Україна може втратити 20% території, але здобути членство в ЄС і за кілька років отримати перспективу вступу в Альянс, - екскомандувач НАТО в Європі Ставрідіс
Новобраний президент США Дональд Трамп може натиснути на Росію та Україну, щоб завершити повномасштабну війну. При цьому українці можуть втратити території, які наразі окуповані росіянами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю CNN заявив колишній командувач силами США та силами НАТО у Європі Джеймс Ставрідіс.
"Я сподіваюся, що він (Трамп - ред.) зробить, - і я думаю, що він це зробить, - так це натисне на обидві сторони. Щоб сісти за стіл переговорів. І це буде схоже на закінчення Корейської війни", - зазначив Ставрідіс.
При цьому територіально під російською окупацією залишиться 20% українською території.
"Путін, на жаль, реально матиме близько 20 відсотків України, тобто ту частину, яку він зараз утримує. Але решта України, 80 відсотків, усі ці ресурси, переважна більшість населення, вони залишаються демократичними, вільними", - сказав Ставрідіс.
Він додав, що Україна також отримає "шлях до НАТО, можливо, років за три-п'ять".
Як вважає екскомандувач збройними силами США та НАТО у Європі, Україна також зможе отримати членство в Європейському Союзі, який вклав мільярди доларів, щоб допомогти Україні зупинити повномасштабне вторгнення Росії.
"Путін буде ненавидіти цю частину, так само як українці будуть ненавидіти ту частину Путіна, яка тримає 20 відсотків їхньої країни. Але це перемовини", - підкреслив Ставрідіс.
Відповідаючи на запитання Newsweek, скільки, на його думку, реально триватимуть переговори після приходу Трампа на посаду, Ставрідіс відповів електронною поштою:
"Майте на увазі, що врегулювання шляхом перемовин - це не те що США можуть нав’язати, а українці та росіяни повинні домовитися про це".
"Перемовини про припинення вогню та остаточне врегулювання займуть місяці. Вступ України до НАТО може бути здійснений протягом кількох років", - додав відставний адмірал.
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Проте...ну це можливий стартовий базіс для переговорів, якщо його ще покращити - можна подумати
А не те лайно про "забудьте про Крим"
Кордонів 1991 не буде. Криму- не буде. Питання чи будуть Харків, Дніпро.
Не з Зе шапіто та Трампом нам їх вертать
Обидва зі столу Кремля харчуються
мрійники далі продовжують мріяти що параша розвалиться і все таке.
Їх роблять або ті від кого потім відхрещуються або "екси"
При владні говорять в останню чергу
Там і від "бабусі" яку трамп призначив теж трохи смердить лаптями
Принаймні в рослідуванні Мюлєра вона фігурувала
с ТЕРРОРИСТАМИНЕ ВДЕРЛИСЬ В ТВОЮ ХАТУ , не ******** мирні , міста …………?????
Бо НАТО розповсюджеється увага лише на членів НАТО
Тобто за Турцію будуть впрягатись , за Австрію - ні
Але заспокойся, скажу більше - потужні "харантії" зеленського які він підписував з іншими країнами - ще більша фількіна грамота
В цей час, зеленський буде розповідати своїм дебілам-виборцям, що це власне і є «перемога» і вони будуть вірити в цю маячню.
Він буде їздити з візитами по Європі, щоб потішити своє нікчемне его: бо ж там його будуть називати людиною року, переможцем та миротворцем.
При цьому, жодної підготовки до майбутньої війни з боку України не буде: традиційна показуха, розпил бабла і все.
От тоді і оціним перспективи
Але сумніваюся, що Зеленський залишатиметься президентом.
Хоча, таки-ні, немає. Бо "морди на бігбордах, власні телеканали, газети та інші мас-медіа, маніпулятивні слогани та гасла" - все це завжди працює з ***.
Бо в нас на двох адекватних людей припадає три дебіла.
Украина в плохом положении.
Ничего нельзя сделать.
Но в будущем мы обязательно поможем. Стопроцентов. А вот сейчас помочь не можем ничем. Но в будущем точно поможем.
DeepState: Ворог просунувся в Кураховому, Григорівці, біля Максимільянівки, Побєди, Новоолексіївки та Богоявленки.
Втрачено 37.3 км² за вчора.
Втрачено 41.6 км² за позавчора.
І так, кожний божий день, вище військово політичне керівництво на чолі з Іудою, віддає українські території пуйлу по договорняку.
Всіх це влаштовує.
"Дуже шкода, що всі, хто "уміють" керувати державою, вже працюють таксистами та перукарями." - Франсуа Міттеран французький політичний діяч 1916-1996р.
А може в німців була краща Меркель, що позакривала всі АЕС і присадила на орківський газ, вивела багато виробництва в Китай і наганала арабів.
50% территории.
20% території будуть моментально заселені 10 мільйонами голодних орків,
а через 16-20 років їхнє потомство волатиме,
що воно тут народилось і це його рідна земля і ООН розпустить соплі про референдум.
Что у Вас с детством? Или географией, историей??!
А при совершении «чистых» дел предпочтение отдаётся правой , а при совершении «грязных» - левой. ???
Эту страну Вы имели ввиду ???
або як кажуть в Україні ЗЕ-здьож
Ставріда - поганенька рибка.
НАТО существует пока его членам не предложили отведать кровавой похлёбки с зубной крошкой. Как только это случится то будущая жертва получит меньше помощи чем Украина, и думаю намного меньше.
Но я конечно могу быть не прав и возможно как только гром грянет вся ЛГБТ - рать, феминистки, беженцы из Африки и Азии и европейские куколды все как один отправятся в условную Литву или Польшу и костьми там лягут, но не сдадут Вильнюс/Варшаву кацапу.