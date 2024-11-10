Украина может потерять 20% территории, но получить членство в ЕС и за несколько лет получить перспективу вступления в Альянс, - экскомандующий НАТО в Европе Ставридис

Новоизбранный президент США Дональд Трамп может надавить на Россию и Украину, чтобы завершить полномасштабную войну. При этом украинцы могут потерять территории, которые сейчас оккупированы россиянами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью CNN заявил бывший командующий силами США и силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис.

"Я надеюсь, что он (Трамп, - ред.) сделает, - и я думаю, что он это сделает, - так это надавит на обе стороны. Чтобы сесть за стол переговоров. И это будет похоже на окончание Корейской войны", - отметил Ставридис.

При этом территориально под российской оккупацией останется 20% украинской территории.

"Путин, к сожалению, реально будет иметь около 20 процентов Украины, то есть ту часть, которую он сейчас удерживает. Но остальная Украина, 80 процентов, все эти ресурсы, подавляющее большинство населения, они остаются демократическими, свободными", - сказал Ставридис.

Он добавил, что Украина также получит "путь в НАТО, возможно, года через три-пять".

Как считает экс-командующий вооруженными силами США и НАТО в Европе, Украина также сможет получить членство в Европейском Союзе, который вложил миллиарды долларов, чтобы помочь Украине остановить полномасштабное вторжение России.

"Путин будет ненавидеть эту часть, так же как украинцы будут ненавидеть ту часть Путина, которая держит 20 процентов их страны. Но это переговоры", - подчеркнул Ставридис.

Отвечая на вопрос Newsweek, сколько, по его мнению, реально продлятся переговоры после прихода Трампа на должность, Ставридис ответил по электронной почте:

"Имейте в виду, что урегулирование путем переговоров - это не то, что США могут навязать, а украинцы и россияне должны договориться об этом".

"Переговоры о прекращении огня и окончательное урегулирование займут месяцы. Вступление Украины в НАТО может быть осуществлено в течение нескольких лет", - добавил отставной адмирал.

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