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Новини
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Ослаблення України не відповідає життєвим інтересам Польщі, - Туск

Туск про важливість підтримки України

Очільник уряду Польщі Дональд Туск заявив, що важливо не допустити послаблення України.

По це він сказав під час пресконференції, пише "Польське радіо", інформує Цензор.НЕТ.

Туск заявив, що "новий політичний ландшафт" є серйозним викликом. 

"Найближчими днями ми координуватимемо співпрацю з країнами, які мають дуже схожий погляд на геополітичну ситуацію... Все в контексті нових викликів, які постають перед нашою батьківщиною, перед усім регіоном, перед Європейським Союзом і західною спільнотою", - сказав політик.

Коментуючи обрання Дональда Трампа президентом США, Туск згадав про потенційний вплив зміни політики США на регіональну стабільність. Він сказав, що "усі усвідомлюють, що ми переживаємо дуже важкі часи", і Польща перебуває хоч і не "в епіцентрі цього потенційного циклону", але "в дуже важкому місці".

Глава польського уряду також висловив занепокоєння щодо можливого скорочення американської присутності в регіоні.

"Я б дуже хотів, щоб Польща не була самотньою в жодному з цих варіантів", - сказав Туск, додавши, що не має наміру ескалації польської участі у війні, але вважає принципово важливим гарантувати безпеку України.

Читайте також: Дуда збирається здійснити візит до США і зустрітися з Трампом, говоритимуть і про Україну, - Туск

Він наголосив, що ослаблення або капітуляція України стали б фундаментальною загрозою для Польщі.

"За будь-яких обставин ніхто не хоче ослаблення чи капітуляції України, це було б фундаментальною загрозою для Польщі та польських інтересів", - сказав прем'єр Польщі.

Раніше Туск заявляв, що найближчим часом від Сполучених Штатів Америки можуть надійти декларації щодо дати припинення вогню в Україні та гарантій безпеки.

Читайте також: У МЗС прокоментували заяву Туска щодо можливості припинення вогню: Нічого про Україну без України

Автор: 

безпека (929) Польща (8478) США (22497) Туск Дональд (513)


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Топ коментарі
+4
За Туском виходить що блокада транспортних перевезень "польськими фермерами" не ослаблювала Україну, а, навпаки, її посилювала.
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10.11.2024 17:11
+4
Той 5-й пункт за ******** обставин на кшталт будапештського меморандуму.
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10.11.2024 17:16
+4
Ну то продовжуйте колотити ''волинською різнею''
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10.11.2024 17:17
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Всі поляки розуміють, що Польща - у перших рядах тих, хто буде "принесений у пожертву Мінотавру".
Але не вірять. Точніше, не хочуть вірити.
Втім, як й інші "европейці".
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10.11.2024 16:59 Відповісти
Вони все ще вірять що за них помирати будуть Португалтці з Іспанцями та Шведами… такі наївні той пун 5 статуту НАТО можна засунути в дупцю.
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10.11.2024 17:05 Відповісти
Той 5-й пункт за ******** обставин на кшталт будапештського меморандуму.
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10.11.2024 17:16 Відповісти
Дійсно, але коли кажеш поляку, що згідно 5 статті Статуту НАТО Польщу мають захищати німці, він криво усміхається і питає: "як у 39-му?"
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10.11.2024 17:34 Відповісти
Може рішився МіГи передати?
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10.11.2024 16:59 Відповісти
За Туском виходить що блокада транспортних перевезень "польськими фермерами" не ослаблювала Україну, а, навпаки, її посилювала.
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10.11.2024 17:11 Відповісти
Блокада перевезень "фермерами" - це "бізнес". А "бізнес", як "спорт" чи "мистецтво", як відомо, "внє палітікі".
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10.11.2024 17:17 Відповісти
ІRU питати треба.

П@дари мовчать по сьогодні
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10.11.2024 17:50 Відповісти
Давайте, ляхи, приєднуйтеся до ЗСУ проти минулої метрополії, бо знов перетворитеся на колонію. трамп може підтвердити.
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10.11.2024 17:13 Відповісти

Хіт сезону)))
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10.11.2024 17:51 Відповісти
Ну то продовжуйте колотити ''волинською різнею''
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10.11.2024 17:17 Відповісти
Та ну..навіть я їх можу доводами добити..
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10.11.2024 17:52 Відповісти
З приводу цієї волинської різанини правильно один блогер казав, що українці не мають до неї ніякого відношення, тому , що вона була між громадянами Польщі різних конфесій.
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10.11.2024 17:31 Відповісти
Тобто там нквд раїсі небуло?
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10.11.2024 17:53 Відповісти
а я звідки знаю?
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10.11.2024 18:38 Відповісти
Зарані забезпечують собі "Та ми ж всігда були тойво..."
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10.11.2024 17:40 Відповісти
Стурбованість, глибока стурбованість, занепокоєність, заклики, заяви, - "а Васька слухає і їсть." Діяти вже рішуче треба?
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10.11.2024 18:09 Відповісти
най пригадає Туск свою вдалу посадку в Смоленську за день до трагедії з Лєхом Качинськи 10 квітня 2010 і всією делегацією поляків на тому ж літаку та на тому ж військовому аеродромі.
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10.11.2024 18:13 Відповісти
Тоді чому, в політичних кулуарах, поДляки кажуть, що бояться, якщо Україна буде сильним сусідом?
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10.11.2024 20:24 Відповісти
Поляки завжди були лицемірами!
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11.11.2024 00:07 Відповісти
 
 