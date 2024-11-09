Дуда збирається здійснити візит до США і зустрітися з Трампом, говоритимуть і про Україну, - Туск
Президент Польщі Анджей Дуда має намір полетіти до США та зустрітися там з новообраним американським президентом Дональдом Трампом.
Про це повідомив глава польського уряду Дональд Туск, пише Radio ZET, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Туска, Дуда поінформував його про "свою можливу зустріч з новообраним президентом США Дональдом Трампом" і потребу узгодження спільної позиції президента і Ради міністрів Польщі на переговори у Вашингтоні.
"Я буду тримати за нього кулаки, бо незалежно від різниць у поглядах (між Туском і Дудою, - ред.) і того, що у президента Дуда незабаром завершується президентська каденція (у серпні наступного року - ред.), він багато вклав у налагодження хороших відносин з Трампом, і ми можемо це спільно використати для польсько-американських розмов, особливо у контексті України", - сказав польський прем'єр.
Зазначимо, що у квітні цьогоріч президент Польщі Анджей Дуда провів у Нью-Йорку приватну зустріч з республіканцем Дональдом Трампом. Обговорювали, зокрема, ситуацію в Україні.
У Анджея Дуди та Дональда Трампа були теплі й партнерські відносини під час президентства Трампа. Вони співпрацювали в питаннях безпеки та оборони та обговорювали зміцнення американської військової присутності в Польщі.
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поїде говорить з трампом.