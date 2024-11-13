Мы не можем передать Украине МиГ-29, пока НАТО не гарантирует Польше безопасность ее воздушного пространства, - Дуда
Варшава может передать Украине свои МиГ-29 при одном принципиальном условии - НАТО должно гарантировать Польше безопасность ее воздушного пространства.
Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции по результатам встречи с генсеком НАТО Марком Рютте в Варшаве, передает"Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что среди прочего Дуда и Рютте обсудили возможность передачи Украине польских МиГов.
"Мы используем эти МиГи. Если мы их отдадим, то есть одно принципиальное условие: наше небо должно быть защищено. Это вопрос Североатлантического альянса, который гарантирует безопасность нашего неба путем переброски самолетов других стран НАТО для обеспечения безопасности воздушного пространства над Польшей", - заявил польский лидер.
Дуда отметил, что продолжаются российские провокации и нарушения воздушного пространства стран НАТО.
"Пока у нас здесь не будет полных гарантий, мы не сможем передать наши самолеты",- добавил глава Польского государства.
Что предшествовало?
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Польша отказывается передавать самолеты МиГ-29, хотя Украина договорилась с НАТО об отправке самолетов Альянса в Польшу в обмен.
Позже в МИД страны ответили, что Польша передаст Украине свои самолеты МиГ-29 тогда, когда получит им замену от союзников.
Президент Польши Анджей Дуда заявлял, что Польша передаст Украине оставшиеся свои МиГ-29, когда союзники будут гарантировать безопасность воздушного пространства страны.
В свою очередь глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что среди стран, которые помогают Украине, Польша сделала для Украины больше в соотношении к ВВП, чем любая другая страна.
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Це НАТО поламалось, - несіть нове...
нащо таке нато??
не гарантує нічого, навіть своїм членам?
нагадаю, єрмачині, і всім конструкторам капітуляції україни, що нато вписано в конституцію україні!
от мені цікаво, хто саме підпише капітуляцію? зе!лідор? каливан? єрмачина?
хто проголосує? мар'яна проголосує, капітуляцію?
Немало пунктів. Можна продовжувати далі
Польша знает что для собственной безопасности Германия и Австрия сдадут её кацапам.
Это планета такая. В случае шухера делить Польшу.
Путин будет лезть. пока не остановят.
У Германии есть перспектива стать одной большой ГДР.
А Австрия откроет для себя новые горизонты: очереди за картошкой
и партсобрания по понедельникам.
Водочная бутылка весит 400 грамм. Вместе с содержимым 900 грамм. Значит в бутылке 0,9 литров водки.
Страны доноры считают отдельно военную помощь. Там лидеры Дания и страны Балтии где то 1,9 до 0,9 % от ВВП. Польша посчитала военную + гуманитарную от себе и перенаправленную от ЕС. Получилось в два раза больше.
Германия, чтоб в будущем Трамп не ныл про 2% военных расходов, в военный бюджет заложила (не ржать) реконструкцию автобанов.
І чим раніше пересічні зрозуміють таку просту річ і відкинуть дитячі уявлення про оточуючий світ, тим краще буде для України.
Але у казки про добрих дядь так приємно вірити...
То може вам краще підписати щось типу будапештського меморандуму? Ви нам міги, а НАТО вам гарантії безпеки. Дуже ефективна річ. Спрацює на 100%.