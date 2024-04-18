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Новини
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Дуда зустрівся у Нью-Йорку з Трампом. Говорили про Україну

дуда,трамп

Президент Польщі Анджей Дуда провів у Нью-Йорку приватну зустріч з експрезидентом США Дональдом Трампом. Обговорювали ситуацію в Україні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

Зустріч відбулася у Trump Tower на Манхеттені й тривала понад дві години.

Трамп перед зустріччю сказав, що "має особисті відносини" з Дудою та пам’ятає співпрацю, коли вони обоє обіймали президентські посади, додавши, що "поляки дуже люблять його".

"Це мій друг, у нас були чудові чотири роки разом… Ми все ще підтримуємо Польщу", - запевнив він.

Читайте: Трамп про допомогу США Україні: Це має бути позика, а не подарунок. Європа має давати щось співмірне

Анджей Дуда після спілкування сказав, що це була "дружня зустріч у дуже гарній атмосфері".

Politico пише, що, за повідомленням передвиборчого штабу Трампа, сторони обговорювали війну, яку Росія веде в Україні, та війну на Близькому Сході.

Також під час зустрічі йшлося про пропозицію Дуди для країн НАТО збільшити витрати на оборону до 3% ВВП.

Також читайте: Напад Ірану на Ізраїль відбувся через велику слабкість США. Цього б не сталося, якби ми були при владі, - Трамп

Вечеря з Дудою стала останньою з низки переговорів, які Трамп мав за останні місяці зі світовими лідерами.

Анджей Дуда перебував у США для участі у подіях в ООН, після чого у четвер вирушить до Канади.

Автор: 

Дуда (770) Трамп (5444)


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Топ коментарі
+14
Координували блокаду кордонів «рольніками»?
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18.04.2024 10:48
+11
негарно зустрічатися дуді з екс- при живому Байдені. Ні честі, ні совісті у пшека
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18.04.2024 10:48
+10
Зато все смеются про олигархат и коррупцию в Украине. Вон в США всем заправляет трамп почти из тюрьмы. Весь мир ходит к нему на поклон а Байдена вообще за собачий йух держат.
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18.04.2024 10:48
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про Україну без України
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18.04.2024 10:46 Відповісти
а як хотіли , бачили очі ?
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18.04.2024 11:26 Відповісти
Це добре, що зустрілись, напевно це піде на користь Україні! Поляки, як і українці, знають ціну імперські росії, про її злочини, наміри і про це все скаже Трампу Дуда...!? Вода камінь точить-, Камерон, Джонсон, Макрон...Дуда,- буде успіх! Вдячні їм за допомогу і підтримку!!!
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18.04.2024 11:35 Відповісти
а коли на тебе летючий страус випорожниться бліном, вважатимеш, що то від спеки чи харч?
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18.04.2024 11:55 Відповісти
Від ціеі зустрічі Україна отримае ноль. А може « ще більше»- нечативне число. Щось втрати…

Хто такий Трамп ми знаемо давно. Хто такий Дуда ми вивчили за останні чотири роки.
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18.04.2024 14:19 Відповісти
Координували блокаду кордонів «рольніками»?
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18.04.2024 10:48 Відповісти
А он нашол другую! І любить і поцілує!
Дуда мнє друг, но *** ***ла - дороже!
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18.04.2024 10:48 Відповісти
негарно зустрічатися дуді з екс- при живому Байдені. Ні честі, ні совісті у пшека
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18.04.2024 10:48 Відповісти
Він же наглий пшек
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18.04.2024 11:06 Відповісти
Трамп не только экс, но ещё и кандидат в президенты с высоким шансом стать им. Дуда правильно поступил
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18.04.2024 17:56 Відповісти
Зато все смеются про олигархат и коррупцию в Украине. Вон в США всем заправляет трамп почти из тюрьмы. Весь мир ходит к нему на поклон а Байдена вообще за собачий йух держат.
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18.04.2024 10:48 Відповісти
А чим відрізняється популістська піртія ПіС в останні роки Дуда-член цієї партіі.Лех Качинській(взорваний москалями у 2010р) теж з цієї партіі.Розслідування досі не завершені.І нікого в партіі не колише.А ось хто спонсурує-невідомо(алігархів у польші нема).Мабуть теж народ.
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18.04.2024 11:05 Відповісти
Ну по-перше, сам факт зустрічі із трамплом дуже багато говорить про того, хто з ним зустрічається. орбанло, Дуда, Джонсон... Це ті, що на цьому піаряться, аж гай гуде.
До речі, І з орбанлом, і з джонсоном (тим що спікер) трампло чи ходив у сауну, чи то бавився у джакузі, що говорить про те, що вони його сучки. Мар-а-Лаго інвайтед.
А от Джонсонюк і Дуда - то просто друззя, Ніяких Мар-а-Лаго тобі, з Дудою Ну Йок, а з Джонсонюком здається Техас, бізнес ланч чи вечеря, ніяких фамільярностей.
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18.04.2024 11:07 Відповісти
А пам"ятаєте як ще нещодавно у 2014-2019, таке просто неможливо було уявити, щоб лідери США чи Європи десь офіційно збиралися та обговорювали Україну без України? Але ж то були часи "нехврошева баригі", не те що зараз, все як мріяв "мудрий нарід какієразніци" - наші справи вирішують навіть не ставлячи Україну до відома... Зато курви, "уставшиє ат вайни" в 2019, хоч паржалі як слід, що тепер усім весело та прикольно ...
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18.04.2024 10:56 Відповісти
Нажаль Порох це найкращий президент який був у України окрім Ющенка....
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18.04.2024 11:11 Відповісти
А не рановато ли западные политики начали легитимизировать Трампа? Согласно результатов последних опросов, "синий" дедушка уже опережает "красного".
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18.04.2024 11:05 Відповісти
А особистих відносин із Зеленським у Трампа немає. Бо Зеля поставив не на ту конячку.
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18.04.2024 11:05 Відповісти
І Дуда туди ж ....
Це як на зоні - з "дірявого" опущеного КДБ Трампа вже ніколи не буде авторитета.
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18.04.2024 11:09 Відповісти
тут есть видео http://ua.korrespondent.net/world/4680143-duda-proviv-pryvatnu-zustrich-z-trampom
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18.04.2024 11:31 Відповісти
кумедний дабл на другий тиждень по вилупленню, пізнав істину в кукуріку...
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18.04.2024 11:59 Відповісти
Олег Пономарь:
"https://www.ponomaroleg.com/duda-v-gostyah-u-trampa/ Дуда в гостях у Трампа.

Давайте разберем Дуду и не только. В чем отличия встреч с Трампом Орбана, Камерона и Дуды.
Орбан просто https://www.ponomaroleg.com/putinskaja-shesterka-orban/ холуй Трампа и Путина , он встречается с ними чтобы лизать их ботинки и чувствовать причастность к мафии.
Камерон встречался с Трампом чтобы https://www.ponomaroleg.com/snimayu-shlyapu-pered-lordom-kemeronom/ разблокировать помощь Украине в Палате .
Сейчас, когда https://www.ponomaroleg.com/zakon-o-mire-cherez-silu-v-21-veke/ помощь разблокирована , https://www.ponomaroleg.com/kishida-maknul-mordoj-spikera-dzhonsona/ мировым лидерам встречаться с Трампом нет необходимости.
Но сегодня Трампу нужна встреча с Дудой.
Трампу, который https://www.ponomaroleg.com/sud-nad-trampom-i-skovoroda-dzhonsona/ сидит на скамье подсудимых , нужна демонстрация поддержки от действующего политика. Любого.
Начнем с того, что Дуда - правый политик как Орбан. То есть, их взгляды на иммигрантов, меньшинства, аборты схожи. Правда, их политика по отношению к Украине отличается, Дуда за помощь Украине.
Дуда входит в клуб друзей Трампа благодаря своей правой политике. В этот клуб входят Путин, Бен Салман, Биби, Эрдоган, Болсонару и др. диктаторы либо правые. И Дуда пользовался дружбой с Трампом для выгоды Польши во времена президентства Трампа.
Но сегодня Дуда нужен Трампу, а не наоборот. Дуда чувствует, что он у Трампа в долгу и не смог отказать.
Если бы я был помощником Дуды, я бы попытался отговорить его от встречи с Трампом. Ибо, когда Трамп проиграет выборы и будет осуждён по многим делам, Дуде будут тыкать в лицо сегодняшней фотографией его политические противники. Но Дуда, наверняка, посчитал, что ущерб будет больше, если он откажет Трампу сегодня, а Трамп затем победит на выборах.
Каждый решает сам на что ставить."
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18.04.2024 12:31 Відповісти
Дуда не чист на руку.
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18.04.2024 12:53 Відповісти
 
 