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Новости
2 019 29

Мы не можем передать Украине МиГ-29, пока НАТО не гарантирует Польше безопасность ее воздушного пространства, - Дуда

Дуда про передачу Україні МіГів

Варшава может передать Украине свои МиГ-29 при одном принципиальном условии - НАТО должно гарантировать Польше безопасность ее воздушного пространства.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции по результатам встречи с генсеком НАТО Марком Рютте в Варшаве, передает"Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что среди прочего Дуда и Рютте обсудили возможность передачи Украине польских МиГов.

"Мы используем эти МиГи. Если мы их отдадим, то есть одно принципиальное условие: наше небо должно быть защищено. Это вопрос Североатлантического альянса, который гарантирует безопасность нашего неба путем переброски самолетов других стран НАТО для обеспечения безопасности воздушного пространства над Польшей", - заявил польский лидер.

Дуда отметил, что продолжаются российские провокации и нарушения воздушного пространства стран НАТО.

"Пока у нас здесь не будет полных гарантий, мы не сможем передать наши самолеты",- добавил глава Польского государства.

Читайте: Украина находится в центре внимания НАТО и Польши, - Туск

Что предшествовало?

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Польша отказывается передавать самолеты МиГ-29, хотя Украина договорилась с НАТО об отправке самолетов Альянса в Польшу в обмен.

Позже в МИД страны ответили, что Польша передаст Украине свои самолеты МиГ-29 тогда, когда получит им замену от союзников.

Президент Польши Анджей Дуда заявлял, что Польша передаст Украине оставшиеся свои МиГ-29, когда союзники будут гарантировать безопасность воздушного пространства страны.

В свою очередь глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что среди стран, которые помогают Украине, Польша сделала для Украины больше в соотношении к ВВП, чем любая другая страна.

Также читайте: Украина может потерять 20% территории, но получить членство в ЕС и за несколько лет получить перспективу вступления в Альянс, - экскомандующий НАТО в Европе Ставридис

НАТО (9978) Польша (8409) самолет (3589) Дуда Анджей (756)


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Топ комментарии
+15
Що це за маячня? Ви ж в НАТО, я гарантує захист не тільки неба але землі і всієї теріторії Польщі.
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13.11.2024 22:50
+6
не розумію
нащо таке нато??
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13.11.2024 22:52
+6
Доки Дуда не проснеться о 4-йранку від вибуху "Кинжалу" над головою, нічого не втямить.
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13.11.2024 23:29
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Що це за маячня? Ви ж в НАТО, я гарантує захист не тільки неба але землі і всієї теріторії Польщі.
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13.11.2024 22:50 Ответить
НАТО не гарантує
*********
Це НАТО поламалось, - несіть нове...

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13.11.2024 23:13 Ответить
не розумію
нащо таке нато??
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13.11.2024 22:52 Ответить
Так а що, роісії пропонують в НАТО вступати ?
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13.11.2024 23:30 Ответить
Приїхали.
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13.11.2024 22:53 Ответить
Не бажаєте Україні передавати Мігі-29? - Будете власноруч проти кацапів на землі воювати.
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13.11.2024 22:57 Ответить
Тоді виходить ви (Польща) члени, якого Члена, або прутня , будучи членом , просите гарантії захисту Нати ?!
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13.11.2024 23:03 Ответить
то, он яке нато?
не гарантує нічого, навіть своїм членам?

нагадаю, єрмачині, і всім конструкторам капітуляції україни, що нато вписано в конституцію україні!

от мені цікаво, хто саме підпише капітуляцію? зе!лідор? каливан? єрмачина?
хто проголосує? мар'яна проголосує, капітуляцію?
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13.11.2024 23:07 Ответить
Усіх на гиляку ‼️
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13.11.2024 23:24 Ответить
а що гарантує НАТО
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13.11.2024 23:07 Ответить
Як ми бачимо - нічого. Тому літаків не буде ніколи.
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13.11.2024 23:19 Ответить
Ну, зібратись членам в теплому кабінеті, посидіти на м'яких кріслах, висловити стурбованість. Піти на спільний обід, обговорити подорожчання устриць і білого вина. Прийняти резолюцію, смачно зригуючи Бордо. Порахувати членські внески країн-учасниць, із сумом побачити, що мадяри і словаки знову не сплатили за рік. Еххх, доведеться відкласти купівлю нового Mercedes бізнес-класу модельного 2024 року на кілька місяців. Втомитись від цієї вашої війни. Вийти до преси і сказати, що Ната підтримує територіальну цілісність України, двері Нати завжди широко відчинені, але їм ***** не треба ця ваша війна з рашкою, тому ніхто нікуди вас не вазьме.

Немало пунктів. Можна продовжувати далі
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13.11.2024 23:20 Ответить
Доки Дуда не проснеться о 4-йранку від вибуху "Кинжалу" над головою, нічого не втямить.
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13.11.2024 23:29 Ответить
Чому коден нитік думає, шо нічого кірм власноі війни людей у світі не має хвилювати? Дужу має хвилювати безпека його краіни, яка до того ж має спільки кордон з рашкою та білоруссю? Як ви думаєте???
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14.11.2024 11:06 Ответить
Є таке слово - ні. Ху. Я. І збається всі вже бачили. Тому Дужа захищає в першу чергу те, що йому велить іхня конституція, а не мудрий наріт України
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14.11.2024 11:05 Ответить
мючи захист від НАТО.Польща стає пасивним помічником рашистської окупації,не передаючи де-кілька літаків Україні...
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13.11.2024 23:08 Ответить
НАТО не буде займатся закриттям польського неба - треба зменшити відчуття власної значущості.
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13.11.2024 23:18 Ответить
"Мне не надо бегать быстрее медведя. Мне надо бегать быстрее тебя"
Польша знает что для собственной безопасности Германия и Австрия сдадут её кацапам.
Это планета такая. В случае шухера делить Польшу.
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13.11.2024 23:30 Ответить
Нет никакой "собственной безопасности".
Путин будет лезть. пока не остановят.
У Германии есть перспектива стать одной большой ГДР.
А Австрия откроет для себя новые горизонты: очереди за картошкой
и партсобрания по понедельникам.
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14.11.2024 00:09 Ответить
Мімо. Я розумію, шо тебе так росія все життя вчила: але тут порівняння невдале. Бо ти би не хотів би бути ні бігуном номер один ні номер два
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14.11.2024 11:04 Ответить
что среди стран, которые помогают Украине, сделала для Украины больше в соотношении к ВВП, чем любая другая страна Источник:
Водочная бутылка весит 400 грамм. Вместе с содержимым 900 грамм. Значит в бутылке 0,9 литров водки.
Страны доноры считают отдельно военную помощь. Там лидеры Дания и страны Балтии где то 1,9 до 0,9 % от ВВП. Польша посчитала военную + гуманитарную от себе и перенаправленную от ЕС. Получилось в два раза больше.
Германия, чтоб в будущем Трамп не ныл про 2% военных расходов, в военный бюджет заложила (не ржать) реконструкцию автобанов.
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13.11.2024 23:25 Ответить
260 танків - це заісно не польські
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14.11.2024 11:02 Ответить
Дуда, чи Шольц, чи Трумп, чи будь- хто, у першу чергу лідери власних країн.
І чим раніше пересічні зрозуміють таку просту річ і відкинуть дитячі уявлення про оточуючий світ, тим краще буде для України.
Але у казки про добрих дядь так приємно вірити...
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13.11.2024 23:33 Ответить
Якийсь довбаний сюрреалізм
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14.11.2024 00:16 Ответить
А вам ще якісь ГАРАНТІЇ потрібні??? Члену НАТО потрібні ГАРАНТІЇ???

То може вам краще підписати щось типу будапештського меморандуму? Ви нам міги, а НАТО вам гарантії безпеки. Дуже ефективна річ. Спрацює на 100%.
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14.11.2024 00:27 Ответить
Цікаво, мля... А членство в НАТО не гарантує безпеки? Якщо так то наюха нам така ната?
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14.11.2024 08:38 Ответить
Бляха, ви такі цікаві: тобто якшо люди себе захистити хочуть, бо у них ПРЯМИЙ кордон щ рашкою, то у убому шось погано? Дуда реально на речі дивиться: НАТО нікому нічого не допоможе. Тим більше трамп прийшов, який так прямо і каже - Європа муситт сама розбиратись. То на фоні цього він має нам зброю віддати? Ви в адекваті взагалі чи ні???
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14.11.2024 10:58 Ответить
 
 