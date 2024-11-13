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Украина находится в центре внимания НАТО и Польши, - Туск

туск

Украина находится в центре внимания НАТО и Польши, и ничего об Украине не должно решаться без Украины.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Украина находится в центре внимания и Генерального секретаря НАТО, и премьер-министра Польши. Я повторю слова, сказанные в Будапеште: "ничего об Украине без Украины", - сказал Туск на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в Варшаве.

По словам польского премьера, государства-члены ЕС должны обеспечить, чтобы будущие решения по окончанию войны в Украине принимали при полном согласии и с участием заинтересованных стран с восточного фланга, но прежде всего, самой Украины.

"Об этом я также буду говорить в ближайшие дни и недели с нашими основными партнерами", - сказал он.

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Также Туск отметил, что хорошие отношения с США, то есть "отношения, объединяющие западный мир посредством военного, экономического, культурного и трансатлантического сотрудничества, являются основой нашей безопасности и развития".

Автор: 

НАТО (9978) Польша (8409) Туск Дональд (733)


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Видання Times (https://www.thetimes.com/world/russia-ukraine-war/article/zelensky-nuclear-weapons-bomb-0ddjrs5hw) пише з посиланням на Міністерство оборони України, що Україна може розробити найпростіший ядерний заряд протягом декількох місяців, якщо Трамп припинить американську військову допомогу.
Також, на думку цього видання західні експерти вважають, що Україні залишилось менше року до створення власних балістичних ракет з радіусом дії 1000 км.
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13.11.2024 19:57 Ответить
Сьогодні підірвали виродка Валєру Транковського, який наказав випустити ракети по Вінниці , коли загинули 29 осіб. Виродку відірвало ласти, він сконав в муках.

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13.11.2024 19:57 Ответить
залишився один картуз
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13.11.2024 20:00 Ответить
Україна може розробити найпростішу атомну бомбу за декілька місяців, якщо Трамп припинить військову допомогу. Про це пише The Times
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13.11.2024 19:59 Ответить
як нам пощастило - Україна вбиває їх головного ворога, а вони нам увагу
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13.11.2024 20:13 Ответить
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13.11.2024 20:53 Ответить
 
 