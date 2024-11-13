Мы не можем передать Украине МиГ-29, пока НАТО не гарантирует Польше безопасность ее воздушного пространства, - Дуда

Варшава может передать Украине свои МиГ-29 при одном принципиальном условии - НАТО должно гарантировать Польше безопасность ее воздушного пространства.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции по результатам встречи с генсеком НАТО Марком Рютте в Варшаве, передает"Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что среди прочего Дуда и Рютте обсудили возможность передачи Украине польских МиГов.

"Мы используем эти МиГи. Если мы их отдадим, то есть одно принципиальное условие: наше небо должно быть защищено. Это вопрос Североатлантического альянса, который гарантирует безопасность нашего неба путем переброски самолетов других стран НАТО для обеспечения безопасности воздушного пространства над Польшей", - заявил польский лидер.

Дуда отметил, что продолжаются российские провокации и нарушения воздушного пространства стран НАТО.

"Пока у нас здесь не будет полных гарантий, мы не сможем передать наши самолеты",- добавил глава Польского государства.

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Что предшествовало?

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Польша отказывается передавать самолеты МиГ-29, хотя Украина договорилась с НАТО об отправке самолетов Альянса в Польшу в обмен.

Позже в МИД страны ответили, что Польша передаст Украине свои самолеты МиГ-29 тогда, когда получит им замену от союзников.

Президент Польши Анджей Дуда заявлял, что Польша передаст Украине оставшиеся свои МиГ-29, когда союзники будут гарантировать безопасность воздушного пространства страны.

В свою очередь глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что среди стран, которые помогают Украине, Польша сделала для Украины больше в соотношении к ВВП, чем любая другая страна.

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