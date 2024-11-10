УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8753 відвідувача онлайн
Новини
9 067 98

Україна може втратити 20% території, але здобути членство в ЄС і за кілька років отримати перспективу вступу в Альянс, - екскомандувач НАТО в Європі Ставрідіс

Джеймс Ставрідіс

Новобраний президент США Дональд Трамп може натиснути на Росію та Україну, щоб завершити повномасштабну війну. При цьому українці можуть втратити території, які наразі окуповані росіянами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю CNN заявив колишній командувач силами США та силами НАТО у Європі Джеймс Ставрідіс.

"Я сподіваюся, що він (Трамп - ред.) зробить, - і я думаю, що він це зробить, - так це натисне на обидві сторони. Щоб сісти за стіл переговорів. І це буде схоже на закінчення Корейської війни", - зазначив Ставрідіс.

При цьому територіально під російською окупацією залишиться 20% українською території.

"Путін, на жаль, реально матиме близько 20 відсотків України, тобто ту частину, яку він зараз утримує. Але решта України, 80 відсотків, усі ці ресурси, переважна більшість населення, вони залишаються демократичними, вільними", - сказав Ставрідіс.

Він додав, що Україна також отримає "шлях до НАТО, можливо, років за три-п'ять".

Як вважає екскомандувач збройними силами США та НАТО у Європі, Україна також зможе отримати членство в Європейському Союзі, який вклав мільярди доларів, щоб допомогти Україні зупинити повномасштабне вторгнення Росії.

"Путін буде ненавидіти цю частину, так само як українці будуть ненавидіти ту частину Путіна, яка тримає 20 відсотків їхньої країни. Але це перемовини", - підкреслив Ставрідіс.

Відповідаючи на запитання Newsweek, скільки, на його думку, реально триватимуть переговори після приходу Трампа на посаду, Ставрідіс відповів електронною поштою:

"Майте на увазі, що врегулювання шляхом перемовин - це не те що США можуть нав’язати, а українці та росіяни повинні домовитися про це".

"Перемовини про припинення вогню та остаточне врегулювання займуть місяці. Вступ України до НАТО може бути здійснений протягом кількох років", - додав відставний адмірал.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп не відмовиться від підтримки України попри свої попередні заяви, - глава МЗС Франції Барро

Автор: 

НАТО (6422) Україна (5861) Трамп Дональд (5471)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+26
В будь-якому випадку території буде втрачено. Питання- які. Зараз завдання відстояти якомога більше.
Кордонів 1991 не буде. Криму- не буде. Питання чи будуть Харків, Дніпро.
показати весь коментар
10.11.2024 13:43
+22
А може й просто втратити 20% теріторіїї і не здобути ніякого членства.....
показати весь коментар
10.11.2024 13:44
+17
Заставить Украину капитулировать и дать ей пустые обещания. Сколько раз уже срабатывало с Украиной.
показати весь коментар
10.11.2024 13:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як ви задовбали промацувати підгрунтя
Проте...ну це можливий стартовий базіс для переговорів, якщо його ще покращити - можна подумати

А не те лайно про "забудьте про Крим"
показати весь коментар
10.11.2024 13:40 Відповісти
В будь-якому випадку території буде втрачено. Питання- які. Зараз завдання відстояти якомога більше.
Кордонів 1991 не буде. Криму- не буде. Питання чи будуть Харків, Дніпро.
показати весь коментар
10.11.2024 13:43 Відповісти
Ну тут нажаль згоден
Не з Зе шапіто та Трампом нам їх вертать
Обидва зі столу Кремля харчуються
показати весь коментар
10.11.2024 13:47 Відповісти
кордонів 91-го може не бути тимчасово. якщо вирішать дожимати рашню дипломатично і санкціями, то каци самі ці території з часом на колінах українцям приповзуть повертати. тож буде видно. Спочатку почнуть з цін на нафту.
показати весь коментар
10.11.2024 13:48 Відповісти
Ну-ну...
показати весь коментар
10.11.2024 13:49 Відповісти
угу, он Кенісберг уже німецький, Курили японські,
мрійники далі продовжують мріяти що параша розвалиться і все таке.
показати весь коментар
10.11.2024 13:57 Відповісти
це інше. Кенігсберг і Курили - це результат 2 Світової війни. а зараз якщо ці території віддати кацам, то це може і, швидше за все, таки стане початком 3 Світової.
показати весь коментар
10.11.2024 14:04 Відповісти
Если кто-то говорит что-то категорично, знай что этот человек манипулятор и лжец.
показати весь коментар
10.11.2024 13:57 Відповісти
Коли буде кава в Криму, ухилянте?
показати весь коментар
10.11.2024 14:02 Відповісти
Я был против кофе в Крыму. Они такие же лжецы как и ты.
показати весь коментар
10.11.2024 14:04 Відповісти
Погань, я таких як ти вбивав і вбиватиму. Що там в Тюмєні, погодка класная? На фіг з українського сайту, чеченська підстилка.
показати весь коментар
10.11.2024 14:08 Відповісти
Ти це заявляєш категорично?
показати весь коментар
10.11.2024 14:05 Відповісти
Я ничего не заявляю. Это определение слова.
показати весь коментар
10.11.2024 14:06 Відповісти
масквіч?
показати весь коментар
10.11.2024 14:14 Відповісти
Курської області не буде.
показати весь коментар
10.11.2024 14:12 Відповісти
Який ти щедрий до ***** !Що значить будуть? ЗЕіуду ГЕТЬ ПІД ТРИБУНАЛ! Повернути генералів Муженко, Марченко, Залужного, Бурбу, Кривоноса , а зевиродків ПОВНІСТЬЮ ПОЗБАВИТИ НАГРАБОВАНИХ МІЛЬЯРДІВ!
показати весь коментар
10.11.2024 15:36 Відповісти
Ну давай, приїжджай. Я своє відвоював, так що за Майдан.
показати весь коментар
10.11.2024 15:39 Відповісти
та забудь ти про те лайно. в штабі Трампа вже відхрестилися від цієї заяви того радника. більше того, той радник не буде далі в адміністрації Трампа. і від того радника реально смердить лаптями. в 16-му році теж крутилися такі "радники" біля Трампа. їх повикидали з команди. послухай Валерія Чалого, він тоді був послом у США при Пороху.
показати весь коментар
10.11.2024 13:44 Відповісти
Ну що то , що це - то промацювання грунту
Їх роблять або ті від кого потім відхрещуються або "екси"
При владні говорять в останню чергу

Там і від "бабусі" яку трамп призначив теж трохи смердить лаптями
Принаймні в рослідуванні Мюлєра вона фігурувала
показати весь коментар
10.11.2024 13:50 Відповісти
раз відхрещуються, то значить це вже непогано. Стати підстилкою ху йла в очах всього світу, а особливо в очах американців і демократів, Трамп таке навряд чи собі дозволить.
показати весь коментар
10.11.2024 14:00 Відповісти
Якісь у вас погляди на Трампа з паралельного Всесвіту. Це пуйловска підстилка, і доказів тому вагон. Один його віце президент, лапотний Венс чого вартий.
показати весь коментар
10.11.2024 13:51 Відповісти
Венс не лапотний. Венс ізоляціоніст. з Венсом повинні плідно попрацювати наші і європейські дипломати. Скоро буде видно чи підстилка пуйловська Трамп. будете дуже розчаровані у своїх сьогоднішніх заявах.
показати весь коментар
10.11.2024 13:56 Відповісти
Венс продал душу Трампу за власть.
показати весь коментар
10.11.2024 14:09 Відповісти
та главное шо не кацапам. )
показати весь коментар
10.11.2024 14:32 Відповісти
Я когда выбрали Венса поинтересовался что за чел. Проблема Венса что он пустое место. Карьерист. Случайный человек. Если у него есть остатки совести, то он не превратится в нашего Зеленского, но я не знаю.
показати весь коментар
10.11.2024 14:35 Відповісти
пустое место на должность вице не приглашают. тем более, что когда-то Венс очень сильно куесосил Трампа.
показати весь коментар
10.11.2024 14:58 Відповісти
Венс человек Тиля.
показати весь коментар
10.11.2024 15:00 Відповісти
ну так Тіль же не ворог України.
показати весь коментар
10.11.2024 15:12 Відповісти
Это к тому что Венс случайный чел.
показати весь коментар
10.11.2024 15:22 Відповісти
Якраз кацапам. Якщо оглянути, що робив Венс останній рік, то складається враження, що його ніщо в Світі більше не цікавить, крім припинення допомоги Україні.
показати весь коментар
10.11.2024 14:46 Відповісти
і що він робив? якщо ви про допомогу Україні, то тут ще питання чого він так робив. є 3 варіанти відповіді: 1) він проти України і тому блокував допомогу (не факт, він вже влітку сказав, що ми накачаємо Україну зброєю); 2) він топить за кацапів (взагалі не факт, бо накачування зброєю України вупше не корелюється з кацапськими симпатіями); 3) він просто хотів вислужитись перед Чубчиком, за що і отримав зараз посаду віце (найбільш реалістичний варіант). В Конгресі у квітні багато респів голосувало проти виділення допомоги Україні не тому, що вони проти України, а тому, що вони були обіжені на демократів за те, що ті не до кінця пішли їм на поступки по кордону. та це було, коли вони були в опозиції. критикувати завжди легше. а от коли ти вже при владі, то на тобі лежить величезний тягар відповідальності. Подивимось шо буде далі. В республіканській партії величезне лобі України. підтримка американським народом України сягає більше 60% на сьогодні. і Венс, і Трамп з цим точно будуть рахуватись. я довіряю нашим дипломатам Валерію Чалому і Павлу Клімкіну, які мають реальний досвід співпраці як з самим Трампом, так і з його оточенням. І що Чалий, що Клімкін у Трампі не бачать зрадофільства. Проте якщо послухати Швеця, то там просто піздєц якийсь - у нього Трамп фашист - друг ху тіна і Пухляша. та ще й в них на підтанцьовках. так і написав тому Швецю - іди, діду лікуйся..
показати весь коментар
10.11.2024 15:11 Відповісти
Странные заявление. В свою первую каденцию Трамп крепко начал срать московитам - те же санкции на "северные потоки". Первые поставки летального оружия Украине. Хорошая ********* томагавками по Сирии. У этого чувака есть яйца, а поскольку он самовлюбленный нарцисс - то если ***** в ответ на предложения Трампа пошлет Донни в одинокое эротическое путешествие - то для Трампа это будет прилюдная оплеуха, а это не тот человек чтобы утереться и простить. Как когда то Трамп звонил наследному принцу Мухамеду бин-Салману чтобы тот взял трубку и принял извинения ботоксного карлика - там он может снова позвонить и что то ему предложить такое, от чего Муххи отказаться не сможет. И привет - нефть по 50. Можно позвонить Си и предложить что Донни не будет вводить 100% налог на весь импорт из Китая - а только 50%, но взамен Донни хочет чтобы из Китая на Мордор импорт был только в том виде что можно перенести в карманах туристов. В любом случае - Трамп имеет склонность к тоталитарному единоличному доминированию, и в случае когда нужно уметь принимать жесткие решения - это часто работает лучше чем коллегиальное размазывание соплей по столу.
показати весь коментар
10.11.2024 15:42 Відповісти
главное чтоб он по нам не принял жесткое тотал. решение
показати весь коментар
11.11.2024 01:37 Відповісти
Не треба нас дурити! Брешишь і ти дядько! Ніхто ************-диктаторішка зелене з ойго підручними агентами ФСБ( Ермак Татаров ……) ні вЕС ні в НАТО , не приймє! А по друге путлер ( чи руссонацисти) ніколи не зупиняться на вимогу Трампа
показати весь коментар
10.11.2024 15:26 Відповісти
А може й просто втратити 20% теріторіїї і не здобути ніякого членства.....
показати весь коментар
10.11.2024 13:44 Відповісти
Дєгенерат 🤥🤢подоляцкий, меморандум будапештський ти вжє підписував, ЗЕІУДА казав , що :» нада только перестать стрелять» - вивів зі своєї землі , роззброїв, відвів, розмінував і ЩО, ПУТЛЕР
с ТЕРРОРИСТАМИНЕ ВДЕРЛИСЬ В ТВОЮ ХАТУ , не ******** мирні , міста …………?????
показати весь коментар
10.11.2024 15:31 Відповісти
Убогое,иди вслед за рос военным кораблем вместе з зеленою гидотою
показати весь коментар
10.11.2024 22:10 Відповісти
Слабо уявляю собі членство України в ЕС без членства в НАТО. Припустимо завтра вступили в ЕС, а кацапи продовжують кошмарити Харків кабами. То це виходить, що обстрілюють ЕС? Але НАТО не реагує, бо обстріл країни ЕС не привід для ескалації? Так чи ні? Є простіше пояснення, цей Ставрідіс просто свідомо бреше, або ще простіше, Ставрідіс такого не казав, це наші писаки переклали з "помилками"
показати весь коментар
10.11.2024 13:46 Відповісти
Не являєш ,але згідно уставу НАТО - саме так.
Бо НАТО розповсюджеється увага лише на членів НАТО
Тобто за Турцію будуть впрягатись , за Австрію - ні
показати весь коментар
10.11.2024 13:52 Відповісти
Будапештський меморандум вже проходили.
показати весь коментар
10.11.2024 13:47 Відповісти
БП доречі був виконаний - подивись текст. Кумедно правда, коли не читаєш суть ,а щось вимагаєш
Але заспокойся, скажу більше - потужні "харантії" зеленського які він підписував з іншими країнами - ще більша фількіна грамота
показати весь коментар
10.11.2024 13:53 Відповісти
Курва, вибачте, не можу втриматися щоб не запостити. 2019 рік. Пам'ятаєте?
показати весь коментар
10.11.2024 13:48 Відповісти
то називається-після дощу в четвер
показати весь коментар
10.11.2024 13:48 Відповісти
вже заїбали ці "промацування" різних пенсионерів.
показати весь коментар
10.11.2024 13:49 Відповісти
Екси завжди все знають і все можуть.А коли на посаді,то всі переповнені закликами і стурбованостями
показати весь коментар
10.11.2024 14:06 Відповісти
Ставрида ти обнута
показати весь коментар
10.11.2024 13:50 Відповісти
Через декілька років ***** підготує армію, укомплектує її наклепає танків, бип, літаків, дронів, керованих авіабомб, крилатих та балістичних ракет а його керманичі проаналізувавши цю війну, розроблять новий план вторгнення.
В цей час, зеленський буде розповідати своїм дебілам-виборцям, що це власне і є «перемога» і вони будуть вірити в цю маячню.
Він буде їздити з візитами по Європі, щоб потішити своє нікчемне его: бо ж там його будуть називати людиною року, переможцем та миротворцем.
При цьому, жодної підготовки до майбутньої війни з боку України не буде: традиційна показуха, розпил бабла і все.
От тоді і оціним перспективи
показати весь коментар
10.11.2024 13:54 Відповісти
Все вірно окрім третього абзацу. Бо президентом буде не Зеленський, а хтось інший. А так - все те саме й буде.
показати весь коментар
10.11.2024 15:11 Відповісти
Не забувай, що 73% ідіотів нікуди не поділися...
показати весь коментар
10.11.2024 19:41 Відповісти
А куди ж вони подінуться? Завжди були і будуть. Тільки не 73%, а більше. І проголосують за когось іншого. Чия морда на бігбордах та телеканалах найбільше світитиме. Від кого найбільше гасел, лозунгів та маніпуляцій. Як ЗАВЖДИ.
Але сумніваюся, що Зеленський залишатиметься президентом.
показати весь коментар
10.11.2024 21:42 Відповісти
Ідіотизм невиліковний. На жаль.
показати весь коментар
10.11.2024 22:01 Відповісти
Є надія. Не на одужання невиліковних, звісно. Але ж зрадники і вороги, які наголосували за Зеленського втекли за кордон? Ну а той, хто втік вже не повернеться? (Це чисто візуальна статистика коментарів) Ну значить є надія.
Хоча, таки-ні, немає. Бо "морди на бігбордах, власні телеканали, газети та інші мас-медіа, маніпулятивні слогани та гасла" - все це завжди працює з ***.
показати весь коментар
10.11.2024 22:24 Відповісти
Заставить Украину капитулировать и дать ей пустые обещания. Сколько раз уже срабатывало с Украиной.
показати весь коментар
10.11.2024 13:56 Відповісти
Спрацює і в цей раз.
Бо в нас на двох адекватних людей припадає три дебіла.
показати весь коментар
10.11.2024 13:59 Відповісти
Ну раньше нас манили тем что все будет хорошо. Сейчас это выглядит нелепо, так как люди которые не помогают прямо сейчас точно не помогут в будущем.
показати весь коментар
10.11.2024 14:01 Відповісти
Буквально вся логика примирителей сейчас такая.
Украина в плохом положении.
Ничего нельзя сделать.
Но в будущем мы обязательно поможем. Стопроцентов. А вот сейчас помочь не можем ничем. Но в будущем точно поможем.
показати весь коментар
10.11.2024 14:03 Відповісти
Этот человек профи и в теме вопроса? Или какой-то ноунейм решил потрендеть просто?
показати весь коментар
10.11.2024 14:00 Відповісти
Я конечно не совсем правильно написал - да, он профи, но в каком вопросе - он военный. А тут совсем другие взаимоотношения будут приниматься в расчет. Более важно то, насколько кто-то погружался именно в эту тему. А не просто читал статьи и новости, как большинство.
показати весь коментар
10.11.2024 14:32 Відповісти
-А можно стулья вечером, а деньги утром? -Можно. Но деньги вперёд!😎
показати весь коментар
10.11.2024 14:04 Відповісти
За вчора.
DeepState: Ворог просунувся в Кураховому, Григорівці, біля Максимільянівки, Побєди, Новоолексіївки та Богоявленки.

Втрачено 37.3 км² за вчора.

Втрачено 41.6 км² за позавчора.

І так, кожний божий день, вище військово політичне керівництво на чолі з Іудою, віддає українські території пуйлу по договорняку.
Всіх це влаштовує.
показати весь коментар
10.11.2024 14:05 Відповісти
Найдовша і захоплююча подорож починається зі слів - я знаю найкоротшу дорогу до перемоги .

"Дуже шкода, що всі, хто "уміють" керувати державою, вже працюють таксистами та перукарями." - Франсуа Міттеран французький політичний діяч 1916-1996р.
показати весь коментар
10.11.2024 14:21 Відповісти
Типу в нас керували державою не політики рівня такститів, може Ющ який утворив ширку а потім здав Україну орківській агентурі у вигляді ПР, чи може Кучма який створив олігархат та диктатуру.

А може в німців була краща Меркель, що позакривала всі АЕС і присадила на орківський газ, вивела багато виробництва в Китай і наганала арабів.
показати весь коментар
10.11.2024 15:33 Відповісти
Будапешт 2.0 Super Turbo XL (Euro Edition)
показати весь коментар
10.11.2024 14:05 Відповісти
Дякуємо за це Найвеличнішому Лідору всіх світів Щеневтіку. Слава!!! Гуляють всі!
показати весь коментар
10.11.2024 14:05 Відповісти
С такими темпами продвижения лаптеногих, Украина может потерять и все
50% территории.
показати весь коментар
10.11.2024 14:06 Відповісти
Это все дешевый блеф. Смешно как русская пропаганда размыла мозги за 2.5 года.
показати весь коментар
10.11.2024 14:08 Відповісти
Сам ти блєф! У нас є "план перемоги"!
показати весь коментар
10.11.2024 19:42 Відповісти
Холодрига наближається, темпи повинні впасти суттєво
показати весь коментар
10.11.2024 14:13 Відповісти
Піз… ти не мішки тягати, якщо нема клепок в голові, це пів біди. Якщо свідомо здавати території по договорняку, це злочин, рано чи пізно дійде до тих, в кого ще залишилось чим думати
показати весь коментар
10.11.2024 14:11 Відповісти
ПНХ, тупий экс, що ні чорта не розуміє.
20% території будуть моментально заселені 10 мільйонами голодних орків,
а через 16-20 років їхнє потомство волатиме,
що воно тут народилось і це його рідна земля і ООН розпустить соплі про референдум.
показати весь коментар
10.11.2024 14:13 Відповісти
показати весь коментар
10.11.2024 14:43 Відповісти
Якщо ***** збереже окуповані території то всі його дії стають виправданими в очах кацапів. ********* відсвяткує приєднання окупованих територій і буде готувати наступну "СВО". І це всі на Заході чудово розуміють і тому тільки кінчений ідіот стане інвестувати в Україну напередодні нової війни. Українці теж це розуміють. Звідси немає сенсу в щось вкладатися. Я, наприклад, зроблю все можливе щоб мої дочки покинули Україну назавжди і народжували та виховували внуків в безпеці, від нормальних чоловіків і під їх захистом. Ми вже "переставали стріляти" при Порошенко - ми не воювали за Крим взагалі, погано воювали за Донецьк і Луганськ. Потім при Зєлєнському ми знову не стріляли в окупантів! В результаті дали кацапам можливість підготуватися і загарбати більше, вбити сотні тисяч громадян і вигнати за кордон мільйони. Тобто, ми звільнили територію від людей для кацапських переселенців. А ще після "трампівських перемовин" ми не отримаємо репарацій і ніколи не будемо здатні відбудувати знищене. Звідси, зупинення війни і "перемовини" з кацапами де факто означають лише наступний етап знищення України. Вступ до ЄС розтягнуть на десятки років лише для того щоб не встигнути до чергового "СВО" *****стану. Зрозуміло що і в НАТО напередодні чергової війни натівці нас не запросять бо бояться що їм доведеться приймати участь з захисті залишків України. Їм потрібна лише озброєна Україна яка ладна померти як один за "європейські цінності" і своєю загибеллю врятувати "Фортецю Європи" від нападу кацапської орди. Вони готові збивати кацапські ракети на "сірою зоною", воювати найманцями та українцями в "сірій зоні", зневажати нас за корупцію і хвалити нас за фатальний героїзм в боротьбі з дикунами. Вони навіть пришлють нам консервів коли наші поля та ліси згорять, аби ми тільки залишалися "бампером". І їх влаштовує смуга в 600 км. вздовж єврокордонів. Все інше вони, схоже, ладні віддати *****стану за свій спокій і можливість "підготувати сили НАТО до майбутньої війни". Але чи будуть взагалі існувати НАТО, ООН, Червоний Хрест і решта міжнародних організацій взагалі після правління Трампа?
показати весь коментар
10.11.2024 14:15 Відповісти
У Вас есть дружественная страна, в которой посетители-мужчины никогда не сидят спиной к друг другу : это проявление не уважения. И за это могут зарезать.
Что у Вас с детством? Или географией, историей??!
показати весь коментар
10.11.2024 14:19 Відповісти
Обицяти не означає одружуватись, але землю втратити то назавжди. Курили та Кенигсберг згадайте…А люди які на ТОТ згодні з тим, що опинилися в пастці «рюськомира»
показати весь коментар
10.11.2024 14:25 Відповісти
Входить в туалет следует с левой ноги и, соответственно, выходить с правой.
А при совершении «чистых» дел предпочтение отдаётся правой , а при совершении «грязных» - левой. ???

Эту страну Вы имели ввиду ???
показати весь коментар
10.11.2024 14:29 Відповісти
перспективу вступу в Альянс
показати весь коментар
10.11.2024 14:43 Відповісти
Пізнє запалювання.
показати весь коментар
10.11.2024 14:46 Відповісти
Пішли на..й торгівці українською територією! За брязкальця хочете купити? Хер вам. Уже був будапештський меморандум. Ще раз-ХЕР вам!
показати весь коментар
10.11.2024 15:04 Відповісти
брехня
або як кажуть в Україні ЗЕ-здьож
показати весь коментар
10.11.2024 15:28 Відповісти
У этого экс-господина, поди и приглашение на 9 мая на болота из украинской крови имеется. Увидим многих "Уважатых" кто посетит и поклонится ×××××.
показати весь коментар
10.11.2024 15:29 Відповісти
Ніхто нічого не знає. Це просто хибне бачення відставного генерала.
показати весь коментар
10.11.2024 16:05 Відповісти
Хай би мовчав, всі б думали, що розумний...
Ставріда - поганенька рибка.
показати весь коментар
10.11.2024 16:27 Відповісти
Україна може здобути членство в ЄС і за кілька років отримати перспективу вступу в Альянс і не втрачаючи територій. Для цього західним партнерам треба не сцяти і трохи піднатиснути.
показати весь коментар
10.11.2024 16:34 Відповісти
А може ви свої території віддасте *****?! ХЕР вам, а не Україна!
показати весь коментар
10.11.2024 16:43 Відповісти
79% українців ніколи не були навіть на Донбасі. Але більшість буде готова покласти ще пару сотень тисяч хлопців за територію, а не за життя в вільній Україні, не розуміючи, що нинішня влада не може керувати ні країною, ні армією(
показати весь коментар
10.11.2024 17:03 Відповісти
Ну тако нормально, тиснули на Україну-відібрали ЯЗ. Тепер знову тиснути на Україну щоб віддати частину території на догоду *уйлу! Не на гопника тиснути який лякає світ ЯЗ, не на *уйла тиснути щоб забрався з України.. То для чого такі гаранти? Нехай падли повертають оте що в нас відібрали-ЯЗ!
показати весь коментар
10.11.2024 17:33 Відповісти
Досить вірити всякій нечисті.Тільки смерть кацапам!
показати весь коментар
10.11.2024 17:33 Відповісти
Люблю читати пророцтва колишніх очільників. Вони завжди такі надихаючі та оптимістичні...на відміну від діючих.
показати весь коментар
10.11.2024 18:08 Відповісти
Чесслово ,може вже хватить вже друкувати вислови різного роду пришелепкуватих отставніків. Достатньо звіздєжа трампоновських холуїв,які вже і Крим віддали рашистам та скоро почнуть тиснути на нас,щоби і іншу нашу землю віддати ворогові...
показати весь коментар
10.11.2024 19:16 Відповісти
Если мы сами не согласимся, никто нас не заставит.
показати весь коментар
10.11.2024 19:40 Відповісти
Згадується як ми віддали ядерну зброю і отримали перспективу захисту від нападу.
показати весь коментар
10.11.2024 19:59 Відповісти
Не советую менять что либо реальное на какой то призрачный альянс " через 3-5 лет".
НАТО существует пока его членам не предложили отведать кровавой похлёбки с зубной крошкой. Как только это случится то будущая жертва получит меньше помощи чем Украина, и думаю намного меньше.

Но я конечно могу быть не прав и возможно как только гром грянет вся ЛГБТ - рать, феминистки, беженцы из Африки и Азии и европейские куколды все как один отправятся в условную Литву или Польшу и костьми там лягут, но не сдадут Вильнюс/Варшаву кацапу.
показати весь коментар
10.11.2024 21:31 Відповісти
Реальної сили НАТО ніхто не бачив,це як міфічний грааль, скоріш за все так і буде як ви кажете, блок припинить існування як тільки доведеться відправляти солдатів на криваву бійню проти серйозного супротивника, а не дрібних хуситів чи інших бородатих терористів в халатах.
показати весь коментар
10.11.2024 23:47 Відповісти
Я з самого початку казав що якби вони полізли на Польщу замість України то більша частина Європи була б вже їхня с значно меншими втратами, а Україна маринувалася би у власному соку доки не вибрала би ОПЗЖ до влади як грузини.
показати весь коментар
11.11.2024 00:37 Відповісти
 
 