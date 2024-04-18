Дуда зустрівся у Нью-Йорку з Трампом. Говорили про Україну
Президент Польщі Анджей Дуда провів у Нью-Йорку приватну зустріч з експрезидентом США Дональдом Трампом. Обговорювали ситуацію в Україні.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.
Зустріч відбулася у Trump Tower на Манхеттені й тривала понад дві години.
Трамп перед зустріччю сказав, що "має особисті відносини" з Дудою та пам’ятає співпрацю, коли вони обоє обіймали президентські посади, додавши, що "поляки дуже люблять його".
"Це мій друг, у нас були чудові чотири роки разом… Ми все ще підтримуємо Польщу", - запевнив він.
Анджей Дуда після спілкування сказав, що це була "дружня зустріч у дуже гарній атмосфері".
Politico пише, що, за повідомленням передвиборчого штабу Трампа, сторони обговорювали війну, яку Росія веде в Україні, та війну на Близькому Сході.
Також під час зустрічі йшлося про пропозицію Дуди для країн НАТО збільшити витрати на оборону до 3% ВВП.
Вечеря з Дудою стала останньою з низки переговорів, які Трамп мав за останні місяці зі світовими лідерами.
Анджей Дуда перебував у США для участі у подіях в ООН, після чого у четвер вирушить до Канади.
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Хто такий Трамп ми знаемо давно. Хто такий Дуда ми вивчили за останні чотири роки.
Дуда мнє друг, но *** ***ла - дороже!
До речі, І з орбанлом, і з джонсоном (тим що спікер) трампло чи ходив у сауну, чи то бавився у джакузі, що говорить про те, що вони його сучки. Мар-а-Лаго інвайтед.
А от Джонсонюк і Дуда - то просто друззя, Ніяких Мар-а-Лаго тобі, з Дудою Ну Йок, а з Джонсонюком здається Техас, бізнес ланч чи вечеря, ніяких фамільярностей.
Це як на зоні - з "дірявого" опущеного КДБ Трампа вже ніколи не буде авторитета.
"https://www.ponomaroleg.com/duda-v-gostyah-u-trampa/ Дуда в гостях у Трампа.
Давайте разберем Дуду и не только. В чем отличия встреч с Трампом Орбана, Камерона и Дуды.
Орбан просто https://www.ponomaroleg.com/putinskaja-shesterka-orban/ холуй Трампа и Путина , он встречается с ними чтобы лизать их ботинки и чувствовать причастность к мафии.
Камерон встречался с Трампом чтобы https://www.ponomaroleg.com/snimayu-shlyapu-pered-lordom-kemeronom/ разблокировать помощь Украине в Палате .
Сейчас, когда https://www.ponomaroleg.com/zakon-o-mire-cherez-silu-v-21-veke/ помощь разблокирована , https://www.ponomaroleg.com/kishida-maknul-mordoj-spikera-dzhonsona/ мировым лидерам встречаться с Трампом нет необходимости.
Но сегодня Трампу нужна встреча с Дудой.
Трампу, который https://www.ponomaroleg.com/sud-nad-trampom-i-skovoroda-dzhonsona/ сидит на скамье подсудимых , нужна демонстрация поддержки от действующего политика. Любого.
Начнем с того, что Дуда - правый политик как Орбан. То есть, их взгляды на иммигрантов, меньшинства, аборты схожи. Правда, их политика по отношению к Украине отличается, Дуда за помощь Украине.
Дуда входит в клуб друзей Трампа благодаря своей правой политике. В этот клуб входят Путин, Бен Салман, Биби, Эрдоган, Болсонару и др. диктаторы либо правые. И Дуда пользовался дружбой с Трампом для выгоды Польши во времена президентства Трампа.
Но сегодня Дуда нужен Трампу, а не наоборот. Дуда чувствует, что он у Трампа в долгу и не смог отказать.
Если бы я был помощником Дуды, я бы попытался отговорить его от встречи с Трампом. Ибо, когда Трамп проиграет выборы и будет осуждён по многим делам, Дуде будут тыкать в лицо сегодняшней фотографией его политические противники. Но Дуда, наверняка, посчитал, что ущерб будет больше, если он откажет Трампу сегодня, а Трамп затем победит на выборах.
Каждый решает сам на что ставить."