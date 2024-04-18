Дуда зустрівся у Нью-Йорку з Трампом. Говорили про Україну

Президент Польщі Анджей Дуда провів у Нью-Йорку приватну зустріч з експрезидентом США Дональдом Трампом. Обговорювали ситуацію в Україні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

Зустріч відбулася у Trump Tower на Манхеттені й тривала понад дві години.

Трамп перед зустріччю сказав, що "має особисті відносини" з Дудою та пам’ятає співпрацю, коли вони обоє обіймали президентські посади, додавши, що "поляки дуже люблять його".

"Це мій друг, у нас були чудові чотири роки разом… Ми все ще підтримуємо Польщу", - запевнив він.

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Анджей Дуда після спілкування сказав, що це була "дружня зустріч у дуже гарній атмосфері".

Politico пише, що, за повідомленням передвиборчого штабу Трампа, сторони обговорювали війну, яку Росія веде в Україні, та війну на Близькому Сході.

Також під час зустрічі йшлося про пропозицію Дуди для країн НАТО збільшити витрати на оборону до 3% ВВП.

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Вечеря з Дудою стала останньою з низки переговорів, які Трамп мав за останні місяці зі світовими лідерами.

Анджей Дуда перебував у США для участі у подіях в ООН, після чого у четвер вирушить до Канади.