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Украина может потерять 20% территории, но получить членство в ЕС и за несколько лет получить перспективу вступления в Альянс, - экскомандующий НАТО в Европе Ставридис

Джеймс Ставрідіс

Новоизбранный президент США Дональд Трамп может надавить на Россию и Украину, чтобы завершить полномасштабную войну. При этом украинцы могут потерять территории, которые сейчас оккупированы россиянами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью CNN заявил бывший командующий силами США и силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис.

"Я надеюсь, что он (Трамп, - ред.) сделает, - и я думаю, что он это сделает, - так это надавит на обе стороны. Чтобы сесть за стол переговоров. И это будет похоже на окончание Корейской войны", - отметил Ставридис.

При этом территориально под российской оккупацией останется 20% украинской территории.

"Путин, к сожалению, реально будет иметь около 20 процентов Украины, то есть ту часть, которую он сейчас удерживает. Но остальная Украина, 80 процентов, все эти ресурсы, подавляющее большинство населения, они остаются демократическими, свободными", - сказал Ставридис.

Он добавил, что Украина также получит "путь в НАТО, возможно, года через три-пять".

Как считает экс-командующий вооруженными силами США и НАТО в Европе, Украина также сможет получить членство в Европейском Союзе, который вложил миллиарды долларов, чтобы помочь Украине остановить полномасштабное вторжение России.

"Путин будет ненавидеть эту часть, так же как украинцы будут ненавидеть ту часть Путина, которая держит 20 процентов их страны. Но это переговоры", - подчеркнул Ставридис.

Отвечая на вопрос Newsweek, сколько, по его мнению, реально продлятся переговоры после прихода Трампа на должность, Ставридис ответил по электронной почте:

"Имейте в виду, что урегулирование путем переговоров - это не то, что США могут навязать, а украинцы и россияне должны договориться об этом".

"Переговоры о прекращении огня и окончательное урегулирование займут месяцы. Вступление Украины в НАТО может быть осуществлено в течение нескольких лет", - добавил отставной адмирал.

Также читайте: Туск встретится с лидерами Евросоюза и генсеком НАТО: будут говорить о войне в Украине

НАТО (9934) Украина (44908) Трамп (5048)


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Топ комментарии
+26
В будь-якому випадку території буде втрачено. Питання- які. Зараз завдання відстояти якомога більше.
Кордонів 1991 не буде. Криму- не буде. Питання чи будуть Харків, Дніпро.
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10.11.2024 13:43
+22
А може й просто втратити 20% теріторіїї і не здобути ніякого членства.....
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10.11.2024 13:44
+17
Заставить Украину капитулировать и дать ей пустые обещания. Сколько раз уже срабатывало с Украиной.
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10.11.2024 13:56
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Як ви задовбали промацувати підгрунтя
Проте...ну це можливий стартовий базіс для переговорів, якщо його ще покращити - можна подумати

А не те лайно про "забудьте про Крим"
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10.11.2024 13:40 Ответить
В будь-якому випадку території буде втрачено. Питання- які. Зараз завдання відстояти якомога більше.
Кордонів 1991 не буде. Криму- не буде. Питання чи будуть Харків, Дніпро.
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10.11.2024 13:43 Ответить
Ну тут нажаль згоден
Не з Зе шапіто та Трампом нам їх вертать
Обидва зі столу Кремля харчуються
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10.11.2024 13:47 Ответить
кордонів 91-го може не бути тимчасово. якщо вирішать дожимати рашню дипломатично і санкціями, то каци самі ці території з часом на колінах українцям приповзуть повертати. тож буде видно. Спочатку почнуть з цін на нафту.
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10.11.2024 13:48 Ответить
Ну-ну...
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10.11.2024 13:49 Ответить
угу, он Кенісберг уже німецький, Курили японські,
мрійники далі продовжують мріяти що параша розвалиться і все таке.
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10.11.2024 13:57 Ответить
це інше. Кенігсберг і Курили - це результат 2 Світової війни. а зараз якщо ці території віддати кацам, то це може і, швидше за все, таки стане початком 3 Світової.
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10.11.2024 14:04 Ответить
Если кто-то говорит что-то категорично, знай что этот человек манипулятор и лжец.
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10.11.2024 13:57 Ответить
Коли буде кава в Криму, ухилянте?
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10.11.2024 14:02 Ответить
Я был против кофе в Крыму. Они такие же лжецы как и ты.
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10.11.2024 14:04 Ответить
Погань, я таких як ти вбивав і вбиватиму. Що там в Тюмєні, погодка класная? На фіг з українського сайту, чеченська підстилка.
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10.11.2024 14:08 Ответить
Ти це заявляєш категорично?
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10.11.2024 14:05 Ответить
Я ничего не заявляю. Это определение слова.
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10.11.2024 14:06 Ответить
масквіч?
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10.11.2024 14:14 Ответить
Курської області не буде.
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10.11.2024 14:12 Ответить
Який ти щедрий до ***** !Що значить будуть? ЗЕіуду ГЕТЬ ПІД ТРИБУНАЛ! Повернути генералів Муженко, Марченко, Залужного, Бурбу, Кривоноса , а зевиродків ПОВНІСТЬЮ ПОЗБАВИТИ НАГРАБОВАНИХ МІЛЬЯРДІВ!
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10.11.2024 15:36 Ответить
Ну давай, приїжджай. Я своє відвоював, так що за Майдан.
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10.11.2024 15:39 Ответить
та забудь ти про те лайно. в штабі Трампа вже відхрестилися від цієї заяви того радника. більше того, той радник не буде далі в адміністрації Трампа. і від того радника реально смердить лаптями. в 16-му році теж крутилися такі "радники" біля Трампа. їх повикидали з команди. послухай Валерія Чалого, він тоді був послом у США при Пороху.
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10.11.2024 13:44 Ответить
Ну що то , що це - то промацювання грунту
Їх роблять або ті від кого потім відхрещуються або "екси"
При владні говорять в останню чергу

Там і від "бабусі" яку трамп призначив теж трохи смердить лаптями
Принаймні в рослідуванні Мюлєра вона фігурувала
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10.11.2024 13:50 Ответить
раз відхрещуються, то значить це вже непогано. Стати підстилкою ху йла в очах всього світу, а особливо в очах американців і демократів, Трамп таке навряд чи собі дозволить.
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10.11.2024 14:00 Ответить
Якісь у вас погляди на Трампа з паралельного Всесвіту. Це пуйловска підстилка, і доказів тому вагон. Один його віце президент, лапотний Венс чого вартий.
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10.11.2024 13:51 Ответить
Венс не лапотний. Венс ізоляціоніст. з Венсом повинні плідно попрацювати наші і європейські дипломати. Скоро буде видно чи підстилка пуйловська Трамп. будете дуже розчаровані у своїх сьогоднішніх заявах.
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10.11.2024 13:56 Ответить
Венс продал душу Трампу за власть.
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10.11.2024 14:09 Ответить
та главное шо не кацапам. )
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10.11.2024 14:32 Ответить
Я когда выбрали Венса поинтересовался что за чел. Проблема Венса что он пустое место. Карьерист. Случайный человек. Если у него есть остатки совести, то он не превратится в нашего Зеленского, но я не знаю.
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10.11.2024 14:35 Ответить
пустое место на должность вице не приглашают. тем более, что когда-то Венс очень сильно куесосил Трампа.
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10.11.2024 14:58 Ответить
Венс человек Тиля.
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10.11.2024 15:00 Ответить
ну так Тіль же не ворог України.
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10.11.2024 15:12 Ответить
Это к тому что Венс случайный чел.
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10.11.2024 15:22 Ответить
Якраз кацапам. Якщо оглянути, що робив Венс останній рік, то складається враження, що його ніщо в Світі більше не цікавить, крім припинення допомоги Україні.
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10.11.2024 14:46 Ответить
і що він робив? якщо ви про допомогу Україні, то тут ще питання чого він так робив. є 3 варіанти відповіді: 1) він проти України і тому блокував допомогу (не факт, він вже влітку сказав, що ми накачаємо Україну зброєю); 2) він топить за кацапів (взагалі не факт, бо накачування зброєю України вупше не корелюється з кацапськими симпатіями); 3) він просто хотів вислужитись перед Чубчиком, за що і отримав зараз посаду віце (найбільш реалістичний варіант). В Конгресі у квітні багато респів голосувало проти виділення допомоги Україні не тому, що вони проти України, а тому, що вони були обіжені на демократів за те, що ті не до кінця пішли їм на поступки по кордону. та це було, коли вони були в опозиції. критикувати завжди легше. а от коли ти вже при владі, то на тобі лежить величезний тягар відповідальності. Подивимось шо буде далі. В республіканській партії величезне лобі України. підтримка американським народом України сягає більше 60% на сьогодні. і Венс, і Трамп з цим точно будуть рахуватись. я довіряю нашим дипломатам Валерію Чалому і Павлу Клімкіну, які мають реальний досвід співпраці як з самим Трампом, так і з його оточенням. І що Чалий, що Клімкін у Трампі не бачать зрадофільства. Проте якщо послухати Швеця, то там просто піздєц якийсь - у нього Трамп фашист - друг ху тіна і Пухляша. та ще й в них на підтанцьовках. так і написав тому Швецю - іди, діду лікуйся..
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10.11.2024 15:11 Ответить
Странные заявление. В свою первую каденцию Трамп крепко начал срать московитам - те же санкции на "северные потоки". Первые поставки летального оружия Украине. Хорошая ********* томагавками по Сирии. У этого чувака есть яйца, а поскольку он самовлюбленный нарцисс - то если ***** в ответ на предложения Трампа пошлет Донни в одинокое эротическое путешествие - то для Трампа это будет прилюдная оплеуха, а это не тот человек чтобы утереться и простить. Как когда то Трамп звонил наследному принцу Мухамеду бин-Салману чтобы тот взял трубку и принял извинения ботоксного карлика - там он может снова позвонить и что то ему предложить такое, от чего Муххи отказаться не сможет. И привет - нефть по 50. Можно позвонить Си и предложить что Донни не будет вводить 100% налог на весь импорт из Китая - а только 50%, но взамен Донни хочет чтобы из Китая на Мордор импорт был только в том виде что можно перенести в карманах туристов. В любом случае - Трамп имеет склонность к тоталитарному единоличному доминированию, и в случае когда нужно уметь принимать жесткие решения - это часто работает лучше чем коллегиальное размазывание соплей по столу.
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10.11.2024 15:42 Ответить
главное чтоб он по нам не принял жесткое тотал. решение
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11.11.2024 01:37 Ответить
Не треба нас дурити! Брешишь і ти дядько! Ніхто ************-диктаторішка зелене з ойго підручними агентами ФСБ( Ермак Татаров ……) ні вЕС ні в НАТО , не приймє! А по друге путлер ( чи руссонацисти) ніколи не зупиняться на вимогу Трампа
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10.11.2024 15:26 Ответить
А може й просто втратити 20% теріторіїї і не здобути ніякого членства.....
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10.11.2024 13:44 Ответить
Дєгенерат 🤥🤢подоляцкий, меморандум будапештський ти вжє підписував, ЗЕІУДА казав , що :» нада только перестать стрелять» - вивів зі своєї землі , роззброїв, відвів, розмінував і ЩО, ПУТЛЕР
с ТЕРРОРИСТАМИНЕ ВДЕРЛИСЬ В ТВОЮ ХАТУ , не ******** мирні , міста …………?????
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10.11.2024 15:31 Ответить
Убогое,иди вслед за рос военным кораблем вместе з зеленою гидотою
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10.11.2024 22:10 Ответить
Слабо уявляю собі членство України в ЕС без членства в НАТО. Припустимо завтра вступили в ЕС, а кацапи продовжують кошмарити Харків кабами. То це виходить, що обстрілюють ЕС? Але НАТО не реагує, бо обстріл країни ЕС не привід для ескалації? Так чи ні? Є простіше пояснення, цей Ставрідіс просто свідомо бреше, або ще простіше, Ставрідіс такого не казав, це наші писаки переклали з "помилками"
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10.11.2024 13:46 Ответить
Не являєш ,але згідно уставу НАТО - саме так.
Бо НАТО розповсюджеється увага лише на членів НАТО
Тобто за Турцію будуть впрягатись , за Австрію - ні
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10.11.2024 13:52 Ответить
Будапештський меморандум вже проходили.
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10.11.2024 13:47 Ответить
БП доречі був виконаний - подивись текст. Кумедно правда, коли не читаєш суть ,а щось вимагаєш
Але заспокойся, скажу більше - потужні "харантії" зеленського які він підписував з іншими країнами - ще більша фількіна грамота
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10.11.2024 13:53 Ответить
Курва, вибачте, не можу втриматися щоб не запостити. 2019 рік. Пам'ятаєте?
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10.11.2024 13:48 Ответить
то називається-після дощу в четвер
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10.11.2024 13:48 Ответить
вже заїбали ці "промацування" різних пенсионерів.
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10.11.2024 13:49 Ответить
Екси завжди все знають і все можуть.А коли на посаді,то всі переповнені закликами і стурбованостями
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10.11.2024 14:06 Ответить
Ставрида ти обнута
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10.11.2024 13:50 Ответить
Через декілька років ***** підготує армію, укомплектує її наклепає танків, бип, літаків, дронів, керованих авіабомб, крилатих та балістичних ракет а його керманичі проаналізувавши цю війну, розроблять новий план вторгнення.
В цей час, зеленський буде розповідати своїм дебілам-виборцям, що це власне і є «перемога» і вони будуть вірити в цю маячню.
Він буде їздити з візитами по Європі, щоб потішити своє нікчемне его: бо ж там його будуть називати людиною року, переможцем та миротворцем.
При цьому, жодної підготовки до майбутньої війни з боку України не буде: традиційна показуха, розпил бабла і все.
От тоді і оціним перспективи
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10.11.2024 13:54 Ответить
Все вірно окрім третього абзацу. Бо президентом буде не Зеленський, а хтось інший. А так - все те саме й буде.
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10.11.2024 15:11 Ответить
Не забувай, що 73% ідіотів нікуди не поділися...
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10.11.2024 19:41 Ответить
А куди ж вони подінуться? Завжди були і будуть. Тільки не 73%, а більше. І проголосують за когось іншого. Чия морда на бігбордах та телеканалах найбільше світитиме. Від кого найбільше гасел, лозунгів та маніпуляцій. Як ЗАВЖДИ.
Але сумніваюся, що Зеленський залишатиметься президентом.
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10.11.2024 21:42 Ответить
Ідіотизм невиліковний. На жаль.
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10.11.2024 22:01 Ответить
Є надія. Не на одужання невиліковних, звісно. Але ж зрадники і вороги, які наголосували за Зеленського втекли за кордон? Ну а той, хто втік вже не повернеться? (Це чисто візуальна статистика коментарів) Ну значить є надія.
Хоча, таки-ні, немає. Бо "морди на бігбордах, власні телеканали, газети та інші мас-медіа, маніпулятивні слогани та гасла" - все це завжди працює з ***.
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10.11.2024 22:24 Ответить
Заставить Украину капитулировать и дать ей пустые обещания. Сколько раз уже срабатывало с Украиной.
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10.11.2024 13:56 Ответить
Спрацює і в цей раз.
Бо в нас на двох адекватних людей припадає три дебіла.
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10.11.2024 13:59 Ответить
Ну раньше нас манили тем что все будет хорошо. Сейчас это выглядит нелепо, так как люди которые не помогают прямо сейчас точно не помогут в будущем.
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10.11.2024 14:01 Ответить
Буквально вся логика примирителей сейчас такая.
Украина в плохом положении.
Ничего нельзя сделать.
Но в будущем мы обязательно поможем. Стопроцентов. А вот сейчас помочь не можем ничем. Но в будущем точно поможем.
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10.11.2024 14:03 Ответить
Этот человек профи и в теме вопроса? Или какой-то ноунейм решил потрендеть просто?
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10.11.2024 14:00 Ответить
Я конечно не совсем правильно написал - да, он профи, но в каком вопросе - он военный. А тут совсем другие взаимоотношения будут приниматься в расчет. Более важно то, насколько кто-то погружался именно в эту тему. А не просто читал статьи и новости, как большинство.
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10.11.2024 14:32 Ответить
-А можно стулья вечером, а деньги утром? -Можно. Но деньги вперёд!😎
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10.11.2024 14:04 Ответить
За вчора.
DeepState: Ворог просунувся в Кураховому, Григорівці, біля Максимільянівки, Побєди, Новоолексіївки та Богоявленки.

Втрачено 37.3 км² за вчора.

Втрачено 41.6 км² за позавчора.

І так, кожний божий день, вище військово політичне керівництво на чолі з Іудою, віддає українські території пуйлу по договорняку.
Всіх це влаштовує.
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10.11.2024 14:05 Ответить
Найдовша і захоплююча подорож починається зі слів - я знаю найкоротшу дорогу до перемоги .

"Дуже шкода, що всі, хто "уміють" керувати державою, вже працюють таксистами та перукарями." - Франсуа Міттеран французький політичний діяч 1916-1996р.
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10.11.2024 14:21 Ответить
Типу в нас керували державою не політики рівня такститів, може Ющ який утворив ширку а потім здав Україну орківській агентурі у вигляді ПР, чи може Кучма який створив олігархат та диктатуру.

А може в німців була краща Меркель, що позакривала всі АЕС і присадила на орківський газ, вивела багато виробництва в Китай і наганала арабів.
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10.11.2024 15:33 Ответить
Будапешт 2.0 Super Turbo XL (Euro Edition)
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10.11.2024 14:05 Ответить
Дякуємо за це Найвеличнішому Лідору всіх світів Щеневтіку. Слава!!! Гуляють всі!
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10.11.2024 14:05 Ответить
С такими темпами продвижения лаптеногих, Украина может потерять и все
50% территории.
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10.11.2024 14:06 Ответить
Это все дешевый блеф. Смешно как русская пропаганда размыла мозги за 2.5 года.
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10.11.2024 14:08 Ответить
Сам ти блєф! У нас є "план перемоги"!
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10.11.2024 19:42 Ответить
Холодрига наближається, темпи повинні впасти суттєво
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10.11.2024 14:13 Ответить
Піз… ти не мішки тягати, якщо нема клепок в голові, це пів біди. Якщо свідомо здавати території по договорняку, це злочин, рано чи пізно дійде до тих, в кого ще залишилось чим думати
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10.11.2024 14:11 Ответить
ПНХ, тупий экс, що ні чорта не розуміє.
20% території будуть моментально заселені 10 мільйонами голодних орків,
а через 16-20 років їхнє потомство волатиме,
що воно тут народилось і це його рідна земля і ООН розпустить соплі про референдум.
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10.11.2024 14:13 Ответить
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10.11.2024 14:43 Ответить
Якщо ***** збереже окуповані території то всі його дії стають виправданими в очах кацапів. ********* відсвяткує приєднання окупованих територій і буде готувати наступну "СВО". І це всі на Заході чудово розуміють і тому тільки кінчений ідіот стане інвестувати в Україну напередодні нової війни. Українці теж це розуміють. Звідси немає сенсу в щось вкладатися. Я, наприклад, зроблю все можливе щоб мої дочки покинули Україну назавжди і народжували та виховували внуків в безпеці, від нормальних чоловіків і під їх захистом. Ми вже "переставали стріляти" при Порошенко - ми не воювали за Крим взагалі, погано воювали за Донецьк і Луганськ. Потім при Зєлєнському ми знову не стріляли в окупантів! В результаті дали кацапам можливість підготуватися і загарбати більше, вбити сотні тисяч громадян і вигнати за кордон мільйони. Тобто, ми звільнили територію від людей для кацапських переселенців. А ще після "трампівських перемовин" ми не отримаємо репарацій і ніколи не будемо здатні відбудувати знищене. Звідси, зупинення війни і "перемовини" з кацапами де факто означають лише наступний етап знищення України. Вступ до ЄС розтягнуть на десятки років лише для того щоб не встигнути до чергового "СВО" *****стану. Зрозуміло що і в НАТО напередодні чергової війни натівці нас не запросять бо бояться що їм доведеться приймати участь з захисті залишків України. Їм потрібна лише озброєна Україна яка ладна померти як один за "європейські цінності" і своєю загибеллю врятувати "Фортецю Європи" від нападу кацапської орди. Вони готові збивати кацапські ракети на "сірою зоною", воювати найманцями та українцями в "сірій зоні", зневажати нас за корупцію і хвалити нас за фатальний героїзм в боротьбі з дикунами. Вони навіть пришлють нам консервів коли наші поля та ліси згорять, аби ми тільки залишалися "бампером". І їх влаштовує смуга в 600 км. вздовж єврокордонів. Все інше вони, схоже, ладні віддати *****стану за свій спокій і можливість "підготувати сили НАТО до майбутньої війни". Але чи будуть взагалі існувати НАТО, ООН, Червоний Хрест і решта міжнародних організацій взагалі після правління Трампа?
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10.11.2024 14:15 Ответить
У Вас есть дружественная страна, в которой посетители-мужчины никогда не сидят спиной к друг другу : это проявление не уважения. И за это могут зарезать.
Что у Вас с детством? Или географией, историей??!
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10.11.2024 14:19 Ответить
Обицяти не означає одружуватись, але землю втратити то назавжди. Курили та Кенигсберг згадайте…А люди які на ТОТ згодні з тим, що опинилися в пастці «рюськомира»
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10.11.2024 14:25 Ответить
Входить в туалет следует с левой ноги и, соответственно, выходить с правой.
А при совершении «чистых» дел предпочтение отдаётся правой , а при совершении «грязных» - левой. ???

Эту страну Вы имели ввиду ???
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10.11.2024 14:29 Ответить
перспективу вступу в Альянс
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10.11.2024 14:43 Ответить
Пізнє запалювання.
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10.11.2024 14:46 Ответить
Пішли на..й торгівці українською територією! За брязкальця хочете купити? Хер вам. Уже був будапештський меморандум. Ще раз-ХЕР вам!
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10.11.2024 15:04 Ответить
брехня
або як кажуть в Україні ЗЕ-здьож
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10.11.2024 15:28 Ответить
У этого экс-господина, поди и приглашение на 9 мая на болота из украинской крови имеется. Увидим многих "Уважатых" кто посетит и поклонится ×××××.
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10.11.2024 15:29 Ответить
Ніхто нічого не знає. Це просто хибне бачення відставного генерала.
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10.11.2024 16:05 Ответить
Хай би мовчав, всі б думали, що розумний...
Ставріда - поганенька рибка.
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10.11.2024 16:27 Ответить
Україна може здобути членство в ЄС і за кілька років отримати перспективу вступу в Альянс і не втрачаючи територій. Для цього західним партнерам треба не сцяти і трохи піднатиснути.
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10.11.2024 16:34 Ответить
А може ви свої території віддасте *****?! ХЕР вам, а не Україна!
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10.11.2024 16:43 Ответить
79% українців ніколи не були навіть на Донбасі. Але більшість буде готова покласти ще пару сотень тисяч хлопців за територію, а не за життя в вільній Україні, не розуміючи, що нинішня влада не може керувати ні країною, ні армією(
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10.11.2024 17:03 Ответить
Ну тако нормально, тиснули на Україну-відібрали ЯЗ. Тепер знову тиснути на Україну щоб віддати частину території на догоду *уйлу! Не на гопника тиснути який лякає світ ЯЗ, не на *уйла тиснути щоб забрався з України.. То для чого такі гаранти? Нехай падли повертають оте що в нас відібрали-ЯЗ!
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10.11.2024 17:33 Ответить
Досить вірити всякій нечисті.Тільки смерть кацапам!
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10.11.2024 17:33 Ответить
Люблю читати пророцтва колишніх очільників. Вони завжди такі надихаючі та оптимістичні...на відміну від діючих.
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10.11.2024 18:08 Ответить
Чесслово ,може вже хватить вже друкувати вислови різного роду пришелепкуватих отставніків. Достатньо звіздєжа трампоновських холуїв,які вже і Крим віддали рашистам та скоро почнуть тиснути на нас,щоби і іншу нашу землю віддати ворогові...
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10.11.2024 19:16 Ответить
Если мы сами не согласимся, никто нас не заставит.
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10.11.2024 19:40 Ответить
Згадується як ми віддали ядерну зброю і отримали перспективу захисту від нападу.
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10.11.2024 19:59 Ответить
Не советую менять что либо реальное на какой то призрачный альянс " через 3-5 лет".
НАТО существует пока его членам не предложили отведать кровавой похлёбки с зубной крошкой. Как только это случится то будущая жертва получит меньше помощи чем Украина, и думаю намного меньше.

Но я конечно могу быть не прав и возможно как только гром грянет вся ЛГБТ - рать, феминистки, беженцы из Африки и Азии и европейские куколды все как один отправятся в условную Литву или Польшу и костьми там лягут, но не сдадут Вильнюс/Варшаву кацапу.
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10.11.2024 21:31 Ответить
Реальної сили НАТО ніхто не бачив,це як міфічний грааль, скоріш за все так і буде як ви кажете, блок припинить існування як тільки доведеться відправляти солдатів на криваву бійню проти серйозного супротивника, а не дрібних хуситів чи інших бородатих терористів в халатах.
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10.11.2024 23:47 Ответить
Я з самого початку казав що якби вони полізли на Польщу замість України то більша частина Європи була б вже їхня с значно меншими втратами, а Україна маринувалася би у власному соку доки не вибрала би ОПЗЖ до влади як грузини.
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11.11.2024 00:37 Ответить
 
 