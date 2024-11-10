В МИДе прокомментировали заявление Туска о возможности прекращения огня: Ничего об Украине без Украины

Польский премьер-министр Дональд Туск заверил, что США якобы готовят важные "решения" по войне в Украине. В МИД Украины отреагировали.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как заявил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий, в обход Украины никакие решения приниматься не могут.

Представитель МИД Украины Георгий Тихий поблагодарил премьер-министра Польши за подтверждение приверженности принципу "ничего об Украине без Украины". Украина подчеркивает необходимость неукоснительного соблюдения этого принципа.

Спикер также добавил, что только Украина может определять путь к миру, поскольку на ее территории идет война.

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Война идет на украинской земле, поэтому именно Украина будет определять параметры пути к всеобъемлющему, справедливому и устойчивому миру. В интересах всех миролюбивых государств - справедливое завершение российской агрессии против Украины с уважением к суверенитету и территориальной целостности нашего государства, международного права, целей и принципов Устава ООН", - отметил Тихий.

Напомним, ранее Туск заявил, что в ближайшее время могут быть заявления о дате прекращения огня в Украине. Экс-командующий НАТО в Европе Ставридис в свою очередь заявлял, что Украина может потерять 20% территории, но получить членство в ЕС и через несколько лет получить перспективу вступления в Альянс.