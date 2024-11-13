Украина находится в центре внимания НАТО и Польши, - Туск

Украина находится в центре внимания НАТО и Польши, и ничего об Украине не должно решаться без Украины.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Украина находится в центре внимания и Генерального секретаря НАТО, и премьер-министра Польши. Я повторю слова, сказанные в Будапеште: "ничего об Украине без Украины", - сказал Туск на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в Варшаве.

По словам польского премьера, государства-члены ЕС должны обеспечить, чтобы будущие решения по окончанию войны в Украине принимали при полном согласии и с участием заинтересованных стран с восточного фланга, но прежде всего, самой Украины.

"Об этом я также буду говорить в ближайшие дни и недели с нашими основными партнерами", - сказал он.

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Также Туск отметил, что хорошие отношения с США, то есть "отношения, объединяющие западный мир посредством военного, экономического, культурного и трансатлантического сотрудничества, являются основой нашей безопасности и развития".