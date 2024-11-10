Україна може втратити 20% території, але здобути членство в ЄС і за кілька років отримати перспективу вступу в Альянс, - екскомандувач НАТО в Європі Ставрідіс

Новобраний президент США Дональд Трамп може натиснути на Росію та Україну, щоб завершити повномасштабну війну. При цьому українці можуть втратити території, які наразі окуповані росіянами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю CNN заявив колишній командувач силами США та силами НАТО у Європі Джеймс Ставрідіс.

"Я сподіваюся, що він (Трамп - ред.) зробить, - і я думаю, що він це зробить, - так це натисне на обидві сторони. Щоб сісти за стіл переговорів. І це буде схоже на закінчення Корейської війни", - зазначив Ставрідіс.

При цьому територіально під російською окупацією залишиться 20% українською території.

"Путін, на жаль, реально матиме близько 20 відсотків України, тобто ту частину, яку він зараз утримує. Але решта України, 80 відсотків, усі ці ресурси, переважна більшість населення, вони залишаються демократичними, вільними", - сказав Ставрідіс.

Він додав, що Україна також отримає "шлях до НАТО, можливо, років за три-п'ять".

Як вважає екскомандувач збройними силами США та НАТО у Європі, Україна також зможе отримати членство в Європейському Союзі, який вклав мільярди доларів, щоб допомогти Україні зупинити повномасштабне вторгнення Росії.

"Путін буде ненавидіти цю частину, так само як українці будуть ненавидіти ту частину Путіна, яка тримає 20 відсотків їхньої країни. Але це перемовини", - підкреслив Ставрідіс.

Відповідаючи на запитання Newsweek, скільки, на його думку, реально триватимуть переговори після приходу Трампа на посаду, Ставрідіс відповів електронною поштою:

"Майте на увазі, що врегулювання шляхом перемовин - це не те що США можуть нав’язати, а українці та росіяни повинні домовитися про це".

"Перемовини про припинення вогню та остаточне врегулювання займуть місяці. Вступ України до НАТО може бути здійснений протягом кількох років", - додав відставний адмірал.

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