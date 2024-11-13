Україна перебуває в центрі уваги НАТО і Польщі, - Туск
Україна перебуває в центрі уваги НАТО і Польщі, і нічого про Україну не повинно вирішуватися без України.
Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Україна перебуває в центрі уваги і Генерального секретаря НАТО, і прем'єр-міністра Польщі. Я повторю слова, сказані в Будапешті: "нічого про Україну без України", - сказав Туск на спільній пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте у Варшаві.
За словами польського прем'єра, держави-члени ЄС мають забезпечити, щоб майбутні рішення щодо закінчення війни в Україні ухвалювали за повної згоди та за участю зацікавлених країн зі східного флангу, але насамперед, самої України.
"Про це я також буду говорити найближчими днями і тижнями з нашими основними партнерами", - сказав він.
Також Туск зазначив, що хороші відносини зі США, тобто "відносини, що об'єднують західний світ за допомогою військового, економічного, культурного і трансатлантичного співробітництва, є основою нашої безпеки і розвитку".
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Також, на думку цього видання західні експерти вважають, що Україні залишилось менше року до створення власних балістичних ракет з радіусом дії 1000 км.