Украина находится в центре внимания НАТО и Польши, - Туск
Украина находится в центре внимания НАТО и Польши, и ничего об Украине не должно решаться без Украины.
Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Украина находится в центре внимания и Генерального секретаря НАТО, и премьер-министра Польши. Я повторю слова, сказанные в Будапеште: "ничего об Украине без Украины", - сказал Туск на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в Варшаве.
По словам польского премьера, государства-члены ЕС должны обеспечить, чтобы будущие решения по окончанию войны в Украине принимали при полном согласии и с участием заинтересованных стран с восточного фланга, но прежде всего, самой Украины.
"Об этом я также буду говорить в ближайшие дни и недели с нашими основными партнерами", - сказал он.
Также Туск отметил, что хорошие отношения с США, то есть "отношения, объединяющие западный мир посредством военного, экономического, культурного и трансатлантического сотрудничества, являются основой нашей безопасности и развития".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Також, на думку цього видання західні експерти вважають, що Україні залишилось менше року до створення власних балістичних ракет з радіусом дії 1000 км.