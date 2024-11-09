Дуда собирается совершить визит в США и встретиться с Трампом, будут говорить и об Украине, - Туск

Президент Польши Анджей Дуда намерен полететь в США и встретиться там с новоизбранным американским президентом Дональдом Трампом.

Об этом сообщил глава польского правительства Дональд Туск, пишет Radio ZET, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Туска, Дуда проинформировал его о "своей возможной встрече с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом" и необходимости согласования совместной позиции президента и Совета министров Польши на переговорах в Вашингтоне.

"Я буду держать за него кулаки, потому что независимо от разницы во взглядах (между Туском и Дудой. - Ред.) и того, что у президента Дуды вскоре завершается президентская каденция (в августе следующего года. - Ред.), он много вложил в налаживание хороших отношений с Трампом, и мы можем это совместно использовать для польско-американских разговоров, особенно в контексте Украины", - сказал польский премьер.

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Отметим, что в апреле этого года президент Польши Анджей Дуда провел в Нью-Йорке частную встречу с республиканцем Дональдом Трампом. Обсуждали, в частности, ситуацию в Украине.

У Анджея Дуды и Дональда Трампа были теплые и партнерские отношения во время президентства Трампа. Они сотрудничали в вопросах безопасности и обороны и обсуждали укрепление американского военного присутствия в Польше.

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