Україна перебуває в центрі уваги НАТО і Польщі, - Туск

Україна перебуває в центрі уваги НАТО і Польщі, і нічого про Україну не повинно вирішуватися без України.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Україна перебуває в центрі уваги і Генерального секретаря НАТО, і прем'єр-міністра Польщі. Я повторю слова, сказані в Будапешті: "нічого про Україну без України", - сказав Туск на спільній пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте у Варшаві.

За словами польського прем'єра, держави-члени ЄС мають забезпечити, щоб майбутні рішення щодо закінчення війни в Україні ухвалювали за повної згоди та за участю зацікавлених країн зі східного флангу, але насамперед, самої України.

"Про це я також буду говорити найближчими днями і тижнями з нашими основними партнерами", - сказав він.

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Також Туск зазначив, що хороші відносини зі США, тобто "відносини, що об'єднують західний світ за допомогою військового, економічного, культурного і трансатлантичного співробітництва, є основою нашої безпеки і розвитку".