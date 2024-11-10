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У МЗС прокоментували заяву Туска щодо можливості припинення вогню: Нічого про Україну без України

МЗС відреагувало на заяву Туска

Польський прем'єр-міністр Дональд Туск запевнив, що США начебто готують важливі "рішення" щодо війни в Україні. В МЗС України відреагували.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, в обхід України ніякі рішення ухвалюватися не можуть. 

Речник МЗС України Георгій Тихий подякував премʼєр-міністру Польщі за підтвердження відданості принципу "нічого про Україну без України". Україна наголошує на необхідності неухильного дотримання цього принципу.

Речник також додав, що лише Україна може визначати шлях до миру, оскільки на її території точиться війна.

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Війна йде на українській землі, тож саме Україна визначатиме параметри шляху до всеосяжного, справедливого та стійкого миру. В інтересах усіх миролюбних держав - справедливе завершення російської агресії проти України із повагою до суверенітету та територіальної цілісності нашої держави, міжнародного права, цілей та принципів Статуту ООН", - зазначив Тихий.

Нагадаємо, раніше Туск заявив, що найближчим часом можуть бути заяви про дату припинення вогню в Україні. Екскомандувач НАТО в Європі Ставрідіс своєю чергою заявляв, що Україна може втратити 20% території, але здобути членство в ЄС і за кілька років отримати перспективу вступу в Альянс.

Автор: 

МЗС (4107) США (22497) Туск Дональд (513) перемир’я (891) Трамп Дональд (5471)


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«Перемога в Україні = відповідь CRINK»
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10.11.2024 14:11 Відповісти
Перспективи вступу до Нато. Через декількак років..." Охрєнєть яка перспектива. А якщо через декілька років янкі оберуть президентом пуйла?
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10.11.2024 14:16 Відповісти
Надзвичайно потужно! Крутіше за наше МЗС тільки гора Казбек!
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10.11.2024 14:17 Відповісти
Заявляти МЗС може шо заманеться та шо завгодно НО бидлодіпломатія Вальоді Зеленського і його боса дЕрьмака вже привела до того шо про України вже говорять БЕЗ України.
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10.11.2024 14:21 Відповісти
тобто процитували Порошенка
а де він сам ? адже зебіли нічого кращого не придумали
можна ще врятувати Україну, але цим мають зайнятись профі, а не блазні і ларьочники
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10.11.2024 15:27 Відповісти
 
 