Ослабление Украины не отвечает жизненным интересам Польши, - Туск

Глава правительства Польши Дональд Туск заявил, что важно не допустить ослабления Украины.

Об этом он сказал во время пресс-конференции, пишет "Польское радио", информирует Цензор.НЕТ.

Туск заявил, что "новый политический ландшафт" является серьезным вызовом.

"В ближайшие дни мы будем координировать сотрудничество со странами, которые имеют очень похожий взгляд на геополитическую ситуацию... Все в контексте новых вызовов, которые стоят перед нашей родиной, перед всем регионом, перед Европейским Союзом и западным сообществом", - сказал политик.

Комментируя избрание Дональда Трампа президентом США, Туск упомянул о потенциальном влиянии изменения политики США на региональную стабильность. Он сказал, что "все осознают, что мы переживаем очень тяжелые времена", и Польша находится хоть и не "в эпицентре этого потенциального циклона", но "в очень трудном месте".

Глава польского правительства также выразил обеспокоенность относительно возможного сокращения американского присутствия в регионе.

"Я бы очень хотел, чтобы Польша не была одинокой ни в одном из этих вариантов", - сказал Туск, добавив, что не намерен эскалации польского участия в войне, но считает принципиально важным гарантировать безопасность Украины.

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Он подчеркнул, что ослабление или капитуляция Украины стали бы фундаментальной угрозой для Польши.

"При любых обстоятельствах никто не хочет ослабления или капитуляции Украины, это было бы фундаментальной угрозой для Польши и польских интересов", - сказал премьер Польши.

Ранее Туск заявлял, что в ближайшее время от Соединенных Штатов Америки могут поступить декларации относительно даты прекращения огня в Украине и гарантий безопасности.

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