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Дуда збирається здійснити візит до США і зустрітися з Трампом, говоритимуть і про Україну, - Туск

Дуда має намір зустрітися із Трампом

Президент Польщі Анджей Дуда має намір полетіти до США та зустрітися там з новообраним американським президентом Дональдом Трампом.

Про це повідомив глава польського уряду Дональд Туск, пише Radio ZET, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Туска, Дуда поінформував його про "свою можливу зустріч з новообраним президентом США Дональдом Трампом" і потребу узгодження спільної позиції президента і Ради міністрів Польщі на переговори у Вашингтоні.

"Я буду тримати за нього кулаки, бо незалежно від різниць у поглядах (між Туском і Дудою, - ред.) і того, що у президента Дуда незабаром завершується президентська каденція (у серпні наступного року - ред.), він багато вклав у налагодження хороших відносин з Трампом, і ми можемо це спільно використати для польсько-американських розмов, особливо у контексті України", - сказав польський прем'єр.

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Зазначимо, що у квітні цьогоріч президент Польщі Анджей Дуда провів у Нью-Йорку приватну зустріч з республіканцем Дональдом Трампом. Обговорювали, зокрема, ситуацію в Україні.

У Анджея Дуди та Дональда Трампа були теплі й партнерські відносини під час президентства Трампа. Вони співпрацювали в питаннях безпеки та оборони та обговорювали зміцнення американської військової присутності в Польщі.

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Автор: 

Польща (8491) Туск Дональд (514) Дуда Анджей (771) Трамп Дональд (5576)


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09.11.2024 19:13 Відповісти
Обскакав Зелю - поки тои плани малює
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09.11.2024 19:20 Відповісти
Трамп за минулого свого президентства ,добре підтягнув Польщу , знаючи, що тодішні німці і французи тягнули і ноги і руки за рашистського куйла...
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09.11.2024 19:46 Відповісти
туск, зі всіма європейцями про війну вже поговорив, навіть по декілька десятків разів.
нудно.
поїде говорить з трампом.
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09.11.2024 19:52 Відповісти
 
 