9 % от ВВП. Польша посчитала военную + гуманитарную от себе и перенаправленную от ЕС. Получилось в два раза больше.
Германия, чтоб в будущем Трамп не ныл про 2% военных расходов, в военный бюджет заложила (не ржать) реконструкцию автобанов.
І чим раніше пересічні зрозуміють таку просту річ і відкинуть дитячі уявлення про оточуючий світ, тим краще буде для України.
Але у казки про добрих дядь так приємно вірити...
То може вам краще підписати щось типу будапештського меморандуму? Ви нам міги, а НАТО вам гарантії безпеки. Дуже ефективна річ. Спрацює на 100%.