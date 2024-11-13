УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8634 відвідувача онлайн
Новини
610 7

Україна перебуває в центрі уваги НАТО і Польщі, - Туск

туск

Україна перебуває в центрі уваги НАТО і Польщі, і нічого про Україну не повинно вирішуватися без України.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Україна перебуває в центрі уваги і Генерального секретаря НАТО, і прем'єр-міністра Польщі. Я повторю слова, сказані в Будапешті: "нічого про Україну без України", - сказав Туск на спільній пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте у Варшаві.

За словами польського прем'єра, держави-члени ЄС мають забезпечити, щоб майбутні рішення щодо закінчення війни в Україні ухвалювали за повної згоди та за участю зацікавлених країн зі східного флангу, але насамперед, самої України.

"Про це я також буду говорити найближчими днями і тижнями з нашими основними партнерами", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ослаблення України не відповідає життєвим інтересам Польщі, - Туск

Також Туск зазначив, що хороші відносини зі США, тобто "відносини, що об'єднують західний світ за допомогою військового, економічного, культурного і трансатлантичного співробітництва, є основою нашої безпеки і розвитку".

Автор: 

НАТО (6429) Польща (8489) Туск Дональд (513)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Видання Times (https://www.thetimes.com/world/russia-ukraine-war/article/zelensky-nuclear-weapons-bomb-0ddjrs5hw) пише з посиланням на Міністерство оборони України, що Україна може розробити найпростіший ядерний заряд протягом декількох місяців, якщо Трамп припинить американську військову допомогу.
Також, на думку цього видання західні експерти вважають, що Україні залишилось менше року до створення власних балістичних ракет з радіусом дії 1000 км.
показати весь коментар
13.11.2024 19:57 Відповісти
Сьогодні підірвали виродка Валєру Транковського, який наказав випустити ракети по Вінниці , коли загинули 29 осіб. Виродку відірвало ласти, він сконав в муках.

показати весь коментар
13.11.2024 19:57 Відповісти
залишився один картуз
показати весь коментар
13.11.2024 20:00 Відповісти
Україна може розробити найпростішу атомну бомбу за декілька місяців, якщо Трамп припинить військову допомогу. Про це пише The Times
показати весь коментар
13.11.2024 19:59 Відповісти
як нам пощастило - Україна вбиває їх головного ворога, а вони нам увагу
показати весь коментар
13.11.2024 20:13 Відповісти
показати весь коментар
13.11.2024 20:53 Відповісти
 
 