Ослаблення України не відповідає життєвим інтересам Польщі, - Туск
Очільник уряду Польщі Дональд Туск заявив, що важливо не допустити послаблення України.
По це він сказав під час пресконференції, пише "Польське радіо", інформує Цензор.НЕТ.
Туск заявив, що "новий політичний ландшафт" є серйозним викликом.
"Найближчими днями ми координуватимемо співпрацю з країнами, які мають дуже схожий погляд на геополітичну ситуацію... Все в контексті нових викликів, які постають перед нашою батьківщиною, перед усім регіоном, перед Європейським Союзом і західною спільнотою", - сказав політик.
Коментуючи обрання Дональда Трампа президентом США, Туск згадав про потенційний вплив зміни політики США на регіональну стабільність. Він сказав, що "усі усвідомлюють, що ми переживаємо дуже важкі часи", і Польща перебуває хоч і не "в епіцентрі цього потенційного циклону", але "в дуже важкому місці".
Глава польського уряду також висловив занепокоєння щодо можливого скорочення американської присутності в регіоні.
"Я б дуже хотів, щоб Польща не була самотньою в жодному з цих варіантів", - сказав Туск, додавши, що не має наміру ескалації польської участі у війні, але вважає принципово важливим гарантувати безпеку України.
Він наголосив, що ослаблення або капітуляція України стали б фундаментальною загрозою для Польщі.
"За будь-яких обставин ніхто не хоче ослаблення чи капітуляції України, це було б фундаментальною загрозою для Польщі та польських інтересів", - сказав прем'єр Польщі.
Раніше Туск заявляв, що найближчим часом від Сполучених Штатів Америки можуть надійти декларації щодо дати припинення вогню в Україні та гарантій безпеки.
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Але не вірять. Точніше, не хочуть вірити.
Втім, як й інші "европейці".
П@дари мовчать по сьогодні
Хіт сезону)))