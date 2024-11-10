У МЗС прокоментували заяву Туска щодо можливості припинення вогню: Нічого про Україну без України

Польський прем'єр-міністр Дональд Туск запевнив, що США начебто готують важливі "рішення" щодо війни в Україні. В МЗС України відреагували.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, в обхід України ніякі рішення ухвалюватися не можуть.

Речник МЗС України Георгій Тихий подякував премʼєр-міністру Польщі за підтвердження відданості принципу "нічого про Україну без України". Україна наголошує на необхідності неухильного дотримання цього принципу.

Речник також додав, що лише Україна може визначати шлях до миру, оскільки на її території точиться війна.

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Війна йде на українській землі, тож саме Україна визначатиме параметри шляху до всеосяжного, справедливого та стійкого миру. В інтересах усіх миролюбних держав - справедливе завершення російської агресії проти України із повагою до суверенітету та територіальної цілісності нашої держави, міжнародного права, цілей та принципів Статуту ООН", - зазначив Тихий.

Нагадаємо, раніше Туск заявив, що найближчим часом можуть бути заяви про дату припинення вогню в Україні. Екскомандувач НАТО в Європі Ставрідіс своєю чергою заявляв, що Україна може втратити 20% території, але здобути членство в ЄС і за кілька років отримати перспективу вступу в Альянс.