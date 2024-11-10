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Новости
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Ослабление Украины не отвечает жизненным интересам Польши, - Туск

Туск про важливість підтримки України

Глава правительства Польши Дональд Туск заявил, что важно не допустить ослабления Украины.

Об этом он сказал во время пресс-конференции, пишет "Польское радио", информирует Цензор.НЕТ.

Туск заявил, что "новый политический ландшафт" является серьезным вызовом.

"В ближайшие дни мы будем координировать сотрудничество со странами, которые имеют очень похожий взгляд на геополитическую ситуацию... Все в контексте новых вызовов, которые стоят перед нашей родиной, перед всем регионом, перед Европейским Союзом и западным сообществом", - сказал политик.

Комментируя избрание Дональда Трампа президентом США, Туск упомянул о потенциальном влиянии изменения политики США на региональную стабильность. Он сказал, что "все осознают, что мы переживаем очень тяжелые времена", и Польша находится хоть и не "в эпицентре этого потенциального циклона", но "в очень трудном месте".

Глава польского правительства также выразил обеспокоенность относительно возможного сокращения американского присутствия в регионе.

"Я бы очень хотел, чтобы Польша не была одинокой ни в одном из этих вариантов", - сказал Туск, добавив, что не намерен эскалации польского участия в войне, но считает принципиально важным гарантировать безопасность Украины.

Читайте также: Дуда собирается совершить визит в США и встретиться с Трампом, будут говорить и об Украине, - Туск

Он подчеркнул, что ослабление или капитуляция Украины стали бы фундаментальной угрозой для Польши.

"При любых обстоятельствах никто не хочет ослабления или капитуляции Украины, это было бы фундаментальной угрозой для Польши и польских интересов", - сказал премьер Польши.

Ранее Туск заявлял, что в ближайшее время от Соединенных Штатов Америки могут поступить декларации относительно даты прекращения огня в Украине и гарантий безопасности.

Читайте также: В МИД прокомментировали заявление Туска о возможности прекращения огня: Ничего об Украине без Украины

Автор: 

безопасность (1100) Польша (8393) США (26336) Туск (731)


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Топ комментарии
+4
За Туском виходить що блокада транспортних перевезень "польськими фермерами" не ослаблювала Україну, а, навпаки, її посилювала.
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10.11.2024 17:11
+4
Той 5-й пункт за ******** обставин на кшталт будапештського меморандуму.
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10.11.2024 17:16
+4
Ну то продовжуйте колотити ''волинською різнею''
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10.11.2024 17:17
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Всі поляки розуміють, що Польща - у перших рядах тих, хто буде "принесений у пожертву Мінотавру".
Але не вірять. Точніше, не хочуть вірити.
Втім, як й інші "европейці".
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10.11.2024 16:59 Ответить
Вони все ще вірять що за них помирати будуть Португалтці з Іспанцями та Шведами… такі наївні той пун 5 статуту НАТО можна засунути в дупцю.
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10.11.2024 17:05 Ответить
Той 5-й пункт за ******** обставин на кшталт будапештського меморандуму.
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10.11.2024 17:16 Ответить
Дійсно, але коли кажеш поляку, що згідно 5 статті Статуту НАТО Польщу мають захищати німці, він криво усміхається і питає: "як у 39-му?"
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10.11.2024 17:34 Ответить
Може рішився МіГи передати?
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10.11.2024 16:59 Ответить
За Туском виходить що блокада транспортних перевезень "польськими фермерами" не ослаблювала Україну, а, навпаки, її посилювала.
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10.11.2024 17:11 Ответить
Блокада перевезень "фермерами" - це "бізнес". А "бізнес", як "спорт" чи "мистецтво", як відомо, "внє палітікі".
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10.11.2024 17:17 Ответить
ІRU питати треба.

П@дари мовчать по сьогодні
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10.11.2024 17:50 Ответить
Давайте, ляхи, приєднуйтеся до ЗСУ проти минулої метрополії, бо знов перетворитеся на колонію. трамп може підтвердити.
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10.11.2024 17:13 Ответить

Хіт сезону)))
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10.11.2024 17:51 Ответить
Ну то продовжуйте колотити ''волинською різнею''
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10.11.2024 17:17 Ответить
Та ну..навіть я їх можу доводами добити..
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10.11.2024 17:52 Ответить
З приводу цієї волинської різанини правильно один блогер казав, що українці не мають до неї ніякого відношення, тому , що вона була між громадянами Польщі різних конфесій.
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10.11.2024 17:31 Ответить
Тобто там нквд раїсі небуло?
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10.11.2024 17:53 Ответить
а я звідки знаю?
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10.11.2024 18:38 Ответить
Зарані забезпечують собі "Та ми ж всігда були тойво..."
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10.11.2024 17:40 Ответить
Стурбованість, глибока стурбованість, занепокоєність, заклики, заяви, - "а Васька слухає і їсть." Діяти вже рішуче треба?
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10.11.2024 18:09 Ответить
най пригадає Туск свою вдалу посадку в Смоленську за день до трагедії з Лєхом Качинськи 10 квітня 2010 і всією делегацією поляків на тому ж літаку та на тому ж військовому аеродромі.
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10.11.2024 18:13 Ответить
Тоді чому, в політичних кулуарах, поДляки кажуть, що бояться, якщо Україна буде сильним сусідом?
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10.11.2024 20:24 Ответить
Поляки завжди були лицемірами!
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11.11.2024 00:07 Ответить
 
 