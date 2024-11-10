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В МИДе прокомментировали заявление Туска о возможности прекращения огня: Ничего об Украине без Украины

МЗС відреагувало на заяву Туска

Польский премьер-министр Дональд Туск заверил, что США якобы готовят важные "решения" по войне в Украине. В МИД Украины отреагировали.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как заявил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий, в обход Украины никакие решения приниматься не могут.

Представитель МИД Украины Георгий Тихий поблагодарил премьер-министра Польши за подтверждение приверженности принципу "ничего об Украине без Украины". Украина подчеркивает необходимость неукоснительного соблюдения этого принципа.

Спикер также добавил, что только Украина может определять путь к миру, поскольку на ее территории идет война.

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Война идет на украинской земле, поэтому именно Украина будет определять параметры пути к всеобъемлющему, справедливому и устойчивому миру. В интересах всех миролюбивых государств - справедливое завершение российской агрессии против Украины с уважением к суверенитету и территориальной целостности нашего государства, международного права, целей и принципов Устава ООН", - отметил Тихий.

Напомним, ранее Туск заявил, что в ближайшее время могут быть заявления о дате прекращения огня в Украине. Экс-командующий НАТО в Европе Ставридис в свою очередь заявлял, что Украина может потерять 20% территории, но получить членство в ЕС и через несколько лет получить перспективу вступления в Альянс.

МИД (6933) США (26336) Туск (731) перемирие (1583) Трамп (5048)


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«Перемога в Україні = відповідь CRINK»
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10.11.2024 14:11 Ответить
Перспективи вступу до Нато. Через декількак років..." Охрєнєть яка перспектива. А якщо через декілька років янкі оберуть президентом пуйла?
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10.11.2024 14:16 Ответить
Надзвичайно потужно! Крутіше за наше МЗС тільки гора Казбек!
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10.11.2024 14:17 Ответить
Заявляти МЗС може шо заманеться та шо завгодно НО бидлодіпломатія Вальоді Зеленського і його боса дЕрьмака вже привела до того шо про України вже говорять БЕЗ України.
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10.11.2024 14:21 Ответить
тобто процитували Порошенка
а де він сам ? адже зебіли нічого кращого не придумали
можна ще врятувати Україну, але цим мають зайнятись профі, а не блазні і ларьочники
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10.11.2024 15:27 Ответить
 
 