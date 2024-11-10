Украина может потерять 20% территории, но получить членство в ЕС и за несколько лет получить перспективу вступления в Альянс, - экскомандующий НАТО в Европе Ставридис
Новоизбранный президент США Дональд Трамп может надавить на Россию и Украину, чтобы завершить полномасштабную войну. При этом украинцы могут потерять территории, которые сейчас оккупированы россиянами.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью CNN заявил бывший командующий силами США и силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис.
"Я надеюсь, что он (Трамп, - ред.) сделает, - и я думаю, что он это сделает, - так это надавит на обе стороны. Чтобы сесть за стол переговоров. И это будет похоже на окончание Корейской войны", - отметил Ставридис.
При этом территориально под российской оккупацией останется 20% украинской территории.
"Путин, к сожалению, реально будет иметь около 20 процентов Украины, то есть ту часть, которую он сейчас удерживает. Но остальная Украина, 80 процентов, все эти ресурсы, подавляющее большинство населения, они остаются демократическими, свободными", - сказал Ставридис.
Он добавил, что Украина также получит "путь в НАТО, возможно, года через три-пять".
Как считает экс-командующий вооруженными силами США и НАТО в Европе, Украина также сможет получить членство в Европейском Союзе, который вложил миллиарды долларов, чтобы помочь Украине остановить полномасштабное вторжение России.
"Путин будет ненавидеть эту часть, так же как украинцы будут ненавидеть ту часть Путина, которая держит 20 процентов их страны. Но это переговоры", - подчеркнул Ставридис.
Отвечая на вопрос Newsweek, сколько, по его мнению, реально продлятся переговоры после прихода Трампа на должность, Ставридис ответил по электронной почте:
"Имейте в виду, что урегулирование путем переговоров - это не то, что США могут навязать, а украинцы и россияне должны договориться об этом".
"Переговоры о прекращении огня и окончательное урегулирование займут месяцы. Вступление Украины в НАТО может быть осуществлено в течение нескольких лет", - добавил отставной адмирал.
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Проте...ну це можливий стартовий базіс для переговорів, якщо його ще покращити - можна подумати
А не те лайно про "забудьте про Крим"
Кордонів 1991 не буде. Криму- не буде. Питання чи будуть Харків, Дніпро.
Не з Зе шапіто та Трампом нам їх вертать
Обидва зі столу Кремля харчуються
мрійники далі продовжують мріяти що параша розвалиться і все таке.
Їх роблять або ті від кого потім відхрещуються або "екси"
При владні говорять в останню чергу
Там і від "бабусі" яку трамп призначив теж трохи смердить лаптями
Принаймні в рослідуванні Мюлєра вона фігурувала
с ТЕРРОРИСТАМИНЕ ВДЕРЛИСЬ В ТВОЮ ХАТУ , не ******** мирні , міста …………?????
Бо НАТО розповсюджеється увага лише на членів НАТО
Тобто за Турцію будуть впрягатись , за Австрію - ні
Але заспокойся, скажу більше - потужні "харантії" зеленського які він підписував з іншими країнами - ще більша фількіна грамота
В цей час, зеленський буде розповідати своїм дебілам-виборцям, що це власне і є «перемога» і вони будуть вірити в цю маячню.
Він буде їздити з візитами по Європі, щоб потішити своє нікчемне его: бо ж там його будуть називати людиною року, переможцем та миротворцем.
При цьому, жодної підготовки до майбутньої війни з боку України не буде: традиційна показуха, розпил бабла і все.
От тоді і оціним перспективи
Але сумніваюся, що Зеленський залишатиметься президентом.
Хоча, таки-ні, немає. Бо "морди на бігбордах, власні телеканали, газети та інші мас-медіа, маніпулятивні слогани та гасла" - все це завжди працює з ***.
Бо в нас на двох адекватних людей припадає три дебіла.
Украина в плохом положении.
Ничего нельзя сделать.
Но в будущем мы обязательно поможем. Стопроцентов. А вот сейчас помочь не можем ничем. Но в будущем точно поможем.
DeepState: Ворог просунувся в Кураховому, Григорівці, біля Максимільянівки, Побєди, Новоолексіївки та Богоявленки.
Втрачено 37.3 км² за вчора.
Втрачено 41.6 км² за позавчора.
І так, кожний божий день, вище військово політичне керівництво на чолі з Іудою, віддає українські території пуйлу по договорняку.
Всіх це влаштовує.
"Дуже шкода, що всі, хто "уміють" керувати державою, вже працюють таксистами та перукарями." - Франсуа Міттеран французький політичний діяч 1916-1996р.
А може в німців була краща Меркель, що позакривала всі АЕС і присадила на орківський газ, вивела багато виробництва в Китай і наганала арабів.
50% территории.
20% території будуть моментально заселені 10 мільйонами голодних орків,
а через 16-20 років їхнє потомство волатиме,
що воно тут народилось і це його рідна земля і ООН розпустить соплі про референдум.
Что у Вас с детством? Или географией, историей??!
А при совершении «чистых» дел предпочтение отдаётся правой , а при совершении «грязных» - левой. ???
Эту страну Вы имели ввиду ???
або як кажуть в Україні ЗЕ-здьож
Ставріда - поганенька рибка.
НАТО существует пока его членам не предложили отведать кровавой похлёбки с зубной крошкой. Как только это случится то будущая жертва получит меньше помощи чем Украина, и думаю намного меньше.
Но я конечно могу быть не прав и возможно как только гром грянет вся ЛГБТ - рать, феминистки, беженцы из Африки и Азии и европейские куколды все как один отправятся в условную Литву или Польшу и костьми там лягут, но не сдадут Вильнюс/Варшаву кацапу.